Küçük banyolar için akıllı çözümler: 20 pratik fikir

Bugünlerde ev dekorasyonuna önem verenlerin en yaygın sorunlarından biri de küçük alanları şık, modern ve fonksiyonel şekilde değerlendirebilmek. Bunun en büyük sebebi de tabii ki kalabalıklaşan ve konut sayısının her geçen gün daha da arttığı büyük şehirlerde evlerin metrekarelerinin de giderek daha da küçülmesi. Ancak elbette küçük evlerde yaşamak şık, modern ve göz alıcı dekorasyonlara sahip olamayacağımız anlamına gelmiyor. Küçük ev dekorasyonları için küçüklü büyüklü fikirler başlıklı yazımızda dar ve küçük alanlar için birbirinden güzel dekorasyon örneklerini derlemiştik. Bu yazımızda ise spesifik olarak küçük banyo tasarımları üzerine odaklanacağız. Banyolar çoğunlukla nispeten geniş evlerde de diğer yaşam alanlarına göre daha küçük olabiliyor, dolayısıyla küçük banyolar için ilham verici ve fonksiyonel dekorasyon fikirleri çok daha yaygın bir ihtiyaç. Aşağıda her banyo tipi için farklı ve birbirinden akılcı ve çarpıcı pratik küçük banyo çözümleri ile karşılaşacaksınız!
Banyo tezgahınızın altındaki dolap ünitesini seçerken standart dolaplar yerine fonksiyonel çekmeceler tercih etmek çok daha modern ve kullanışlı bir depolama alanı oluşturur.
Banyo dolabınızı duvara monte banyo modellerinden tercih etmek zorunda değilsiniz.
Geniş pencereler küçük banyo modelleri için her zaman harika bir fikirdir!
Küçük banyo tasarımları söz konusu olduğunda tezgaha entegre havluluklar çok daha derli toplu ve şık bir görünüm oluşturuyor.
Küçük banyo çözümleri arayanlara oldukça şık ve kullanışlı bir fikir: Duş alanınızın içini ekstra sabunluklar ile daraltmak yerine duvar nişi şeklinde açıklıklar oluşturabilirsiniz.
Kapalı dolaplar depolama alanı açısından kullanışlı olsalar da alanı olduğundan daha dar gösterirler. Açık raf şeklindeki tezgah altı ünitesi ise harika görünüyor!
Banyo düzeni: Çamaşırlığınızın, çamaşırlarınızın ve makinenizin dağınıklık yaratmasını engelleyecek dolap kapakları da harika bir fikir değil mi?
Standartların dışına çıkmak yalnızca mobilyalar için geçerli değil elbette. Banyonuzun mimari özellikleri standartlara uymuyorsa siz ona uyun! Banyo düzeni tasarımda kendini göstersin!
Siyahın küçük alanları daha boğacağı ve bu yüzden kullanılmaması gerektiğini duymuşsunuzdur, ancak bu her zaman doğru değil! Dokulu duvar uygulamaları, yeterli kontrast ve doğru aydınlatma ile siyah derinlik katar!
Bu örnek banyoda ise siyah ve altın renginin kombinasyonuna çizgili duvarlar eşlik ediyor.
Çamaşır ve kurutma makinenizi lavabo tezgahının altına saklamaya ne dersiniz?
Eğer dar bir banyonuz varsa çerçeveli ayna kullanmanızı önermiyoruz. Geniş ve çerçevesiz aynalar modern bir estetik ve ferahlık sağlar.
Dar ve küçük alan demek aynı zamanda loş bir atmosfer demektir. Ancak içerideki rafları aydınlatmak bu loşluğu ferahlatacak mükemmel fikirlerden.
Hem çerçevesiz ve geniş bir ayna, hem de ayna çevresinde mükemmel bir aydınlatma tasarımı…
Küçük alanlara farklılık katmak için kullanabileceğiniz aksesuar ve mobilya seçeneği oldukça kısıtlı. Zemin kaplamasında harikalar yaratmaksa süper fikir!
Köşesiz tasarımlar çok daha az yer kaplarken aynı zamanda banyonuzu sıradanlıktan da kurtarır.
Dolaplı banyo aynaları küçük banyo modelleri için üretilen en kullanışlı banyo aksesuarları arasında yer alıyor!
Yekpare bir dolap kullanmak zorunda değilsiniz, farklı renkli kutu şeklindeki rafları farklı duvarlara yerleştirerek alanı daraltmayan depolama alanları oluşturabilirsiniz.
Duş kabininizin kapısını sürgülü ve şeffaf tercih etmek alanda daha fazla ferahlık ve derinlik sağlayacaktır.
Eski dikiş makinesi ayağından banyo tezgahı minik banyolar için kusursuz bir fikir!
Ayaklı lavabolar sıra dışı ve etkileyici! Duvar nişleri ile de yeterli depolama alanı oluşturmak mümkün.
Bu minicik banyo mükemmel bir yerleşim örneği ile imkansızı başarmış. Renkli ve şık bir perde bazen her şeye çözüm olabilir.
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