6 adımda ahşap zemin nasıl boyanır?

Ahşap parkeleriniz eskidiyse ya da renginden hoşnut değilseniz, renklerini değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Parkeler zaman için yıpranır ve eski güzel görünümlerini kaybedebilir. Yumuşak bir malzeme olması ve üzerindeki cila ya da boya da zaman içinde bozulabileceği için, belirli aralıklarla parkeleri yeniden boyamak ya da cilalamak gerekmektedir. Bazı durumlarda ise,yeni aldığımız mobilyalar ile renk uyumu sağlamak açısından zemin boyası zemin rengini değiştirmek isteyebiliriz. Bazılarımız açık renkli, ferah görünümlü cilaları tercih ederken, bazılarımız koyu renklerdeki zengin görünümlü cilaları evi için daha uygun bulabilir. Ya da tamamen bambaşka renge boyanmış parkeler de tercih edilebilir. Örneğin beyaza boyalı rabıta zemin çok şık görünür. Yeşile boyalı bir zemin mekana sıcak bir country (kırsal) tarz havası verebilir. Siyaha boyalı ahşap bir zemin, siyahın asaletini sıcak, samimi bir havası olan malzeme ile evinize taşımak için idealdir. Motivasyonunuz ne olursa olsun, tahta zemin boyamak hem zemini ilk günkü gibi pırıl pırıl bir hale sokacak hem de mekana yeni bir soluk getirecektir.
Bu sayfamızda doğru alet edevatı kullanarak, parke boyama işini adım adım nasıl yapabileceğinizi anlattık. İşlemin kendisi çok zor olmasa da, yorucu ve meşakkatli olduğunu bilmekte yarar var. Özellikle hazırlık kısmı insanı bir miktar zorlayabilir ama bu işin sonunda pırıl pırıl bir ahşap zemine sahip olunacağı düşüncesi sanıyorum ki iyi bir motivasyon.
Parke boyama işleminden önce enine boyuna düşünüp karar vermemiz gereken ilk şey hangi renge boyayacağımız. Çıplak zeminde hoşumuza giden bir renk, mobilya ve diğer eşyalarımız ile bütünleştiğinde güzel durmayabilir. Ya da aksine, kartelada hiç hoşumuza gitmeyen bir renk mobilyalarımız ile müthiş bir uyum sağlayabilir. Bu nedenle kararımızı vermeden önce iyice düşünmeli ve kararı ona göre vermeliyiz.
Ahşap mobilya nasıl boyanır? başlıklı yazımız parke dışında da yapabileceğimiz çeşitli ahşap boyama çalışmaları için bilgi içermektedir, göz atmanızı tavsiye ederiz.
Tahta zemin cilalamak için bir takım alet ve edevatlara ihtiyaç duyacağız. Bunlar, zeminden eski cilayı çıkartmak ve yüzeyi pürüzsüz bir hale getirmek için sistre makinesi, kenar ve köşeler için spiral makine ve zımpara kağıtları, süpürge, elektrik süpürgesi, boşlukları doldurmak için macun, macunu uygulamak için geniş bir ıspatula, astarı ve cilayı (ya da boyayı) sürmek için fırça, astar, boya, vernik ihtiyacımız olan temel malzemelerdir. Ahşap parkeler için iki tip boya bulunmaktadır; pinoteks ya da su bazlı ahşap boyası. Boya işleminden sonra vernikle parkeler cilalanır.
Ahşap parkeleri boyamadan önce yapılacak sistre işlemi son derece önemli bir aşamadır. Ahşap parke uygulamasının en zahmetli işi olan zemin boyası hazırlığı sistre makinesinin icadı ile işlemi yapacak kişiyi hem zahmetten kurtarmış hem de kusursuz işçiliklerini sergileme fırsatı sunmuştur. Sistre aleti oldukça yüksek fiyatlı bir alettir ve profesyonel olarak bu işi yapmayacaksanız böyle bi alet satın almak son derece mantıksız olur. Ancak, sistre aletini kiralamanız mümkün. Birçok hırdavat firması sistre aleti gibi yüksek fiyatlı makineleri kiraya vermektedir. Uygun bir fiyata kiralayacağınız sistre aletine zımpara kağıdını yerleştirip zeminin tamamını eski cila ya da boyadan temizlemeniz gerekecektir.
