Kullanılmayan bir odayı giyinme odasına nasıl dönüştürebilirim?

Yatak odanız küçük ve dolapları koyduğunuzda hepsi üstünüze üstünüze mi geliyor? Kullanmadığınız ufak bir odanız varsa bu sorundan kurtulabilirsiniz. O odayı hemen bir giyinme odası haline getirip, yatak odanızı özgürleştirin. Öte yandan çok geniş bir odanız varsa da bir kısmını bölerek gardropların odanızda yer kaplamasını engelleyebilirsiniz. Her iki durumda da daha şık bir yatak odası ve daha kullanışlı bir dolap düzeninine sahip olacaksınız. Öncesinde tavsiyelerimize göz atarsanız bu işe kalkışmanız kolaylaşabilir:
Giyinme odaları hayat kalitemizi arttırdığı gibi yatak odalarımızı da daha derli toplu görmemizi sağladı diyebiliriz. Eskiden sadece lüks villalarda ve elit kesimin sahip olduğu görkemli evlerde görebileceğiniz giyinme odaları yeni konut ve site projeleriyle birlikte hayatlarımıza hızlıca girdi. Evlerimizde yarattığımız ve belki de dönüştürdüğümüz bu alanlar yatak odalarımızı ferahlatırken aynı zamanda kendine özen göstermenin bir karşılığı olarak da hayatlarımızda kendisini gösteriyor. Bir giyinme odası yaratmak elbette sadece raflardan oluşan bir düzenleme değildir. Eğer evinizdeki bir odayı giyinmek ve ve giyeceklerinizi yerleştirmek için ayırabiliyorsanız bir tasarımcıdan yardım almanız zevkinizi göstermek açısından yararlı olacaktır. Örnek fotoğraftaki giyinme odası tasarımı ahşabın sıcaklığını ve beyazla uyumunu gösteren müthiş örneklerden bir tanesi. PENİNTDESİGN İÇ MİMARLIK & ENDUSTRİYEL TASARIM adlı İzmirli firma açık raf sistemi mantığıyla uyguladığı giyinme odası çözümlemesi ile içimizi açıyor. Duvar kaplaması olarak kullanılan ahşap panel üzerine sabitlenmiş açık raflar kutu şeklindeki formlarıyla derinliği pekiştiriyor. Pantolonlar için tasarlanmış asma aparatları raylı sistemle işlevsel hale getirilmiş ve duvarın alt kısımlarına yerleştirilmiş. Kapı yüksekliğiyle neredeyse aynı hizada tutulan asma aparatları ise gömleklerinizi ve elbiselerinizi asmak için geniş bir alan ayrılarak tasarlanmış. Giyinme odası için tasarlanan duvar çözümlemesi içerisinde aynı zamanda bir tuvalet masası barındırıyor. Buraya girdiğinizde uykulu olsanız da zinde bir iş kadın olarak kapıdan çıkmanız an meselesi!
Büyük dekorasyon şirketlerinin evlere uygun hazır yapım mobilyaları olsa da bir marangozun zanaat becerisinin bir iç dekorasyon tasarımcısıyla birlikte harikalar yaratabileceğini unutmayın. Çünkü her hazır nesne sizin eviniz için uygun ebatlarda ve tasarım kalitesinde olmayabilir. Bunu seçerken de mutlaka bir uzmandan fikir alarak marangozların zanaatından faydalanmanız gerekir.Çünkü ustalık ve bire bir ölçüm mantığı çerçevesinde evinize uygun giyinme odası tasarımları her zaman daha çok alternatife gebe olacaktır. Örnek giyinme odası tasarımı dikdörtgen planlı odalar için ideal olarak tasarlanmış ve sadece ahşaptan oluşturulmuş bir örnektir. Buzlu cam ile çözümlenmiş iki adet kapak haricinde görebileceğiniz her şey ahşabın sıcaklığını ve klaslığını ortaya koyar nitelikte. Bir marangozla çalışmanın yararları arasında malzemenin ve işçiliğin her daim kontrolünüz dahilinde olması bir yana bire bir ilişkinin getirdiği paylaşım sizi mekaniklikten kurtaracak, ustalarla keyifli vakitler geçirebileceksiniz. Örnek giyinme dolapları kapalı çekmeceler haricinde açık raf sistemi çözümlemeleriyle tasarımlanmış ve giyeceklerinizi görerek ve uygun kombinasyonu anında seçmeniz için düşünülmüştür. Haydi odanızı dönüştürmekten korkmayın, kıyafetlerinizi keyifle seçin!
