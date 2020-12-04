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Küçük banyolar için akıllı çözümler: 20 pratik fikir

Homify TR Homify TR
The Broadway, SW19 - Extension & Bathroom Renovation, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd Klasik Banyo
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Bugünlerde ev dekorasyonuna önem verenlerin en yaygın sorunlarından biri de küçük alanları şık, modern ve fonksiyonel şekilde değerlendirebilmek. Bunun en büyük sebebi de tabii ki kalabalıklaşan ve konut sayısının her geçen gün daha da arttığı büyük şehirlerde evlerin metrekarelerinin de giderek daha da küçülmesi. Ancak elbette küçük evlerde yaşamak şık, modern ve göz alıcı dekorasyonlara sahip olamayacağımız anlamına gelmiyor. Küçük ev dekorasyonları için küçüklü büyüklü fikirler başlıklı yazımızda dar ve küçük alanlar için birbirinden güzel dekorasyon örneklerini derlemiştik. Bu yazımızda ise spesifik olarak küçük banyo tasarımları üzerine odaklanacağız. Banyolar çoğunlukla nispeten geniş evlerde de diğer yaşam alanlarına göre daha küçük olabiliyor, dolayısıyla küçük banyolar için ilham verici ve fonksiyonel dekorasyon fikirleri çok daha yaygın bir ihtiyaç. Aşağıda her banyo tipi için farklı ve birbirinden akılcı ve çarpıcı pratik küçük banyo çözümleri ile karşılaşacaksınız!

1- Fonksiyonel çekmeceler

Raguno, Ardino Badmöbel GmbH Ardino Badmöbel GmbH
Ardino Badmöbel GmbH

Ardino Badmöbel GmbH
Ardino Badmöbel GmbH
Ardino Badmöbel GmbH

Banyo tezgahınızın altındaki dolap ünitesini seçerken standart dolaplar yerine fonksiyonel çekmeceler tercih etmek çok daha modern ve kullanışlı bir depolama alanı oluşturur.

2- Standartların dışına çıkmanın her zaman işe yaradığını unutmayın!

B4 Monarch Mutfak Modern Banyo
Monarch Mutfak

B4

Monarch Mutfak
Monarch Mutfak
Monarch Mutfak

Banyo dolabınızı duvara monte banyo modellerinden tercih etmek zorunda değilsiniz.

3- Gün ışığı

Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes Modern Banyo
Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
Chevallier Architectes
Chevallier Architectes

Geniş pencereler küçük banyo modelleri için her zaman harika bir fikirdir!

4- Yer kaplamayan havluluklar

Luz Charming Houses _ Boutique Hotel, SegmentoPonto4 SegmentoPonto4 Kırsal Banyo
SegmentoPonto4

SegmentoPonto4
SegmentoPonto4
SegmentoPonto4

Küçük banyo tasarımları söz konusu olduğunda tezgaha entegre havluluklar çok daha derli toplu ve şık bir görünüm oluşturuyor.

5- Duvar nişleri

Heritage Greens Kitchen and Bathroom , Studio Design LLC Studio Design LLC Klasik Banyo
Studio Design LLC

Studio Design LLC
Studio Design LLC
Studio Design LLC

Küçük banyo çözümleri arayanlara oldukça şık ve kullanışlı bir fikir: Duş alanınızın içini ekstra sabunluklar ile daraltmak yerine duvar nişi şeklinde açıklıklar oluşturabilirsiniz. 

6- Açık raflar

Girl and the cat, BLACKHAUS BLACKHAUS Modern Banyo Tuğla Beyaz
BLACKHAUS

Girl and the cat

BLACKHAUS
BLACKHAUS
BLACKHAUS

Kapalı dolaplar depolama alanı açısından kullanışlı olsalar da alanı olduğundan daha dar gösterirler. Açık raf şeklindeki tezgah altı ünitesi ise harika görünüyor! 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7- Çamaşır makinesi dolabı

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Banyo düzeni: Çamaşırlığınızın, çamaşırlarınızın ve makinenizin dağınıklık yaratmasını engelleyecek dolap kapakları da harika bir fikir değil mi?

8- Standartların dışına çıkmak

RBK evi Lapta/ Girne, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık Modern Banyo Beyaz banyo lavabosu
Şölen Üstüner İç mimarlık

RBK evi Lapta/ Girne

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

Standartların dışına çıkmak yalnızca mobilyalar için geçerli değil elbette. Banyonuzun mimari özellikleri standartlara uymuyorsa siz ona uyun! Banyo düzeni tasarımda kendini göstersin!

9- Siyahtan korkmayın!

homify Minimalist Banyo
homify

homify
homify
homify

Siyahın küçük alanları daha boğacağı ve bu yüzden kullanılmaması gerektiğini duymuşsunuzdur, ancak bu her zaman doğru değil! Dokulu duvar uygulamaları, yeterli kontrast ve doğru aydınlatma ile siyah derinlik katar! 

