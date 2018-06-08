Yapı sistemlerine geleneksel bir çözüm: Saman ve kerpiç evler

Sağlıklı ve doğal ürünlere geri dönüş trendi artık yapı sistemlerinde de kendini gösteriyor. İnsanlığın yüzyıllarca yapı malzemesi olarak değerlendirdiği kerpiç ve saman, betonarmenin kullanılmaya başlamasıyla rafa kaldırılmıştı ancak betonarme yapı sistemlerinin, inşaat atığı, su tüketimi, toprağa verdiği zarar, pahalılık gibi dezavantajları, alternatif arayışına giren yapı sektörünü geleneksel çözümlerin kaldırıldığı tozlu raflara geri çevirdi. Saman, kerpiç ve ahşap gibi malzemelerin modern mimari çözümler ile buluşturulduğu yeni nesil kerpiç evler son yılların yeni gözdesi olmaya aday. Şehir görüntüsünü tamamıyla kaplayan beton binalardan bunaldıysanız, siz de bu çözümle tanışmalısınız.
Muğla'da bulunan Eco House Turkey adlı bir firma, müşterilerine kerpiç, saman ve ahşap gibi doğal malzemeler kullanarak, hem ekonomik hem de ekolojik evler yapıyor. Homify ekibi olarak biz de sizlere, ev hayallerinize alternatif bir çözüm sunacak bu yöntemi detaylıca anlatacağız. Alternatif yapı sistemlerine farklı örnekler bulmak isterseniz ’Çok kısa sürede inşa edilen 10 prefabrik ev projesi’ başlıklı yazımıza da mutlaka göz atın.
Yüksek basınç altında sıkıştırılmış saman bloklar, kerpiç ve ahşap taşıyıcılar kullanılarak inşa edilen bu evlerin neredeyse bütün malzemeleri doğal ve ekolojik. Başlı başına bir ger dönüşüm mucizesi olan bu evleri diğer yapı sistemlerine göre çok daha ucuza yaptırabilirsiniz. Alternatif yapı çözümleri hakkında daha detaylı bilgiler almak için uzmanlarımıza danışabilir veya mimarlarla iletişime geçebilirsiniz.
Derin bir temele ihtiyaç duymadan inşa edilebilen kerpiç evlerin inşaat yükü oldukça hafiftir. Bu nedenle depreme son derece dayanıklı ve deprem yükü azdır. Taşıyı olarak tahta sütunların kullanıldığı yapıda ayrıca çelik menteşeler de kullanılır bu sayede çok daha sağlam bir iskelet oluşturulur.
Yapının duvarlarını oluşturan saman bloklar tahta kazılar ile sabitlenir, köşe ve birleşim yerlerinde ise çelik menteşeler kullanılır. Kapı ve pencere olarak planlanan boşluklar da ahşap taşıyıcılar ile belirlendikten sonra dış cephe malzemesi ve kerpiç ile kaplanarak kaba inşaat tamamlanır. Ardından çatı kurulumuna geçilir.
Eğer yapı iki katlı planlanmışsa üst katı inşa etmek için çelik strüktürlerden yararlanılır, böylece daha sağlam bir iskelet oluşturulur. Çatı kurulurken de aynı şekilde sağlam tahtalar ve çeliklerden faydalanılır.
Kapı, pencere ve çatı gibi parçaların ne kadar dayanıklı olacağı biraz da bu iş için ayırdığınız bütçe ile orantılı olacak. Dilerseniz çok daha modern ve dayanıklı malzemeler seçebilir, çatı kaplamasını en iyi şekilde yaptırabilirsiniz.
Saman, kerpiç ve ahşap izolasyon gücü oldukça yüksek malzemelerdir ancak dilerseniz betonarme yapılarda kullanılan farklı izolasyon çözümlerini de uygulayabilirsiniz.
Tamamlandığında sevimli bir orman evi görüntüsüne kavuşan bu yapıların iç mekanları da son derece iyi planlanıyor. Gelin bir de iç mekanlarını inceleyelim.
Saman ve kerpiçten yapılan duvarlar
nefes alan duvarlar olarak da adlandırılır. Evin her daim hava almasını sağlayan, yazın serin, kışın sıcak bir ortam yaratan bu duvarlar, size hem sağlıklı ve ferah bir ev hem de enerji tasarrufu kazandırır. Bu ferah mekanların dekorasyonunda dilediğiniz her stilden ya da dekorasyon çözümünden faydalanabilirsiniz. İstediğiniz gibi aydınlatabilir ya da dekore edebilirsiniz.
Duvarlara saman bloklar eklenerek yapılan bu entegre koltuklar sizce de harika değil mi? Evin dilediğiniz köşesine bu tarz eklemeler yaptırarak sıra dışı bir tasarım oluşturabilir ve eşya tasarrufu yapabilirsiniz.
Zemin döşemesi için seçim yine size kalıyor. Dilerseniz ahşap parkelerle kaplayıp rustik bir stil yaratabilirsiniz. Bu evlerin yapı ve dış cephe özellikleri rustik ve kırsal gibi stiller için son derece uygun. Ahşap çatı strüktürleri de stilinizi güçlendirecek ögeler olacaklar. Tıpkı bu muhteşem mutfak dekorasyonunda olduğu gibi.
Evin iç duvarlarında da dış cephede kullanılan kaplamalar kullanılıyor fakat isterseniz farklı ürünlerden de yararlanabilirsiniz. Evinizi yangına karşı dayanıklı bir hale getirmek isterseniz bunun için özel kaplamalar bulmanız mümkün.
Dekorasyonda modern ögeler de kullanabilirsiniz. Evi daha şık ve kullanışlı bir hale getirmek için ihtiyaç duyacağınız her çözüm bu evler için kolayca uygulanabilir. Betonarme bir yapıda aradığınız her özelliği bu evlere de kolayca uygulayabilirsiniz.