Sistre makinesini çalıştırmadan önce odadaki tüm eşyaları çıkarmanız gerekir. Bazı sistre makinelerinin tozu toplayan haznesi bulunmaktadır ancak yine de toz her yere, en ufak deliklere dahi gireceği için perdeler dahil tüm eşyaların mekandan çıkarılması gerekir. Parke ilk etapta 40'lık zımpara ile zımparalanmalıdır. İkinci olarak 60'lık zımpara ile tekrar zımparalanmalıdır. İlk astar atıldıktan sonra, parke aralarında boşluklar ve çatlaklar macun ile doldurulmalı ve sonra yeteri kadar (yaklaşık bir saat) kurutulmalıdır. Macun kuruduktan sonra 120'lik zımpara ile tekrar zımpara yapılması gerekir. Sistre makinesinin yanaşamadığı yerler spiral makinesi ile zımparalanabilir, böyle bir makineniz yoksa, bu kısımları elle zımpara yapmak durumundasınız.
Sistre sayesinde zemindeki eski cila veya boya, çizikler, hafif çökükler komple temizlenecek ve mükemmel bir zemin ortaya çıkarılacaktır.
Astarın amacı, boyaya daha düzgün bir yüzey hazırlamak, zeminin kalınlığını artırarak koruyuculuğunun uzun sürmesini sağlamaktır. Macun muhakkak astardan sonra uygulanmalıdır. Aksi halde ham ahşap, macun içindeki reçineyi emerek yapısının bozulmasına yol açabilir. Bu yüzden macun erken dökülür ve zeminde farklı parlaklıklar oluşabilir. Astar homojen olmayan yüzey emişini homojen hale getirir, yapışkanlığı arttırır, boya sarfiyatını azaltır ve sonraki katmanlarda macun, boya gibi malzemelerin özelliklerini yitirmemesini ve yüzey ile bütünleşmesini sağlar. Astarsız yapılacak boya işleminde her katman boya farklı bir renk tonu yaratacaktır, oysa astar atılan boyanın tamamen aynı renkte olmasını sağlar.
Fotoğraftaki model gibi, eskitme parke türü bir çalışma yapacaksanız, astar kullanmanızı tavsiye etmem, zira astar zemini kusursuz hale getirir, oysaki eskitmede amaç dekoratif kusurlar yaratmaktır.
Parkenizi renklendirmek için kullanabileceğiniz iki tip boya vardır: Pinoteks ve su bazlı ahşap boyası. Pinoteks kullanarak parkelerinizi renklendirirseniz ağacın doğallığı ön planda olmaz, onun yerine renk daha ön plana çıkar. Pinoteks uygulamasını fırçayla ya da ruloyla yapabilirsiniz. Pinoteks uygulandıktan sonra üzerine mutlaka poliüretan esaslı cila ile uygulamalısınız. Modern cilaların çoğu poliüretan esaslı oldukları için, uygulama sonunda ahşabın bütün gözeneklerini doldurarak pürüzsüz bir yüzey sağlarlar. Bu sayede silmeniz, süpürmeniz kolaylaşır. Üstelik sudan da etkilenmezler.
Su bazlı ahşap boyası parke renklendirmede teknolojinin son harikası diyebiliriz. Bu boya ile parkelerinize istediğiniz her rengi verebilirsiniz, avantajları su bazlı olması sebebiyle sağlık açısından uygulayana ve kullanana her hangi bir zarar teşkil etmemesi, ağacın dokularına kadar işleyerek doğal bir görünüm sağlaması ve su bazlı cila ile uyumlu olmasıdır. Su bazlı ahşap boyası uygulamasını fırça, ve rulo ile yapabilirsiniz. Boya kuruduktan sonra, üzerine vernik sürerek parkelere son halini verebilir, ister mat ister parlak bir yüzey yaratabilirsiniz.
Ahşap zemini düz bir renge boyayabileceğiniz gibi desenli zeminler de ortaya çıkarabilirsiniz. Boya kalıpları ve şablonlar kullanılarak zemine farklı desenler yapmak mümkün. Örneğin, zemine karo ya da halı görüntüsü vererek sıra dışı çalışmalara imza atabilirsiniz. Ya da eskitme parke, altın varakla süsleme, çatlatma gibi çok çeşitli ahşap parke boyama teknikleri bulunmaktadır. Bunlar elbette ustalık gerektiren bir işlerdir ve yalnızca, eliniz bu tür işlere yatkınsa denemenizi tavsiye ederiz.
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