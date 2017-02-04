Kopyalamak için can atacağınız 80m²'nin altında 7 apartman dairesi

Düşük metrekareye sahip olan evler, ferahlık, aydınlık, fonksiyonellik gibi konularda diğerlerine göre dezavantajlı olabilirler ama bu başarılı bir dekorasyonla öne çıkamayacakları anlamına gelmez. Kimi zaman iyi planlanmış bir iç mekan tasarımı ve doğru bir dekorasyon, küçük bir evi, en geniş villalardan daha güzel ve sıcak gösterebilir. Nasıl olacağını merak ediyorsanız ve kendi küçük eviniz için dekorasyon önerilerine ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizlere metrekaresi 80'in üstüne çıkmayan 7 ev dekorasyonu tanıtacağız. Kullanışlı depolama alanları, yaratıcı dekorasyon çözümleri, şık stilleri ve göz alıcı ferahlıkları ile öne çıkan bu daireleri görünce metrekare konusundaki fikirlerinizi değiştireceksiniz.
Daha küçük bir daire için dekorasyon fikirleri bulmak isterseniz ’45 metrekareye sığan büyük güzellik’ başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.
Bütün cepheyi kaplayan geniş pencereleri sayesinde kusursuz bir şekilde aydınlanan dairenin dekorasyonu oldukça sade ve modern. Konforlu mobilyaların ve özenle seçilmiş aksesuarların kullanıldığı dairede dikkat çeken bir stil bütünlüğü var. Küçük evlere de göz alıcı dekorasyonlar yapılabileceğinin iyi bir örneği olan bu daireyi firma sayfasına tıklayarak daha yakından inceleyebilirsiniz. Siz de küçük evinizi en iyi şekilde dekore etmek istiyorsanız bir dekoratörden ya da iç mimardan yardım alabilirsiniz.
Üç kişilik bir ailenin rahatlıkla yaşayabileceği şekilde tasarlanmış bu eksiksiz evi siz de çok seveceksiniz. Geniş raf ve kitaplıklarla sağlanan kullanışlı depolama alanları, konforlu mobilyaları ve şık stili ile eksiksiz olan bu ev yalnızca 75 metrekare. Üç odalı evin mutfağı ve salonu açık olarak planlanmış. İki adet de banyosu bulunuyor. Geniş pencereler sayesinde iyi bir şekilde aydınlanan bu evin en güzel özelliği oturma odasındaki duvar boyu kitaplık sistemi olabilir. Bu evden örnek alabileceğiniz çok detay var.
Bu oda diğerlerinden daha farklı bir tasarıma sahip. Sadece tek bir odaya sahip olan bu evin banyo hariç bütün kullanım alanları açık halde bulunuyor. Oturma odasının bir köşesine, yükseklik farkı sağlayarak tasarlanmış yatağı görünce şaşıracaksınız. Çatı katına kurulmuş bu minik tek odalı evin, güzel bir şöminesi, geniş sayılabilecek bir mutfağı, dikkat çekici bir dekorasyonu ve fonksiyonel eşyaları var. Kütük strüktürler ve ambiyans yaratan ışıklandırmalarla güzelleşen evin görüntüsü büyüleyici.
Eklektik tasarım deyince aklınıza her stilden gelişigüzel parçaların toplandığı özensiz bir stil gelmesin. Uzman bir elden çıkan eklektik stil göz kamaştırıcı olacaktır. Tıpkı bu evde olduğu gibi. Farklı ögelerin ve uyumsuz gibi görünen renklerin müthiş bir canlılık oluşturacak şekilde bir araya getirildiği bu oturma odası her dekorasyon meraklısının ilgisini çekebilir.
İki odalı evin yatak odasında da aynı stil özelliklerini bulmak mümkün. Ferah havası, çiçekli duvar kağıdı ve yatak başını süsleyen canlı kır çiçekleri ile iç açıcı bir güzelliğe sahip olan odanın neredeyse hiçbir eksiği yok. Böyle bir dekorasyonda örnek alacak çok şey bulabilirsiniz.
Bazı evler ilk bakışta stili ile dikkat çeker, bazılarının ise değerini anlamak için ince detaylarını görmeniz gerekir. Bu apartman dairesi de onlardan biri. Yalnızca 75 metrekarelik bir alana tasarlanmış bu dekorasyonun zarif detaylarını gördükçe daha çok seveceksiniz. Özellikle mobilya ve aksesuar seçiminde çok titiz davranıldığı hemen göze çarpıyor. Küçük ve karakterli bir eve sahip olmak istiyorsanız bu daireyi daha yakından inceleyin.
Endüstriyel tasarım, ham ve parlak yüzeyleri buluşturan brütal yapısıyla birçok insana soğuk gelebilir. Bu 60 metrekarelik apartman dairesi sayesinde, endüstriyel stil ile ilgili bütün olumsuz fikirlerinizden kurtulabilirsiniz. Ferah ve iç açıcı bir havaya sahip olan dairenin tasarımında sıcacık detaylar bulmanız mümkün. Son derece şık ve modern bir mutfağa sahip olan evin oturma odası ise çok sade. Buna rağmen kullanılan dekor ürünlerinin kişiliği ile dikkat çekiyor.
Açık renklerin sıklıkla tercih edildiği evde metal, tuğla, bakır gibi ham ögeler kullanmaktan da kaçınılmamış. Özellikle oturma odası dekorasyonunda kullanılan, televizyon sehpası, orta sehpa, tabure ve lamba gibi detaylar örnek alınacak cinsten. Siz de evinizde benzer bir stil oluşturmak isterseniz sitemizde endüstriyel stil hakkında bilgi veren birçok fikir yazısı bulabilirsiniz.
Küçük evlerin genelde kapalı ve havasız olacağına dair yaygın bir görüş vardır. Eğer bir ev 60 metrekare ise kimse o evin ferah olacağına kolay kolay inanmaz. Oysa ki tam olarak 60 metrekareye sığdırılan bu daire, ferahlığın tanımı gibi.
Balkona açılan geniş cam kapılar ile hem mutfağı hem de onun devamında bulunan oturma odasını en iyi şekilde aydınlatmayı başaran tasarımcılar açık renklerin de ferahlatıcı etkisini evin her yerinde kullanmışlar. Böylece her köşesi en iyi şekilde aydınlatılmış ferah ve canlı bir tasarım oluşturulmuş. Siz de, yeterince geniş olmayan evinizi ferahlatmak istiyorsanız işe, pencereleri büyüterek ve beyaz rengin etkisini kullanarak başlayabilirsiniz.