Daha aydınlık odalar için nelere dikkat etmek gerekir?

Aydınlık ve ferah yaşam alanlarının insanın ruh hali üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Bu nedenle ev dekorasyonunun en önemli unsurları aydınlatma ve renk dengesi olarak görülür. Tasarımcılar dekorasyon sırasında evin mimari özelliklerini de hesaba katarak en uygun aydınlatmayı sağlıyorlar ancak bir uzmandan yardım almadan dekorasyonunuzu tamamlamayı düşünüyorsanız aydınlatma ve renk dengesi hakkında bilgi edinmenizde fayda var. Bu yazımızda daha aydınlık bir dekorasyon için dikkat etmeniz gereken detaylardan bahsedeceğiz. Mimar ve tasarımcıların ellerinden, örnek dizaynlarla, daha aydınlık bir evin sırlarını veriyoruz.
Salon dekorasyonunuz için farklı ve konsept dizayn örnekleri görmek isterseniz “Etnik detaylara sahip salon dekorasyon fikirleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Aydınlık bir eve sahip olmanın birçok farklı yolu var ancak genel olarak ikiye ayırarak inceleyebiliriz. Evin mimari özelliklerine bağlı olan aydınlatma yöntemleri ve evin dekorasyonuna bağlı olan aydınlatma yöntemleri olarak ayrı ayrı bahsedelim; evin mimari özelliklerine bağlı olan aydınlatma yöntemlerine örnek olarak, geniş camlı kapı ve pencereler, cam tavan uygulamaları ve cam balkon sistemleri gösterilebilir. Evin dekorasyonuna bağlı olan aydınlatma yöntemleri ise; açık duvar renkleri, açık mobilya renkleri, parlak ve pürüzsüz yüzeyler, doğru renk dengesi ve doğru aydınlatma elementleridir. Bütün bu çözümler arasından en çok aydınlatma elementleri ve renk dengesi üzerinde duracağız.
Dekorasyonlarınızda başarılı bir aydınlatma sağlamak istiyorsanız öncelikle başarılı bir renk dengesi oluşturmanız gerekir. Doğru renk dengesini kurabilmek için doğuştan bir yeteneğe sahip olmanız gerekmiyor. Birkaç küçük ipucu ve inceleyeceğiniz daha fazla örnek tasarımla siz de mükemmel renk kombinasyonları yaratabilir ve dekore edeceğiniz alanın renk dengesini sağlayabilirsiniz. Dekorasyonda doğru renk bileşimini oluşturmak için kullanılan birkaç formül ve kural vardır. Bunlara kısaca değinmek için öncelikle renk çemberinden bahsedelim. Renk çemberi mavi, kırmızı, sarı gibi ana renkler ve bunların birleşmesiyle oluşan ara renkleri içeren bir çemberdir. Renk çemberinde karşı karşıya düşen renklere kontrast renkler veya zıt renkler denir. Zıt renkler kombine edildiğinde renkler arası çizgi keskin olacak ve kontrast oluşacaktır. Yeşil – kırmızı, mavi - turuncu, mor – sarı gibi zıt renkler açık renk bir fon üzerinde birlikte kullanıldığında gözü yormayan, dengeli bir kombinasyon yaratır. Renk çemberinde yan yana gelen renkler ise benzer renklerdir. Sarı – yeşil, mavi – mor, kırmızı – turuncu, gibi renkler armoniktir ve bir arada kullanıldığında dinlendirici, sakin bir ortam yaratır. Özellikle renk üçlüleri halinde kullanılması tavsiye edilen armonik renkleri iki koyu, bir açık veya iki açık, bir koyu ton şeklinde kombinasyon yapabilirsiniz. Üçünü açık tonlarda kullanırsanız soft bir dekor yaratırsınız, üçünü koyu tonda kullanırsanız yorucu bir renk bütünü yaratırsınız. Dekorasyonda en sık kullanılan renk üçlüleri monokromatik olanlardır yani aynı rengin üç farklı tonu. Açık tonlarda monokromatik renklerin bir canlı renk ile birleştirildiği dekorlar her zaman başarılı bir renk dengesi sunar. Bunun yanı sıra dekorasyonda 60-30-10 formülü olarak bilinen bir yöntem de oldukça sık kullanılır, bu formüle göre; odaya uygulamak için üç renk seçiyorsunuz, ikisi birbirine yakın, biri zıt renk olmak üzere seçtiğiniz renkleri, yakın renklerden açık olanını duvarlarda, koyu olanı koltuk takımı gibi büyük mobilyalarda, zıt rengi ise vurgu rengi olarak aksesuarlarda kullanıyorsunuz. Böylece en pratik şekilde, dengeli ve gözü yormayan bir renklendirme sağlamış oluyorsunuz.
