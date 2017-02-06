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Mutfak için hangi tezgahı seçmelisiniz ?

umit atdağ umit atdağ
homify Eklektik Mutfak
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Mutfak içinde kullandığımız ve dekorasyon içinde önemli bir unsur olan mutfak tezgahları günümüzde modernliğin bir simgesi haline gelmiştir. Geçmişte sadece yemek hazırlama tezgahı olarak düşünülen bu mutfak tezgahları günümüzde ev hanımlarının mutfaklarına verdikleri önemi gözler önüne seriyor. Bu nedenle modern mutfak dekorasyonları, geleneksel dekorasyonlar için  oldukça modern ve etkileyici mutfak tezgahları ve mutfak adaları tercih edilerek mutfağın bir yaşam alanı olması kadar göze hitap eden ve görsel olarak insanı etkileyen bir oda olması sağlanıyor. Bu gün mutfaklarda kullanılan mutfak tezgahlarını inceliyoruz. Homify mutfak dekorasyonları içinde yer alan birbirinden güzel mutfak tezgahlarını yakından inceleyerek tarzınıza ve mutfağınıza uygun olan mutfak tezgahını tercih edebilir, mutfak tezgahı seçimi için fikir sahibi olabilirsiniz.

Oval tezgahlar

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D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

Mutfak boyutuna göre bütün olarak yapılan mutfak tezgahları ihtiyacı karşılayamadığından entegre olarak ilave edilebilen veya bütün olarak üretilen oval granit mutfak tezgahlarını tercih edebilir ve mutfağınız fonksiyonel bir mutfak haline getirebilirsiniz. Ayrıca grait rengi ve deseni  duvar rengi ile uyumlu olduğunda mutfağınız ışıl ışıl olacaktır.

Mutfak adası şıklığı

Drummonds Case Study: Tudor House, Roehampton homify Modern Banyo
homify

Drummonds Case Study: Tudor House, Roehampton

homify
homify
homify

Geniş mutfaklar için vazgeçilmez olan mutfak adaları mutfağın kalbi konumunda olduğu için mutfak boyutu ile orantılı bir seçim yapılması gerekir. Mutfak adasını sadece mutfak tezgahı olarak kullanacaksanız örnek mutfak tezgahı boyutları tercih için ideal boyutlardır. koyu renk tamamen tarzınıza kalmış bir seçimdir.

Renkli tezgahlar

Cozinha com churrasqueira ARQ Ana Lore Burliga Miranda Modern Mutfak
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Cozinha com churrasqueira

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Renkli ve aykırı bir kişiliğe sahipseniz mutfağınızda sizin kadar renkli ve farklı olmalıdır.  Kırmızı renkli mutfak adası mutfağınızın bir renk dünyası olmasını sağlayacağı gibi mutfak adasının yemek masası olarak kullanılması da yemeklerinizi bir cafe de yiyor hissine kapılmanızı sağlayacaktır. Mutfak tezgahı üzerindeki askılar mutfağınızın farklı olmasını sağlayacaktır.

Zarafet ve şık tezgahlar

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım Rustik Mutfak
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR

erenyan mimarlık proje&tasarım
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım
erenyan mimarlık proje&tasarım

Mutfağınızda zarafetin ve şıklığın eksik olmamasını istiyorsanız resimdeki gibi şık ve zarafeti en üst notada olan bir mutfak adası tercih edebilir, açık tonlarda granit seçerek mutfağınızın ferah ve etkileyici bir güzelliğe sahip olmasına katkı da bulunabilirsiniz. Dekoratif bir mutfak adası  fonksiyonel özellikleri ile mutfakta kolaylık da sağlayacaktır.

Küçük tezgahlar ve bütünlük

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Mutfak içinde küçük bir mutfak adası ile dekorasyon yapmak istiyorsanız mutfak adasına modüler bir şekilde entegre edilebilen aynı renk ve tonlarda imal edilmiş ayrı bir yemek masası tercih etmeli ve gerektiğinde birleştirme işlemi ile mutfak tezgahınızı büyütebilmelisiniz. Bu sayede ihtiyaç duyulması haline mutfak tezgahınız iki katına kadar çıkabilir.

Beyaz ve uzun tezgahlar

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Mutfak
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Mutfağınız duvar boyunca uzanan uzun bir mutfak tasarımına sahip ise yapmanız gereken duvar boyunca uzanan ve bir kısmı mutfak yemek masası olarak kullanılabilen bir mutfak tezgahı tercih etmektir. Bu tercih hem mutfak dekorasyonunuzun uygun bir şekilde yapılmasını sağlayacak hem de bütünlük oluşturması açısından size kolaylık sağlayacaktır. Beyaz renkli olması mutfağın aydınlık ve ferah olmasını sağlayacaktır.

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Modern tezgahlar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak dekorasyonları içinde yer alan tezgahlara ek olarak ince ve uzun mutfak adaları tercih edilerek mutfak içinde ihtiyaç duyulan tezgah alanı artırılabilir.  Modern tasarıma sahip mutfak tezgahının bir bölümü yemek barı olarak da kullanılacağı için fonksiyonel bir mutfağa sahip olmuş olursunuz.

Etkileyici ve özel tezgahlar

homify Eklektik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak tezgahınızı sadece tezgah olarak kullanacaksanız bile özel bir tasarım yaparak etkileyici bir tezgah olmasını sağlayabilirsiniz. Özel aydınlatmalar, özel tasarım ile birleştiğinde karşınıza modern ve özel bir mutfak tezgahı veya adası çıkacaktır. Bu tezgah veya ada ile mutfağınıza karakter kazandırmış olacağınız gibi yaşam alanı olarak da kullanabileceğiniz bir alana sahip olacaksınız.

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