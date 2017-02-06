Zemin değişikliğiyle güzelleşen evlere 6 örnek

Ev dekorasyonumuzun en belirleyici unsurlarından biri, kapladığı geniş alan nedeniyle zemindir. Dekorasyonun kilit taşı olan ve genel stilin en belirleyici parçalarından biri olan zemin kaplamaları bir mekana girdiğimizde belki göze çarpan ilk şey olmayabilir fakat, aslında o dekorasyonu davetkar bulup bulmadığımızın başlıca belirleyicilerinden biridir. Yani, bir dekorasyondaki parçalar, mobilyalar ve aksesuarlar tek tek hoşumuza gitse dahi, genel olarak mekanı itici bulduğumuz zamanlar vardır ya, bunun bir numaralı nedeni mekanın tamımını etkileyen, zemin kaplamasıdır.
Mekanın genel olarak oluşturduğu atmosferi etkileyen primer öğe olan zemin kaplamalarıyla ilgili yaptığımız bugünkü derlememiz, mekanların değişimini görmek açısından oldukça ilgi çekici. Kapsamlı bir bir tadilat yaptırmayı düşünüyorsanız, burada göreceğiniz örnekler nihai kararınızı vermenizde faydalı olacaktır.
İlk örneğimiz ülkemizde de özellikle yetmişli yıllarda inşa edilen cadde üstü dairelerde sıklıkla karşımıza çıkan, ince uzun koridorlı bir ev. Bu eve dah önceden beyaz seramik karolar diagonal olarak döşenmiş. Biraz demode olmakla birlikte, aslında çok da kötü olmayan bu kaplama açık renk ahşap laminant ile değiştirilmiş. Bu değişimin sonucu ise bekleneceğinden çok daha fazlası olmuş ve mekan bir anda çok daha sıcak, sempatik ve davetkar bir havaya bürünmüş.
Büyük bir tadilata giren bu mutfakta ise yalnızca mutfak üniteleri değil, duvar ve zemin kaplaması da komple değiştirilmiş. Kahverengi zemin kaplamasının yerini her biri farklı desene sahip, el yapımı seramik karo görünümüne sahip sevimli bir zemin kaplaması almış.
Bu evin tüm zemini ise eski tip karolarla kaplıymış. Eski yapılarda sıklıkla kullanılan bi malzeme olan bu karolar sağlamlıkları ile meşhur ancak günümüz trendleri için fazlasıyla demodeler.
Laminant parke teknolojisinin gelişmesi sayesinde, oldukça kalın, doğal görünüme muazzam düzeyde yakın, şık ve sağlam laminant modelleri piyasaya bulumakta.
Bu eski mutfağın ise, yalnızca zemini değil, mutfak dolapları bile eski tip, kare fayanslarla kaplanmış. Bakalım değişim sonrası by mutfağın zemini neye benzemiş?
Tamamen modern ve dümdüz hatlara sahip olan mutfak üniteleriyle kontrast oluşturması için seçilmiş, mat, eskitilmiş görünümlü, geniş seramik karolar, yapının orijinak ahşap kapısıyla da uyum içerisinde.
Bu mutfağın değişim hikayesinin ayrıntıları ve daha çok fotoğraf Eski bir mutfağın sıra dışı dönüşümü başlıklı yazımızda!
Küçük bir balkonu dahi kendi özel vahanıza dönüştürebilirsiniz. Nasıl mı? Alt resme bakın!
Önceki fotoğrafta yer alan balkonla bu balkonun aynı yer olduğuna inanmak güç. Zemin değişimiyle başlatılan dekorasyon korforlu bir oturma alanı ile tamamlanarak mekan adeta zarafet içinde bir vahaya dönüştürülmüş.
Bu banyo ise birçoğumuzun aşina olduğu eski bir dekorasyon zevkini yansıtıyor! Koyu renkli zemin fayanslar desenli duvar fayansları ile kombine edilmiş. Bir de değişmiş haline bakın…
Önceki demode banyonun yeni hali muhteşem! Doğal taş karolara gerçek ahşap bir küvet cephesi eşlik ediyor. Bu banyo insanın içine girdiğinde ihtiyaç duyduğu tüm o doğal ve dinlik atmosferi sağlayacak düzeyde.
homify sayfalarında portfolyolarını sergileyen zemin döşemecileri vasıtasıyla, daha birçok örneğe göz atabilirsiniz.