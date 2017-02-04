Kopyalamak için can atacağınız 80m²'nin altında 7 apartman dairesi

Düşük metrekareye sahip olan evler, ferahlık, aydınlık, fonksiyonellik gibi konularda diğerlerine göre dezavantajlı olabilirler ama bu başarılı bir dekorasyonla öne çıkamayacakları anlamına gelmez. Kimi zaman iyi planlanmış bir iç mekan tasarımı ve doğru bir dekorasyon, küçük bir evi, en geniş villalardan daha güzel ve sıcak gösterebilir. Nasıl olacağını merak ediyorsanız ve kendi küçük eviniz için dekorasyon önerilerine ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizlere metrekaresi 80'in üstüne çıkmayan 7 ev dekorasyonu tanıtacağız. Kullanışlı depolama alanları, yaratıcı dekorasyon çözümleri, şık stilleri ve göz alıcı ferahlıkları ile öne çıkan bu daireleri görünce metrekare konusundaki fikirlerinizi değiştireceksiniz.

Daha küçük bir daire için dekorasyon fikirleri bulmak isterseniz ’45 metrekareye sığan büyük güzellik’ başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.