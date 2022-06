Daha aydınlık odalar için nelere dikkat etmek gerekir?

Evdeki her odanın ayrı bir rolü vardır ve her oda kullanım amacına göre ışıklandırılmalıdır. Işıklandırma yaparken odanın kullanım amacını, evin cephesini, pencere yapısı ve genişliğini göz önünde bulundurarak en doğru aydınlatma ögelerini seçmek gerekir. Ayrıca odada tek bir aydınlatma kaynağı kullanmak yeterli değildir. Farklı ihtiyaçlar için alternatif ışıklandırma ögeleri kullanmak her zaman daha doğru bir aydınlatma sağlar. Aydınlatmayı üç aşamada değerlendirmek gerekir.

- Ortam aydınlatması; Odanın tamamını aydınlatabilecek büyük ve merkezi bir aydınlatmadır. Avize, tavan lambaları ve tavan armatürleri bu amaçla kullanılır.

- Görev aydınlatması; Okuma, makyaj, yemek, film izleme gibi aktiviteleri daha kolay yapmayı sağlayan aydınlatmadır. Masa lambaları, küçük lambaderler, tuvalet masası lambaları, abajurlar bu gruba girer.

- Vurgu aydınlatması; Herhangi bir aksesuarı veya evin belli bir bölgesini vurgulamak için kullanılan aydınlatmadır. Spotlar, aplikler, niş aydınlatmaları, dolap ve tablolarda bulunan aydınlatmalar bu gruptadır.

Doğru bir aydınlatma için bu üç aşamanın tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca; odanın farklı noktalarına farklı yüksekliklerde aydınlatma ögeleri koymak ve her noktadaki ögeyi farklı şiddette kullanmak hem daha sağlıklı hem de daha dengeli bir aydınlatma sağlar. Işığın şiddetini ayarlayabilmek için anahtarlarınızı dimmer anahtarlarla değiştirmenizi tavsiye ederiz.