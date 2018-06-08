Yapı sistemlerine geleneksel bir çözüm: Saman ve kerpiç evler

Sağlıklı ve doğal ürünlere geri dönüş trendi artık yapı sistemlerinde de kendini gösteriyor. İnsanlığın yüzyıllarca yapı malzemesi olarak değerlendirdiği kerpiç ve saman, betonarmenin kullanılmaya başlamasıyla rafa kaldırılmıştı ancak betonarme yapı sistemlerinin, inşaat atığı, su tüketimi, toprağa verdiği zarar, pahalılık gibi dezavantajları, alternatif arayışına giren yapı sektörünü geleneksel çözümlerin kaldırıldığı tozlu raflara geri çevirdi. Saman, kerpiç ve ahşap gibi malzemelerin modern mimari çözümler ile buluşturulduğu yeni nesil kerpiç evler son yılların yeni gözdesi olmaya aday. Şehir görüntüsünü tamamıyla kaplayan beton binalardan bunaldıysanız, siz de bu çözümle tanışmalısınız.

Muğla'da bulunan Eco House Turkey adlı bir firma, müşterilerine kerpiç, saman ve ahşap gibi doğal malzemeler kullanarak, hem ekonomik hem de ekolojik evler yapıyor. Homify ekibi olarak biz de sizlere, ev hayallerinize alternatif bir çözüm sunacak bu yöntemi detaylıca anlatacağız. Alternatif yapı sistemlerine farklı örnekler bulmak isterseniz ’Çok kısa sürede inşa edilen 10 prefabrik ev projesi’ başlıklı yazımıza da mutlaka göz atın.