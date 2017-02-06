​Yeni bir mutfak için düşük maliyetli 10 tüyo

Küçük dairelerde genellikle salon ile oturma odasıyla iç içe olan mutfaklar düzenli olduğu sürece evin geri kalanıyla uyumlu gözükecektir. İşlevsel ve estetik olmanın yanı sıra mutfağın odanın kalanıyla entegre olması son derece önemlidir. Bunu sağlamak için de her şeyin ortada durmadığı, bazı şeylerin kamufle edildiği bir mutfak modeli tercih edilmelidir.

Mutfaklarla ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz ’Daha ferah bir mutfak için fazlalıklardan kurtulun’ başlığına bakabilirsiniz.