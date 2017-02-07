Aklınızı başınızdan alacak 9 muhteşem kır evi

homify 360 sayfamızın bugünkü konusu birbirinden güzel kır evleri. Kimilerimizin ikinci konut niyetine, mevsimsel ya da dönemsel olarak yaşamayı tercih edeceği, kimilerimiz içinse sürekli yaşamak üzere yerleşmek isteyeceği bu kır evlerinin her biri ayrı muhteşem!
Tipik kırsal (country) stil mimari temellere sahip bu evlerin bazıları geleneksel bir görünümlere sahip, bazıları temel özellikleri koruyarak modernize edilmiş yapılar. Bugün göreceğimiz 9 örnekten yedi tanesi tamamen ahşap ev, bir tanesi taş kaplama, bir diğeri ise taş ve ahşap kombinasyonu ile inşa edilmiş.
Farklı malzemelere ve yöresel mimari stillere rağmen hepsi kırsal stilin temel özelliklerini koruyan bu evlerden bakalım siz en çok hangisini beğeneceksiniz…
İskandinav stilin sade ve şık yapısının şahane bir örneği olan doğanın içindeki bu ahşap ev Almanya'da konumlanmış. Tek tarafa eğimli sade çatısı, nötr renk tonları, geniş pencereleri, uyumlu ve yumuşak geçişleriyle huzuru arayan aileler için doğallığın doruk noktası.
Bu muazzam tasarımda ise geleneksel A tipi saz çatı kullanılmış ancak bunun dışıda kalan her şey son derece modern. Boydan boya cam cephesi ise çevresinin muhteşem manzarasını olduğu gibi içeri taşıyor.
Daha klasik ve geleneksel çizgilere sahip olan bu ahşap kır evi Arjantin'de konumlanmış. Bu evin içinin ve dışının birçok fotoğrafını ve evle ilgili daha detaylı bilgileri
Rüya gibi bir konut başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.
Kırmızı pencere ve kapı çerçeveleri ile renklendirilmiş bu muhteşem kır evi ise komple kütüklerden imal edilmiş. Kırmalı tip çatısı ve kütük iç duvarlar detayına sahip, son derece şık bir kırsal stil dekorasyonu ile, mükemmel bir konut. Bu evin diğer fotoğrafları şu linkte.
Geleneksel ahşap evlerde gördüğümüz rustik atmosferin aksine, bu ahşap evin dış görünümü ise tamamen İskandinav stilin sade ve keskin çizgilerini taşıyan modern bir yapı. Ancak içine girdiğimizde, alışık olduğumuz o sıcak ve sempatik rustik havayı hemen soluyabiliyoruz. Diğer resimleri için buraya tıklayabilirsiniz.
Bu ahşap ev ise oldukça büyük boyutlarda, adeta bir şato gibi doğanın ortasında kendi başına yükseliyor. Yer yer taş detayları ve kendi özel göleti ile son derece muazzam bir yapı.
Bu ev ise muhteşem bir manzaraya hakim olacak şekilde, tam bir tepeye yerleştirilmiş. Loft tipi geniş ve tek parça yapısı, tek tarafa eğimli çatısı ve üç cephesindeki geneiş cam pencere ve kapılarıyla eşsiz bir yapı.
Muhteşem bir manzaraya sahip, tepedeki rustik ev başlıklı yazımızda daha fazla detay bulabilirsiniz.
Bu örnek ise gri renkli doğal taşlarla kaplanmış, A tipi çatıya sahip, modernize edilmiş bir rustik stil. Bol bol açık hava mekanlarına ve bir de özel yüzme havuzuna sahip olan bu her bir detayıyla göz dolduruyor.
Son örneğimiz ise benzersiz mimarisi ile dikkatleri üzerine çekiyor.Polonyalı bir mimarlık firması tarafından tasarlanan bu ev geniş cam pencereleri, eklektik iç dekorasyonu ve fotoğrafta dışarıdan gördüğümüz önü komple camlı çatı katı odasıyla mükkemel bir tasarım.