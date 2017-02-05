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Zekice tasarlanmış depolama fikirleriyle, örnek alabileceğiniz 15 dekorasyon

Homify Homify
Каменный лофт, CO:interior CO:interior Endüstriyel Yatak Odası
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Geniş bir evde düzeni sağlamak için birçok çözümünüz olabilir. Fazladan odaları, çok sayıda dolap ve kileri dilediğiniz gibi kullanabilir ve bütün kalabalıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Peki küçük bir eviniz varsa ve fazladan depolama alanı yaptırmak sizin için pek mümkün görünmüyorsa nasıl bir yol izleyebilirsiniz?

Bu yazımızda size, evin karışık, düzensiz ve bir türlü toparlanamayan hallerine çözüm olabilecek örnek tasarımlar sunacağız. Yaratıcı depolama çözümleri içeren ülkemizden ve dünyadan derlenmiş bu örnek tasarımları çok seveceksiniz. İçlerinden size en uygun olanı seçip benzer bir çözümü kendi odalarınız için planlayabilirsiniz veya firma sayfasından tasarımcılarına ulaşmanız da mümkün. Kalabalıklardan kurtulmanızı sağlayacak depolama çözümlerine daha fazla örnek görmek isterseniz ’Daha düzenli bir depolama ve daha şık gardıroplar için 15 örnek’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.    

1. Evin bütün duvarlarını değerlendirmenizi sağlayan raf sistemleri hem çok pratik hem de çok kullanışlı.

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Rustik Oturma Odası
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

2. Tek odalı daireler için ideal olan hepsi bir arada yaşam alanları.

The Living Cube, Till Könneker Till Könneker Oturma OdasıDepo
Till Könneker

Till Könneker
Till Könneker
Till Könneker

Aynı yapı içerisinde bir banyo, bir yatak odası, bir televizyon ünitesi ve çok sayıda raf ve çekmece barındıran bu kompakt yaşam alanı, tek kelimeyle harika.

3. Aydınlatmalar ile çok daha fonksiyonel hale gelen köşe rafları evinizin her köşesini kullanıma açabilir.

Projects, Fifty Fifty Furniture Fifty Fifty Furniture Oturma OdasıRaflar
Fifty Fifty Furniture

Projects

Fifty Fifty Furniture
Fifty Fifty Furniture
Fifty Fifty Furniture

Basit ışıklandırma sistemleri ile siz de evinize aydınlık kazandırmak isterseniz hemen bir uzmana danışın. Aydınlatma uzmanlarımız bu konuda size ihtiyacınız olan her bilgiyi verebilir. 

4. Mobilya seçiminde işlevsellik çok önemli, çok fonksiyonlu, açılır kapanır özellikli ya da modüler mobilyalardan şaşmayın.

English Rose Seafoam Divan Bed Little Lucy Willow Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Little Lucy Willow

English Rose Seafoam Divan Bed

Little Lucy Willow
Little Lucy Willow
Little Lucy Willow

5. Yaratıcı mobilyalara güzel bir örnek; Bu rahat sofa koltuklar alt katında harika raflar bulunduruyor. Mutlaka değerlendirmelisiniz.

책이 가득한 24평 아파트 홈스타일링, homelatte homelatte Minimalist Oturma Odası
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

6. Varlığı bile hissedilmeyen gömme dolaplar size bütün kalabalığınızı yok edecek bir depolama sunabilir.

DEPARTAMENTO KALÁH, Estudio Tanguma Estudio Tanguma BanyoDepo Beyaz
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Mutfak kileri için alanınız olmadığını mı düşünüyorsunuz? O zaman bu süper ince telli dolabı daha yakından inceleyin.

Cocina Reforma Monte Blanco, Mater & Mobil Mater & Mobil Modern Mutfak
Mater &amp; Mobil

Mater & Mobil
Mater &amp; Mobil
Mater & Mobil

Sizin mutfağınızda da buna benzer dar ve kullanılmayan bir köşe vardır. Uzman bir tasarımcı böyle bir köşeyi en iyi şekilde değerlendirebilir. 

8. Yatak odanızda kendinize bir giyinme köşesi yaratmak için siz de perdelerden yararlanabilirsiniz.

Каменный лофт, CO:interior CO:interior Endüstriyel Yatak Odası
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

9. Vintage görünümü sevenler için eski bavullar her zaman değerli bir depolama çözümü olacaktır.

vintage Koffer - Vulkanfiber - VEB Kindelbrück, maduett maduett Çalışma OdasıDepo İşlenmiş Ahşap
maduett

maduett
maduett
maduett

10. Depolama ve vitrin için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir duvara sığdırabilirsiniz. Bu tasarımdan örnek almaktan çekinmeyin.

PW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign Minimalist Oturma Odası
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

11. Tek odalı bir evde depolama çözümü için evin dikey alanını değerlendirebilirsiniz. Yatağınızı bir metre yukarı taşıyın ve altını dolaplarla kaplayın, İşte size muhteşem bir çözüm!

Vantage Park | mid-level | Hong Kong, Nelson W Design Nelson W Design Modern Yatak Odası
Nelson W Design

Nelson W Design
Nelson W Design
Nelson W Design

12. Merdiven altlarını boş bırakmak büyük hata. Özellikle de böyle işlevsel çözümler uygulanabiliyorken.

Innovative storage solutions. homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

13. Yatak odanızın karşı duvarını televizyon için kullanamıyorsanız ayak ucuna yaptıracağınız bir kabin ve elektronik açma kapama sistemi sizi kurtarabilir.

ÖZEL KONUT - AHMET NURİ ÇİMEN SİTESİ ANTALYA, DE MERKA MİMARLIK MÜH.MİM.DAN.HİZ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. DE MERKA MİMARLIK MÜH.MİM.DAN.HİZ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
DE MERKA MİMARLIK MÜH.MİM.DAN.HİZ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ÖZEL KONUT – AHMET NURİ ÇİMEN SİTESİ ANTALYA

DE MERKA MİMARLIK MÜH.MİM.DAN.HİZ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
DE MERKA MİMARLIK MÜH.MİM.DAN.HİZ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
DE MERKA MİMARLIK MÜH.MİM.DAN.HİZ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

14. Merdivenleriniz ne kadar küçük olursa olsun altında ayakkabı rafı olarak kullanılabilecek bir alan mutlaka vardır.

Storage under stairs Fraher and Findlay Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
Fraher and Findlay

Storage under stairs

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

15. Gizli bir kilere ihtiyacınız varsa evin zeminini değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.

Spiral Cellar with Recessed Trap Door Spiral Cellars Rustik Şarap Mahzeni
Spiral Cellars

Spiral Cellar with Recessed Trap Door

Spiral Cellars
Spiral Cellars
Spiral Cellars

Spiral merdivenle inilen ve küçük bir alanı kullanışlı raf sistemi ile en iyi şekilde değerlendiren bu kiler, örnek olacak güzellikte.

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