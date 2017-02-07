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Aklınızı başınızdan alacak 9 muhteşem kır evi

Özlem K. Özlem K.
Nowy Dom Mazurski nad jeziorem, CUBICPROJEKT CUBICPROJEKT Kırsal Yatak Odası
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homify 360 sayfamızın bugünkü konusu birbirinden güzel kır evleri. Kimilerimizin ikinci konut niyetine, mevsimsel ya da dönemsel olarak yaşamayı tercih edeceği, kimilerimiz içinse sürekli yaşamak üzere yerleşmek isteyeceği bu kır evlerinin her biri ayrı muhteşem! 

Tipik kırsal (country) stil mimari temellere sahip bu evlerin bazıları geleneksel bir görünümlere sahip, bazıları temel özellikleri koruyarak modernize edilmiş yapılar. Bugün göreceğimiz 9 örnekten yedi tanesi tamamen ahşap ev, bir tanesi taş kaplama, bir diğeri ise taş ve ahşap kombinasyonu ile inşa edilmiş.

Farklı malzemelere ve yöresel mimari stillere rağmen hepsi kırsal stilin temel özelliklerini koruyan bu evlerden bakalım siz en çok hangisini beğeneceksiniz…

1) Modern, İskandinav stilde bir kır evi

homify İskandinav Evler
homify

homify
homify
homify

İskandinav stilin sade ve şık yapısının şahane bir örneği olan doğanın içindeki bu ahşap ev Almanya'da konumlanmış. Tek tarafa eğimli sade çatısı, nötr renk tonları, geniş pencereleri, uyumlu ve yumuşak geçişleriyle huzuru arayan aileler için doğallığın doruk noktası.

2) A tipi saz çatısıyla modern bir kır ev

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Kırsal Evler
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Bu muazzam tasarımda ise geleneksel  A tipi saz çatı kullanılmış ancak bunun dışıda kalan her şey son derece modern. Boydan boya cam cephesi ise çevresinin muhteşem manzarasını olduğu gibi içeri taşıyor.

3) Geleneksel bir ahşap kır evi

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Müstakil ev Ahşap Ahşap rengi
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Daha klasik ve geleneksel çizgilere sahip olan bu ahşap kır evi Arjantin'de konumlanmış. Bu evin içinin ve dışının birçok fotoğrafını ve evle ilgili daha detaylı bilgileri Rüya gibi bir konut başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.

4) Kırmalı tip çatıya sahip geleneksel bir kütük evi

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Kütük ev
Tatiana Ivanova Design

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Kırmızı pencere ve kapı çerçeveleri ile renklendirilmiş bu muhteşem kır evi ise komple kütüklerden imal edilmiş. Kırmalı tip çatısı ve kütük iç duvarlar detayına sahip, son derece şık bir kırsal stil dekorasyonu ile, mükemmel bir konut. Bu evin diğer fotoğrafları şu linkte.

5) Sade ve modern bir ahşap ev

Stallausbau S, HAMMERER Architekten GmbH/SIA HAMMERER Architekten GmbH/SIA Kırsal Evler
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

Geleneksel ahşap evlerde gördüğümüz rustik atmosferin aksine, bu ahşap evin dış görünümü ise tamamen İskandinav stilin sade ve keskin çizgilerini taşıyan modern bir yapı. Ancak içine girdiğimizde, alışık olduğumuz o sıcak ve sempatik rustik havayı hemen soluyabiliyoruz. Diğer resimleri için buraya tıklayabilirsiniz.

6) Şato gibi bir ahşap ev

Einfamilienhaus, Thoma Holz GmbH Thoma Holz GmbH Kırsal Evler
Thoma Holz GmbH

Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH

Bu ahşap ev ise oldukça büyük boyutlarda, adeta bir şato gibi doğanın ortasında kendi başına yükseliyor. Yer yer taş detayları ve kendi özel göleti ile son derece muazzam bir yapı.

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7) Muhteşem bir manzaraya sahip, tepedeki rustik ev

Casa da Serra, Duo Arquitetura Duo Arquitetura Kırsal Evler Ahşap Altın Sarısı
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

Bu ev ise muhteşem bir manzaraya hakim olacak şekilde, tam bir tepeye yerleştirilmiş. Loft tipi geniş ve tek parça yapısı, tek tarafa eğimli çatısı ve üç cephesindeki geneiş cam pencere ve kapılarıyla eşsiz bir yapı. Muhteşem bir manzaraya sahip, tepedeki rustik ev başlıklı yazımızda daha fazla detay bulabilirsiniz.

8) Komple doğal taş kaplı, modern bir kırsal ev yorumu

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

Bu örnek ise gri renkli doğal taşlarla kaplanmış, A tipi çatıya sahip, modernize edilmiş bir rustik stil. Bol bol açık hava mekanlarına ve bir de özel yüzme havuzuna sahip olan bu her bir detayıyla göz dolduruyor.

9) Modern ve eşsiz bir tasarım

Nowy Dom Mazurski nad jeziorem, CUBICPROJEKT CUBICPROJEKT Kırsal Evler
CUBICPROJEKT

CUBICPROJEKT
CUBICPROJEKT
CUBICPROJEKT

Son örneğimiz ise benzersiz mimarisi ile dikkatleri üzerine çekiyor.Polonyalı bir mimarlık firması tarafından tasarlanan bu ev geniş cam pencereleri, eklektik iç dekorasyonu ve fotoğrafta dışarıdan gördüğümüz önü komple camlı çatı katı odasıyla mükkemel bir tasarım.

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