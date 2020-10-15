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Evinize stil katmak için 25 farklı çit ve bahçe duvarı örneği

Özlem K. Özlem K.
Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd Modern Bahçe
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Müstakil evlerin çoğunda güvenlik, mahremiyet ya da yalnızca sınır belirlemek maksadıyla, bahçelerin çevreleri çit ya da bahçe duvarları ile çevrilir. Bu çit ve duvarlar evin dış görünümüne katkıda bulunurlar ve çoğu kez, evi mimari özelliklerini ortaya koyan ilk unsurlar olarak göze çarparlar. Bugünkü yazımızda biribirinden tamamen farklı malzemelerden üretilmiş ve tamamen farklı stilleri yansıtan bahçe duvarları ve bahçe çiti modellerinden bir derleme yaptık. Müstakil bir evde yaşıyorsanız ve bahçenizin çevresine çit yaptırmayı düşünüyorsanız, bu derlememizde yer alan örnekler karar vermenizde bir rol oynayabilir.

1) Sınır belirlemek için kullanılabilecek, ince, demir çitler

un jardin de cuentos, BAIRES GREEN BAIRES GREEN Klasik Bahçe
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

Sade ve işlevsel.

2) Beyaza boyalı dikey ahşap bahçe duvarı

Casa SIRI · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura Modern Bahçe
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

Bahçe duvarı örnekleri arasında öne çıkan yalın ve etkileyici bir model: Bahçeye elegan ve sıcak bir tatil yöresi havası bir görünüm kazandırmak için bire bir.

3) Yatay döşenmiş doğal ahşap bahçe duvarı modelleri

Lagos del Norte, estudio|44 estudio|44 Modern Bahçe Ahşap
estudio|44

estudio|44
estudio|44
estudio|44

Harika bir ahşap bahçe duvarı örneği: Ham malzemenin ince çıtalar halinde, yatay olarak kullanılmasıyla oratay çıkan şık görüntü.

4) Dikey döşenmiş kalaslar

un jardin de cuentos, BAIRES GREEN BAIRES GREEN Klasik Bahçe
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

Rustik bir görünüm için ideal, dikey döşenmiş geniş kalaslar.

5) Desenli yüzeye sahip yüksek beton duvar

Casa del Limonero, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Koridor, Hol & Merdivenler Yeşil
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Sıradışı bahçe duvarı örnekleri arıyorsanız bu modele bayılacaksınız: Brüt betonun olabilecek en lüks görünümü.

6) Avlu kapatmak için beyaz ahşap çıtalar

Slim & Subtle Rear Garden homify Modern Bahçe
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
homify

Küçük bir avluyu sıcak ve sempatik hale getiren harika bir malzeme.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7) Modernize edilmiş bir taş duvar

Giardino Di Una Villa Californiano: Riflessi che portano le colline e il panorama direttamente in casa, Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Modern Bahçe
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Demir kafes içinde yumruk büyüklüğünde taşlardan oluşan çılgın bir tasarım

- Dikey bahçeli modern duvarlar

Erenler ny design works
ny design works

Erenler

ny design works
ny design works
ny design works

Modernleştirilmiş bahçe duvarı modelleri aslında oldukça farklı formlarda karşımıza çıkıyor. Onlardan biri de dikey bahçelerle süslenmiş bu harika duvar modeli.


8) Doğal renkli cilaya sahip yatay ahşap çıtalar

Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd Modern Bahçe
Tyler Mandic Ltd

Reflected Glory – Holland Park Renovation

Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd

Beyaz çıtalı yatay döşenmiş çite alternatif.

9) Beton duvar üzerine yatay ahşap çıta

Terraço FD, Blacher Arquitetura Blacher Arquitetura Eklektik Bahçe
Blacher Arquitetura

Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura

İki farklı malzemenin kombinasyonundan oluşan ve saksı bitkileriyle dekore edilmiş davetkar bir ortam.

10) Çılgın bir Zen bahçesi yorumu

Asianstyle design garden, -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß Asyatik Bahçe
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

Asianstyle design garden

-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

Demir kafes içindeki büyük çakıl taşlarından oluşan duvarın Zen bahçesinde uygulanmış versiyonu. Benzer bir bahçe için peyzaj mimarlarından yarım alabilirsiniz.

11) Taş duvar, beton duvar, ahşap zemin

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura Modern Bahçe
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

Tadilat geçirerek modernize edilmiş bir taş duvar görüntüsü veren, betonla ve ahşapla yapılmış bir kombinasyon.

12) Benzersiz bir bahçe giriş kapısı

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Modern Bahçe
Teknik Metal Ferforje

Ferforje Bahçe Kapıları

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

Ağaç dalları formu verilmiş, eşsiz bir bahçe giriş kapısı.