Giyinme odaları düzenlenirken bir çok detaya önem verilmekle birlikte kuşkusuz giyinme dolaplarının ve raflarının boy ölçüsüne uygun tasarlanması en kritik problemlerden biridir. Çünkü giyinme odaları sadece depolama ve rahat giyinme mekanları olduğundan her bir metrekare özenle tasarlanmalı ve fayda sağlanmalıdır. Hazır dolap sistemlerinin standart ölçüleri yerine uzmanlar tarafından zevkinize ve kullanım işlevinize uygun çeşitli alternatifler önerilmekte ve kişisel tercihler ön planda tutulmaktadır. Örnek giyinme odası dekorasyonu minimalist stile ait olup beyaz dolap sistemi ve divan tasarımıyla ferahlığın önemini vurgular nitelikte. Özellikle kıyafetlerinizin ve aksesuarlarınızın görünür olduğu bu örnek gibi tasarımlarda beyaz rengin her detayı öne çıkarma gücünü görmekteyiz. Ayakkabı tutkunları için ayakkabı raflarına bolca yer ayıran bu tasarım derin raf uygulamasıyla dikkat çekiyor. Her giyinme odasında rastlamadığınız ve tuvalet masası olarak da kullanılan giyinme dolabı içerisinde çekmecelerin sabitlendiği bölüm kadınlar için vazgeçilmez bir alan olarak da kuşkusuz göz alıyor. Giyinme dolabı ve raf sistemiyle birlikte tasarlanmış divan pencere önüne yerleştirilerek sevdiklerinizden kıyafet seçiminizde fikir almak için son derece rahat bir alan teşkil ediyor. Gün ışığıyla birlikte tavandan spot ışık desteğini de kullanabileceğiniz aydınlatma seçenekleri zamanınızın çoğunu burada geçirmenizi sağlayacak!
Giyinme odaları için optimum ışıklandırma, önceki örneklerde de görüldüğü üzere tavanda dolapların hemen önünde ve raflara yöneltilmiş spotlar kullanmaktır. Bu spotları tavana gömülü de tercih edebilirsiniz normal de, kimisi zaten rayların üzerine de yerleştirilebiliyor. Bu spotlar yukarıdan aşağıya raf ve dolapları yalayarak yeterli bir aydınlatma sağlayabilir. Ancak rafların içini daha da iyi aydınlatarak görmek istiyorsanız pekala tüm rafların içine gizli LED şeritler veya armatürler yerleştirmek suretiyle tek tek de aydınlatabilirsiniz. Bunlar bütün rafları aydınlatabileceği gibi aynı zamanda bir atmosfer aydınlatması da ortaya çıkarabilir, yani dolab raflarının formlarını da bir şekilde vurgulayacak olan bu raf içi aydınlatmalar etkileyici bir giyinme odası sahibi olmanızı sağlayabilir. Giyinme odasını daha çok misafire açanlar için de böyle uygulamalar düşünülebilir.
Dolaplarınız ister yatak odasında olsun ister giyinme odasının içinde her durumda yanında ya da kapağında boy aynası olmalı. Giyinme odasında eğer dolapları kapaklı kullanıyorsanız elbette kapakları ayna olarak değerlendirmek hatta hepsini dahi aynalı kapak yapmak mümkün. Bu konuda birkaç ufak uyarımız olabilir. Karşılıklı dolapların kapaklarında ayna kullanırken sadece bir taraftakini aynalı kullanmak küçük mekanlar için daha uygun. Ferahlık isterken görsel bir karmaşa yaratmak istemiyorsanız bu tavsiyemizi uygulamanızda fayda var.
Bir diğer seçenek dolapsız kalan bir duvar varsa elbette onu tamamen aynayla kaplamak. Bu giyinme odalarında az gördüğümüz bir uygulama ancak uzun ince mekanlar için olası bir durum. O durumda uzun ince duvarda devam eden giyinme dolabı ve iki ya da tek yanda tamamen aynadan oluşan bir duvar düşünülebilir. Bu arada dar alanlarda geriye gidip aynaya bakma sorunu olacağı için kapaklardan ziyade yan duvarlar ayna için zaten daha uygun olacaktır.
Giyinme odası yalnızca işlevsel bir mekan gibi görünebilir ama estetik zevkinize hitap eden bir giyinme odası size zarar değil fayda getirecektir. Ayrıca odanın içinde kullanacağınız işlevsel obje ya da mobilyaların aynı zamanda dekoratif açıdan nitelikli olması arzu edilir bir durum. Dolapları kapaksız kullanıyorsanız şapka, ayakkabı ya da aksesuar gibi objeleri koyacağınız kutuları özenle seçmekte fayda var çünkü kutular aslında aynı zamanda birer dekoratif dokunuş olabilir. Öte yandan çekmece kulpları bile düşüülerek seçilirse büyük fark yaratabiliyorlar.
Evin diğer odaları gibi giyinme odasının da duvarları ve zemin kaplaması için pek çok seçenek mevcut. Kendi dekorasyon anlayışınıza göre bu odayı da planlayabilirsiniz. Mobilya olarak puflar kullanılabilir çünkü mesela çorap giyerken oturmak isteyeceksiniz. Pufları da mekana uygun nitelikte seçmekte fayda var.
İşlevden ziyade sadece dekoratif etkisi olsun istiyorsanız eski model, antika, hatta ahşap bavulları kullanabilirsiniz. Mekanla uyumlu dekoratif objeler daha anlamlı bir etki yaratacaktır.
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