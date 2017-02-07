Aklınızı başınızdan alacak 9 muhteşem kır evi

homify 360 sayfamızın bugünkü konusu birbirinden güzel kır evleri. Kimilerimizin ikinci konut niyetine, mevsimsel ya da dönemsel olarak yaşamayı tercih edeceği, kimilerimiz içinse sürekli yaşamak üzere yerleşmek isteyeceği bu kır evlerinin her biri ayrı muhteşem!

Tipik kırsal (country) stil mimari temellere sahip bu evlerin bazıları geleneksel bir görünümlere sahip, bazıları temel özellikleri koruyarak modernize edilmiş yapılar. Bugün göreceğimiz 9 örnekten yedi tanesi tamamen ahşap ev, bir tanesi taş kaplama, bir diğeri ise taş ve ahşap kombinasyonu ile inşa edilmiş.

Farklı malzemelere ve yöresel mimari stillere rağmen hepsi kırsal stilin temel özelliklerini koruyan bu evlerden bakalım siz en çok hangisini beğeneceksiniz…