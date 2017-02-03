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Salon döşerken kaçınmanız gereken 10 hata ve doğruları

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Simply Minimal Home Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
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Evlerimizde sosyal olarak en çok vakit geçirdiğimiz yaşam alanlarımız olan salonlar için evlerin kalbidir demek hiç de yanlış olmaz herhalde. Evimizdeki tüm yaşam alanlarının merkezinde yer alan salonlar dekorasyon açısından da elbette ki büyük bir önem taşıyor. Peki salonunuzu dizayn ederken nelere dikkat etmeli, ne yapmalı ve nelerden kaçınmalısınız. İşte bu sorulara cevap niteliğinde örneklerle salon ve oturma odası dekorasyonlarında sık yapılan korkunç hatalar ve bu hatalar yüzünden çirkin ve konforsuz yaşam alanlarına dönüşen salonların doğru tasarımla ne kadar mükemmel olabileceğinin kanıtı olan yenilenmiş dekorasyonlar! Siz siz olun, aşağıda sayacağımız dekorasyon hatalarını yapmayın! Eğer salonunuzda bu hatalardan biri yapılmışsa, telafi ederek ufak değişimlerle yaşam kalitenizi inanamayacağınız kadar belirgin bir biçimde arttırabilirsiniz. İşte yapmamanız ya da derhal değiştirmeniz gereken salon dekorasyonu yanlışları…

1- YANLIŞ: Salonunuzda sergilemek istediğiniz biblolar, kitaplarınız, dergileriniz, saksı bitkileriniz, fotoğraflarınız ya da etraftaki ıvır zıvırlar için bir depolama alanı oluştururken atmosferi daha da dağınık ve çirkin bir hale getirmek!

metamorfoza (salon kuchnia) 30m2 Lublin, Auraprojekt Auraprojekt Minimalist Oturma Odası
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

DOĞRU: Eğer dağınıklık yaratacak çok fazla eşyanız varsa bunları bir araya toplamak yerine farklı bölgelere yerleştireceğiniz raflara ve kapalı dolaplara dağıtmalısınız.

metamorfoza (salon kuchnia) 30m2 Lublin, Auraprojekt Auraprojekt Minimalist Oturma Odası
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

2- Salonunuzun duvar renklerinin seçeceğiniz mobilya takımıyla uyum sağlaması en önemli şeylerden biri. Bu yüzden salonunuzu dizayn etmeden önce uyumlu bir renk ile boyatmamak büyük bir hata olacaktır.

Reforma Residência, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS Modern Oturma Odası
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

3- YANLIŞ: 80’ler kahverengisi ve iç karartıcı demode mobilyalar! Elbette bugün hâlâ çok modern ve şık duran kahve tonları var ama bu örnekteki o çok bildiğimiz kasvetli kahverengi tonu onlardan biri değil.

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista İskandinav Oturma Odası
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

DOĞRU: Unutmayın ki beyazla kombinlenen uçuk renkler zamansızdır ve her çağa uyum sağlar! Üstelik özellikle açık planlı salonlarda çok daha ferah ve ışıl ışıl bir görünüm ortaya çıkarır.

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista İskandinav Oturma Odası
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

4- YANLIŞ: Yerden tavana kadar uzanan televizyon konsolları artık çok eskide kaldı. Eğer çok özel bir tasarım değilse bu tarz standart TV üniteleri salonunuz için iyi bir seçim olmayacaktır!

Reforma Sala de TV, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

DOĞRU: Birbirine benzemeyen, artık her evde görmeye alışık olduğumuz modellerin dışına çıkabilen modern TV ünitesi dizaynları!

Reforma Sala de TV, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

5- YANLIŞ: Yer döşemelerinin de dekorasyonunuzun bir parçası olduğunu unutmak ve artık demode bir zemin kullanmaya devam etmek de yapmamanız gereken şeyler arasında.

Departamento Quintas del Mar, el interior el interior
el interior

el interior
el interior
el interior

DOĞRU: Modern, pürüzsüz ve açık renkli zemin döşemeleri her zaman her tarz dekorasyona uyum sağlayacaktır.

Departamento Quintas del Mar, el interior el interior Modern Oturma Odası Ahşap Beyaz
el interior

el interior
el interior
el interior

6- YANLIŞ: Görkemli yaşam alanlarını seviyor olabilirsiniz, ancak görkemli ile abartılı arasında ince bir çizgi olduğunu da unutmamanız gerekir.

Salon - Öncesi Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

Salon – Öncesi

Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

DOĞRU: Bugün artık görkemli bir tasarım oluşturmak isteyenler daha sade ve keskin bir modern gösteriş ortaya çıkaracak dekorasyon seçimleri yapmalı.

Salon - Sonrası Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

Salon – Sonrası

Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

7- YANLIŞ: Küçük odalarda minimal tarzın daha etkili ve ferah bir atmosfer ortaya çıkardığı doğru. Ama minimal demek bomboş bir oda demek değildir!

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

DOĞRU: Modern minimal dekorasyonlar salonda ihtiyaç duyacağınız her işlevi karşılayan ama göz yormayan dizaynlardır.

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

8- YANLIŞ: Parke ve duvar renklerinde koyu tonlar seçmek de geniş salonlarda işe yarayan bir dizayn tercihi olabilir ancak küçük alanları daraltır ve olduğundan daha küçük gösterir.

Simply Minimal Home Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

DOĞRU: Tonlamaları olan ahşap parkeler ve zeminle kontrast oluşturacak uçuk renkli duvar renkleri odanın derinliğini arttırır ve daha ferah bir görünüm oluşturur.

Simply Minimal Home Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

9- YANLIŞ: Alışkanlıklarınıza takılı kalmak salonunuzu yenilerken kurtulmanız gereken tutumların başında geliyor.

419, JUMA architects JUMA architects
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

Salonunuzun mevcut dekorasyonunun temel özellikleri size çok estetik ve konforlu geliyor olabilir, ama unutmayın ki yeniliklere açık olmakta her zaman fayda var!

DOĞRU: Çünkü dekorasyon sürekli yenilenen ve yaşayan bir kavram ve her geçen gün yeni fikirler ortaya çıkarıyor.

419, JUMA architects JUMA architects Modern Oturma Odası
JUMA architects

JUMA architects
JUMA architects
JUMA architects

Eski salonunuzu seviyor olabilirsiniz ama bu, daha modern ve yeni fikirlerle daha kusursuz bir dekorasyonunuz olamayacağı anlamına gelmemeli.

10- YANLIŞ: Birçok evde salonların açıldığı küçük de olsa bir balkon alanı bulunuyor ve bu balkon alanları çoğunlukla karmaşık bir depolama alanı olarak değerlendiriyor. Lütfen bu kötülüğü evinize ve kendinize yapmayın.

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

DOĞRU: Evet belki dört mevsim kullanamayacaksınız ama yaz ve bahar aylarında keyfini çıkarabileceğiniz bir balkon hem evinizin değerini arttırır hem de yaşam kalitenizi… Salonunuzu balkonundan ayrı düşünmeyin!

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
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