Sıradan bir mutfağı nasıl güzelleştirebilirim?

Çoğu evde hayat mutfak odaklı yaşanıyor. Hele bizim gibi yemek kültürü çok gelişmiş, yemekli aile ve arkadaş toplantılarına değer verilen bir coğrafyada, mutfak birçok insan için evin en çok kullanılan alanlarının en başında geliyor. Bu nedenle mutfak dekorasyonu diğer odalara oranda çok daha fazla önem taşıyor.

Mutfak yemek hazırlığı, pişirme ve temizlik gibi işlerin yanı sıra, çok çeşitli yapılarda ve çok miktarda eşyayı depolamak ve yemek odası işlevi görmekle de görevli. Dolayısıyla, saatlerimizi geçirdiğimi mutfak alanını hem göze hitap edecek hem de tüm işlevlerini yerine getirecek şekilde dekore etmeliyiz.

Bunun için de demode, yetersiz, eksi püskü mutfağımızdan kurtulmamız gerekiyor. Çok büyük bütçeler ayırmak istemiyorsanız dahi, hem şık hem de işlevsel bir mutfak sahibi olabilirsiniz. Örneğin tüm evi tadilat ettirmek yerine, parça parça tadilatlara yönelebilir ve bu süreci birkaç yıla yayabilirsiniz. Ya da çok lüks olmasa bile sağlam ve sade mutfak kabinleri seçerek uzun yıllar boyunca yalnızca küçük değişiklikle yaparak kullanmaya devam edebileceğiniz bir mutfağa kavuşabilirsiniz.

Bugünkü yazımızda birkaç tane tadilat görüp yenilenmiş mutfağın önce ve sonra fotoğraflarını koyduk, birkaç tane de farklı fikirler verebilecek güzel mutfak fotoğrafını bir araya getirdik. Bu örneklerin okuyucularımıza da ilham vermesini dileriz.