13) Lazer kesim, ağaç formunda ferforje çitler

homify Modern Bahçe Demir/Çelik Ahşap rengi
homify

homify
homify
homify

Bir üstteki bahçe kapısının devamı olan lazer kesim ferforje çitler

14) Ahşap panellerden oluşan bir bahçe duvarı

Schallschutzzäune Limes, Junior, Horizontal: Aufwertung für privaten Grund, Braun & Würfele - Holz im Garten Braun & Würfele - Holz im Garten Modern Bahçe Ahşap
Braun &amp; Würfele – Holz im Garten

Braun & Würfele - Holz im Garten
Braun &amp; Würfele – Holz im Garten
Braun & Würfele - Holz im Garten

Ahşap çitten ziyade ahşap bir duvar oluşturan, şık ve sağlam ahşap paneller.

15) Zen bahçesi için dikey döşenmiş düzensiz bambu çitler

Jardin japonais à Enghien-les-Bains, Taffin Taffin Asyatik Bahçe
Taffin

Taffin
Taffin
Taffin

Farklı boylarda bambulardan imal edilmiş, hareketli ve eğlenceli bir çit.

16) PVC çit ile sağlam ve uzun ömürlü bir model

Ogrodzenia akustyczne, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV Klasik Bahçe
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

PVC'den imal edilen, uzun ömürlü, her türlü hava şartına dayanıklı bir bahçe duvarı modeli.

17) Çapraz şekilli PVC çit

Kratki ogrodowe PCV, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV Klasik Bahçe
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

Ahşap çit görünümünde ancak PVC'den imal edilmiş şık ve dayanıklı bir çit modeli.

18) Kır evi çiti görünümlü PVC çit

Bramy i furtki PCV, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV Klasik Bahçe
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

Yine PVC'den imal edilmiş ancak tam bir kır evi ahşap çiti gibi görünen sevimli bir model

19) Geometrik şekilli, yatay döşenmiş demir çitler

VIVIENDA VP, epb arquitectura epb arquitectura Modern Evler
epb arquitectura

epb arquitectura
epb arquitectura
epb arquitectura

Güvenlik amacıyla sağlam bir şekilde beton çerçeve içinde yer alan, yatay demir çubuklar.  Arzu edilirse sarmaşık sardırılarak hareket getirilebilir.

20) Lazer kesim, modern ferforje çitler

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Geleneksel formların dışına çıkmış, modern ve göz alıcı bir demir çit modeli.

21) Dalgalı bir formda inşa edilmiş taş duvar

CASA WKT, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano Modern Bahçe
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Açık renkli doğal taş yüzeye sahip, dalgalı bir model.

22) Bambu, servi, çelik bir arada

Edelstahl Sichtschutz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: Modern Bahçe
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

Sıra dışı bir kombinasyon oluşturan ahşap, canlı bitki, metal üçlüsü.

- Çit bitkileri

Toscana Sitesi, Ece Botanik & Eksen Peyzaj Ece Botanik & Eksen Peyzaj Ön avlu
Ece Botanik &amp; Eksen Peyzaj

Toscana Sitesi

Ece Botanik & Eksen Peyzaj
Ece Botanik &amp; Eksen Peyzaj
Ece Botanik & Eksen Peyzaj

Tabii sadece çit bitkileri ile de muhteşem bir atmosfer ve mahremiyet alanı oluşturmak mümkün. Bahçeniz için en uygun çit bitkilerinin hangileri olduğunu öğrenmek isterseniz sayfalarımızda yer alan bahçıvanlar sekmesine tıklayarak profesyonellere danışabilirsiniz.

23) Bahçe duvarı örnekleri: Pembe bir duvar!

Casa Nando Reis, Estúdio Paulo Alves Estúdio Paulo Alves Modern Bahçe
Estúdio Paulo Alves

Estúdio Paulo Alves
Estúdio Paulo Alves
Estúdio Paulo Alves

Düz, beton bir duvara verilen sıra dışı bir renk ile şık ve sevimli bir bahçe duvarı örneği.

24) Tuğla ve cilalı ahşap kombinasyonu

Private House - Holland Park , New Images Architects New Images Architects Modern Bahçe
New Images Architects

Private House – Holland Park

New Images Architects
New Images Architects
New Images Architects

Mat bir yüzey ile parlak bir yüzeyin kusursuz birlikteliği.

25) Beton ve paslanmaz çelik

Edelstahl Sichtschutz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: Modern Bahçe
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

Modern bir yapı için geometrik beton parçalarından ve paslanmaz çelikten oluşturulmuş sıra dışı bir bahçe duvarı. 

Dar alanda güzel bir bahçe oluşturmanın yolları’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın!

- Dış cephe görünümü ve peyzaj uyumu

Relax Havuz Alanı Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi Akdeniz Bahçe
Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi

Relax Havuz Alanı

Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi
Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi
Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi

Unutmayın ki bahçenizin görünümüne etki eden en önemli unsurlardan biri de evinizin dış cephesinin renk ve dokusudur. Dış cephe boyası örnekleri: 34 model fotoğraf başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

Duşakabin alternatifleri: Cam mı mika mı?
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