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Bir evin beş yüzü

umit atdağ umit atdağ
VILLAS DOCE LUX, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos Minimalist Yatak Odası
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 Hayalini kurduğumuz evi bulmak oldukça maliyetli ve zor olduğu için bu eve en yakın modeli bulmak için sayısız proje bakmak, sayısız ev incelemek de oldukça meşakkatli bir süreçtir. Bu evi bulana kadar dikkat ettiğimiz hangi cephelere bakıyor, dış cephe kaplaması için hangi malzeme kullanılmış gibi detaylar evin istediğimiz renkte olmaması  gibi etkenler evi bulmamızı zorlaştırıyor. Tüm bu sorunlar kurtulmak ve istediğimiz eve sahip olmak için  evi sıfırdan inşa etmek en ideal çözümdür. Maliyet açısından bütçenizi zorlayacak olan sıfırdan inşa etme yönteminden farklı olarak uygulanabilecek bir diğer çözümde  tarzınız olan bir evin beş farklı versiyonunu incelemek ve  size daha uygun olan evi tercih etmektir. İkinci yöntemi uygulayarak geleneksel bir aile evinin 5 farklı versiyonunu inceliyoruz. Mimar Rostow tarafından  derlenen ve bir aile evinin 5 farklı konseptinin bir araya getirilmesi ile sizlere daha fazla inceleme fırsatı sunuyoruz. Tüm detayları daha yakından inceleyerek ev seçimini kolay bir şekilde yapmanızı sağlıyoruz.

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Kahverengi taş

homify Klasik Evler
homify

homify
homify
homify

Bir kaç farklı formda inceleyeceğiniz bu evlerden birincisi özel bir malzeme olan taş ile inşa edilmiş.  Kum tepesi şeklinde çatısı bulunan ve ön, arka cephelere açılan pencereleri ile tüm cepheleri ışık alan iki katlı bir aile evi olarak inşa edilmiş. Basit, klasik ve geleneksel bir aile evi olarak tasarlandığı için tüm renkler doğal renkler olarak tercihe dilmiş.  Dış cephe güzelliği ile büyüleyen bu ev  beş farklı formdan birincisi olarak karşımızda duruyor.

Krem cephe kırmızı çatı

homify Klasik Evler
homify

homify
homify
homify

Benzer evin ikinci formu olan bu ev krem rengi dış cephe ve kırmızı çatısı ile ferahlık ve mutluluk hissini aynı anda oluşturuyor. Krem dış cephenin güzelliği, kırmızı çatının görselliği ile muhteşem bir uyum sergileyen bu evin ana girişi sokağın hemen yanında olduğu için şirin bir bahçeden geçerek ana girişe ulaşıyor ve eve girmeden huzur ile doluyorsunuz. Yeşil bahçesi ve krem dış cephesi ile ideal bir aile evi sizleri bekliyor.

Beyaz aile evi

homify Klasik Evler
homify

homify
homify
homify

Modern evin üçüncü formu beyaz dış cephesi ile ışıl ışıl bir görüntüye sahip. Tasarım olarak birebir aynı olan tek fark olarak pencere boyutu büyün olan bu ev ayrıca çatısında yer alan paneller ile kendi enerjisini kendi üretebiliyor. Siyak ve koyu gri kiremitleri ve bembeyaz dış cephesi ile etkileyici bir güzelliğe sahip olduğu kadar yemyeşil çimleri ile de insana huzur veren bir görüntüye sahip.

Şehir tarzı

homify Klasik Evler
homify

homify
homify
homify

Aynı evin dördüncü formu olarak şehir tarzı bir evi inceliyoruz.  Çekici ve görsel olarak etkileyici olan bu ev  tuğla cephe olarak inşa edilmiş, beyaz pencere kepenkleri ve pervazları ile etkileyici bir güzelliğe bürünmüş. Yeşil bir bahçe içinde inci gibi duran bu evin farkı diğer evler olamayan bir terasa sahip olması. Bu teras bahçe ile iç içe olduğu için muhteşem bir bütünlük oluşturmuş.

Klasik ev

homify Klasik Evler
homify

homify
homify
homify

Son olarak inceleyeceğimiz form klasik ev formudur. Bej dış cephe ve kırmızı çatısı ile çok şık duran bu ev diğer evlere göre daha küçük boyutlara sahip. Ayrıca yeşil çim bahçesi  ile şirin bir aile evi olarak istediğiniz ideal eve en yakın olan form olarak karşınızda duruyor.

Zemin kat planı

homify
homify

homify
homify
homify

 Evin planını incelediğinizde zemin katta geniş bir salon, küçük iki oda ıslak hacimlerin yer aldığını görebilirsiniz. toplam 132 m2 olan zemin kat isteğinize göre şekillendirilebildiği için tarzınıza ve yaşam şeklinize göre değişkenlik gösterebilir.

Üst kat planı

homify
homify

homify
homify
homify

Evin üst kat planını incelediğimizde bir yatak odası, iki çocuk  odası geniş bir banyo ve bir ofis odası olduğunu görebilirsiniz. Zemin katta olduğu gibi isteğinize göre şekillendirilebilen bu kat zemin kata göre göre biraz daha küçük olup 112 m2 dir.

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