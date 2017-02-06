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Zemin değişikliğiyle güzelleşen evlere 6 örnek

Özlem K. Özlem K.
Balkon Köln, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER
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Ev dekorasyonumuzun en belirleyici unsurlarından biri, kapladığı geniş alan nedeniyle zemindir. Dekorasyonun kilit taşı olan ve genel stilin en belirleyici parçalarından biri olan zemin kaplamaları bir mekana girdiğimizde belki göze çarpan ilk şey olmayabilir fakat, aslında o dekorasyonu davetkar bulup bulmadığımızın başlıca belirleyicilerinden biridir. Yani, bir dekorasyondaki parçalar, mobilyalar ve aksesuarlar tek tek hoşumuza gitse dahi, genel olarak mekanı itici bulduğumuz zamanlar vardır ya, bunun bir numaralı nedeni mekanın tamımını etkileyen, zemin kaplamasıdır. 

Mekanın genel olarak oluşturduğu atmosferi etkileyen primer öğe olan zemin kaplamalarıyla ilgili yaptığımız bugünkü derlememiz, mekanların değişimini görmek açısından oldukça ilgi çekici. Kapsamlı bir bir tadilat yaptırmayı düşünüyorsanız, burada göreceğiniz örnekler nihai kararınızı vermenizde faydalı olacaktır.

1) Koridordaki büyük değişim

Reforma Residência, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

İlk örneğimiz ülkemizde de özellikle yetmişli yıllarda inşa edilen cadde üstü dairelerde sıklıkla karşımıza çıkan, ince uzun koridorlı bir ev. Bu eve dah önceden beyaz seramik karolar diagonal olarak döşenmiş. Biraz demode olmakla birlikte, aslında çok da kötü olmayan bu kaplama açık renk ahşap laminant ile değiştirilmiş. Bu değişimin sonucu ise bekleneceğinden çok daha fazlası olmuş ve mekan bir anda çok daha sıcak, sempatik ve davetkar bir havaya bürünmüş.

2) Mutfakta zemin değişimi

REMODELAÇÃO APARTAMENTO, ÁGUAS LIVRES, Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Modern Mutfak
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

Büyük bir tadilata giren bu mutfakta ise yalnızca mutfak üniteleri değil, duvar ve zemin kaplaması da komple değiştirilmiş. Kahverengi zemin kaplamasının yerini her biri farklı desene sahip, el yapımı seramik karo görünümüne sahip sevimli bir zemin kaplaması almış.

3) Önce: Eski tip karolar

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Bu evin tüm zemini ise eski tip karolarla kaplıymış. Eski yapılarda sıklıkla kullanılan bi malzeme olan bu karolar sağlamlıkları ile meşhur ancak günümüz trendleri için fazlasıyla demodeler.

Sonra: Doğal görünümlü laminant parke

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Laminant parke teknolojisinin gelişmesi sayesinde, oldukça kalın, doğal görünüme muazzam düzeyde yakın, şık ve sağlam laminant modelleri piyasaya bulumakta.

4) Önce: Beyaz fayanslı bir mutfak

homify
homify

homify
homify
homify

Bu eski mutfağın ise, yalnızca zemini değil, mutfak dolapları bile eski tip, kare fayanslarla kaplanmış. Bakalım değişim sonrası by mutfağın zemini neye benzemiş?

Sonra: Eskitilmiş görünümlü mat seramik karolar

homify Modern Mutfak Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Tamamen modern ve dümdüz hatlara sahip olan mutfak üniteleriyle kontrast oluşturması için seçilmiş, mat, eskitilmiş görünümlü, geniş seramik karolar, yapının orijinak ahşap kapısıyla da uyum içerisinde.

Bu mutfağın değişim hikayesinin ayrıntıları ve daha çok fotoğraf Eski bir mutfağın sıra dışı dönüşümü başlıklı yazımızda!

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5) Önce: Muazzam bir balkon karosu değişimi

Balkon Köln, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Küçük bir balkonu dahi kendi özel vahanıza dönüştürebilirsiniz. Nasıl mı? Alt resme bakın!

Sonra: Eski karolardan stil sahibi seramiklere

Balkon Köln, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balkon
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Önceki fotoğrafta yer alan balkonla bu balkonun aynı yer olduğuna inanmak güç. Zemin değişimiyle başlatılan dekorasyon korforlu bir oturma alanı ile tamamlanarak mekan adeta zarafet içinde bir vahaya dönüştürülmüş.

6) Önce: Demode fayanslar

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Banyo
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Bu banyo ise birçoğumuzun aşina olduğu eski bir dekorasyon zevkini yansıtıyor! Koyu renkli zemin fayanslar desenli duvar fayansları ile kombine edilmiş. Bir de değişmiş haline bakın…

Sonra: Muazzam bir zemin ve duvar değişimi

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Banyo
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Önceki demode banyonun yeni hali muhteşem! Doğal taş karolara gerçek ahşap bir küvet cephesi eşlik ediyor. Bu banyo insanın içine girdiğinde ihtiyaç duyduğu tüm o doğal ve dinlik atmosferi sağlayacak düzeyde.

homify sayfalarında portfolyolarını sergileyen zemin döşemecileri vasıtasıyla, daha birçok örneğe göz atabilirsiniz.

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