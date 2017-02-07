Sınırlı bütçelere hitap eden 8 alçakgönüllü ev projesi

Sitemizde bulunan projelerin birçoğunun gösterişli ve şık modeller olduğunu kabul etmek gerekiyor. Hayalinizdeki evin farklı özellikleri olsa da bütçenize göre bir ev bulmak istediğinizde, daha mütevazi örnekler görmek isteyebilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizlere sınırlı bütçelere hitap edecek birkaç model tanıtacağız. Ülkemizden ve dünyadan derlediğimiz bu ev modellerini çok sevebilirsiniz.

Türkiye'den daha çok örnek bulmak isterseniz farklı bütçelere ve zevklere hitap edecek 10 model için ’Türkiye'den herkesin yaşamak isteyeceği 10 ev projesi’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.