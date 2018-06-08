Türkiye'den aynen ilham alabileceğiniz 14 pırıl pırıl mutfak

Özhan Hazırlar İç Mimarlık tasarımı mutfak aslında çok geniş bir alana sahip değil. Bununla birlikte resimde gördüğünüz gibi ferah bir boş alan bırakılmış. Mutfağınızı boyutlarını ölçüp buna göre bir düzenleme yaparsanız tıpkı örnekteki gibi ferah bir alan elde edersiniz.