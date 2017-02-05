Tıkış tıkış bir mutfaktan kurtulmak için yapabileceğiniz 8 şey

Ev dekorasyonunda fonksiyonelliğin en önemli olduğu mekan için mutfak diyebiliriz, çünkü bu mekan evin diğer odalarında olmayan bir özelliğe sahip: Çalışma alanı işlevine sahip olması. Mutfak yemek hazırlığı, pişirme ve temizlik gibi işlerin yanı sıra, çok farklı yapılarda ve miktarda eşyayı da depolamakla görevli. Dolayısıyla, yalnızca göze hitap etmekle kalmayan, aynı zamanda işlevselliği de ön planda olan bir mutfak tasarımını tercih etmeliyiz.

Kişisel ihtyaçlarımız, beğenilerimiz ve mutfak alanımızın şekli mutfağımızın ne şekilde olacağının ilk kriterleri oluşturuyor. Beğenilerimizi nasıl olursa olsun, tıkış tıkış olmayan, hareket alanı sağlayan, gözü yormayan ve temizlemesi kolay bir mutfak da hijyen ve şık görünüm açısından son derece önemli.

Bugünkü yazımızda tıkış tıkış birmutfaktan kurtulmak için yapmamız gereken 8 maddeyi bir araya getirdik. Eğer mutfağınıza baktığınızca yoruluyorsanız, sizin de bu alanı biraz ferahlatmaya ihtiyacınız var demektir.