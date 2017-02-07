Bir evin beş yüzü

Hayalini kurduğumuz evi bulmak oldukça maliyetli ve zor olduğu için bu eve en yakın modeli bulmak için sayısız proje bakmak, sayısız ev incelemek de oldukça meşakkatli bir süreçtir. Bu evi bulana kadar dikkat ettiğimiz hangi cephelere bakıyor, dış cephe kaplaması için hangi malzeme kullanılmış gibi detaylar evin istediğimiz renkte olmaması gibi etkenler evi bulmamızı zorlaştırıyor. Tüm bu sorunlar kurtulmak ve istediğimiz eve sahip olmak için evi sıfırdan inşa etmek en ideal çözümdür. Maliyet açısından bütçenizi zorlayacak olan sıfırdan inşa etme yönteminden farklı olarak uygulanabilecek bir diğer çözümde tarzınız olan bir evin beş farklı versiyonunu incelemek ve size daha uygun olan evi tercih etmektir. İkinci yöntemi uygulayarak geleneksel bir aile evinin 5 farklı versiyonunu inceliyoruz. Mimar Rostow tarafından derlenen ve bir aile evinin 5 farklı konseptinin bir araya getirilmesi ile sizlere daha fazla inceleme fırsatı sunuyoruz. Tüm detayları daha yakından inceleyerek ev seçimini kolay bir şekilde yapmanızı sağlıyoruz.
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Bir kaç farklı formda inceleyeceğiniz bu evlerden birincisi özel bir malzeme olan taş ile inşa edilmiş. Kum tepesi şeklinde çatısı bulunan ve ön, arka cephelere açılan pencereleri ile tüm cepheleri ışık alan iki katlı bir aile evi olarak inşa edilmiş. Basit, klasik ve geleneksel bir aile evi olarak tasarlandığı için tüm renkler doğal renkler olarak tercihe dilmiş. Dış cephe güzelliği ile büyüleyen bu ev beş farklı formdan birincisi olarak karşımızda duruyor.
Benzer evin ikinci formu olan bu ev krem rengi dış cephe ve kırmızı çatısı ile ferahlık ve mutluluk hissini aynı anda oluşturuyor. Krem dış cephenin güzelliği, kırmızı çatının görselliği ile muhteşem bir uyum sergileyen bu evin ana girişi sokağın hemen yanında olduğu için şirin bir bahçeden geçerek ana girişe ulaşıyor ve eve girmeden huzur ile doluyorsunuz. Yeşil bahçesi ve krem dış cephesi ile ideal bir aile evi sizleri bekliyor.
Modern evin üçüncü formu beyaz dış cephesi ile ışıl ışıl bir görüntüye sahip. Tasarım olarak birebir aynı olan tek fark olarak pencere boyutu büyün olan bu ev ayrıca çatısında yer alan paneller ile kendi enerjisini kendi üretebiliyor. Siyak ve koyu gri kiremitleri ve bembeyaz dış cephesi ile etkileyici bir güzelliğe sahip olduğu kadar yemyeşil çimleri ile de insana huzur veren bir görüntüye sahip.
Aynı evin dördüncü formu olarak şehir tarzı bir evi inceliyoruz. Çekici ve görsel olarak etkileyici olan bu ev tuğla cephe olarak inşa edilmiş, beyaz pencere kepenkleri ve pervazları ile etkileyici bir güzelliğe bürünmüş. Yeşil bir bahçe içinde inci gibi duran bu evin farkı diğer evler olamayan bir terasa sahip olması. Bu teras bahçe ile iç içe olduğu için muhteşem bir bütünlük oluşturmuş.
Son olarak inceleyeceğimiz form klasik ev formudur. Bej dış cephe ve kırmızı çatısı ile çok şık duran bu ev diğer evlere göre daha küçük boyutlara sahip. Ayrıca yeşil çim bahçesi ile şirin bir aile evi olarak istediğiniz ideal eve en yakın olan form olarak karşınızda duruyor.
Evin planını incelediğinizde zemin katta geniş bir salon, küçük iki oda ıslak hacimlerin yer aldığını görebilirsiniz. toplam 132 m2 olan zemin kat isteğinize göre şekillendirilebildiği için tarzınıza ve yaşam şeklinize göre değişkenlik gösterebilir.