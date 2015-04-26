Oturma odalarında sarı sıcaklığı

Güneşin, ışığın ve bereketin rengi olan sarının şüphesiz sıcak renkler arasında ayrı bir yeri vardır. İnsana mutluluk ve enerji veren bu rengin en önemli özelliği çok yönlü olması. Değişik tonlarda kullanılan sarı rengi çok farklı duygular ve enerjiler yaratabilme niteliğine sahip eşsiz bir renk. Zaten bu yüzden de dekorasyonda ve mimaride kullanımı bir hayli popüler ve her geçen gün daha da çoğalıyor. Tüm sarı tonlarınınsa ortak noktası iyi enerji vermeleri olsa gerek. Hardal sarısının ağırbaşlılığı da, açık, ışıltılı bir sarı tonunun canlılığı da insanda farklı olsa da olumlu duygular yaratıyor. İşte bu yüzden, sarının evlerimizdeki kullanım alanları oldukça fazla ve çeşitli. Daha önce de Sarının 6 tonu isimli yazımızda bu kullanımlardan örnekler vermiştik. Bu yazımızda ise evin tüm bireylerinin kullandığı ve en enerji dolu odası olan oturma odalarındaki sarı renk kullanımının en iyi örneklerini ele alacağız.
İlk ziyaretimizi Trabcelona Design tarafından tasarlanmış olan bu klasik dokunuşlarla dizayn edilmiş ağırbaşlı oturma odasına yapıyoruz. Açık sütlü kahve rengiyle küllü hardal sarısının harmanlandığı oturma grubu odanın ana karakterini oluşturan dokunun en önemli ögesi olma niteliğini taşıyor. Avizesinden duvar kağıdının desenlerine, perdelerinden televizyon ünitesine kadar her şeyiyle klasik bir tasarım anlayışıyla dizayn edilmiş olan bu oturma odasına hareket ve renk katmak için koltuklardaki sarı tonundan faydalanılmış.
İkinci sıradaki oturma odamız ise, adeta rüya gibi bir tasarımla dizayn edilmiş olan bu modern, renkli ve sade yaşam alanı. Sarı rengin dekorasyona canlılık, hareket ve enerji katmasının en iyi örneklerinden biri olan bu oturma odasının tasarımındaki tüm detaylarda modern dokunuşlar görülüyor. Kapitone dayanma ünitesi ve üç renkli hareketli yapısı ve modern desenli yastıklarıyla dikkat çeken üçlü koltuk parlak süetten ve gürgenden yapılmış. Koltuğun bir kenarındaki altın sarısıyla odanın merkezine yerleşmiş olan hareketli ve açık renkli sarı tonu odanın modern dokusuna ve sadeliğine uygun bir enerji yayıyor. Bu çağdaş ve göz alıcı oturma odasının tasarımında Mahir Mobilya imzası var.
Minimal bir tasarım anlayışıyla dizayn edilmiş olan bu oturma odası ise Bahadır Kul Architects tarafından dizayn edilmiş. Beyaz duvarları ve rabıta yer döşemeleriyle seçkin ve sade bir iç mimariye sahip olan bu oturma odasında sarı koltuklarla odanın modern dokusunun verdiği etki kuvvetlendirilirken sıkıcılıkla sadelik arasındaki ince çizgi de sarının kattığı hareketlilik ve canlılıkla aşılmış oluyor. Koltuklarda kullanılan sarı rengin tonu açık olmasına rağmen parlak olmayan bir kumaştan seçilmesi koltuğun odaya hareket ve enerji katarken aynı zamanda da yaşam alanındaki genel ağırbaşlılık özelliğini de bozmamasını sağlıyor. Her ne kadar odanın atmosferine canlılık katan ögeler iki cephede konumlanmış olan bu sarı koltuk grubu olsa da, yaşam alanının baş rolünü şüphesiz, odanın baş köşesinde konumlandırılmış siyah ve heybetli koltuk üstlenmiş.
Son olarak ziyaret ettiğimiz bu canlı ve mutluluk kokan oda ise İndeksa Mimarlık tarafından dizayn edilip uygulanmış. Yine modern bir dekorasyon ve iç mimari anlayışıyla tasarlanmış olan bu yaşam alanının karakterini belirleyen şeyler odadaki detaylardan oluşuyor. Duvardaki siyah beyaz dede ve torun fotoğrafı odanın neşe ve mutluluk kaynağı olduğu gibi aynı zamanda da odaya kişisellik katıyor. Aynı cephedeki diğer çerçeveli tabloysa odanın tasarımındaki zarafetin ve estetiğin bir göstergesi niteliğinde. Modern görünümüyle dikkat çeken orta sehpanın üzerindeki mor çiçekler, yandaki iki tekli koltuğun sarısıyla harmanlanarak odaya yaşam enerji veriyor. L şeklindeki köşe oturma grubunun rengiyse duvarın fonuyla uyum içinde ve odanın genele yayılan çağdaş ve mutluluk verici havayı tamamlayan şıklık ögesi niteliğinde.