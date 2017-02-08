Bakımsız bir bahçenin kullanışlı bir verandaya dönüşümü

Her ne kadar hala kış mevsiminde olsak da bahara bir ay gibi bir süre kaldı. Soğuk kış aylarında genellikle evde yahut kapalı mekanlarda vakit geçiririz. Zira hava koşulları elverişli değildir. Yine bu sebepten özellikle evle ilgili boya ve tadilat işlerini sıcak havalara erteleriz. Bahara az bir zaman kaldığı düşünülürse ev ile ilgili yapılacak işleri planlamanın zamanı gelmiş demektir. Tabii bu söylediklerimiz kendi evi olanlar için geçerli daha çok. Kirada oturanların bulundukları evi çok fazla değiştirme imkanı yoktur. Oysa kendi evine sahip olanlar evlerinde istedikleri yenilikleri yapabilirler. Özellikle geniş bir bahçe ve verandaya sahip olanlar çok daha şanslı. Çünkü daha çok boş alan demek sayısız fikri hayat geçirmek için bir fırsat demektir. Eğer sizin de bahçenizde uygun bir boşluk varsa ve bu alanı daha verimli kullanmak istiyorsanız sahip olduğunuz araziyi inceleyerek neler yapabileceğiniz üzerine plan yapabilirsiniz. Tamamen ihtiyaçlarınıza ve hayallerinize kalmış bir şey. Örneğin yüzmeyi seviyorsanız bir havuz inşaatı ya da ailece vakit geçirmekten hoşlanıyorsanız bir bar ile oturma alanı yaptırabilirsiniz. Havuz yaptırma kulağa çok lüks ve imkansız gibi gelebilir. Ancak sadece büyük ve görkemli evlerde havuz olur diye bir kaide yok. Pekala küçük evlerde de havuz bulunabilir. Bugünkü yazımızda bu konudan yola çıkarak küçük bir verandanın dönüşüm projesini inceledik. Bakımsız haldeki veranda tasarlanıp yeniden düzenlenerek kullanışlı bir yer haline dönüştü. Şimdi hep birlikte detaylara göz atarak ne gibi değişiklikler yapılmış bakalım.