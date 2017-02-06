​Yeni bir mutfak için düşük maliyetli 10 tüyo

Çok fazla lükse kaçmadan mutfak inşa etmek ya da yeniden biçimlendirmek istiyorsanız bu yazı size göre. 10 harika örnekle modern, çekici ve yeni bir mutfak elde etmenin yollarını inceleyeceğiz. Seçtiğimiz mutfak örneklerine bakara küçük ayrıntılarla büyük farklar yaratabilmenin tüyolarını elde edebilirsiniz.
Mutfağı yenilemek için yapabileceğiniz en düşük maliyetli yenilik dekorasyona çiçek ve bitkileri dahil etmektir. Mutfak görünümünü yenilemenin yanı sıra bitkiler atmosferi yeniler, ruh halimizi iyileştirir ve bizi doğayla sürekli temas halinde tutar. Tek dikkat etmeniz gereken husus gölgede yaşayabilen bitkiler seçmek. Bu sayede kendi baharatlarınızı bile yetiştirmek mümkün.
Mutfağınız uzun zamandır aynıysa tazelik ve değişim sağlamak için mutlaka büyük masrafa girmenize gerek yok. Pekala küçük şeylerle de mutfağı yenilemek mümkün. Örneğin resimdeki gibi duvarın bir kısmını canlı bir renge boyamak oldukça basit bir değişiklik. Fakat sonuç gayet etkili.
Geniş ve ferah bir mutfak içinde konforlu bir ekipmanla yemek hazırlamak mutfağı seven her insanın rüyasıdır. Daha rahat bir çalışma alanı içinse tekerlekli tezgah epey kullanışlıdır. Lüks ada tezgahlar kadar gösterişli olmasa da oldukça pratik olduğu su götürmez.
Ekonomik mutfak değişikliklerinden bir diğeri de açık raflar. Çünkü bu rafları bardaklardan kavanozlara dek sayısız şekilde kullanabilirsiniz. Sevdiklerinizin resimlerini koymak da bir diğer seçenek. Eğer açık rafını yoksa portatif duvar rafları işinizi görecektir. Üstelik renk ve malzeme seçeneğiyle her mutfağa uygun bir raf modeli mümkün.
Seramik veya granit kaplamalardan çok daha ekonomik olan yapışkanlı duvar kağıtları sayısız renk ve desen seçeneğiyle mutfağı yenilemek için harika bir seçenek. Diğer seçeneklere göre epey ucuz olduğunu vurgulamaya da gerek yok diye düşünüyoruz.
Sırada diğer önerilere göre daha meşakkatli fakat yine de akıllıca olduğunu düşündüğümüz bir fikir var. Eğer mutfağınızda duvar kağıdı yerine seramik fayans olsun istiyorsanız tüm duvarları kaplamak yerine belli bir alana uygulayarak hem iş yükünü azaltır hem de maliyetten kar edebilirsiniz.
Genellik stüdyo dairelerde çok iyi bir aydınlatmaya sahip olmayan, renk seçimini ve dağılımını zorlaştıran minimal boyutlu mutfaklar bulunur. Bu tür mutfakları hareketlendirmenin en kolay yolu renklerden yararlanmaktır. Tabii tüm mutfağa uygulamamak kaydıyla. Zira zaten küçük mutfak aşırı renk kullanımıyla daha da daralabilir.
Fonksiyonellik ve estetik diğer odalarda olduğu gibi mutfak mobilyalarında da bulunması gereken özelliklerdendir. Özellikle dekore etmenin daha sınırlı olduğu küçük mutfaklarda yaratıcı mobilyalar devreye girer. Alışılmadık bir lavabo, renkli raflar veya tencere depolamak için özel bir dolap basit ve yaratıcı mobilyalara verebileceğimiz örneklerden bazıları.
Romantik ve klasik bir mutfaktan eklektik dokunuşlarla çağdaş bir mutfağa kadar masa örtüleri ve perdeler doğru şekilde kullanılırsa dekorasyonun yıldızı haline gelebilir. Canlı renkler ve estetik desenlere sahip tekstil ürünleri mutfağın tüm havasını değiştirmeye yeter zira.
Küçük dairelerde genellikle salon ile oturma odasıyla iç içe olan mutfaklar düzenli olduğu sürece evin geri kalanıyla uyumlu gözükecektir. İşlevsel ve estetik olmanın yanı sıra mutfağın odanın kalanıyla entegre olması son derece önemlidir. Bunu sağlamak için de her şeyin ortada durmadığı, bazı şeylerin kamufle edildiği bir mutfak modeli tercih edilmelidir.
Mutfaklarla ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz ’Daha ferah bir mutfak için fazlalıklardan kurtulun’ başlığına bakabilirsiniz.