Daha aydınlık odalar için nelere dikkat etmek gerekir?

Aydınlık ve ferah yaşam alanlarının insanın ruh hali üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Bu nedenle ev dekorasyonunun en önemli unsurları aydınlatma ve renk dengesi olarak görülür. Tasarımcılar dekorasyon sırasında evin mimari özelliklerini de hesaba katarak en uygun aydınlatmayı sağlıyorlar ancak bir uzmandan yardım almadan dekorasyonunuzu tamamlamayı düşünüyorsanız aydınlatma ve renk dengesi hakkında bilgi edinmenizde fayda var. Bu yazımızda daha aydınlık bir dekorasyon için dikkat etmeniz gereken detaylardan bahsedeceğiz. Mimar ve tasarımcıların ellerinden, örnek dizaynlarla, daha aydınlık bir evin sırlarını veriyoruz.

Salon dekorasyonunuz için farklı ve konsept dizayn örnekleri görmek isterseniz “Etnik detaylara sahip salon dekorasyon fikirleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Aydınlık bir eve sahip olmanın birçok farklı yolu var ancak genel olarak ikiye ayırarak inceleyebiliriz. Evin mimari özelliklerine bağlı olan aydınlatma yöntemleri ve evin dekorasyonuna bağlı olan aydınlatma yöntemleri olarak ayrı ayrı bahsedelim; evin mimari özelliklerine bağlı olan aydınlatma yöntemlerine örnek olarak, geniş camlı kapı ve pencereler, cam tavan uygulamaları ve cam balkon sistemleri gösterilebilir. Evin dekorasyonuna bağlı olan aydınlatma yöntemleri ise; açık duvar renkleri, açık mobilya renkleri, parlak ve pürüzsüz yüzeyler, doğru renk dengesi ve doğru aydınlatma elementleridir. Bütün bu çözümler arasından en çok aydınlatma elementleri ve renk dengesi üzerinde duracağız.