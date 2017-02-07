Planlarıyla birlikte 5 sade ve kullanışlı ev

Kendimize şahane ve bize özgü bir tarzı olan benzersiz bir ev yaptırmak şüphesiz ki hepimizin en büyük hayallerinden ve hedeflerinden biridir. Bunu yapabilecek bütçeye sahip olanlar içinse düşünülecek çok fazla var; bunlardan en önemlileri de evin tarzının nasıl olacağı, mimari yapısı ve tabii ki iç yaşam alanlarının planlarıdır. Bu yazımızda da ev yaptırmayı düşünen okurlarımız için birbirinden güzel 10 ev projesini planlarıyla birlikte inceleyeceğiz.
İlk örneğimizde son derece sade, modern ve samimi bir mimari yapı ile karşılaşıyoruz. Dış cephede kullanılan açık sarı tonu ile çatıdaki kiremit rengi birbirini tamamlıyor ve evin sıcak mimarisine samimi bir katkıda bulunuyor. Gelin bir de iç planlara bakalım…
Üç oda ve bir salondan oluşan ev toplam 125 metrekarelik bir alana sahip ve bu alan iki çocuklu bir çekirdek ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değerlendirilmiş. Yaklaşık 14’er metrekarelik iki çocuk odası, 16 metrekarelik bir yatak odası, içinde yemek alanını da barındıran 38 metrekarelik geniş salon ve 13 metrekarelik fonksiyonel bir mutfağı olan bu ev hem odaların birbirine bağlanış şekilleri hem de fonksiyonel alan kullanımıyla ilham verici.
Modern yapısıyla göz dolduran bu şık ev projesi ise Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yer alıyor. Temiz çizgilere ve keskin hatlara sahip olan bu modern mimari siyah ve ahşap tonlarının krem rengine çalan bir beyaz tonuyla yumuşatıldığı geçişleriyle benzersiz bir doku oluşturmayı başarmış.
İç yaşam alanlarının planında da dış cephede gördüğümüz modern tarzın yansımalarını rahatlıkla seçebiliyoruz. 158 metrekarelik geniş bir alana sahip olan evin en dikkat çekici özelliği oldukça geniş bir açık plan uygulaması. Açık planda mutfak, yemek alanı ve oturma odası gibi tüm sosyal alanlar bir arada tutulmuş.
Evin ikinci katının planlarına baktığımızda ise yine ferah ve geniş tutulan yatak odalarının ve banyonun konumlandığını görüyoruz.
Rustik yapısıyla ve ekolojik özellikleriyle öne çıkan bu doğal ve sıcacık ev ise dışarıdan bakıldığında da görüldüğü üzere avlulu bir yapıya sahip. Doğal taş işçiliğinin ahşap kullanımı ile bir araya gelmesi eve mükemmel bir modernlik ve doğallık katıyor.
Evin iç planlarına baktığımızda mimari yapının U şeklinde dizayn edildiğini görüyoruz. Ortada ise ahşap zeminli harika bir açık alan yaratılmış. Bahçenin bir tarafında bulunan cephe açık plana sahip sosyal alanları bünyesinde barındırırken diğer tarafta yatak odaları bulunuyor.
Konteyner ev şeklinde dikdörtgen bir mimari ile dizayn edilen şahane bir evin salonundayız. Salonda mutfak, yemek alanı ve salon bir arada bulunuyor ama uzun ve ince yapı sayesinde hepsinin sınırları oldukça belirli ve açık plan bir karmaşa yaratmıyor. Özellikle küçük bir ev yaptırmak isteyen ve pratik ve inşası kolay planlar arayanlar için bu ev bir hayli başarılı bir örnek.
Ve işte evin dikdörtgen şeklindeki mimarisinin iç yaşam alanlarını şekillendirdiği plan. Sade ve yalın bir ev isteyenler bu plandan muhakkak ilham alacaklardır.
Bu örnek projede ise şehir merkezinde şık ve kendi halinde bir binaya konuk oluyoruz. Beyaz dış cephesi ve kentsel özellikleri ile dikkat çeken bu iki katlı mütevazı ev sevimli planları ile de kalbimizi çalmayı başarıyor. Gelin bir göz atalım…
Gördüğünüz gibi evin ilk katında sosyal alanların bulunduğu, ikinci katında ise yatak odaları ve banyo gibi özel odaların bulunduğu bir planla karşılaşıyoruz. Açık planlı zemin katta hem oturma odası, hem mutfak, hem çalışma alanı, hem de yemek odası bir arada bulunuyor. Üst katta ise geniş bir teras, fonksiyonel bir yerleşimle bir yatak odası, bir banyo ve bir de küçük de olsa kullanışlı bir misafir odası yer alıyor.