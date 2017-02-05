Zekice tasarlanmış depolama fikirleriyle, örnek alabileceğiniz 15 dekorasyon

Geniş bir evde düzeni sağlamak için birçok çözümünüz olabilir. Fazladan odaları, çok sayıda dolap ve kileri dilediğiniz gibi kullanabilir ve bütün kalabalıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Peki küçük bir eviniz varsa ve fazladan depolama alanı yaptırmak sizin için pek mümkün görünmüyorsa nasıl bir yol izleyebilirsiniz?

Bu yazımızda size, evin karışık, düzensiz ve bir türlü toparlanamayan hallerine çözüm olabilecek örnek tasarımlar sunacağız. Yaratıcı depolama çözümleri içeren ülkemizden ve dünyadan derlenmiş bu örnek tasarımları çok seveceksiniz. İçlerinden size en uygun olanı seçip benzer bir çözümü kendi odalarınız için planlayabilirsiniz veya firma sayfasından tasarımcılarına ulaşmanız da mümkün. Kalabalıklardan kurtulmanızı sağlayacak depolama çözümlerine daha fazla örnek görmek isterseniz ’Daha düzenli bir depolama ve daha şık gardıroplar için 15 örnek’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.