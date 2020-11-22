6 adımda ahşap zemin nasıl boyanır?

Parke boyama işleminden önce enine boyuna düşünüp karar vermemiz gereken ilk şey hangi renge boyayacağımız. Çıplak zeminde hoşumuza giden bir renk, mobilya ve diğer eşyalarımız ile bütünleştiğinde güzel durmayabilir. Ya da aksine, kartelada hiç hoşumuza gitmeyen bir renk mobilyalarımız ile müthiş bir uyum sağlayabilir. Bu nedenle kararımızı vermeden önce iyice düşünmeli ve kararı ona göre vermeliyiz.

Ahşap mobilya nasıl boyanır? başlıklı yazımız parke dışında da yapabileceğimiz çeşitli ahşap boyama çalışmaları için bilgi içermektedir, göz atmanızı tavsiye ederiz.