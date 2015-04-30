Modern oturma gruplarıyla konforlu yaşam alanları

Oturma grubu olmayan bir oturma odası düşünmek mümkün değil, değil mi? Tıpkı içinde yatak olmayan bir yatak odası, mutfak tezgahı olmayan bir mutfak, çalışma masası olmayan bir çalışma odası düşünülemeyeceği gibi… Varmaya çalıştığım nokta şu: Aslında evlerimizdeki her bir odanın birer kalbi, olmazsa olmazı var ve o kalp dekorasyonda da en çok üzerine düşmemiz gereken şey demek. Çünkü bahsettiğimiz odalar isimlerini bile bu olmazsa olmazlardan almışlar. Oturma odalarının kalbi de tabii ki oturma grupları. Günümüzün dekorasyonlarında da en popüler olan oturma grupları elbette modern olanlar. Çünkü modern mobilyalar hem sadeliği, hem rahatlığı, hem de işlevselliği bir arada barındırıyorlar. Siz de oturma odalarınıza hem şık hem havalı hem de rahat bir atmosfer kazandırmak istiyorsanız tercihiniz modern tarzlı oturma gruplarından yana olmalı. İşte modern bir oturma odası yaratmak için kullanılabilecek birbirinden farklı ve estetik modern oturma grupları…
YSK Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu “kırçıllı” salonun en göze çarpan özelliğinin arkadaki uçsuz bucaksız deniz ve dağ manzarasıyla uyumlu dingin, sakin, dinlendirici ve doğal bir ağırbaşlılığa sahip renk seçimi olduğu aşikâr. Mavi sonbahar denizinin içinden çıkıp gelmiş gibi duran gri tonlarının odadaki hakimiyeti belirli bir ciddiyet sağlarken bir yandan da doğal bir samimiyet atmosferi oluşturuyor. Halı seçiminin de oturma grubuna uygun olması dikkat çekici ayrıntılardan biri.
İkinci uğrak yerimiz fotoğraftaki SK Architectural Visualization imzası taşıyan bu şık ve geniş oturma odası. Dekorasyonun en önemli adımlarından biri de mobilyaların yerleşimidir. Eviniz için mükemmel mobilyalar seçmiş olsanız dahi, bu mobilyaları doğru yerleştirmezseniz ya da mobilyalar evinizin mimarisine uygun değilse yaşam alanı küçülecek, daralacak, karmaşıklaşacak, kalabalıklaşacak ya da tersine boş kalacaktır. Bu yüzden mobilya seçerken en çok dikkat edilmesi gereken şeylerin başında söz konusu odanın mimari özellikleridir. Bu örnekte de giriş kapısından uzanan bir koridorla açılan bir yaşam alanıyla karşılaşıyoruz. Bu mimariye uygun olarak seçilmiş olan oturma grubuysa hem koridoru kapatmayarak odanın ferahlığını ve genişliğini kısıtlamıyor hem de karşı cephe boyunca uzanan geniş pencerelerin sağladığı ışığı kesmiyor. Duvarların koyu rengine ve yer döşemelerinin ahşap dokusuna uyumlu bir renk seçilerek modern mobilyaların en kuvvetli etkisi olan sadelik de yaratılmış.
M. Rezan Özge Özdemir imzalı tasarımıyla öne çıkan oturma odalarından biri de resimde gördüğümüz L şeklindeki bu köşe takımıyla zarif bir atmosfer yaratılmış olan yaşam alanı. Büyük pencereleri ve doğal ve yeşil manzarasıyla aydınlık bir karaktere sahip olan bu odada beyaz köşe koltuk ve pufla sadelik ve şıklık unsurları tamamlanırken hardal renginde iki adet tekli koltuksa hareketli ve sıra dışı tasarımıyla dikkat çekiyor.
Son yıllarda giderek yükselen tasarım trendlerinden biri de Feng Shui ile ev dekorasyonu. Feng Shui her ne kadar modern bir iç mimari anlayışı olsa da aslında yaşam alanlarımızı doğanın enerjisine göre hayatımızı kolaylaştıracak ve kullanım alışkanlıklarımızı düzenleyecek şekilde konumlandıran eski bir Çin öğretisi. Bu eski Çin öğretisinin modern mobilyalarla uygulanışı da harikalar yaratıyor elbette. Borneo Mimarlık tarafından tasarlanan bu oturma odası da bunun en iyi örneklerinden biri. Odadaki tüm renkler ve aksesuarlar yaşam alanının pozitif enerjisini arttıracak şekilde seçilmiş ve maviliğiyle ve renkli yastıklarıyla mutluluk duygusu yayan oturma grubuysa mekânın konfor elementi olarak konumlanmış.
Resimdeki bu şahane oturma odası tasarımının en dikkat çekici unsuru tarihten gelen dekorasyon anlayışının modern bir dokunuşla yorumlanmasının yaydığı estetik etkidir şüphesiz. Mahir Mobilya imzası taşıyan oturma grubu, modası hiç geçmeyen ve zamanın ötesinde tasarımlardan olan eski İngiliz modeli Chesterfield tarzı koltukların modern bir yorumu niteliğinde. Renkleri ve süet dokumasıyla modern tasarımlara uygun şekilde hazırlanmış olan oturma grubu tasarımıyla asil ve zarif bir görünüm yaratıyor.
Oturma odası ve salonlarınıza klasik ama modası ve keyfi hiç geçmeyen bir başka unsur daha eklemek istiyorsanız, Modern şömineler başlıklı yazımızda sizin için derlediğimiz hem stil sahibi, hem çağdaş tasarımlı, hem de günümüz tasarım anlayışlarına uygun şömineleri bulabilirsiniz.