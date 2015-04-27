Sıradışı yazlık ev projeleri

Yaz yaklaşıyor. Herkesin yaz tatili anlayışı farklıdır elbette. Kimileri her şey dahil bir otelin konforunu ve rahatlığını tercih eder, kimileri henüz keşfedilmemiş bir koyda gözlerden uzak bir butik otelde tatilini geçirmek ister, kimileri çadırla bungalovla idare edip tatilini ucuza getirir, kimileri de kiralamak ya da satın almak suretiyle yazlık bir evde tatil yapmayı tercih eder. Ev konforunu sevenlerin ilk tercihi olan yazlık evler özellikle 90'lı yıllardan itibaren ülkenin dört bir yanını pıtrak gibi sararken, bunların estetik özelliklerine ve bulundukları bölgenin doğasıyla uyum gösterip göstermediklerine çok dikkat edilmedi. Dolayısıyla, örneğin Kuşadası gibi yerler küçük birer kasabayken, hızlı ve plansız yapılaşma yüzünden korkunç birer kasaba irisi haline geldiler.

Neyse ki bu birbirine benzeyen ve sadece yaz aylarında kullanılacağı için ne tasarımına, ne de mimarisine çok önem verilmeyen bu seri üretim yazlıkların haricinde örnek alınabilecek alternatifler de var. Bu yazıda sizler için Türkiye ve Kıbrıs'ın sahil şehirlerinde bulunan sıradışı yazlık ev projelerinden bir derleme hazırladık.