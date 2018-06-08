Türkiye'den aynen ilham alabileceğiniz 14 pırıl pırıl mutfak

Paker Mimarlık tasarımı ilk örnek geniş mutfağın ortasında ada tezgah yerine büyük bir masa takımı yer alıyor. Ahşaptan yapılma masanın bir tarafı bank diğer tarafı sandalyelerle tamamlanmış. Küçük beyaz sandalyeler evin küçükleri için ideal boyutta.
Reyhan Mutfak Banyo Dekorasyon imzalı bir diğer örnekte parlak tezgah yüzeyi siyah renkli olup duvarlar ve dolap beyaz renkli. Camlı ahşap dolapların modeli romantik izler taşıyor.
Yine Reyhan Mutfak Banyo Dekorasyon tasarımı başka bir mutfak bu defa çok daha çağdaş örnek. Koyu kırmızı mutfak dolapları ile ada tezgahın alt kısmı aynı renkte. Bir tarafında ocak bulunan tezgahın arka kısmında ise iki adet bar sandalyesi yer alıyor.
Mandalin Dizyan imzalı bu örnekte tezgahlarda ahşap sıcaklığı ön plana çıkarılmış. Dolaplar ise duvarla aynı renge boyanarak bilinçli bir şekilde silik hale getirilmiş. Eğer mutfakta belirli bir malzeme ya da parçayı vurgulamak istiyorsanız diğer ekipmanı kamufle edebilirsiniz.
Özhan Hazırlar İç Mimarlık tasarımı mutfak aslında çok geniş bir alana sahip değil. Bununla birlikte resimde gördüğünüz gibi ferah bir boş alan bırakılmış. Mutfağınızı boyutlarını ölçüp buna göre bir düzenleme yaparsanız tıpkı örnekteki gibi ferah bir alan elde edersiniz.
Gri Yapı Dekorasyon imzalı bu örnek şimdiye dek gördüğümüz mutfaklar içinde en büyük olanı. Tam da bu sebeple bar ve dolapların siyah renkli olması mekanı daraltmıyor. Mutfak açık mutfak modeli olmakla birlikte L biçiminde şekliyle sınırlarını belli ediyor.
Sırada gösterişli ve lüks bir mutfak örneği var. Üstü beyaz altı siyah dolaplarından gümüş rengi taş kaplamalarına dek mutfakta her bir parça özenle seçilmiş. Işıltılı yuvarlak lambaları, parlak kırmızı ada tezgahı, yuvarlak deri tabureleri ve pencere önündeki şık oturma grubuyla kusursuz bir mutfak.
İdil İç Mimarlık imzalı mutfakta dolapların çoğu ahşaptan yapılma. Bir kısmı ise buzlu cam kapaklı, parlak yüzeyli dolaplar. Ahşap ve bordo uyumu bu mutfakta başarılı bir birliktelik sağlıyor. Ferah, kullanışlı ve dekoratif.
Sırada küçük fakat patlayan renkleriyle öne çıkan bir mutfak var. Bogo Mimarlık tasarımı mutfakta duvarlar fıstık yeşili olup mutfak dolapları limon sarısı. Bu iki tatlı renk büyük pencerelerden yansıyan doğal ışıkla birlikte daha da cazip görünüyor.
Bir başka Bogo Mimarlık imzalı mutfakta ne baskın renkler ne de birbiriyle yarışan lüks detaylar var. Fakat bu mutfak da en az diğerleri kadar etkileyici. Gücünü ise abartılı sadeliğinden alıyor.
Farklı renklerde mutfak dolapları gördük. En eğlenceli renk seçimlerinden birisi de bu örnekte. Turuncu renkli dolaplar öyle sevimli bir görünüm yaratmış ki bu mutfakta sıkılmak imkansız.
Özellikle ince ve uzun bir alana sahip mutfaklarda ferahlık hissini kuvvetlendirmek için beyaz renginden yararlanabilirsiniz. Donuk bir mutfaktan kaçınmak için ahşap kullanın.
Yemek odasıyla iç içe tasarlanan mutfaklarda dekorasyonun yıldızı masa takımı olabilir. Böyle bir durumlar dolapları masayla yarıştırmak yerine kamufle etmek daha akıllıcadır.
Son örneğimiz Dafni Mimarlık tasarımı olup taş ve ahşap malzemesiyle öne çıkan bir mutfak. Büyük ada tezgahın aynı zamanda şaraplık olarak kullanıldığı dikkatinizden kaçmasın.
Daha fazla mutfak yazısını okumak isterseniz ’Yeni bir mutfak için düşük maliyetli 10 tüyo’ başlığına göz atabilirsiniz.