10 fotoğrafta harika bir ev

Bu evin dış cephesi, bulunduğu sokak ve bahçe düzenlemesi insanı bu evi gezmeye zorluyor. Yumuşak hatlar, doku ve kullanılan malzemeler evin harika bir ev olmasının yanında kusursuz bir güzelliğe sahip olmasını da sağlamış. Işık ve renk uyumları, doğallığın en üst noktada olması, pürüzsüz yüzeylere sahip olması nedeniyle mahalle de yer alan evler arasında kendini belli ediyor. Bu gün kusursuz bir güzelliğe sahip olan muhteşem bir eve homify aracılığı ile misafir oluyoruz. 10 fotoğrafta kusursuz bir ev nasıl olur sorusuna tüm detay ve ayrıntıları ile cevap veriyoruz. Fantastik bir ev düzenlemesi yapmak istiyorsanız bu evi yakından incelemelisiniz.
Evi ilk gördüğünüzde zihninizde uyanan düşünce doğanın kalbinde etkileyici bir doğallığa sahip olmasıdır. Ön cephesi beyaz duvar ve ahşap garaj kapısı ile dekore edilmiş olan evin muhteşem bir görüntüsü var. Üst katın dış cephesi ile bütünleşik olarak bakıldığında kartpostallarda yer alan bir resim gibi duruyor.
Evin içini keşfetmeye terasından başlıyoruz. Ahşapların yoğun olarak kullanıldığı bir teras düzenlemesi yapılarak fantastik ahşap bir pergole ortaya çıkarılmış. Teras mobilyaları ile desteklenmiş olan bu alan eve girmeden size huzur veren bir alan haline getirilmiş.
Evin salonuna ulaştığınızda karşınıza sıcak ve samimi bir iç dekorasyon çıkıyor. sizi saran ve sizi mutlu eden bu dekorasyon ahşabın doğallığı ve dekorasyonun sadeliği ile oluşturulmuş. Tüm detayların özenle yerleştirildiği ve üs kat ulaşım merdiveninin ahşap ile yapılmış olması bütünlüğün ve dekorasyonun sıcaklığının üst seviyede olmasını sağlamış.
Salon geniş olduğu için estetik bütünlüğü sağlamak adına şık ve göze hitap edecek zariflikte saksılar ve yeşil bitkiler kullanılarak salonun estetik bütünlüğü sağlanmış. Doğallığın en üst seviye de olduğu bu salon sadeliği ve şıklığı ile göz kamaştırıyor. Ahşabın estetiği bu alanda da kendini göstermiş.
Ev içinde tüm odalarda titiz bir çalışma yapılmış ve tüm detaylar özenle ve titizlik ile dekorasyon içine yerleştirilmiş. Yemek masası ve salon masası olarak kullanılan bu masanın yanında yer alan duvar tablolar ile dekor edilerek yemek sırasında şık bir mekanda yemek yiyor hissi oluşması sağlanmış ve yemek anlarının özel anlar olmasına katkıda bulunulmuş.
Bu evin kusursuz olması için dekorasyon özenle yapılırken fonksiyonellik de özenle düşünülmüş ve uygulanmış. Mutfak içinde çok şık bir masa ve mutfak adası tasarımı yapılarak ocak başı deyimi hayata geçirilmiş. Ocak mutfak adasının tam ortasına yerleştirilmiş ve aile bireylerinin ocak etrafında sıcak sıcak yemek keyfi yapmasına olanak sağlanmış.
Mutfak içinde tasarım yapılırken fonksiyonel olması kadar estetik olmasına da özen gösterilmiş. Mutfak adasına entegre bir bar yerleştirilerek mutfağın estetik açıdan kusursuz ve doğal olması sağlanmış.
Mutfağın ve diğer odaların içinde kullanılan malzemeler özenle seçilerek hem renk hem doku hem de bütünlük açısından kusursuz bir uyum oluşmasına özen gösterilmiş. Genel olarak doğal malzemeler tercih edilerek dokunun bozulmamasına özen gösterilmiş ve renk uyumu ile doku bütünlüğü pekiştirilmiş.
Çocuk odası olarak tasarlanan bu alanda simetri kavramı ön planda tutulmuş. İki yatak arasına fonksiyonel kullanım için konsol konulmuş ve hem sınır hem de ortak kullanım alanı olarak düşünülmüş. Açık renkler tercih edilerek çocuklar için ideal alan oluşturulmuş.
Evin yatak odası şıklığı ile göz kamaştıran bir güzellikte dekore edilerek ebeveynlere özel bir alan olmuş. Ahşap zemin döşemesi, zarif puf koltuk ve açık renkli yatak örtüsü yatak odasının etkileyici bir güzelliğe sahip olmasını sağlamış.