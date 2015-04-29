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Şeffaf duşakabinlerle ferah banyolar

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DUŞART DUŞAKABİN, DUŞART DUŞAKABİN DUŞART DUŞAKABİN Akdeniz Banyo
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Banyolarımızın dizaynının nasıl olacağını tasarlarken ilk olarak dikkat ettiğimiz en önemli şey temiz ve pürüzsüz bir görünümdür şüphesiz. Klasik bir banyo da istesek, modern bir banyo dekorasyonu da tasarlasak hepimizin banyosunun dekorasyonu ve tasarımıyla ilgili hedeflediği ilk şeylerden biri de bu temizlik ve pürüzsüzlük duygusunu sağlayabilecek düzeyde ferah bir banyo dizaynı elde etmektir. Bugünün yenilikçi tasarımlarında bu açıdan en büyük rol oynayan banyo unsurlarından biri de kesinlikle şeffaf duşakabinler. Duşakabin tasarımları gün geçtikçe çeşitleniyor, böylece banyomuza ve bize en uygun duşakabin modelini seçmemiz de her gün biraz daha kolaylaşıyor. Farklı bütçelere ve banyolara göre farklı malzemelerden elde edilen şeffaf duşakabinler de banyolarımızda yer almasını isteyeceğimiz estetik ürünlerden biri. Hem alan genişliğini derinleştiren ve mekânı büyüten, hem de banyolara şık ve sade bir dokunuşla estetik olarak katkıda bulunan bu modern tasarım fikrinin örneklerini sizin için derledik.

Konforlu bir duşakabin örneği

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM BanyoKüvet & Duşlar
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Aya Yapı Tasarım tarafından dizayn edilen bu banyo, kısıtlı alanın fonksiyonel ve konforlu kullanımının kusursuz örneklerinden biri. Nispeten küçük bir banyoya kare şeklinde yerleştirilmiş olan duşakabin hem alanın kullanımı açısından kullanıcıya kolaylık sağlıyor hem de şeffaflığı banyonun alanı genişleterek temiz, sade ve ferah bir görünüm sağlıyor.

Modern ve estetik

DUŞART DUŞAKABİN, DUŞART DUŞAKABİN DUŞART DUŞAKABİN Akdeniz Banyo
DUŞART DUŞAKABİN

DUŞART DUŞAKABİN

DUŞART DUŞAKABİN
DUŞART DUŞAKABİN
DUŞART DUŞAKABİN

Duşart Duşakabin'in ürünlerinden biri olan bu tasarımda ise küvet üzerine oturtulmuş bir duşakabin görüyoruz. Koyu banyo duvarlarının odayı küçültmesinin önüne geçmek için şeffaf duşakabin kapılarının sağladığı açıklıktan faydalanılarak hem modern ve estetik hem de şık bir tasarım elde edilmiş. Küvetle birlikte yükselen duşakabinin boyu ise alana boylu boyunca bir derinlik kazandırıyor.

Dikkat çekici bir tasarım

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Banyo
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Sıradaki banyo ise sıradan banyolardan oldukça farklı bir tasarıma ve estetiğe sahip. Geniş banyo mekânı, küvet alanı ve duş alanı karşılıklı iki ayrı yere konumlandırılarak değerlendirmiş. Yerlerdeki ve duvardaki mermer döşemeler banyoya asalet ve şeçkinlik katarken, çiftli lavabo ünitesi ve duşakabin kısmındaki ahşap gömme raf elementi  banyonun karakterini sağlamlaştıran olağanüstü detaylardan. Banyonun duşakabin kısmı şeffaf camdan yapılmış, böylece banyo zeminindeki boş alandan duşakabin alanına geçişte hiçbir değişiklik olmadığını görebiliyoruz ve bu banyoya inanılmaz bir estetik etki katıyor. Bu sıra dışı ve dikkat çekici banyo Voltaj Tasarım imzası taşıyor. 

Yaz sıcaklığı

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Banyo
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İndeksa Mimarlık tasarımlarından biri olan bu şeffaf duşakabin modeliyse dairesel olarak konumlanmış olmasıyla öne çıkıyor. Dar alanlarda kullanabileceğiniz kullanışlı ve işlevsel olan bu model estetik olarak da sıradan köşeli modellerin yanında öne çıkıyor. Tamamıyla şeffaf olarak tasarlanması ve eklem yerleri arasındaki yumuşak şeffaf geçiş sayesinde adeta yokmuş hissi veren bu duşakabin, duvarların hareketliliğiyle harmanlanarak şık ve ferah bir görünüm oluştururken, duşakabinin karşısına bakan cephedeki renkli resimler de banyoya yaz sıcaklığı katıyor.

Derinlemesine zarafet

NEWTOUCH PS MİMARLIK Klasik Banyo
PS MİMARLIK

NEWTOUCH

PS MİMARLIK
PS MİMARLIK
PS MİMARLIK

Fotoğrafta gördüğümüz bu banyonun tasarımındaysa zarafet ön planda tutularak ince dokunuşlarla modern, şık, estetik ve sıcak bir banyo alanı yaratılmış. Banyoya ilk girdiğiniz anda dikkatinizi çeken ilk şey lavabo ünitesi ve lavabonun altındaki dolapların şıklığı oluyor. Beyaz ve tasarımıyla öne çıkan bu güzel dolaplar lavabonun estetik tasarımıyla birleşerek odaya zarif bir etki katıyor. Lavabo ünitesiyle yukarıda dikdörtgen şeklinde uzanan aynanın arasında kalan bölgedeki desenler, lavabo tezgahının üzerindeki mor çiçekler ve aksesuarlar, havluluğun tasarımı ve ışıklandırma banyodaki modern atmosferi sağlayan ve kuvvetlendiren unsurlar olarak dikkat çekerken, duş teknesinin üzerinde yükselen düz ve şeffaf cam duşakabin ünitesi odaya derinlik katıyor. 

Şeffaf duşakabin fikri size oldukça çekici geliyor ama lekesiz görüntüsünü sürdürebilmek konusunda şüpheye düşüyorsanız, hem duşakabin hem de evinizdeki diğer camların temizliğinin kolay yollarını anlattığımız Cam nasıl silinir? Cam silmenin püf noktaları başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı öneririz.

Bu ev görenleri kıskandırıyor
Bu şeffaf duşakabin modellerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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