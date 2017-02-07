Bir evin beş yüzü

Hayalini kurduğumuz evi bulmak oldukça maliyetli ve zor olduğu için bu eve en yakın modeli bulmak için sayısız proje bakmak, sayısız ev incelemek de oldukça meşakkatli bir süreçtir. Bu evi bulana kadar dikkat ettiğimiz hangi cephelere bakıyor, dış cephe kaplaması için hangi malzeme kullanılmış gibi detaylar evin istediğimiz renkte olmaması gibi etkenler evi bulmamızı zorlaştırıyor. Tüm bu sorunlar kurtulmak ve istediğimiz eve sahip olmak için evi sıfırdan inşa etmek en ideal çözümdür. Maliyet açısından bütçenizi zorlayacak olan sıfırdan inşa etme yönteminden farklı olarak uygulanabilecek bir diğer çözümde tarzınız olan bir evin beş farklı versiyonunu incelemek ve size daha uygun olan evi tercih etmektir. İkinci yöntemi uygulayarak geleneksel bir aile evinin 5 farklı versiyonunu inceliyoruz. Mimar Rostow tarafından derlenen ve bir aile evinin 5 farklı konseptinin bir araya getirilmesi ile sizlere daha fazla inceleme fırsatı sunuyoruz. Tüm detayları daha yakından inceleyerek ev seçimini kolay bir şekilde yapmanızı sağlıyoruz.

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