Bursa'daki bir daireden size ilham verecek 9 fikir

Bir daireyi dekore etmek müstakil bir evi dekore etmekten daha zor bir süreç olduğu için daire dekorasyonlarında mutlaka bir uzmana danışmalı veya zarif daire dekorasyonlarını inceleyerek bir dekorasyon yapmalısınız. Aksi durumda yapacağınız dekorasyon için harcayacağınız emek ve bütçe istediğiniz karşılığı vermeyecektir. Bu nedenle daire dekorasyonu yaparken mutlaka homify daire dekorasyonları sayfasında yer alan ve sadeliği, şıklığı, zarafeti ile sizi etkileyen ve hayran kalacağınız daire dekorasyonunu incelemeli ve fikir edinmelisiniz. Bursa'da yer alan bu daire de ahşap malzemenin minimalist düşünce doğrultusunda kullanılması ile muhteşem ve kusursuz bir dekorasyon yapılmış. Bu daireyi baştan sona tüm ayrıntıları ile inceleyerek daireniz için farklı fikirlere sahip olabilirsiniz. Kusursuz güzelliğe sahip bu daireyi birlikte inceleyelim.
Oda içinde yer alan iklimlendirme cihazı ahşap ile şık bir şekilde kamufle edilmiş ve beyaz duvar önünde çirkin görünmemesi için Aynı ahşaptan cam kapaklı bir kitaplık yapılarak köşe dekorasyonu da hayata geçirilmiş. Bir bütün oluşturularak muhteşem bir köşe dekorasyonu ile bu alan kusursuz bir şekilde dekore edilmiş.
Yatak odası aynı ahşap kullanılarak şık bir şekilde dekore edilmiş. Renk bütünlüğü ile doku bütünlüğü sağlanmış ve yatak örtüleri, yatak başlığı yerine yapılan duvar dekorasyonu ile hayran bırakan bir yatak odası dekorasyonu ortaya çıkarılmış. Sadeliğin ön planda olduğu yatak odası etkileyici bir güzelliğe sahip.
Yatak odasına farklı bir açıdan baktığınızda diğer detayları görebiliyorsunuz. Yatak odası içinde duvar rafları ile yapılmış şık bir tasarıma sahip kitaplık ve duvara asılı bir çalışma masası yer alıyor.Kapı ve kitaplık uyumu odaya farklı bir hava kazandırmış.
Çatı katında yer alan bu oda için küçük bir pencere ile doğal aydınlatma sağlanmış. Tam pencerenin önüne yeşil bir tekli koltuk yerleştirilmiş ve bu alan bir dinlenme alanı olarak dekore edilmiş. Pencere pervazlarının koltuk ile aynı renkte olması bu alana bir bütünlük kazandırmış.
Evde yer alan diğer yatak odası daha açık tonlarda dekore edilerek farklılık oluşması sağlanmış. Yine yatak başlığı yerine duvar dekorasyonu yapılmış ve yeşil renkli yatak örtüleri ile bu yatak odasında da farklı renklerin bir arada şık bir dekorasyon oluşturması sağlanmış.
Bu yatak odasına farklı bir açıdan baktığınızda oldukça sade bir dekorasyon ile dekore edildiğini görüyorsunuz. Bir yatak takımı ve duvar dekorasyonun yanında jaluzi ve bir kaç tablo ile yapılan şık dekorasyon yatak odasının büyüleyici bir güzelliğe sahip olmasını sağlamış.
Evin salonu yine ahşapların yoğun kullanıldığı bir dekorasyon ile doğal bir şekilde dekore edilmiş. Koyu renkli sandalye takımı ve ahşap masanın yanında koyu renkli oturma grubu ve ahşap orta masa ile uyumlu bir dekorasyon yapılarak evin genel dekorasyonun kusursuz bir bütünlüğe sahip olması sağlanmış.
Salonda kullanılan orta masa dekoratif bir tasarıma sahip olduğu gibi yere yakın olması ve koyu renkli bir halının üzerine yerleştirilmesi ile hem bütünlüğü pekiştirmiş hem de salon ortasında etkileyici obje olarak dekorasyona renk katmış.
Evin cephelerinden biri teras olarak düşünülmüş ve kapalı bir teras olarak dekore edilmiş. Ahşap zemin kaplamaları, ahşap kirişler ve krem koltuklar bu alanı şık bir teras haline getirirken kırmızı renkli tekli koltuklar ve minderler farklı renklerin güzelliğinin terası büyüleyici derece de güzel bir teras haline getirmiş. Sadelik ve zarafet her oda da olduğu gibi terasta da kendini göstermiş.