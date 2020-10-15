Evinize stil katmak için 25 farklı çit ve bahçe duvarı örneği

Müstakil evlerin çoğunda güvenlik, mahremiyet ya da yalnızca sınır belirlemek maksadıyla, bahçelerin çevreleri çit ya da bahçe duvarları ile çevrilir. Bu çit ve duvarlar evin dış görünümüne katkıda bulunurlar ve çoğu kez, evi mimari özelliklerini ortaya koyan ilk unsurlar olarak göze çarparlar. Bugünkü yazımızda biribirinden tamamen farklı malzemelerden üretilmiş ve tamamen farklı stilleri yansıtan bahçe duvarları ve bahçe çiti modellerinden bir derleme yaptık. Müstakil bir evde yaşıyorsanız ve bahçenizin çevresine çit yaptırmayı düşünüyorsanız, bu derlememizde yer alan örnekler karar vermenizde bir rol oynayabilir.