Türk evlerinin dekorasyonundan en çok yapılan 10 hata

Bir ev için en iyi dekorasyon, elbette kişisel zevklere ve ihtiyaçlara göre değişkenlik gösterir, buna itirazımız yok. Ancak iyi bir dekorasyonun belirli prensipleri vardır ve ne mekanların büyüklükleri, ne kişisel beğeniler ne de ihtiyaçlar bu prensipleri değiştirebilir. Evinizin güzel görünmesini istiyorsanız, bu prensipleri öğrenip uygulamalarınızı ona göre yapmakta ve mümkün olduğunca dışına çıkmamakta fayda var, zira kötü görüntünün kaynağı, genel olarak aynı hatalardır ve basit bir iki kural sayesinde bu hataları komple giderilebilirsiniz.

Bugünkü yazımızda özellikle Türk evlerinin dekorasyonunda en çok yapılan 10 hatayı listeledik ve eğer evinizde bu 10 hataların aynıları ya da benzerleri varsa, kolayca giderebilmeniz için yol göstermesi amacıyla 10 güzel ve düzgün dekorasyon örneğini bir araya getirdik. Ömrümüz boyunca yeni bilgiler edinmekten kaçınmamalı ve hatalarımızı görüp onları düzeltmeyi irfan olarak görmeliyiz. Ben yaptım oldu tarzı nobran bir tavır yalnızca ve yalnızca kendimizi geliştiremememize neden olur. Öğrenmenin de yaşı yoktur, tıpkı hataları fark edip düzeltmenin yaşı olmadığı gibi…