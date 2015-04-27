Lüks kanepe modelleri

Hayatımızdaki en önemli mobilyalardan biri de kanepelerdir şüphesiz. Televizyon izlerken, kitap okurken, sevdiklerimizle sohbet ederken, işten gelip üzerinde kısa kısa kestirerek yorgunluğumuzu atarken bize kucak açan, o an ihtiyaç duyduğumuz konforu ve rahatlığı sağlayan bu oturma ünitelerinin hayatımızda ne kadar yer kapladığını anlatmaya gerek yok. Kanepeler evlerimizdeki dekorasyonlar için de estetik açıdan bir hayli büyük öneme sahipler çünkü oturma odalarımızın, çalışma odalarımızın, ofislerimizin, bazen yatak odalarımızın, hatta bazen mutfaklarımızın en merkezi mobilyaları olarak konumlanıyorlar. Bu yazımızda da sizi en estetik, en şık ve en lüks kanepe modelleriyle buluşturacağız. Lüks deyince aklınıza yalnızca pahalı ve gereğinden fazla gösterişli mobilyalar geliyorsa yanılıyorsunuz; her pahalı mobilyaya lüks demek lüks kavramına haksızlık etmek olur aslında. Her ne kadar çoğunlukla böyle biliniyor olsa da lüks aslında içinde şıklığı, sanatsallığı ve estetiği de barındıran bir sıfat. İşte bu doğrultuda seçtiğimiz lüks kanepe örnekleri…
Mobilya alanında geçmişten gelen değerlere ve güzelliklere sahip çıkan ve el işçiliğiyle özel tasarım mobilyalar üreten Luxury Stone tarafından tasarlanan bu kanepe döşemesinden tasarımına, renginden dokusuna kadar her şeyiyle tam bir estetik harikası. Parlak kumaşıyla ve dikişleriyle klasik kesimlere ve dokuya sahip ama yüksek olmayan sırt kısmı ve dar kollarıyla modern bir tasarımla dizayn edilmiş olan bu şahane ürün içinde bulunduğu odanın ve evin değerini arttıracak kadar güzel, şık ve lüks.
Asortie Mobilya Dekorasyon tarafından tasarlanan bu kanepeyse, derinin asaleti ve kuvvetiyle estetik tasarımın bütünleşmiş halinin bir temsili. İlk olarak 1800'lü yıllarda İngiltere'de kullanılmaya başlayan ve bugün hâlâ popülerliğini koruyan Chesterfield kanepe modelinin klasik bir örneği olan bu koltuk, ayak kısmında ve kenarlarda görülen altın rengi oyma işlemelerle de Osmanlı ihtişamı kazanmış. Oyma işçiliğinin mükemmel sanatı ve tasarımdaki zenginlik ve klasik dokunuş harmanlandığında tam olarak krallara layık bir kanepe haline gelmiş olan bu deri kanepenin üzerine oturulmaya kıyılamayacak kadar şık.
Lüksün her zaman klasik anlamına gelmediğinin en şık kanıtlarından biri de, resimde gördüğünüz ve daha ilk bakışta rengiyle de duruşuyla da dikkatleri cezbeden bu kanepe. Minimal ve heykelsi tasarımıyla kendine hayran bırakan kanepe çarpıcı kırmızı rengiyle de insanın içindeki tüm duyguları canlandırıyor adeta. Rengiyle keskin bir dekorasyon unsuru olurken yumuşak ve minimal tasarım ve geçişleriyle de dinginliği sembolize eden bu kanepede Türkiye'nin önde gelen tasarımcılarından Aziz Sarıyer imzası var.
Mahir Mobilya'nın koleksiyonunda bulunan bu ürünse klasik kapitoneli tasarımların modern bir yorumu niteliğinde. L şeklinde dizayn edilen kanepe hem kapladığı yer ve sağladığı oturma alanı açısından işlevsel hem de estetik olarak kusursuz bir tasarıma sahip. Kanepenin iskeleti gürgenden, kumaşıysa parlak süetten yapılmış.
Trabcelona Design tarafından tasarlanmış bu kanepeyse altın varak ayakları, ahşap kasası ve lake boyasıyla lüks kavramının vücut bulmuş hali adeta. Bu modern avangart koltuk içinde bulunduğu odayı hem zenginleştiriyor, hem de kullanıcıya konfor sağlıyor. Zarif duruşuyla klasik salonlarda bir kuğu gibi baş rolü kapacak olan İskandinav tarzlı bu kanepe şıklığın ve zarafetin temsilcisi gibi.
Dediğimiz gibi kanepeler her zaman salonun, oturma odasının ya da ofislerin en önemli unsurları değildir; bazen de, resimde görüldüğü gibi bir mutfağa karakterini ve şıklığını katan esas dekorasyon malzemeleri olabilirler. Levent Tekin İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu mutfağın da en dikkat çekici özelliği bu siyah ve şık kanepenin mutfağa kattığı güçlü etki olsa gerek. Modern ve yenilikçi tarzıyla dikkat çeken bu lüks kanepe, rengi ve tasarımıyla da asalet çağrışımını kuvvetlendiriyor. Kanepeyi buradaki gibi mutfakta da, oturma odalarında da, ofislerin bekleme odalarında da kullanmak mümkün.
Lüks tasarımlı estetik oturma odalarını da gezmek isterseniz Birbirinden lüks oturma odaları başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.