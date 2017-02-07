10 fotoğrafta harika bir ev

Bu evin dış cephesi, bulunduğu sokak ve bahçe düzenlemesi insanı bu evi gezmeye zorluyor. Yumuşak hatlar, doku ve kullanılan malzemeler evin harika bir ev olmasının yanında kusursuz bir güzelliğe sahip olmasını da sağlamış. Işık ve renk uyumları, doğallığın en üst noktada olması, pürüzsüz yüzeylere sahip olması nedeniyle mahalle de yer alan evler arasında kendini belli ediyor. Bu gün kusursuz bir güzelliğe sahip olan muhteşem bir eve homify aracılığı ile misafir oluyoruz. 10 fotoğrafta kusursuz bir ev nasıl olur sorusuna tüm detay ve ayrıntıları ile cevap veriyoruz. Fantastik bir ev düzenlemesi yapmak istiyorsanız bu evi yakından incelemelisiniz.