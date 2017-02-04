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Kopyalamak için can atacağınız 80m²'nin altında 7 apartman dairesi

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PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design Modern Mutfak
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Düşük metrekareye sahip olan evler, ferahlık, aydınlık, fonksiyonellik gibi konularda diğerlerine göre dezavantajlı olabilirler ama bu başarılı bir dekorasyonla öne çıkamayacakları anlamına gelmez. Kimi zaman iyi planlanmış bir iç mekan tasarımı ve doğru bir dekorasyon, küçük bir evi, en geniş villalardan daha güzel ve sıcak gösterebilir. Nasıl olacağını merak ediyorsanız ve kendi küçük eviniz için dekorasyon önerilerine ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizlere metrekaresi 80'in üstüne çıkmayan 7 ev dekorasyonu tanıtacağız. Kullanışlı depolama alanları, yaratıcı dekorasyon çözümleri, şık stilleri ve göz alıcı ferahlıkları ile öne çıkan bu daireleri görünce metrekare konusundaki fikirlerinizi değiştireceksiniz. 

Daha küçük bir daire için dekorasyon fikirleri bulmak isterseniz ’45 metrekareye sığan büyük güzellik’ başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.

1. Zarif ve şık bu daire yalnızca 70 metrekare alana sahip.

Swiss penthouse, effortless restyling, MD Creative Lab - Architettura & Design MD Creative Lab - Architettura & Design Modern Oturma Odası Granit
MD Creative Lab – Architettura &amp; Design

Swiss penthouse, effortless restyling

MD Creative Lab - Architettura & Design
MD Creative Lab – Architettura &amp; Design
MD Creative Lab - Architettura & Design

Swiss penthouse, effortless restyling, MD Creative Lab - Architettura & Design MD Creative Lab - Architettura & Design Modern Oturma Odası
MD Creative Lab – Architettura &amp; Design

Swiss penthouse, effortless restyling

MD Creative Lab - Architettura & Design
MD Creative Lab – Architettura &amp; Design
MD Creative Lab - Architettura & Design

Bütün cepheyi kaplayan geniş pencereleri sayesinde kusursuz bir şekilde aydınlanan dairenin dekorasyonu oldukça sade ve modern. Konforlu mobilyaların ve özenle seçilmiş aksesuarların kullanıldığı dairede dikkat çeken bir stil bütünlüğü var. Küçük evlere de göz alıcı dekorasyonlar yapılabileceğinin iyi bir örneği olan bu daireyi firma sayfasına tıklayarak daha yakından inceleyebilirsiniz. Siz de küçük evinizi en iyi şekilde dekore etmek istiyorsanız bir dekoratörden ya da iç mimardan yardım alabilirsiniz.   

2. 75 metrekarelik aile evi

Ristrutturazione appartamento a Milano 80 mq, HBstudio HBstudio Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
HBstudio

HBstudio
HBstudio
HBstudio

Ristrutturazione appartamento a Milano 80 mq, HBstudio HBstudio Yemek OdasıMasalar
HBstudio

HBstudio
HBstudio
HBstudio

Ristrutturazione appartamento a Milano 80 mq, HBstudio HBstudio Yatak OdasıKanepe & Şezlonglar
HBstudio

HBstudio
HBstudio
HBstudio

Üç kişilik bir ailenin rahatlıkla yaşayabileceği şekilde tasarlanmış bu eksiksiz evi siz de çok seveceksiniz. Geniş raf ve kitaplıklarla sağlanan kullanışlı depolama alanları, konforlu mobilyaları ve şık stili ile eksiksiz olan bu ev yalnızca 75 metrekare. Üç odalı evin mutfağı ve salonu açık olarak planlanmış. İki adet de banyosu bulunuyor. Geniş pencereler sayesinde iyi bir şekilde aydınlanan bu evin en güzel özelliği oturma odasındaki duvar boyu kitaplık sistemi olabilir. Bu evden örnek alabileceğiniz çok detay var. 

3. Çatı katında tek odalı bir stüdyo

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani İskandinav Oturma Odası
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

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rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani İskandinav Mutfak
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani İskandinav Yemek Odası
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani İskandinav Oturma Odası
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

Bu oda diğerlerinden daha farklı bir tasarıma sahip. Sadece tek bir odaya sahip olan bu evin banyo hariç bütün kullanım alanları açık halde bulunuyor. Oturma odasının bir köşesine, yükseklik farkı sağlayarak tasarlanmış yatağı görünce şaşıracaksınız. Çatı katına kurulmuş bu minik tek odalı evin, güzel bir şöminesi, geniş sayılabilecek bir mutfağı, dikkat çekici bir dekorasyonu ve fonksiyonel eşyaları var. Kütük strüktürler ve ambiyans yaratan ışıklandırmalarla güzelleşen evin görüntüsü büyüleyici. 

