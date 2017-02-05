Ruhumuzu okşayan sıcacık bir ev

homify 360° turlarımızda dünyanın dört bir yanına yaptığımız harika gezintilere bu yazımızda da devam ediyoruz. Bu defa tarihi boyunca farklı medeniyetlerin buluştuğu ve bu sayede kendine has kültürü ve mimari yapısıyla öne çıkan Portekiz’in Santarem bölgesine gidiyoruz. Ziyaret edeceğimiz ev ise son derece sade, sıcak ve geleneksel özelliklerini koruyan bir yapıya sahip samimi ve sevimli bir aile evi. Portekiz’in bu bölgesinde bu tarz evler sakinlikleri ve huzurlu yapılarıyla oldukça yaygın. Hem kültürel bir dokuya, hem karakteristik özelliklere, hem de tarihi ve geleneksel dokunuşlara sahip olan bu sıcacık evin hepimizin içini ısıtacağına eminiz. Bu ev aynı zamanda bize yapıların içinde bulundukları kültürün kalbini ve ruhunu yansıttıkları zaman ne kadar eşsiz olduklarına dair şahane bir ders de veriyor.
Evin dışarıdan görünümü yalnızca Portekizlilerde değil bizde de oldukça sıcak ve tanıdık bir nostalji hissi yaratıyor değil mi? Sanki ülkemizdeki köy evlerinin modernleştirilmiş ve bir hayli bakımlı bir versiyonu gibi. Pırıl pırıl beyaz boyası gri tonlarıyla mükemmel bir ahenk oluştururken dış görünüme eşsiz bir modernlik katmış. Griye boyanmış ahşap kapı ve pencere ögeleri de hem doğal, hem güncel, hem de sıcak ve samimi bir şıklık yaratıyor.
Gösterişli sadelik! Bu iki birbirine zıt kavramı mükemmel bir şekilde bir araya getiren büyüleyici bir dekorasyon. Gösterişini o görkemli klasik avizeden ve seramik tabakların harika otantik dokusuyla oluşturulan duvardaki şahane dekorasyon fikrinden alıyor. Sadeliğini ise ahşap doğallığının ortama hakim olmasından ve son derece ferah ve mobilya kalabalığı ile yorulmamış dizaynından elbette.
Yemek alanının diğer tarafında oturma odasının diğer bölümündeyiz. Burada da duvarlar çerçeveli resim ve fotoğraflarla süslenmiş ve farklı tarz, renk ve boyutlardaki çerçevelerin akıcılığı odaya hareket katmakla kalmıyor, aynı zamanda evin geneline yayılmış olan o sıcak ve nostaljik atmosferi de sürdürüyor. Bu duvar dekorasyonu o kadar kuvvetli bir vurgu aracına dönüşmüş ki diğer mobilyalar sanki duvarları süslemek için yerleştirilmiş gibi… Modern ve yalın bir İskandinav tarzı kanepe modeli oturma alanının merkezinde bulunuyor. Kanepenin konforlu yapısının yanı sıra gri tonu da dekorasyonun modern tarz ile nostaljik etkisini harmanlayan temel unsurlardan biri.
Birden fazla katlı evlerde merdiven boşluklarını doğru değerlendirmenin ne kadar önemli olduğunu hep söylüyoruz. Yaratıcı fikirlerle merdiven boşluklarını değerlendirin başlıklı yazımızda bu konuya farklı örneklerle değinmiştik. Bu evin merdiven alanı da bu konuda öne çıkıyor. Raflarla şık bir şeklinde süslenmiş ve hem depolama alanı hem de dekoratif bir sergi alanına dönüştürülmüş.
Bu tarz evlerde ikinci kat genellikle çatının eğimli yapısı nedeniyle kullanılmayan alanlara sahiptir ve belki de bu yüzden genellikle bu tip mimarileri tarif ederken iki katlı yerine bir buçuk katlı tanımını kullanırız. Oysa çatı eğimi alanları verimli bir şekilde kullanmamıza engel değil. Dolapların çatının eğimine göre tasarlandığı bu örnek de bunun harika bir kanıtı.
Yatak odası da çatının eğiminden faydalanıyor. Faydalanıyor diyoruz çünkü çatının eğimi burada da bir dezavantaj olmaktan çıkıp aksine çok da estetik bir dekorasyon unsuruna dönüştürülmüş. Çatı penceresi ile çok daha özgür uykular ve gökyüzüyle başlayan enerjik günler ev sahiplerini bekliyor…
Ve son olarak renkleriyle bizi neşelendiren avludayız. Bu tip evlerin en güzel yanlarından birisi de şüphesiz ki avluları oluyor. Avlular nispeten kapalı yapıları sebebiyle bahçelere nazaran çok daha sıcak ve samimi bir ortam oluşturuyorlar. Bu samimi ve sıcak ortam bu avluda ön cephede de gördüğümüz ahşap dokularla ve renkli sandalyelerle zenginleştirilmiş.