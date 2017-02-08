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Sıradan bir mutfağı nasıl güzelleştirebilirim?

Özlem K. Özlem K.
Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Modern Mutfak
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Çoğu evde hayat mutfak odaklı yaşanıyor. Hele bizim gibi yemek kültürü çok gelişmiş, yemekli aile ve arkadaş toplantılarına değer verilen bir coğrafyada, mutfak birçok insan için evin en çok kullanılan alanlarının en başında geliyor. Bu nedenle mutfak dekorasyonu diğer odalara oranda çok daha fazla önem taşıyor.

Mutfak yemek hazırlığı, pişirme ve temizlik gibi işlerin yanı sıra, çok çeşitli yapılarda ve çok miktarda eşyayı depolamak ve yemek odası işlevi görmekle de görevli. Dolayısıyla, saatlerimizi geçirdiğimi mutfak alanını hem göze hitap edecek hem de tüm işlevlerini yerine getirecek şekilde dekore etmeliyiz.

Bunun için de demode, yetersiz, eksi püskü mutfağımızdan kurtulmamız gerekiyor. Çok büyük bütçeler ayırmak istemiyorsanız dahi, hem şık hem de işlevsel bir mutfak sahibi olabilirsiniz. Örneğin tüm evi tadilat ettirmek yerine, parça parça tadilatlara yönelebilir ve bu süreci birkaç yıla yayabilirsiniz. Ya da çok lüks olmasa bile sağlam ve sade mutfak kabinleri seçerek uzun yıllar boyunca yalnızca küçük değişiklikle yaparak kullanmaya devam edebileceğiniz bir mutfağa kavuşabilirsiniz. 

Bugünkü yazımızda birkaç tane tadilat görüp yenilenmiş mutfağın önce ve sonra fotoğraflarını koyduk, birkaç tane de farklı fikirler verebilecek güzel mutfak fotoğrafını bir araya getirdik. Bu örneklerin okuyucularımıza da ilham vermesini dileriz.

1) Önce: Keyifsiz, banal bir mutfak

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

Fotoğrafta görüüdüğümüz mutfak çirkin bir mutfak değil kesinlike, ama bayağı ve banal görünüyor. Bu mutfak tam bir talidattan geçecek ancak bütçe ayıramayanlar benzer çalışmaları büyük bir tadilat olmaksızın da gerçekleştirebilir.

Sonra: Kontrastın hayat verdiği şık bir mutfak

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura Modern Mutfak
SuMisura

SuMisura
SuMisura
SuMisura

Mutfakta tüm kabinler yenilenmiş ancak komple bir yenileme için bütçe ayıramıyorsanız, bu örnektan alabileceğimiz fikirler, kontrast renkleri bir arada kullanıp bir iki parça şık unsurla (burada aydınlatma ve bar tabureleri) göz alıcı bir değişiklik yaratmak mümkün. Neler yapabileceğini konusunda kafanız karışıksa, mutfak planlayıcıları sizlere istekleriniz doğrultusunda yardımcı olacaktır.

2) Açık raf sistemleri ve şık kavanozlar

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Mutfak
HANDE KOKSAL INTERIORS

House S – S Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Tadilatı uygun bir maliyete çıkarmak üstüyorsanız, açık raf sistemlerini de düşünebilirsiniz. Açık raf sistemleri maliyet olarak epey fark edecektir, üstelik son derece de samimi bir görüntü oluşturuyorlar. Tezgah altından yer alan kabinleri kapaklı, duvar tipi olanları ise raf şekilde yapabilirsiniz.

3) Daha da sıra dışı bir örnek: Tezgah altı için açık raflar

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA Modern Mutfak
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

Şık ve işlevsel bir mutfağa nispeten küçük bütçelerle de ulaşabilirsiniz demiştik… Önemli olan kafamızdaki sabit fikirleri değiştirmek ve yeniliklere açık olmak. Bu mutfakta tezgah altı dolaplar dahi açık raf biçiminde kullanılmış. Bir örnek sepetlerle muhteşem bir görüntü!

4) Aydınlık ve biri iki bitki

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Ferah bir mutfak da en önemli özelliklerden biri. Tıkış tıkış, kötü aydınlatılmış, boğucu bir mutfak yerine ferah, aydınlık, davetkar bir mutfak oluşturmak için iyi bir aydınlatma ve basit birkaç dekoratif obje kullanabiliriz, ancak bu objeler yine mutfakla ilgili ve mümkünse işlevsel olmalı; saksılarda taze baharatlar ya da sevimli çanak çömlek, sepet gibi…

Eski hali:

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Bir önceki mutfağın dekorasyon öncesindeki hali böyle; boğucu ve sıradan. Kötü renk seçimleri ve zevksiz eşyalar ile bayağı ve sevimsiz bir mekan.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ’Tıkış tıkış bir mutfaktan kurtulmak için yapabileceğiniz 8 şey’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

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