Evim için nasıl bir otopark alanı hazırlayabilirim?

Bu yazımız müstakil evlerde oturma şansına sahip okuyucularımızın özellikle ilgisini çekecektir. Şehir içinde ve apartman dairelerinde yaşıyorsak otopark konusunda maalesef pek de seçeneğimiz olmuyor. Varsa apartmanın kendi otoparkına, yoksa cadde ve sokaklarda uygun bir yere arabamızı bırakmak zorunda kalıyoruz. Hele kalabalık şehirlerde park yeri bulmak öyle sıkıntı bir hal alıyor ki, insana arabasını sattırıyor. Ancak müstakil bir evde oturan şanslı azınlıktansanız, kendi otoparkınızı inşa ettirebilir ve araba parkı sorununu kökten çözebilirsiniz. Evinizin yapısına, büyüklüğüne, yollar ile olan ilişkisine bağlı olarak birçok otopark çeşidi mevcut. Bu ve benzeri kriterleri göz önünde bulundurarak sizin için en uygununu seçip kendinize özel bir otopark yaratabilirsiniz.

Bu sayfamızda açık ve kapalı, farklı otopark modellerini derledik. Otopark yaptırmayı planlayan okuyucularımız için faydalı bilgiler ve güzel örnekler barındıran bu derlememizde binanın türüne göre farklı tipte otopark modellerini görebilirsiniz.