Küçük banyolar için akıllı çözümler: 20 pratik fikir

Bugünlerde ev dekorasyonuna önem verenlerin en yaygın sorunlarından biri de küçük alanları şık, modern ve fonksiyonel şekilde değerlendirebilmek. Bunun en büyük sebebi de tabii ki kalabalıklaşan ve konut sayısının her geçen gün daha da arttığı büyük şehirlerde evlerin metrekarelerinin de giderek daha da küçülmesi. Ancak elbette küçük evlerde yaşamak şık, modern ve göz alıcı dekorasyonlara sahip olamayacağımız anlamına gelmiyor. Küçük ev dekorasyonları için küçüklü büyüklü fikirler başlıklı yazımızda dar ve küçük alanlar için birbirinden güzel dekorasyon örneklerini derlemiştik. Bu yazımızda ise spesifik olarak küçük banyo tasarımları üzerine odaklanacağız. Banyolar çoğunlukla nispeten geniş evlerde de diğer yaşam alanlarına göre daha küçük olabiliyor, dolayısıyla küçük banyolar için ilham verici ve fonksiyonel dekorasyon fikirleri çok daha yaygın bir ihtiyaç. Aşağıda her banyo tipi için farklı ve birbirinden akılcı ve çarpıcı pratik küçük banyo çözümleri ile karşılaşacaksınız!