Bu ufak renk kuralları sayesinde doğru renklendirilmiş dekorlar yaratabilirsiniz böylece aydınlık ve ferah bir görünüme bir adım yaklaşmış olursunuz.
Aydınlık ve ferah bir görünümün mucize rengi elbette ki beyazdır. Dekorasyonda beyaz fon kullanmak her alanda ve her dekorda mutlaka işe yarar. Eğer duvarlarınız ve zemininiz koyu renk ise açık renk halı ve mobilyalarla aydınlatabilirsiniz. Sehpa, masa gibi yan mobilyalarda cam ve sleek yüzeyli ürünleri tercih etmek de duvar ve zemindeki koyu renk etkisiniz yumuşatacaktır.
Evdeki her odanın ayrı bir rolü vardır ve her oda kullanım amacına göre ışıklandırılmalıdır. Işıklandırma yaparken odanın kullanım amacını, evin cephesini, pencere yapısı ve genişliğini göz önünde bulundurarak en doğru aydınlatma ögelerini seçmek gerekir. Ayrıca odada tek bir aydınlatma kaynağı kullanmak yeterli değildir. Farklı ihtiyaçlar için alternatif ışıklandırma ögeleri kullanmak her zaman daha doğru bir aydınlatma sağlar. Aydınlatmayı üç aşamada değerlendirmek gerekir.
- Ortam aydınlatması; Odanın tamamını aydınlatabilecek büyük ve merkezi bir aydınlatmadır. Avize, tavan lambaları ve tavan armatürleri bu amaçla kullanılır.
- Görev aydınlatması; Okuma, makyaj, yemek, film izleme gibi aktiviteleri daha kolay yapmayı sağlayan aydınlatmadır. Masa lambaları, küçük lambaderler, tuvalet masası lambaları, abajurlar bu gruba girer.
- Vurgu aydınlatması; Herhangi bir aksesuarı veya evin belli bir bölgesini vurgulamak için kullanılan aydınlatmadır. Spotlar, aplikler, niş aydınlatmaları, dolap ve tablolarda bulunan aydınlatmalar bu gruptadır.
Doğru bir aydınlatma için bu üç aşamanın tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca; odanın farklı noktalarına farklı yüksekliklerde aydınlatma ögeleri koymak ve her noktadaki ögeyi farklı şiddette kullanmak hem daha sağlıklı hem de daha dengeli bir aydınlatma sağlar. Işığın şiddetini ayarlayabilmek için anahtarlarınızı dimmer anahtarlarla değiştirmenizi tavsiye ederiz.
Düşük tavan, az ve küçük pencere ve geniş olmayan alan gibi, odanın mimari yapısından kaynaklanan dezavantajlara sahipseniz aydınlatmanızı güçlendirmek için yapmanız gerekenler bütün dekorasyonu açık renklerle donatıp, bol ve güçlü aydınlatma ögeleri kullanmak olmalıdır. Özellikle açık renk mobilyalar ve cam, lake, metal gibi pürüzsüz yüzeyli parlak yan mobilyalar odayı hissedilir derecede ferahlatacaktır.
Escapefromsofa imzalı bu koltuklar her dekoru ferahlatabilecek muhteşem bir renk dengesine sahip.
Duvarlarınızda desenli duvar kağıtları kullanılmışsa size bir sır verelim; duvar kağıdınızın zemin rengini, yan duvarlar ve tavanlarda, desenlerde kullanılan renkleri ise yer ve mobilyada kullanmak alanda oldukça başarılı bir renk kontrastı yaratır. Bu görünüm ferah ve aydınlık bir hava sağlar. Özellikle zemin olarak beyaz ve beyaza yakın renkler kullanılmışsa bu dekoru aydınlatmak hiç de zor olmayacaktır.
Dekorasyona bağlı aydınlatma yöntemlerinden bahsettik. Biraz da mimariye bağlı aydınlatma yöntemlerinden bahsedelim. Tavan ve duvarlarında geniş camların kullanıldığı bu tarz evler koyu renk dekorasyon uygulamak isteyenler için ideal olacaktır. Odanın aydınlatmasını sağlayacak en önemli öge hazır bulunduğundan, dekorasyonda renk seçimi sınırsız olabilir. Evinizin, cam tavan uygulamasına uygun bir mimarisi varsa bu fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ederiz.
En doğal ve güçlü aydınlatma kaynağı olan gün ışığını, en verimli şekilde alan bu geniş camlı odalar, aydınlatma sorununu kökten çözüyor. Açık renkler barındıran dizayna eklenen farklı çeşitlerde aydınlatma ögeleri, dekorasyonu mükemmel bir şekilde tamamlamış. Her yönüyle ferah ve dengeli bir dekor oluşturulmuş. Eğer stilinizin çok dışına çıkmıyorsa yere kadar uzanan perdeler de ferah bir görüntü sağlayan ögelerdendir, elbette ki açık renk tonlarında ise.