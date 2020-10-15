Evinize stil katmak için 25 farklı çit ve bahçe duvarı örneği

Müstakil evlerin çoğunda güvenlik, mahremiyet ya da yalnızca sınır belirlemek maksadıyla, bahçelerin çevreleri çit ya da bahçe duvarları ile çevrilir. Bu çit ve duvarlar evin dış görünümüne katkıda bulunurlar ve çoğu kez, evi mimari özelliklerini ortaya koyan ilk unsurlar olarak göze çarparlar. Bugünkü yazımızda biribirinden tamamen farklı malzemelerden üretilmiş ve tamamen farklı stilleri yansıtan bahçe duvarları ve bahçe çiti modellerinden bir derleme yaptık. Müstakil bir evde yaşıyorsanız ve bahçenizin çevresine çit yaptırmayı düşünüyorsanız, bu derlememizde yer alan örnekler karar vermenizde bir rol oynayabilir.
Sade ve işlevsel.
Bahçe duvarı örnekleri arasında öne çıkan yalın ve etkileyici bir model: Bahçeye elegan ve sıcak bir tatil yöresi havası bir görünüm kazandırmak için bire bir.
Harika bir ahşap bahçe duvarı örneği: Ham malzemenin ince çıtalar halinde, yatay olarak kullanılmasıyla oratay çıkan şık görüntü.
Rustik bir görünüm için ideal, dikey döşenmiş geniş kalaslar.
Sıradışı bahçe duvarı örnekleri arıyorsanız bu modele bayılacaksınız: Brüt betonun olabilecek en lüks görünümü.
Küçük bir avluyu sıcak ve sempatik hale getiren harika bir malzeme.
Demir kafes içinde yumruk büyüklüğünde taşlardan oluşan çılgın bir tasarım
Modernleştirilmiş bahçe duvarı modelleri aslında oldukça farklı formlarda karşımıza çıkıyor. Onlardan biri de dikey bahçelerle süslenmiş bu harika duvar modeli.
Beyaz çıtalı yatay döşenmiş çite alternatif.
İki farklı malzemenin kombinasyonundan oluşan ve saksı bitkileriyle dekore edilmiş davetkar bir ortam.
Demir kafes içindeki büyük çakıl taşlarından oluşan duvarın Zen bahçesinde uygulanmış versiyonu. Benzer bir bahçe için peyzaj mimarlarından yarım alabilirsiniz.
Tadilat geçirerek modernize edilmiş bir taş duvar görüntüsü veren, betonla ve ahşapla yapılmış bir kombinasyon.
Ağaç dalları formu verilmiş, eşsiz bir bahçe giriş kapısı.
Bir üstteki bahçe kapısının devamı olan lazer kesim ferforje çitler
Ahşap çitten ziyade ahşap bir duvar oluşturan, şık ve sağlam ahşap paneller.
Farklı boylarda bambulardan imal edilmiş, hareketli ve eğlenceli bir çit.
PVC'den imal edilen, uzun ömürlü, her türlü hava şartına dayanıklı bir bahçe duvarı modeli.
Ahşap çit görünümünde ancak PVC'den imal edilmiş şık ve dayanıklı bir çit modeli.
Yine PVC'den imal edilmiş ancak tam bir kır evi ahşap çiti gibi görünen sevimli bir model
Güvenlik amacıyla sağlam bir şekilde beton çerçeve içinde yer alan, yatay demir çubuklar. Arzu edilirse sarmaşık sardırılarak hareket getirilebilir.
Geleneksel formların dışına çıkmış, modern ve göz alıcı bir demir çit modeli.
Açık renkli doğal taş yüzeye sahip, dalgalı bir model.
Sıra dışı bir kombinasyon oluşturan ahşap, canlı bitki, metal üçlüsü.
Tabii sadece çit bitkileri ile de muhteşem bir atmosfer ve mahremiyet alanı oluşturmak mümkün. Bahçeniz için en uygun çit bitkilerinin hangileri olduğunu öğrenmek isterseniz sayfalarımızda yer alan bahçıvanlar sekmesine tıklayarak profesyonellere danışabilirsiniz.
Düz, beton bir duvara verilen sıra dışı bir renk ile şık ve sevimli bir bahçe duvarı örneği.
Mat bir yüzey ile parlak bir yüzeyin kusursuz birlikteliği.
Modern bir yapı için geometrik beton parçalarından ve paslanmaz çelikten oluşturulmuş sıra dışı bir bahçe duvarı.
’Dar alanda güzel bir bahçe oluşturmanın yolları’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın!
Unutmayın ki bahçenizin görünümüne etki eden en önemli unsurlardan biri de evinizin dış cephesinin renk ve dokusudur. Dış cephe boyası örnekleri: 34 model fotoğraf başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.