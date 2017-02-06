Zemin değişikliğiyle güzelleşen evlere 6 örnek

Ev dekorasyonumuzun en belirleyici unsurlarından biri, kapladığı geniş alan nedeniyle zemindir. Dekorasyonun kilit taşı olan ve genel stilin en belirleyici parçalarından biri olan zemin kaplamaları bir mekana girdiğimizde belki göze çarpan ilk şey olmayabilir fakat, aslında o dekorasyonu davetkar bulup bulmadığımızın başlıca belirleyicilerinden biridir. Yani, bir dekorasyondaki parçalar, mobilyalar ve aksesuarlar tek tek hoşumuza gitse dahi, genel olarak mekanı itici bulduğumuz zamanlar vardır ya, bunun bir numaralı nedeni mekanın tamımını etkileyen, zemin kaplamasıdır.

Mekanın genel olarak oluşturduğu atmosferi etkileyen primer öğe olan zemin kaplamalarıyla ilgili yaptığımız bugünkü derlememiz, mekanların değişimini görmek açısından oldukça ilgi çekici. Kapsamlı bir bir tadilat yaptırmayı düşünüyorsanız, burada göreceğiniz örnekler nihai kararınızı vermenizde faydalı olacaktır.