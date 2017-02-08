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Bakımsız bir bahçenin kullanışlı bir verandaya dönüşümü

nihal e. nihal e.
Proyecto A- Burgos, Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario Minimalist Havuz Seramik Beyaz
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Her ne kadar hala kış mevsiminde olsak da bahara bir ay gibi bir süre kaldı. Soğuk kış aylarında genellikle evde yahut kapalı mekanlarda vakit geçiririz. Zira hava koşulları elverişli değildir. Yine bu sebepten özellikle evle ilgili boya ve tadilat işlerini sıcak havalara erteleriz. Bahara az bir zaman kaldığı düşünülürse ev ile ilgili yapılacak işleri planlamanın zamanı gelmiş demektir. Tabii bu söylediklerimiz kendi evi olanlar için geçerli daha çok. Kirada oturanların bulundukları evi çok fazla değiştirme imkanı yoktur. Oysa kendi evine sahip olanlar evlerinde istedikleri yenilikleri yapabilirler. Özellikle geniş bir bahçe ve verandaya sahip olanlar çok daha şanslı. Çünkü daha çok boş alan demek sayısız fikri hayat geçirmek için bir fırsat demektir. Eğer sizin de bahçenizde uygun bir boşluk varsa ve bu alanı daha verimli kullanmak istiyorsanız sahip olduğunuz araziyi inceleyerek neler yapabileceğiniz üzerine plan yapabilirsiniz. Tamamen ihtiyaçlarınıza ve hayallerinize kalmış bir şey. Örneğin yüzmeyi seviyorsanız bir havuz inşaatı ya da ailece vakit geçirmekten hoşlanıyorsanız bir bar ile oturma alanı yaptırabilirsiniz. Havuz yaptırma kulağa çok lüks ve imkansız gibi gelebilir. Ancak sadece büyük ve görkemli evlerde havuz olur diye bir kaide yok. Pekala küçük evlerde de havuz bulunabilir. Bugünkü yazımızda bu konudan yola çıkarak küçük bir verandanın dönüşüm projesini inceledik. Bakımsız haldeki veranda tasarlanıp yeniden düzenlenerek kullanışlı bir yer haline dönüştü. Şimdi hep birlikte detaylara göz atarak ne gibi değişiklikler yapılmış bakalım.

​Dönüşümden önce

Proyecto A- Burgos, Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario Minimalist Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
Constructora Asvial – Desarrollador Inmobiliario

Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario
Constructora Asvial – Desarrollador Inmobiliario
Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario

Resimde görüldüğü üzere veranda alanı daha önce müştemilat halinde ve oldukça kullanışsız. Bakımsız ve yıkık dökük hali bir bahçeden çok terk edilmiş arazi izlenimi veriyor.

​Dönüşümden sonra

Proyecto A- Burgos, Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario Minimalist Havuz Demir/Çelik Beyaz
Constructora Asvial – Desarrollador Inmobiliario

Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario
Constructora Asvial – Desarrollador Inmobiliario
Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario

Uzmanlar eski bakımsız araziyi evin verandası haline dönüştürüp bar eklemişler. Özellikle bar kısmındaki duvar için aydınlatma loş ve sıcak bir etki bırakmış. Aynı zamanda yağmur gibi istenmeyen hava koşullarına tedbir amaçlı barın üzerine metalik bir çatı eklemişler.

​Verandanın bir kısmını örtüldü ve havuz inşa edildi

Proyecto A- Burgos, Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario Minimalist Havuz Taş Beyaz
Constructora Asvial – Desarrollador Inmobiliario

Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario
Constructora Asvial – Desarrollador Inmobiliario
Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario

Yazının başında da bahsettiğimiz sadece büyük evlerin değil daha mütevazi evlerin de havuzu olabilir. Dönüşümden önce adeta bir viraneye benzeyen bakımsız bahçe ilk olarak verandaya dönüştürüldü ve bir kısmı kapatıldı. Daha sonra ise ailece güzel vakit geçirmek için bir havuz inşa edildi.

​Avluda garaj, barbekü, teras ve havuz

Proyecto A- Burgos, Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario Minimalist Havuz Seramik Beyaz
Constructora Asvial – Desarrollador Inmobiliario

Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario
Constructora Asvial – Desarrollador Inmobiliario
Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario

Havuz aydınlatması önemlidir. Bu sayede havuz sadece gündüzleri değil, gece de kullanılabilir. Ana binaya eklenen duvarın içine yerleştirilmiş iki adet lamba mevcut, aynı zamanda havuzun içine de aydınlatma gereksinimi karşılayan yeterli sayıda lamba yerleştirildi.

​Mevcut alan en iyi şekilde düzenlendi

Proyecto A- Burgos, Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario Minimalist Balkon, Veranda & Teras Demir/Çelik Beyaz
Constructora Asvial – Desarrollador Inmobiliario

Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario
Constructora Asvial – Desarrollador Inmobiliario
Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario

Çatılı veranda bir aile garajı olarak kullanılabilir; çünkü aydınlatması yeterli olup tamamen kapatılmayarak sosyal etkinlikler için elverişli hale gelmiştir. Bununla birlikte eğlence için entegre edilen alanlar dışında araba için garaj işlevi de görür.

​Barbekü alanını pergola çatı korur

Proyecto A- Burgos, Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario Minimalist Havuz Beton Beyaz
Constructora Asvial – Desarrollador Inmobiliario

Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario
Constructora Asvial – Desarrollador Inmobiliario
Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario

Araba için bir garaj ve havuz dışında veranda da barbekü de bulunuyor. Hafta sonları aileyle havuzda vakit geçirilip yemek yememek eksik kalırdı zira. Pergola çatı sayesinde barbekü alanı her daim koru

​Harika bir oyun alanı

Proyecto A- Burgos, Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario Minimalist Havuz Kontraplak Beyaz
Constructora Asvial – Desarrollador Inmobiliario

Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario
Constructora Asvial – Desarrollador Inmobiliario
Constructora Asvial - Desarrollador Inmobiliario

Veranda aynı zamanda bahçe ile tamamen entegredir. Bahçe çok geniş olmamakla birlikte çocukların açık havada yapacağı eğlenceli aktiviteler için yeterli kapasitedir. Dönüşüm projesinin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bakımsız arazilerden dahi kullanışlı alanlar yaratmak mümkün.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Adım adım bir bahçe kamelyasının yapımı’ başlığına bakabilirsiniz.

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