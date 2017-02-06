Modern stilin çarpıcı bir örneği

Gdynia, Polonya’nın Pomeranya Bölgesi’nde yer alan önemli bir liman kenti. Bu şehir Polonya’nın Altın Portakal’ı olarak tanımlayabileceğimiz, ülkenin en önemli film festivaline ev sahipliği yapıyor, Avrupa’nın en büyük çağdaş müzik festivallerinden biri olan Open’er Festival de 2003 yılından beri bu şehirde gerçekleşiyor. Ayrıca iki gün süren Viva Beach Party, yazı karşılayan CudaWianki konserleri ve Geleneksel Gdańsk Shakespeare Festivali gibi pek çok dünyaca bilinen önemli etkinlik de burada hayat buluyor. Yani bu şehir oldukça hareketli, hayat dolu, sanatsal ve kültürle iç içe yaşayan bir şehir ve mimari de buna göre şekillenmiş elbette.

Çoğumuzun hayali pek tabii ki kendimize kendi tarzımızı yansıtan ve istediğimiz tüm özelliklere sahip olan bir ev inşa ettirebilmektir. Ve bu büyük hayalimizi kurarken çoğumuz modern stilli bir ev düşleriz. Bunun sebebinin ne olduğu aslında “modern” kavramının kendisinde gizli. Bugüne en çok uyum sağlayan, şehir hayatının ihtiyaçlarını karşılayan, çağdaş yaşam tarzı için en ideal ve bugünün estetik anlayışını en iyi yansıtan stil modern stildir. Bu hem evin içindeki yaşam alanları hem de dış cephe ve mimari için geçerli elbette. Fonksiyonellik, derinlik, kültürel denge, akıcılık ve aynı zamanda huzurlu yapı ve dinlendirici konfor modern tarzın en öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Gdynia da kültürel ve coğrafi yapısı nedeniyle oldukça modern tarzda bir kent ve bu yüzden içindeki evler de çoğunlukla bu stilden besleniyor. Bu yazımızda da işte o modern ve büyüleyici evlerden birine konuk oluyoruz.