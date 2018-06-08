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Türkiye'den aynen ilham alabileceğiniz 14 pırıl pırıl mutfak

nihal e. nihal e.
homify Klasik Mutfak
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Her biri yerli tasarımcıların elinden çıkma 14 şahane mutfak örneğini beğeneceğinizi umuyoruz.

​1- Geniş oturma alanı

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Paker Mimarlık tasarımı ilk örnek geniş mutfağın ortasında ada tezgah yerine büyük bir masa takımı yer alıyor. Ahşaptan yapılma masanın bir tarafı bank diğer tarafı sandalyelerle tamamlanmış. Küçük beyaz sandalyeler evin küçükleri için ideal boyutta.

​2- Romantik mutfak

GENEL MUTFAK DEKORASYON, REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON Modern Mutfak
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

GENEL MUTFAK DEKORASYON

REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

Reyhan Mutfak Banyo Dekorasyon imzalı bir diğer örnekte parlak tezgah yüzeyi siyah renkli olup duvarlar ve dolap beyaz renkli. Camlı ahşap dolapların modeli romantik izler taşıyor.

​3- Kırmızı ve beyaz

GENEL MUTFAK DEKORASYON, REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON Modern Mutfak
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

GENEL MUTFAK DEKORASYON

REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

Yine Reyhan Mutfak Banyo Dekorasyon tasarımı başka bir mutfak bu defa çok daha çağdaş örnek. Koyu kırmızı mutfak dolapları ile ada tezgahın alt kısmı aynı renkte. Bir tarafında ocak bulunan tezgahın arka kısmında ise iki adet bar sandalyesi yer alıyor.

​4- Ahşap tezgah

Sinpaş Ege Boyu 1+1 Daire Tadilat Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Kırsal Mutfak Ahşap Gri mutfak tadilatı,ev tadilatı,dekorasyon
Mandalin Dizayn

Sinpaş Ege Boyu 1+1 Daire Tadilat Projesi

Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn

Mandalin Dizyan imzalı bu örnekte tezgahlarda ahşap sıcaklığı ön plana çıkarılmış. Dolaplar ise duvarla aynı renge boyanarak bilinçli bir şekilde silik hale getirilmiş. Eğer mutfakta belirli bir malzeme ya da parçayı vurgulamak istiyorsanız diğer ekipmanı kamufle edebilirsiniz.

​5- Ferah açıklık

homify Modern Mutfak Gri ev,daire,florya,istanbul
homify

homify
homify
homify

Özhan Hazırlar İç Mimarlık tasarımı mutfak aslında çok geniş bir alana sahip değil. Bununla birlikte resimde gördüğünüz gibi ferah bir boş alan bırakılmış. Mutfağınızı boyutlarını ölçüp buna göre bir düzenleme yaparsanız tıpkı örnekteki gibi ferah bir alan elde edersiniz.

​6- Sofistike ve modern

GRİ YAPI DEKORASYON Gri Yapı Dekorasyon Tropikal Mutfak tadilat firması,dekorasyon firması,dekorasyon,ev,daire,mutfak,dekorasyon şirketi
Gri Yapı Dekorasyon

GRİ YAPI DEKORASYON

Gri Yapı Dekorasyon
Gri Yapı Dekorasyon
Gri Yapı Dekorasyon

Gri Yapı Dekorasyon imzalı bu örnek şimdiye dek gördüğümüz mutfaklar içinde en büyük olanı. Tam da bu sebeple bar ve dolapların siyah renkli olması mekanı daraltmıyor. Mutfak açık mutfak modeli olmakla birlikte L biçiminde şekliyle sınırlarını belli ediyor.

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7- Lüks mutfak

Sunflower Villa homify Klasik Mutfak mimari,mimar,ic mimar,dekorasyon,mutfak,siyah beyaz kirmizi,uyumu,aydinlatma,mermer,mutfak tezgahı
homify

Sunflower Villa

homify
homify
homify

Sırada gösterişli ve lüks bir mutfak örneği var. Üstü beyaz altı siyah dolaplarından gümüş rengi taş kaplamalarına dek mutfakta her bir parça özenle seçilmiş. Işıltılı yuvarlak lambaları, parlak kırmızı ada tezgahı, yuvarlak deri tabureleri ve pencere önündeki şık oturma grubuyla kusursuz bir mutfak.

​8- Ahşabın bordoyla ahengi

R. Kılınç Evi, idiliçmimarlık idiliçmimarlık Modern Mutfak
idiliçmimarlık

R. Kılınç Evi

idiliçmimarlık
idiliçmimarlık
idiliçmimarlık

İdil İç Mimarlık imzalı mutfakta dolapların çoğu ahşaptan yapılma. Bir kısmı ise buzlu cam kapaklı, parlak yüzeyli dolaplar. Ahşap ve bordo uyumu bu mutfakta başarılı bir birliktelik sağlıyor. Ferah, kullanışlı ve dekoratif.

​9- Canlı renkler

Selçuk Villa, BAGO MİMARLIK BAGO MİMARLIK Modern Mutfak
BAGO MİMARLIK

Selçuk Villa

BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK

Sırada küçük fakat patlayan renkleriyle öne çıkan bir mutfak var. Bogo Mimarlık tasarımı mutfakta duvarlar fıstık yeşili olup mutfak dolapları limon sarısı. Bu iki tatlı renk büyük pencerelerden yansıyan doğal ışıkla birlikte daha da cazip görünüyor.

​10- Çarpıcı sadelik

İkiztepe Konakları, BAGO MİMARLIK BAGO MİMARLIK Modern Mutfak
BAGO MİMARLIK

İkiztepe Konakları

BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK

Bir başka Bogo Mimarlık imzalı mutfakta ne baskın renkler ne de birbiriyle yarışan lüks detaylar var. Fakat bu mutfak da en az diğerleri kadar etkileyici. Gücünü ise abartılı sadeliğinden alıyor.

​11- Tatlı turuncu

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Farklı renklerde mutfak dolapları gördük. En eğlenceli renk seçimlerinden birisi de bu örnekte. Turuncu renkli dolaplar öyle sevimli bir görünüm yaratmış ki bu mutfakta sıkılmak imkansız.

​12- Aydınlık mutfak

CCT 172 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Mutfak
CCT INVESTMENTS

CCT 172 Project in Trabzon

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Özellikle ince ve uzun bir alana sahip mutfaklarda ferahlık hissini kuvvetlendirmek için beyaz renginden yararlanabilirsiniz. Donuk bir mutfaktan kaçınmak için ahşap kullanın.

​13- Şık yemek takımı

GARDEN MODERN VILLALARI - MOZAMBIK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Modern Mutfak
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

GARDEN MODERN VILLALARI – MOZAMBIK

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

Yemek odasıyla iç içe tasarlanan mutfaklarda dekorasyonun yıldızı masa takımı olabilir. Böyle bir durumlar dolapları masayla yarıştırmak yerine kamufle etmek daha akıllıcadır.

14- Taş duvarlar

B3 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Mutfak
DAFNI MİMARLIK

B3 Evi

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

Son örneğimiz Dafni Mimarlık tasarımı olup taş ve ahşap malzemesiyle öne çıkan bir mutfak. Büyük ada tezgahın aynı zamanda şaraplık olarak kullanıldığı dikkatinizden kaçmasın.

Daha fazla mutfak yazısını okumak isterseniz ’Yeni bir mutfak için düşük maliyetli 10 tüyo’ başlığına göz atabilirsiniz.

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