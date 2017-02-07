Planlarıyla birlikte 5 sade ve kullanışlı ev

Gördüğünüz gibi evin ilk katında sosyal alanların bulunduğu, ikinci katında ise yatak odaları ve banyo gibi özel odaların bulunduğu bir planla karşılaşıyoruz. Açık planlı zemin katta hem oturma odası, hem mutfak, hem çalışma alanı, hem de yemek odası bir arada bulunuyor. Üst katta ise geniş bir teras, fonksiyonel bir yerleşimle bir yatak odası, bir banyo ve bir de küçük de olsa kullanışlı bir misafir odası yer alıyor.