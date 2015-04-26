Oturma odalarında sarı sıcaklığı

Güneşin, ışığın ve bereketin rengi olan sarının şüphesiz sıcak renkler arasında ayrı bir yeri vardır. İnsana mutluluk ve enerji veren bu rengin en önemli özelliği çok yönlü olması. Değişik tonlarda kullanılan sarı rengi çok farklı duygular ve enerjiler yaratabilme niteliğine sahip eşsiz bir renk. Zaten bu yüzden de dekorasyonda ve mimaride kullanımı bir hayli popüler ve her geçen gün daha da çoğalıyor. Tüm sarı tonlarınınsa ortak noktası iyi enerji vermeleri olsa gerek. Hardal sarısının ağırbaşlılığı da, açık, ışıltılı bir sarı tonunun canlılığı da insanda farklı olsa da olumlu duygular yaratıyor. İşte bu yüzden, sarının evlerimizdeki kullanım alanları oldukça fazla ve çeşitli. Daha önce de Sarının 6 tonu isimli yazımızda bu kullanımlardan örnekler vermiştik. Bu yazımızda ise evin tüm bireylerinin kullandığı ve en enerji dolu odası olan oturma odalarındaki sarı renk kullanımının en iyi örneklerini ele alacağız.