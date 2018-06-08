Türk evlerinin dekorasyonundan en çok yapılan 10 hata

Bir ev için en iyi dekorasyon, elbette kişisel zevklere ve ihtiyaçlara göre değişkenlik gösterir, buna itirazımız yok. Ancak iyi bir dekorasyonun belirli prensipleri vardır ve ne mekanların büyüklükleri, ne kişisel beğeniler ne de ihtiyaçlar bu prensipleri değiştirebilir. Evinizin güzel görünmesini istiyorsanız, bu prensipleri öğrenip uygulamalarınızı ona göre yapmakta ve mümkün olduğunca dışına çıkmamakta fayda var, zira kötü görüntünün kaynağı, genel olarak aynı hatalardır ve basit bir iki kural sayesinde bu hataları komple giderilebilirsiniz.
Bugünkü yazımızda özellikle Türk evlerinin dekorasyonunda en çok yapılan 10 hatayı listeledik ve eğer evinizde bu 10 hataların aynıları ya da benzerleri varsa, kolayca giderebilmeniz için yol göstermesi amacıyla 10 güzel ve düzgün dekorasyon örneğini bir araya getirdik. Ömrümüz boyunca yeni bilgiler edinmekten kaçınmamalı ve hatalarımızı görüp onları düzeltmeyi irfan olarak görmeliyiz. Ben yaptım oldu tarzı nobran bir tavır yalnızca ve yalnızca kendimizi geliştiremememize neden olur. Öğrenmenin de yaşı yoktur, tıpkı hataları fark edip düzeltmenin yaşı olmadığı gibi…
Özellikle oturma odasında dekorasyonunda dikkat çeken ve mekanın sıkıcı ve itici olmasına neden olan hatalardan bir tanesi, renk kullanımının doğru şekilde yapılmaması. Renk yelpazesinde aynı bölgede yer alan, birbirine yakın renklerle yapılan, hiçbir kontrast oluşturulmamış, canlılık ve hareket verilmemiş bir dekorasyon sıkıcı bir görünüme sahip olmaya mahkumdur. Bu nedenle, yapmanız gereken şey renkli aksesuarlar ile mekanı şenlendirmeniz ve monoton halinden kurtarmanız. Bu hata çözümü en basit hatalardan biridir.
Maalesef özellikle ülkemiz evlerinde sıklıkla rastladığımız bi hata: Gereğinden fazla sayıda ve büyük mobilyalar kullanmak. Eğer çok çok büyük bir oturma odasına sahip değilseniz, arada sırada misafir gelecek diye mekanı koltuk takımlarına boğmayın! Hatta takım koltuk almayın, takımların modası geçeli otuz yıl oldu! Bir adet üçlü kanepe, bir iki tane tekli koltuk güzel ve kullanışlı bir takım oluşturmak için çoğunlukla yeterlidir. Arzu ederseniz ve yeriniz varsa, yalnızca bir ya da iki koltuktan ve bir sehpadan oluşan ikinci bir set de koyabilirsiniz.
Yine çok sık rastlanılan bir hata; olması gerekenden küçük halı kullanılması. Koltuk takımının altında kullanılan halı, adı üzerinde koltukların altına kadar gelmeli! Odanın zemin bütünlüğü mekanın geniş ve ferah görünmesini sağlar, eğer zemini küçücük halı ve kilimlerle parça parça bölerseniz, mekanın çirkin görünmesini garanti altına almış olursunuz. Fotoğrafta, doğru bir halı kullanımı görüyoruz.
Bu konuda sanıyorum ki homify'da onlarca yazı yazılmıştır! Aydınlatma bir mekanın atmosferini oluşturmak için en önemli detayların belki de başında geliyor. Tek noktadan yapılan aydınlatma, mekanda koyu gölgelerin oluşmasına, bu nedenle de kasvetli bir ortama sebebiyet verir. Bu konuyla ilgili detaylı bilgileir ve birbirinden güzel örnekleri ’Oturma odası için aydınlatma seçimi nasıl olmalı?’ başlıklı yazımızda görebilirsiniz.
