Salon döşerken kaçınmanız gereken 10 hata ve doğruları

Evlerimizde sosyal olarak en çok vakit geçirdiğimiz yaşam alanlarımız olan salonlar için evlerin kalbidir demek hiç de yanlış olmaz herhalde. Evimizdeki tüm yaşam alanlarının merkezinde yer alan salonlar dekorasyon açısından da elbette ki büyük bir önem taşıyor. Peki salonunuzu dizayn ederken nelere dikkat etmeli, ne yapmalı ve nelerden kaçınmalısınız. İşte bu sorulara cevap niteliğinde örneklerle salon ve oturma odası dekorasyonlarında sık yapılan korkunç hatalar ve bu hatalar yüzünden çirkin ve konforsuz yaşam alanlarına dönüşen salonların doğru tasarımla ne kadar mükemmel olabileceğinin kanıtı olan yenilenmiş dekorasyonlar! Siz siz olun, aşağıda sayacağımız dekorasyon hatalarını yapmayın! Eğer salonunuzda bu hatalardan biri yapılmışsa, telafi ederek ufak değişimlerle yaşam kalitenizi inanamayacağınız kadar belirgin bir biçimde arttırabilirsiniz. İşte yapmamanız ya da derhal değiştirmeniz gereken salon dekorasyonu yanlışları…