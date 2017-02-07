Sınırlı bütçelere hitap eden 8 alçakgönüllü ev projesi

Sitemizde bulunan projelerin birçoğunun gösterişli ve şık modeller olduğunu kabul etmek gerekiyor. Hayalinizdeki evin farklı özellikleri olsa da bütçenize göre bir ev bulmak istediğinizde, daha mütevazi örnekler görmek isteyebilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizlere sınırlı bütçelere hitap edecek birkaç model tanıtacağız. Ülkemizden ve dünyadan derlediğimiz bu ev modellerini çok sevebilirsiniz.
Türkiye'den daha çok örnek bulmak isterseniz farklı bütçelere ve zevklere hitap edecek 10 model için ’Türkiye'den herkesin yaşamak isteyeceği 10 ev projesi’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Oldukça sade ve sıradan bir yapıya sahip olan bu evin muhteşem bir villadan tek eksiği bir bahçe düzenlemesi olabilir. Büyük sayılabilecek bu evin kullanışlı odaları ve geniş dinlenme alanları mevcut. Siz de böyle, kiremit çatılı, sade ama kullanışlı bir ev sahibi olmak istiyorsanız bu modelleri değerlendirebilirsiniz. Böyle bir evi değerlendirmek için yapacağınız ilk şey ise bir peyzaj mimari ile anlaşmak olmalı.
Amerikan tipi çatılı ve bahçeli evler ülkemizde pek yaygın olmasa da
rüya gibi bir ev denince akla ilk gelenlerdendir. Sizin de hayallerinizi bu tip evler süslüyorsa bu modeli daha yakından incelemelisiniz. Sağlıklı dış cephe kaplaması, kullanışlı iç mekanları, bahçesi ve dayanıklı çatısı ile filmlerdeki benzerlerinden eksiği olmayan bu evi siz de çok sevebilirsiniz.
Almanya ve Polonya gibi ülkelerde bu tip evlere çok sık rastlayabilirsiniz. Basit yapıları ve geniş bahçeleri ile oldukça bakımlı ve şık görünen bu model evlerin fiyatları ise ortalama seviyede. Dilerseniz firma sayfasından diğer modellere de bakabilir ya da daha detaylı bilgi için firma ile iletişime geçebilirsiniz.
Ekonomik ev denince akla ilk gelen yapı sistemi modüler evler oluyor. Üretimi ve inşası son derece kolay olan ve hemen her yere inşa edilebilen modüler evler daha detaylı bilgiye fikir yazılarımızda ulaşabilirsiniz.
Bu örnekteki modüler ev, çelik strüktürler ve ahşap duvarlarla yapılmış sağlam bir model. Dekorasyonu ve tasarımı ise oldukça modern.
Kiremit rengi çatısı ve toprak tonlarında dış cephesi ile sıcak bir görüntüye sahip olan bu evin de diğer villa tiplerine göre daha mütevazi bir yapısı var. Yemyeşil bahçesi sayesinde benzerlerinden bir adım öne çıkan evin iç mekanları da oldukça güzel. Özgün bir dekorasyona sahip olan evin içini de mutlaka görmelisiniz.
Ahşap evler ekonomik ve ekolojik özellikleri ile diğer bütün rakiplerini geride bırakabiliyor. Ülkemizde de giderek yaygınlaşan ve üreticileri de artan ahşap evleri siz de mutlaka değerlendirmelisiniz. Sitemizde ahşap evler ile ilgili bilgi bulabileceğiniz birçok fikir yazısı mevcut. Ayrıca uzmanlarımıza da hiç çekinmeden danışabilirsiniz.
Sınırlı bir bütçe ile ve bütün ihtiyaçlarınızı da karşılayacak şekilde bir ev yaptırmak istiyorsanız minimal özellikleri ile öne çıkan modüler evleri düşünebilirsiniz. Hem ucuz hem de son derece modern olan minimal evler, fiyatı artıracak süsleme ve aksesuarlardan uzak tasarlanıyor fakat fonksiyonel özelliklerinden ödün vermiyorlar.
Yalnız yaşayanlar için en ideal evler bu tek odalı modüler yapılar olabilir. Oldukça iyi fiyatlara bulabileceğiniz bu modüler yapıların içi en modern evleri bile kıskandıracak güzellikte tasarlanıyor. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak böyle bir eve hem de tasarruf ederek sahip olmak istemez miydiniz?