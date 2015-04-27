Sıradışı yazlık ev projeleri

Yaz yaklaşıyor. Herkesin yaz tatili anlayışı farklıdır elbette. Kimileri her şey dahil bir otelin konforunu ve rahatlığını tercih eder, kimileri henüz keşfedilmemiş bir koyda gözlerden uzak bir butik otelde tatilini geçirmek ister, kimileri çadırla bungalovla idare edip tatilini ucuza getirir, kimileri de kiralamak ya da satın almak suretiyle yazlık bir evde tatil yapmayı tercih eder. Ev konforunu sevenlerin ilk tercihi olan yazlık evler özellikle 90'lı yıllardan itibaren ülkenin dört bir yanını pıtrak gibi sararken, bunların estetik özelliklerine ve bulundukları bölgenin doğasıyla uyum gösterip göstermediklerine çok dikkat edilmedi. Dolayısıyla, örneğin Kuşadası gibi yerler küçük birer kasabayken, hızlı ve plansız yapılaşma yüzünden korkunç birer kasaba irisi haline geldiler.
Neyse ki bu birbirine benzeyen ve sadece yaz aylarında kullanılacağı için ne tasarımına, ne de mimarisine çok önem verilmeyen bu seri üretim yazlıkların haricinde örnek alınabilecek alternatifler de var. Bu yazıda sizler için Türkiye ve Kıbrıs'ın sahil şehirlerinde bulunan sıradışı yazlık ev projelerinden bir derleme hazırladık.
Yazlık ev turumuza biraz büyük ve görkemli bir örnekle başlayalım. İstanbul merkezli Latis Mimarlık ve İnşaat tarafından gerçekleştirilen bu yazlık ev projesi Kıbrıs'ın Girne şehrinde bulunuyor. Farklı malzemelerin yörenin iklimi, bitki örtüsü ve kendine has dokusuna uyum sağlayacak şekilde bir araya getirildiği, oldukça geniş bir alana yayılan bu ev beton, granit, cam ve ahşap malzemelerin bir arada kullanıldığı etkileyici dış cephesiyle dikkat çekiyor. Bu yazlık evin bir başka özelliği de özellikle üst katta tüm duvarı kaplayan pencereleri sayesinde iç mekânla dış mekân arasındaki ilişkiyi organik hale getirmesi. Yatay ve modern bir tasarım diline sahip olan bina, kritik noktalarda yapılan ahşap ilaveleriyle asil ve sıcak bir görünüme kavuşurken, dış cephenin bize göre sap kısmndaki iskeleyi andıran ahşap dış cephe örgüsü mimar ekibinin damgası olarak bu eve değer katıyor.
Kıbrıs'tan sonra Ege kıyılarına doğru açılıp, yine bildiğimiz yazlıklara benzemeyen, özel bir konuta göz atalım. İzmir'de faaliyet gösteren Unlimited Design tarafından projelendirilen bu beyazlar içindeki yazlık ev, ülkenin gözde tatil beldelerinden biri olan Çeşme'nin Mamurbaba bölgesinde bulunuyor. Doğal çevreyle uyumlu görünen bu havuzlu yazlık ev projesi, keskin ve geometrik bir tasarım dilinin hakim olduğu modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Dış mekân tasarımı, peyzaj mimarisi ve binaya eklektik bir hava katan sütunlarıyla bu yazlık ev, farklı alternatiflerin mümkün olabileceğini de gösteren bir zarafet timsali.
Kıyı şeridindeki turumuza Bodrum'la devam edelim. İstanbul'da faaliyet gösteren Hakan Helvacıoğlu / H2C adlı firmanın projelerinden biri olan bu göz kamaştırıcı villa, Türkiye'nin en popüler tatil beldelerinden biri olan Bodrum'da bulunuyor. Klasik beyaz renkli Bodrum evlerinden çok daha farklı olan bu yapı, lüksün ve konforun ön planda tutulduğu görkemli mimarisi ve oryantal bir tasarım dilinin hakim olduğu iç mekân dekorasyonuyla dikkat çekiyor. Dış cephede ahşap ve granitin uyumuyla asil bir görünüme sahip olan bina, bir rıhtımı andıran terası ve buradaki oturma grubuyla insana bir an önce yaz gelsin diye düşündürtecek kadar cazip ve davetkâr görünüyor.
Bodrum'a uğramışken, bu kez o bildiğimiz beyaz Bodrum evi klasiğini yepyeni bir konseptle günümüze taşıyan, özel bir yazlık ev projesiyle turumuzu sonlandıralım. Mimari projesi Teget Mimarlık'a, iç dekorasyonu ise Hande Köksal Interiors'a ait olan bu etkileyici yazlık ev Bodrum'un Yalıkavak bölgesinde bulunuyor. Bulunduğu yüksek konum itibarıyla zaten ilk bakışta dikkat çeken bir görünüme sahip olan bu ev, Le Corbusier'nin mimari tarihini değiştiren meşhur villasını andıran, ama yerel malzemenin ve kendine özgü çizgilerin işin içine girmesiyle özel bir görünüme kavuşan bir yapı. Özellikle her daim gölgede kalan alt kat kısmının siyah aluminyum doğramalı sürgülü kapılarla çevrilmesi ve istendiği zaman dışarıyla adeta bileşik hale getirilebiliyor olması bu binanın ilginç özelliklerinden yalnızca bir tanesi.
Bu yazlık evler hoşunuza gittiyse, Bodrum ve Çeşme'den dört şahane havuzlu villayı tanıttığımız bu yazıya da göz atabilirsiniz.