- Başka bir siyah banyo örneği

Hande Hanım Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Banyo banyo,interior design,iç mekan
VERO CONCEPT MİMARLIK

Hande Hanım Konut

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Bu örnek banyoda ise siyah ve altın renginin kombinasyonuna çizgili duvarlar eşlik ediyor.

10- Tezgah altı çamaşır makinesi

Banyo Dolabı Erim Mobilya Minimalist Banyo İşlenmiş Ahşap Beyaz
Erim Mobilya

Banyo Dolabı

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

Çamaşır ve kurutma makinenizi lavabo tezgahının altına saklamaya ne dersiniz?

11- Geniş ve çerçevesiz aynalar

#Adalardekorasyon Ev TAdilatları Asyatik Banyo
Ev TAdilatları

#Adalardekorasyon

Ev TAdilatları
Ev TAdilatları
Ev TAdilatları

Eğer dar bir banyonuz varsa çerçeveli ayna kullanmanızı önermiyoruz. Geniş ve çerçevesiz aynalar modern bir estetik ve ferahlık sağlar. 

12- Aydınlatma

Çekmeköydekorasyon Dekorasyontadilat Kırsal Banyo
Dekorasyontadilat

Çekmeköydekorasyon

Dekorasyontadilat
Dekorasyontadilat
Dekorasyontadilat

Dar ve küçük alan demek aynı zamanda loş bir atmosfer demektir. Ancak içerideki rafları aydınlatmak bu loşluğu ferahlatacak mükemmel fikirlerden. 

- Işıklandırmalı aynalar

Moda Evi, Slash Architects Slash Architects Modern Banyo
Slash Architects

Moda Evi

Slash Architects
Slash Architects
Slash Architects

Hem çerçevesiz ve geniş bir ayna, hem de ayna çevresinde mükemmel bir aydınlatma tasarımı…

13- Zeminde derinlik yaratmak

Çalışmalarımız, Minitaş inşaat Minitaş inşaat Modern Banyo
Minitaş inşaat

Çalışmalarımız

Minitaş inşaat
Minitaş inşaat
Minitaş inşaat

Küçük alanlara farklılık katmak için kullanabileceğiniz aksesuar ve mobilya seçeneği oldukça kısıtlı. Zemin kaplamasında harikalar yaratmaksa süper fikir!

14- Hep köşeli düşünmeyin!

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Köşesiz tasarımlar çok daha az yer kaplarken aynı zamanda banyonuzu sıradanlıktan da kurtarır.

15- Aynalı dolaplar

2010 • Horm • Backstage, Salvatore Indriolo Salvatore Indriolo Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
Salvatore Indriolo

Salvatore Indriolo
Salvatore Indriolo
Salvatore Indriolo

Dolaplı banyo aynaları küçük banyo modelleri için üretilen en kullanışlı banyo aksesuarları arasında yer alıyor!

16- Kutu raflar

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini BanyoDepo
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

Yekpare bir dolap kullanmak zorunda değilsiniz, farklı renkli kutu şeklindeki rafları farklı duvarlara yerleştirerek alanı daraltmayan depolama alanları oluşturabilirsiniz.

17- Duş kabini seçimi

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Modern Banyo
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

Duş kabininizin kapısını sürgülü ve şeffaf tercih etmek alanda daha fazla ferahlık ve derinlik sağlayacaktır.

18- Yaratıcılığınızı konuşturun!

The Broadway, SW19 - Extension & Bathroom Renovation, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd Klasik Banyo
Grand Design London Ltd

The Broadway, SW19 – Extension & Bathroom Renovation

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

Eski dikiş makinesi ayağından banyo tezgahı minik banyolar için kusursuz bir fikir!

19- Banyo dolabı kullanmak zorunda değilsiniz!

homify Minimalist Banyo
homify

homify
homify
homify

Ayaklı lavabolar sıra dışı ve etkileyici! Duvar nişleri ile de yeterli depolama alanı oluşturmak mümkün.

20- Renkli ve şık dokunuşlarr

homify Endüstriyel Banyo Beton Gri
homify

homify
homify
homify

Bu minicik banyo mükemmel bir yerleşim örneği ile imkansızı başarmış. Renkli ve şık bir perde bazen her şeye çözüm olabilir. 

Eğer siz de banyonuz için yeni fikirler arıyor ve bir profesyonelden yardım almak istiyorsanız homify sayfalarındaki banyo tasarımcılarına tek tıkla ulaşabilirsiniz.

- Daha ferah banyolar için…

LBC İNŞAAT -76.CADDE ÖRNEK DAİRE , vanetta mutfak Çankaya vanetta mutfak Çankaya Modern Banyo
vanetta mutfak Çankaya

LBC İNŞAAT -76.CADDE ÖRNEK DAİRE

vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya

Banyo dekorasyonlarında teknesiz duşakabin tercih etmek için 10 neden! başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

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