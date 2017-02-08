Sıradan bir mutfağı nasıl güzelleştirebilirim?

Çoğu evde hayat mutfak odaklı yaşanıyor. Hele bizim gibi yemek kültürü çok gelişmiş, yemekli aile ve arkadaş toplantılarına değer verilen bir coğrafyada, mutfak birçok insan için evin en çok kullanılan alanlarının en başında geliyor. Bu nedenle mutfak dekorasyonu diğer odalara oranda çok daha fazla önem taşıyor.
Mutfak yemek hazırlığı, pişirme ve temizlik gibi işlerin yanı sıra, çok çeşitli yapılarda ve çok miktarda eşyayı depolamak ve yemek odası işlevi görmekle de görevli. Dolayısıyla, saatlerimizi geçirdiğimi mutfak alanını hem göze hitap edecek hem de tüm işlevlerini yerine getirecek şekilde dekore etmeliyiz.
Bunun için de demode, yetersiz, eksi püskü mutfağımızdan kurtulmamız gerekiyor. Çok büyük bütçeler ayırmak istemiyorsanız dahi, hem şık hem de işlevsel bir mutfak sahibi olabilirsiniz. Örneğin tüm evi tadilat ettirmek yerine, parça parça tadilatlara yönelebilir ve bu süreci birkaç yıla yayabilirsiniz. Ya da çok lüks olmasa bile sağlam ve sade mutfak kabinleri seçerek uzun yıllar boyunca yalnızca küçük değişiklikle yaparak kullanmaya devam edebileceğiniz bir mutfağa kavuşabilirsiniz.
Bugünkü yazımızda birkaç tane tadilat görüp yenilenmiş mutfağın önce ve sonra fotoğraflarını koyduk, birkaç tane de farklı fikirler verebilecek güzel mutfak fotoğrafını bir araya getirdik. Bu örneklerin okuyucularımıza da ilham vermesini dileriz.
Fotoğrafta görüüdüğümüz mutfak çirkin bir mutfak değil kesinlike, ama bayağı ve banal görünüyor. Bu mutfak tam bir talidattan geçecek ancak bütçe ayıramayanlar benzer çalışmaları büyük bir tadilat olmaksızın da gerçekleştirebilir.
Mutfakta tüm kabinler yenilenmiş ancak komple bir yenileme için bütçe ayıramıyorsanız, bu örnektan alabileceğimiz fikirler, kontrast renkleri bir arada kullanıp bir iki parça şık unsurla (burada aydınlatma ve bar tabureleri) göz alıcı bir değişiklik yaratmak mümkün. Neler yapabileceğini konusunda kafanız karışıksa, mutfak planlayıcıları sizlere istekleriniz doğrultusunda yardımcı olacaktır.
Tadilatı uygun bir maliyete çıkarmak üstüyorsanız, açık raf sistemlerini de düşünebilirsiniz. Açık raf sistemleri maliyet olarak epey fark edecektir, üstelik son derece de samimi bir görüntü oluşturuyorlar. Tezgah altından yer alan kabinleri kapaklı, duvar tipi olanları ise raf şekilde yapabilirsiniz.
Şık ve işlevsel bir mutfağa nispeten küçük bütçelerle de ulaşabilirsiniz demiştik… Önemli olan kafamızdaki sabit fikirleri değiştirmek ve yeniliklere açık olmak. Bu mutfakta tezgah altı dolaplar dahi açık raf biçiminde kullanılmış. Bir örnek sepetlerle muhteşem bir görüntü!
Ferah bir mutfak da en önemli özelliklerden biri. Tıkış tıkış, kötü aydınlatılmış, boğucu bir mutfak yerine ferah, aydınlık, davetkar bir mutfak oluşturmak için iyi bir aydınlatma ve basit birkaç dekoratif obje kullanabiliriz, ancak bu objeler yine mutfakla ilgili ve mümkünse işlevsel olmalı; saksılarda taze baharatlar ya da sevimli çanak çömlek, sepet gibi…
Bir önceki mutfağın dekorasyon öncesindeki hali böyle; boğucu ve sıradan. Kötü renk seçimleri ve zevksiz eşyalar ile bayağı ve sevimsiz bir mekan.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ’Tıkış tıkış bir mutfaktan kurtulmak için yapabileceğiniz 8 şey’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.