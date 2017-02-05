Tıkış tıkış bir mutfaktan kurtulmak için yapabileceğiniz 8 şey

Ev dekorasyonunda fonksiyonelliğin en önemli olduğu mekan için mutfak diyebiliriz, çünkü bu mekan evin diğer odalarında olmayan bir özelliğe sahip: Çalışma alanı işlevine sahip olması. Mutfak yemek hazırlığı, pişirme ve temizlik gibi işlerin yanı sıra, çok farklı yapılarda ve miktarda eşyayı da depolamakla görevli. Dolayısıyla, yalnızca göze hitap etmekle kalmayan, aynı zamanda işlevselliği de ön planda olan bir mutfak tasarımını tercih etmeliyiz.
Kişisel ihtyaçlarımız, beğenilerimiz ve mutfak alanımızın şekli mutfağımızın ne şekilde olacağının ilk kriterleri oluşturuyor. Beğenilerimizi nasıl olursa olsun, tıkış tıkış olmayan, hareket alanı sağlayan, gözü yormayan ve temizlemesi kolay bir mutfak da hijyen ve şık görünüm açısından son derece önemli.
Bugünkü yazımızda tıkış tıkış birmutfaktan kurtulmak için yapmamız gereken 8 maddeyi bir araya getirdik. Eğer mutfağınıza baktığınızca yoruluyorsanız, sizin de bu alanı biraz ferahlatmaya ihtiyacınız var demektir.
Mutfağınızda yalnızca mutfakta kullanacağınız eşyaları tutun. Eski gazete ve dergiler, artık kullanılmayan kitaplar, koleksiyon parçaları, gereğinden fazla sayıda mutfak eşyası mutfağınızın dağınık ve boğucu bir hale gelmesine neden olacaktır.
Rutin kullanılıyor dahi olsa, açıkta bırakılan eşyalar mutfağın dapınık ve tıkış tıkış olmasına neden olabilir. Bu nedenle, sade ve derli toplu bir görünüm için kapalı rafları tercih etmekte fayda var.
Bu örneğimiz ise mutfağın bir duvarını adeta bir kiler haline getiren boydan boya raflarla oluşturulmuş bir depolama sistemi. Tavana kadar uzanan bu raf sisteminin en güzel yanı, sürgülü kapıları çekip kapattığınızda, ortalıkta hiçbir yayıntının görünmeyecek olması.
Üst mutfak dolapları genelde tavan seviyesinden 30 cm kadar alçak tasarlanıp imal ediliyor. Ancak tavana kadar olan bir mutfak dolabı sayesinde depolama alanınızı oldukça genişletebilirsiniz. Günlük kullanılmayan ürünler bu dolaplarda depolabilir.
Ada ünite ya da mutfak barı olarak da sıklıkla kullanılan yarımada ünitelerin üst kısımları açık raf sistemi için son derece müsait bir alan oluşturur. Çift taraflı kullanılabilecek bu raflarda dekoratif görünümlü mutfak eşyalarınızı ya da günlük kullandığınız eşyalarınızı depolayabilirsiniz.
Tamamen kapaksız, açık tipte raflar kullanarak dahi sade bir görüntü yakalayabilirsiniz. Bir örnek kavanozlar, şık ve sade sepetler ve birbiri ile uyumlu mutfak eşyaları sade ve derli toplu bir görünüm için bire bir.
Düzenli olarak kullanıyorsanız dahi, mutfak tezgahlarının üstünün eşyalar ile dolu olması mekanın tıkış tıkış ve dağınık görünmesine neden olabilir. Bu nedenle, tezgah üstlerini boş bırakın. Arzu ederseniz, elektrikli mutfak aletleriniz için ayrı bir tezgah yaptırabilirsiniz.
Profesyonel mutfak planlayıcıları sizin mutfağınızın büyüklüğüne, şekline ve sizin ihtiyaçlarınıza göre en iyi tasarımı size özel yapacaktır.
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