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Tıkış tıkış bir mutfaktan kurtulmak için yapabileceğiniz 8 şey

Özlem K. Özlem K.
Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH İskandinav Mutfak
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Ev dekorasyonunda fonksiyonelliğin en önemli olduğu mekan için mutfak diyebiliriz, çünkü bu mekan evin diğer odalarında olmayan bir özelliğe sahip: Çalışma alanı işlevine sahip olması. Mutfak yemek hazırlığı, pişirme ve temizlik gibi işlerin yanı sıra, çok farklı yapılarda ve miktarda eşyayı da depolamakla görevli. Dolayısıyla, yalnızca göze hitap etmekle kalmayan, aynı zamanda işlevselliği de ön planda olan bir mutfak tasarımını tercih etmeliyiz. 

Kişisel ihtyaçlarımız, beğenilerimiz ve mutfak alanımızın şekli mutfağımızın ne şekilde olacağının ilk kriterleri oluşturuyor. Beğenilerimizi nasıl olursa olsun, tıkış tıkış olmayan, hareket alanı sağlayan, gözü yormayan ve temizlemesi kolay bir mutfak da hijyen ve şık görünüm açısından son derece önemli. 

Bugünkü yazımızda tıkış tıkış birmutfaktan kurtulmak için yapmamız gereken 8 maddeyi bir araya getirdik. Eğer mutfağınıza baktığınızca yoruluyorsanız, sizin de bu alanı biraz ferahlatmaya ihtiyacınız var demektir.

1) Gereksiz hiçbir eşyayı mutfağınızda tutmayın

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Mutfak
HANDE KOKSAL INTERIORS

House S – S Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Mutfağınızda yalnızca mutfakta kullanacağınız eşyaları tutun. Eski gazete ve dergiler, artık kullanılmayan kitaplar, koleksiyon parçaları, gereğinden fazla sayıda mutfak eşyası mutfağınızın dağınık ve boğucu bir hale gelmesine neden olacaktır.

2) Sade bir görüntü istiyorsanız, kapalı rafları tercih etmelisiniz

Mutfak İndeko İç Mimari ve Tasarım Klasik Mutfak Mutfak
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Mutfak

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Rutin kullanılıyor dahi olsa, açıkta bırakılan eşyalar mutfağın dapınık ve tıkış tıkış olmasına neden olabilir. Bu nedenle, sade ve derli toplu bir görünüm için kapalı rafları tercih etmekte fayda var.

3) Bir duvar boyunca kiler dolabı oluşturabilirsiniz

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Mutfak Yeşil
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Bu örneğimiz ise mutfağın bir duvarını adeta bir kiler haline getiren boydan boya raflarla oluşturulmuş bir depolama sistemi. Tavana kadar uzanan bu raf sisteminin en güzel yanı, sürgülü kapıları çekip kapattığınızda, ortalıkta hiçbir yayıntının görünmeyecek olması.

4) Mümkün olduğunca fazla depolama alanı oluşturun, ölü alan bırakmayın

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Üst mutfak dolapları genelde tavan seviyesinden 30 cm kadar alçak tasarlanıp imal ediliyor. Ancak tavana kadar olan bir mutfak dolabı sayesinde depolama alanınızı oldukça genişletebilirsiniz. Günlük kullanılmayan ürünler bu dolaplarda depolabilir.

5) Ada ve yarımada ünitelerin üstüne de açık raf sistemleri yerleştirebilirsiniz

homify İskandinav Mutfak
homify

homify
homify
homify

Ada ünite ya da mutfak barı olarak da sıklıkla kullanılan yarımada ünitelerin üst kısımları açık raf sistemi için son derece müsait bir alan oluşturur. Çift taraflı kullanılabilecek bu raflarda dekoratif görünümlü mutfak eşyalarınızı ya da günlük kullandığınız eşyalarınızı depolayabilirsiniz.

6) Bir örnek eşyalarla düzen ve sadelik oluşturun

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA Modern Mutfak
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

Tamamen kapaksız, açık tipte raflar kullanarak dahi sade bir görüntü yakalayabilirsiniz. Bir örnek kavanozlar, şık ve sade sepetler ve birbiri ile uyumlu mutfak eşyaları sade ve derli toplu bir görünüm için bire bir.

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7) Tezgah üstlerini mümkün olduğunca boş bırakın

Apartamento Pinheiros, Laranja Lima Arquitetura Laranja Lima Arquitetura Minimalist Mutfak
Laranja Lima Arquitetura

Laranja Lima Arquitetura
Laranja Lima Arquitetura
Laranja Lima Arquitetura

Düzenli olarak kullanıyorsanız dahi, mutfak tezgahlarının üstünün eşyalar ile dolu olması mekanın tıkış tıkış ve dağınık görünmesine neden olabilir. Bu nedenle, tezgah üstlerini boş bırakın. Arzu ederseniz, elektrikli mutfak aletleriniz için ayrı bir tezgah yaptırabilirsiniz.

8) Profesyonel mutfak planlayıcılarından yardım adın

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Modern Mutfak
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Profesyonel mutfak planlayıcıları sizin mutfağınızın büyüklüğüne, şekline ve sizin ihtiyaçlarınıza göre en iyi tasarımı size özel yapacaktır.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ’Mutfağınızda olmaması gereken 13 şey’ başlıklı yazımız da mutlaka ilginizi çekecektir.

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