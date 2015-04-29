Şeffaf duşakabinlerle ferah banyolar

Fotoğrafta gördüğümüz bu banyonun tasarımındaysa zarafet ön planda tutularak ince dokunuşlarla modern, şık, estetik ve sıcak bir banyo alanı yaratılmış. Banyoya ilk girdiğiniz anda dikkatinizi çeken ilk şey lavabo ünitesi ve lavabonun altındaki dolapların şıklığı oluyor. Beyaz ve tasarımıyla öne çıkan bu güzel dolaplar lavabonun estetik tasarımıyla birleşerek odaya zarif bir etki katıyor. Lavabo ünitesiyle yukarıda dikdörtgen şeklinde uzanan aynanın arasında kalan bölgedeki desenler, lavabo tezgahının üzerindeki mor çiçekler ve aksesuarlar, havluluğun tasarımı ve ışıklandırma banyodaki modern atmosferi sağlayan ve kuvvetlendiren unsurlar olarak dikkat çekerken, duş teknesinin üzerinde yükselen düz ve şeffaf cam duşakabin ünitesi odaya derinlik katıyor.

Şeffaf duşakabin fikri size oldukça çekici geliyor ama lekesiz görüntüsünü sürdürebilmek konusunda şüpheye düşüyorsanız, hem duşakabin hem de evinizdeki diğer camların temizliğinin kolay yollarını anlattığımız Cam nasıl silinir? Cam silmenin püf noktaları başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı öneririz.