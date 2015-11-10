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Evim için nasıl bir otopark alanı hazırlayabilirim?

Özlem K. Özlem K.
Perspectivas 3D - Garajes y entradas, Realistic-design Realistic-design Garaj / Hangar
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Bu yazımız müstakil evlerde oturma şansına sahip okuyucularımızın özellikle ilgisini çekecektir. Şehir içinde ve apartman dairelerinde yaşıyorsak otopark konusunda maalesef pek de seçeneğimiz olmuyor. Varsa apartmanın kendi otoparkına, yoksa cadde ve sokaklarda uygun bir yere arabamızı bırakmak zorunda kalıyoruz. Hele kalabalık şehirlerde park yeri bulmak öyle sıkıntı bir hal alıyor ki, insana arabasını sattırıyor. Ancak müstakil bir evde oturan şanslı azınlıktansanız, kendi otoparkınızı inşa ettirebilir ve araba parkı sorununu kökten çözebilirsiniz. Evinizin yapısına, büyüklüğüne, yollar ile olan ilişkisine bağlı olarak birçok otopark çeşidi mevcut. Bu ve benzeri kriterleri göz önünde bulundurarak sizin için en uygununu seçip kendinize özel bir otopark yaratabilirsiniz.

Bu sayfamızda açık ve kapalı, farklı otopark modellerini derledik. Otopark yaptırmayı planlayan okuyucularımız için faydalı bilgiler ve güzel örnekler barındıran bu derlememizde binanın türüne göre farklı tipte otopark modellerini görebilirsiniz.

Araba için kameriye tarzı açık otopark

Porches de coche independientes, JAGRAM-PRO JAGRAM-PRO Yanları açık garaj
JAGRAM-PRO

JAGRAM-PRO
JAGRAM-PRO
JAGRAM-PRO

Kameriye tarzı bir otopark en sık rastladığımız, arabamız için görece bir koruma alanı sağlayan, uygun maliyetli bir modeldir. Bu tür özel otoparklar arabayı yağmurdan ve güneşten epey bir miktar korur. Kameriye tarzı bir otoparkı evinizin mimarisine de uygun bir şekilde, farklı malzemelerde yaptırtabilirsiniz. Ahşap ağırlıklı bir yapı için yine ahşaptan yapılma rustik bir otopark, modern bir yapı için paslanmaz çelik ya da alüminyum seçeneler mevcuttur. Çatı kısmını ise kiremit, shingle gibi malzemeler ile döşeyebileceğiniz gibi, su geçirmez kumaş ya da branda gibi seçenekleri de düşünebilirsiniz.

Farklı çatı fikirleri için Ev mimarisinin başı: kiremit, shingle, ahşap çatı kaplamaları başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Konuttan bağımsız kapalı otopark

6m x 6m Wooden double garage Regency Timber Buildings LTD Klasik Garaj / Hangar
Regency Timber Buildings LTD

6m x 6m Wooden double garage

Regency Timber Buildings LTD
Regency Timber Buildings LTD
Regency Timber Buildings LTD

Bahçesinde geniş bir alana sahip olan okuyucularımız için en iyi seçeneklerden biri konutun yanında inşa ettirebileceğiniz müstakil bir otoparktır. Öyle bir alana sahip olan şanslı insanlardan biriyseniz, konuttan bağımsız, müstakil bir otoparkı konutunuzun mimarisine de uygun bir şekilde inşa ettirebilir, araba sayınıza göre büyük ya da küçük bir mekan oluşturabilirsiniz. Ya da yapının bir kısmını depo veya hobi atölyesi olarak kullanabilir, evde yapmayı uygun görmediğiniz türlü çalışmaları bu alanda gerçekleştirebilirsiniz.

Konuta bağlı kapalı otopark

homify Endüstriyel Garaj / Hangar
homify

homify
homify
homify

Konuta bağlı bir otopark için, tasarımın konutun tasarımı ile eşzamanlı yapılmasında fayda var. Binaya yapışık ve bina ile içeriden bağlantılı bir kapalı otoparkın avantajları çok fazla. Öncelikle, arabanızı park ettikten sonra iç bağlantıları kullanarak direkt evin içine geçebilirsiniz. Kötü hava şartlarında bu özelliğin ne derece değerli olduğunu anlayacaksınız. Tıpkı evle bağlantısı olmayan kapalı otoparklar gibi, bu alanı da araba sayınıza ve diğer kullanım amaçlarına uygun şekilde istediğiniz ölçülerde yaptırabilirsiniz. Ancak, önceden de belirttiğimiz gibi bu tasarımın en başından yapılması, inşaat izinleri ve oturumun buna göre alınması, ve tapuya işli olması gerekmektedir. Sonradan eklenen böylesi bir yapı hem derme çatma bir izlenim uyandırabilir hem de yasal sorunlara yol açabilir. 

Yeraltı otoparkı

Perspectivas 3D - Garajes y entradas, Realistic-design Realistic-design Garaj / Hangar
Realistic-design

Realistic-design
Realistic-design
Realistic-design

Otomobil park yeri konusunda gelişen teknolojiden yararlanma imkanı da var. Eskiden yalnızca büyük ve ticari binalarda gördüğümüz yeraltı otopark sistemleri artık konutlar için de yapılıyor. Elbette maliyeti diğer seçeneklere göre daha yüksek olan böylesi bir otopark küçük bir bahçeye sahip olan ve bu bahçeden ödün vermek istemeyen okuyucularımız için ya da böyle olmasa bile, teknolojik gelişmelerden hoşlanan ve bu gelişmelerden faydalanmak isteyenler için de ideal olabilir. Yoldan eve ya da bahçeye giriş kısmı geniş bir alana sahip olanlar rampa ile basit bir düzenek kurarak yeraltı otoparkı yapabilirler. Bunun için son derece geniş alanlara ihtiyaç vardır zira otomobilin tırmanabileceği bir eğim yaratmak son derece geniş alanlar gerektirir. Ayrıca, su basmalarını engellemek için iyi bir kanalizasyon sistemine ihtiyaç duyarlar. Bu alanı kısıtlı olanlar, otomobil asansörü ile çok küçük alanları dahi değerlendirebilir ve teknoloji harikası, güzel bir yeraltı otoparkına sahip olabilirler.

Evin içinde otopark

シダーガレージ, J-STYLE GARAGE Co.,Ltd. J-STYLE GARAGE Co.,Ltd. Kırsal Garaj / Hangar
J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.

J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.
J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.
J-STYLE GARAGE Co.,Ltd.

Kulağa çılgınca gelse de, aslında konuta bağlı otopark tipinden farkı oldukça azdır. Konutun mimarisini bozmadan, yani kapalı otopark için inşa edilen çıkıntı ile evinizin görünümünü değiştirmeden de kapalı bir otopark sahibi olabilirsiniz. Fotoğraftaki örnekte son derece marjinal bir model var, ancak arabanızın oturma odasında dekoratif bir parça olacak kadar muhteşem olduğunu düşünmüyorsanız, tasarımınızı bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Şaka bir yana, günümüzde modern mimariye sahip bazı yapılarda, binanın esas şekli bozulmayacak şekilde, arabayı binanın içine sokan tasarımlar yapılıyor. Bu, elbette arabanızı salona koyacaksınız anlamına gelmiyor. Konut ile aynı bünye içerisinde ve dışarıdan bakıldığında otomobil kapısı dışında binada estetik bir problem yaratmayacak şekilde yapılmış bir tasarım ile otomobilinizi güvenli bir şekilde park edebilirsiniz.

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