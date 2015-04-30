Modern oturma gruplarıyla konforlu yaşam alanları

Resimdeki bu şahane oturma odası tasarımının en dikkat çekici unsuru tarihten gelen dekorasyon anlayışının modern bir dokunuşla yorumlanmasının yaydığı estetik etkidir şüphesiz. Mahir Mobilya imzası taşıyan oturma grubu, modası hiç geçmeyen ve zamanın ötesinde tasarımlardan olan eski İngiliz modeli Chesterfield tarzı koltukların modern bir yorumu niteliğinde. Renkleri ve süet dokumasıyla modern tasarımlara uygun şekilde hazırlanmış olan oturma grubu tasarımıyla asil ve zarif bir görünüm yaratıyor.

Oturma odası ve salonlarınıza klasik ama modası ve keyfi hiç geçmeyen bir başka unsur daha eklemek istiyorsanız, Modern şömineler başlıklı yazımızda sizin için derlediğimiz hem stil sahibi, hem çağdaş tasarımlı, hem de günümüz tasarım anlayışlarına uygun şömineleri bulabilirsiniz.