Ruhumuzu okşayan sıcacık bir ev

homify 360° turlarımızda dünyanın dört bir yanına yaptığımız harika gezintilere bu yazımızda da devam ediyoruz. Bu defa tarihi boyunca farklı medeniyetlerin buluştuğu ve bu sayede kendine has kültürü ve mimari yapısıyla öne çıkan Portekiz’in Santarem bölgesine gidiyoruz. Ziyaret edeceğimiz ev ise son derece sade, sıcak ve geleneksel özelliklerini koruyan bir yapıya sahip samimi ve sevimli bir aile evi. Portekiz’in bu bölgesinde bu tarz evler sakinlikleri ve huzurlu yapılarıyla oldukça yaygın. Hem kültürel bir dokuya, hem karakteristik özelliklere, hem de tarihi ve geleneksel dokunuşlara sahip olan bu sıcacık evin hepimizin içini ısıtacağına eminiz. Bu ev aynı zamanda bize yapıların içinde bulundukları kültürün kalbini ve ruhunu yansıttıkları zaman ne kadar eşsiz olduklarına dair şahane bir ders de veriyor.