4. Eklektik tasarımın muhteşem örneği, iki odalı bir ev

Residência Canário, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Eklektik Yemek Odası
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

Residência Canário, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Eklektik Oturma Odası
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

Eklektik tasarım deyince aklınıza her stilden gelişigüzel parçaların toplandığı özensiz bir stil gelmesin. Uzman bir elden çıkan eklektik stil göz kamaştırıcı olacaktır. Tıpkı bu evde olduğu gibi. Farklı ögelerin ve uyumsuz gibi görünen renklerin müthiş bir canlılık oluşturacak şekilde bir araya getirildiği bu oturma odası her dekorasyon meraklısının ilgisini çekebilir. 

Residência Canário, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Eklektik Yatak Odası
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

İki odalı evin yatak odasında da aynı stil özelliklerini bulmak mümkün. Ferah havası, çiçekli duvar kağıdı ve yatak başını süsleyen canlı kır çiçekleri ile iç açıcı bir güzelliğe sahip olan odanın neredeyse hiçbir eksiği yok. Böyle bir dekorasyonda örnek alacak çok şey bulabilirsiniz. 

5. 75 metrekarelik bu evin detaylarına hayran kalacaksınız

Via Ripa di Porta Ticinese - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto Eklektik Yemek Odası Beyaz
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

Via Ripa di Porta Ticinese - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto Eklektik Banyo
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

Via Ripa di Porta Ticinese - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto Eklektik Yemek Odası Beyaz
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

Bazı evler ilk bakışta stili ile dikkat çeker, bazılarının ise değerini anlamak için ince detaylarını görmeniz gerekir. Bu apartman dairesi de onlardan biri. Yalnızca 75 metrekarelik bir alana tasarlanmış bu dekorasyonun zarif detaylarını gördükçe daha çok seveceksiniz. Özellikle mobilya ve aksesuar seçiminde çok titiz davranıldığı hemen göze çarpıyor. Küçük ve karakterli bir eve sahip olmak istiyorsanız bu daireyi daha yakından inceleyin. 

6. 60 metrekarede endüstriyel şıklığı

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design Modern Mutfak
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design Modern Oturma Odası
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Endüstriyel tasarım, ham ve parlak yüzeyleri buluşturan brütal yapısıyla birçok insana soğuk gelebilir. Bu 60 metrekarelik apartman dairesi sayesinde, endüstriyel stil ile ilgili bütün olumsuz fikirlerinizden kurtulabilirsiniz. Ferah ve iç açıcı bir havaya sahip olan dairenin tasarımında sıcacık detaylar bulmanız mümkün. Son derece şık ve modern bir mutfağa sahip olan evin oturma odası ise çok sade. Buna rağmen kullanılan dekor ürünlerinin kişiliği ile dikkat çekiyor.

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design Modern Oturma Odası
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design Modern Çocuk Odası
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Açık renklerin sıklıkla tercih edildiği evde metal, tuğla, bakır gibi ham ögeler kullanmaktan da kaçınılmamış. Özellikle oturma odası dekorasyonunda kullanılan, televizyon sehpası, orta sehpa, tabure ve lamba gibi detaylar örnek alınacak cinsten. Siz de evinizde benzer bir stil oluşturmak isterseniz sitemizde endüstriyel stil hakkında bilgi veren birçok fikir yazısı bulabilirsiniz.  

7. Bu ferahlık ve ışıltı yalnızca 60 metrekareye sığdırılmış

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living Yemek OdasıSandalye & Banklar
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Küçük evlerin genelde kapalı ve havasız olacağına dair yaygın bir görüş vardır. Eğer bir ev 60 metrekare ise kimse o evin ferah olacağına kolay kolay inanmaz. Oysa ki tam olarak 60 metrekareye sığdırılan bu daire, ferahlığın tanımı gibi. 

Balkona açılan geniş cam kapılar ile hem mutfağı hem de onun devamında bulunan oturma odasını en iyi şekilde aydınlatmayı başaran tasarımcılar açık renklerin de ferahlatıcı etkisini evin her yerinde kullanmışlar. Böylece her köşesi en iyi şekilde aydınlatılmış ferah ve canlı bir tasarım oluşturulmuş. Siz de, yeterince geniş olmayan evinizi ferahlatmak istiyorsanız işe, pencereleri büyüterek ve beyaz rengin etkisini kullanarak başlayabilirsiniz. 

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