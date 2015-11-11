Kullanılmayan bir odayı giyinme odasına nasıl dönüştürebilirim?

Dolaplarınız ister yatak odasında olsun ister giyinme odasının içinde her durumda yanında ya da kapağında boy aynası olmalı. Giyinme odasında eğer dolapları kapaklı kullanıyorsanız elbette kapakları ayna olarak değerlendirmek hatta hepsini dahi aynalı kapak yapmak mümkün. Bu konuda birkaç ufak uyarımız olabilir. Karşılıklı dolapların kapaklarında ayna kullanırken sadece bir taraftakini aynalı kullanmak küçük mekanlar için daha uygun. Ferahlık isterken görsel bir karmaşa yaratmak istemiyorsanız bu tavsiyemizi uygulamanızda fayda var.

Bir diğer seçenek dolapsız kalan bir duvar varsa elbette onu tamamen aynayla kaplamak. Bu giyinme odalarında az gördüğümüz bir uygulama ancak uzun ince mekanlar için olası bir durum. O durumda uzun ince duvarda devam eden giyinme dolabı ve iki ya da tek yanda tamamen aynadan oluşan bir duvar düşünülebilir. Bu arada dar alanlarda geriye gidip aynaya bakma sorunu olacağı için kapaklardan ziyade yan duvarlar ayna için zaten daha uygun olacaktır.