Yine tipik hatalardan biri, duvar dekorasyonunun olmaması veya hatalı ya da özensiz olması. Evin duvarlarına astığınız tablolar evin dekorasyonu ile de, biribiri ile de uyumlu olmalıdır. Tablolar göz hizasından yukarı asılmamalı ve çeşitli duvarlara fazla dağınık şekilde dağıltılmamalıdır. Bu konuyla ilgili detaylı bilgileri ve çeşitli tablo asma yöntemlerini ’Duvarda çerçevelerimi nasıl sergileyebilirim?’ başlıklı yazımızdan inceleyebilirsiniz.
Yıldız parça olarak adlandırılan tek bir göz alıcı parça, mekanların iyi bir dekorasyona sahip olması için yeterlidir. Bu tür göz alıcı ve şaşaalı parçaların birden fazla sayıda olması, mekanın bayağı, parçaların kalitesiz görünmesine neden olacaktır.
Ülkece perde seçimi konusunda da epey bocalıyoruz… Mekanı aşırı ağır hale getiren, boğucu ve kasvetli yapan, ya da fazla süslü olması nedeniyle salonu ilkokul piyesi sahnesine çeviren perdelerden kaçınmakta fayda var. Eğer evinizi boho-chic stilinde dekore etmiyorsanız, o incikli boncuklu pırıltılı ışıltılı perdeleri kullanmamalısınız. Sade bir tül, gerekiyorsa sade bir kalın perde yeterli. Ayrıca unutmayın, stili nasıl olursa olsun, perde kornişiniz pencere boyundan en az otuzar santimetre daha uzun olmalı.
Kristal görünümlü plastik taşlarla süslü objeler, çiğ bir altın/gümüş rengine boyanmış aksesuarlar, patineli/eskitilmiş görünümlü mobilya detayları, plastik çiçekler, plastik hemen her şey, kalitesiz biblolar, her türlü kitsch obje… Bunları evinize sokmayın bile! Sinek küçük, mide bulandırır hesabı, çirkin ve kalitesiz bir aksesuar evin tüm dekorasyonu bozabilir.
En önemli konulardan bir başkası! Mobilyalar, dekoratif aksesuarlar, zemin ve duvar kaplamaları, halılar ve perdeler, aydınlatmalar… Bu parçaların tamamı birbiri ile uyumlu olmalı, aynı stili ya da aynı konsepti paylaşmalı. Alışveriş yaparken çok hoşunuza gien bir parça, evinizin dekoru ile hiç uyumlu olmayabilir. Bu nedenle, istediğiniz kadar hoşunuza gitsin, asla o parçayı satın alıp bütün dekorasyonunuzun bozulmasına izin vermeyin.
Geldik işinin uzmanı tüm iç mimarları ve dekoratörleri çıldırtan, uyduruk bir stile: Avangart mobilya! Klasik mobilya stillerinin allanıp pullanarak adeta karikatürize edildiği, abartılı mobilya modellerine ülkemizde bu isim veriliyor. Çeşitli klasik stillerin en güzel detaylarını bozan, zarif oymaları abartılı bir hale getiren, ürünleri yarı değerli taşlar ve kristallerle süsleyip tüm elegansını yok eden, parıl parıl berbat döşeme seçimleriyle gözlerimizin kanamasına neden olan ve mutlaka takım halinde satılan bu mobilyalar evlerimizin belki de bir numaralı düşmanı! Oysaki, klasik parçaları en zarif halleriyle kullanabilir ya da modern ve klasik parçaları birlikte kullanarak kendinize özgü eklektik stilinizi oluşturabilirsiniz. Konuyla ilgili, ’Muazzam bir yerel yanılsama: Avangart mobilya modelleri’ başlıklı yazımızı da mutlaka okumanızı tavsiye ederiz.