Modern stilin çarpıcı bir örneği

Gdynia, Polonya’nın Pomeranya Bölgesi’nde yer alan önemli bir liman kenti. Bu şehir Polonya’nın Altın Portakal’ı olarak tanımlayabileceğimiz, ülkenin en önemli film festivaline ev sahipliği yapıyor, Avrupa’nın en büyük çağdaş müzik festivallerinden biri olan Open’er Festival de 2003 yılından beri bu şehirde gerçekleşiyor. Ayrıca iki gün süren Viva Beach Party, yazı karşılayan CudaWianki konserleri ve Geleneksel Gdańsk Shakespeare Festivali gibi pek çok dünyaca bilinen önemli etkinlik de burada hayat buluyor. Yani bu şehir oldukça hareketli, hayat dolu, sanatsal ve kültürle iç içe yaşayan bir şehir ve mimari de buna göre şekillenmiş elbette.
Çoğumuzun hayali pek tabii ki kendimize kendi tarzımızı yansıtan ve istediğimiz tüm özelliklere sahip olan bir ev inşa ettirebilmektir. Ve bu büyük hayalimizi kurarken çoğumuz modern stilli bir ev düşleriz. Bunun sebebinin ne olduğu aslında “modern” kavramının kendisinde gizli. Bugüne en çok uyum sağlayan, şehir hayatının ihtiyaçlarını karşılayan, çağdaş yaşam tarzı için en ideal ve bugünün estetik anlayışını en iyi yansıtan stil modern stildir. Bu hem evin içindeki yaşam alanları hem de dış cephe ve mimari için geçerli elbette. Fonksiyonellik, derinlik, kültürel denge, akıcılık ve aynı zamanda huzurlu yapı ve dinlendirici konfor modern tarzın en öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Gdynia da kültürel ve coğrafi yapısı nedeniyle oldukça modern tarzda bir kent ve bu yüzden içindeki evler de çoğunlukla bu stilden besleniyor. Bu yazımızda da işte o modern ve büyüleyici evlerden birine konuk oluyoruz.
Ön cephede ahşap ve betonun çarpıcı uyumunun yanı sıra mimari olarak keskin hatlara ve temiz çizgilere sahip olan akıcı bir modelle de karşılaşıyoruz. Beşik çatı modeli eğimli simetrisiyle bütünleştirici bir rol üstleniyor.
Başka bir açıdan dış cepheye bakalım. Terasa açılan geniş cam unsurlar ve terasın üzerindeki sıra dışı gölgelik üniteleri görkemli ve sağlam bir estetik oluştururken ahşap vurguların evin diğer cephelerinde de kullanıldığına tanık oluyoruz. Beton dış kaplamanın ikinci katında alt katta olduğundan birkaç ton daha koyu bir renk tercih edilerek yumuşak bir geçiş elde edilmiş.
Beyazın hakimiyetini kesin bir şekilde belli ettiği salonda minimal modernlik ön planda. Konforlu deri oturma grubu nötr renkleri ve tasarımıyla klasik tarzdan esintiler de içeriyor. Modern şöminelerin bir salonu ne kadar güzelleştirebileceğine Şömine tasarım fikirleri başlıklı yazımızda da değinmiştik. Bu salonda da bunun harika bir örneği var!
Koyu renk ahşap ve beyaz ahşaptan oluşan iki farklı renkte dolaplar, maksimum depolama ve çalışma alanı oluşturacak fonksiyonel ve şık bir yerleşim, sıra dışı aydınlatma üniteleri, gündelik öğünler için az yer kaplayan ama mekana estetik katkıda da bulunabilen bir yemek masası modeli… Bu pırıl pırıl mutfak modern mutfak tanımını tepeden tırnağa örneklendirmek için dizayn edilmiş adeta.
Misafir banyosu dar ama olabilecek en verimli şekilde dizayn edilerek çekici ve ışıltılı bir görünüme kavuşturulmuş. Bu dar alanın her köşesini aydınlatan spot ışıklandırma sistemi ayrıca dikkat edilmeyi hak ediyor doğrusu.
Ve ebeveyn banyosu… Mükemmel bir konfor, romantik ve şık bir atmosfer, ışıl ışıl ve sıra dışı bir tasarım. Yenilenmek ve dinlenmek için daha ideal bir banyo tasarımı düşünülemezdi.
Evden ayrılırken bir de akşam serinliğinde bakalım dedik. Yemyeşil çimenler, kararmaya başlayan gökyüzü, sarı ışıklar… Hangimiz bu evde yaşamak istemeyiz ki?