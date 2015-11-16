Nasıl çok fonksiyonlu oturma odası dekore edebilirim?

Şehirlerde alanlar azalıp konut ihtiyacı arttıkça dairelerin metrekareleri de düşüyor. Günümüz mimarisinde eskisi gibi çok geniş evler bulmak giderek zorlaşıyor. Bu sistemin oturmasında ailelerin eskisi gibi kalabalık olmaması ve yalnız yaşayan bireylerin artması da etkilidir. Stüdyo daire kültürünün de yaygınlaşmasıyla daralan yaşam alanları, yeni dekorasyon çözümlerini beraberinde getiriyor. Kendi işlevi dışında ikinci bir işlevi olan modüler mobilyalar, katlanabilir/açılır kapanır mobilyalar, evin en kuytu köşelerini bile değerlendirmeye yönelik uygulamalar, yeni nesil mimarinin popüler enstrümanları oluyor.
Siz de evinizde yeterince alan bulamamaktan şikayetçiyseniz ve oturma odanızı çok fonksiyonlu ve alandan tasarruf edecek şekilde dizayn etmek istiyorsanız, bu örnek tasarımlar ilham kaynağınız olabilir. Bu yazımızda çok fonksiyonlu oturma odasının en önemli unsurlarından bahsedeceğiz. Dar alanları daha geniş ve ferah göstermenin yollarını bütün dekorasyon kaynaklarında görüyorsunuzdur. Aynalarla alanları daha geniş göstermek, cam ve parlak yüzeyli yan mobilyalarla ferahlık sağlamak, açık renk fon ile aydınlık sağlamak, doğru ışıklandırma ile mekanı rahatlatmak gibi çözümlerle dar alanları kısmen daha geniş göstermek mümkün. Bununla beraber, kullanacağınız çok fonksiyonlu mobilya ve aksesuarlar ile de dar alan dekorasyonlarını başarılı bir şekilde tamamlayabilir ve çok daha kullanışlı odalar elde edebilirsiniz.
Spesifik bir oda için değil de evleriniz için kalıcı alan tasarrufu önerilerine ihtiyacınız varsa “Ev dekorasyonunda nasıl fazladan alan elde ederim?” başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca yüzlerce farklı oturma odası dekorasyonu için sitemizin “odalar” sekmesinde bir gezintiye çıkabilirsiniz.
Oturma odasının olmazsa olmaz ögesi ve ana mobilyası olan oturma grupları, çok fonksiyonlu tasarımlara olanak sağlayan bir zemine sahip. Oturma gruplarını birçok farklı işlevi gerçekleştirecek şekilde tasarlayabiliyorlar. Bu nedenle tasarımcıların da oldukça sevdiği bir mobilya. Kasası sandık olarak kullanılabilen, kasasının içerisinde katlanmış yatak bulunduran, kolçakları sehpa olarak kullanılabilen, ön ve arka panelleri açılarak dinlenme koltuğuna dönüşebilen, açılan panelleri ile yatağa dönüşen ve daha birçok farklı işlevi gerçekleştirebilen koltuk tasarımları var. Bu tasarımlardan odanıza ve ihtiyacınıza en uygun olanı seçerek çok fonksiyonlu bir oturma odası dekorasyonuna adım atabilirsiniz. Bu tasarımda gördüğünüz beyaz köşe koltuğu, dar bir salonda bile, bir köşeyi tamamen kaplayarak son derece düzenli ve kullanışlı bir dekor yaratabilir. Trabcelona Design imzalı tasarımdaki koltuk, sehpalı kolçağı, konforlu yapısı, ve modüler kasası ile muhteşem bir çok yönlü mobilya örneği.
Dar bir alanda dekorasyona başlayacaksanız ilk olarak odanın bütün köşe ve duvarlarını gözden geçirerek etraflı bir planlama yapmanız lazım. Dekorasyonun altın kuralı, dengeli bir yerleşim ile dekorda merkez oluşturulmasıdır. Bu sayede çok daha düzenli ve daha geniş görünen dekorlara kavuşabilirsiniz. Odanın köşelerini verimli kullanabilmek için köşe koltuk takımları tercih etmek, duvarları basit raf ve kitaplık uygulamaları ile değerlendirmek, orta sehpa ve hizasına büyük tavan lambası ekleyerek merkez oluşturmak odanızı çok daha düzenli bir dekora kavuşturur. Bu dekorda kullanılan duvar uygulaması oldukça basit ve kullanışlı bir yapıya sahip. Lake malzemeden üretilip, duvara monte edilen parçalar, muhteşem bir kitaplık, raf, televizyon ünitesi ve çalışma masası kompleksi oluşturmuş. Bütün bu mobilyaları ayrı ayrı odaya eklemeye kalksanız asla sığdıramazdınız ama bu basit yöntemle hem dekorasyon değer kazanmış hem de alan tasarrufu sağlanmış.
Birleşik mobilyalar aynı kütlede farklı mobilya türlerini barındıran yapıları tanımlamak için kullanılıyor. Çok fonksiyonlu mobilyalarda olduğu gibi, alan tasarrufu, eşya tasarrufu ve yaratıcı fikirler amacıyla üretiliyorlar. Dekorda gördüğünüz, dolap – televizyon ünitesi ile masa – çekmece birleşik mobilyaları çok fonksiyonlu oda için biçilmiş kaftan.
Katlanabilir mobilya grubuna giren bu tablo masa, mutfağında yeri olmayanlar ve salonunda yemek odası için alan ayıramayanlar için tasarlanmış. Tablo olarak duvara asıp dilediğinizde açarak masaya dönüştürebileceğiniz bu mobilya alan tasarrufu için oldukça başarılı bir çözüm. Farklı renk ve modelleriyle her dekor ve stile uydurabileceğiniz bu mobilya dar evlerin kurtarıcısı olabilir.
Her evin görünmez kılınması gereken kalabalıkları vardır değil mi? Siz de zaten dar olan evinizde bir de kalabalıklarla boğuşmak istemiyorsanız bu tavsiyemize kulak verin. Klasik gömme dolap mantığının, evin en kuytu yerlerine uygulanmış versiyonu olan bu dolaplar yeni nesil dekorasyon anlayışının kazanımlarından. Eğer merdivenleriniz antreden çıkıyor ise merdiven altını ayakkabılık veya vestiyer olarak kullanabilirsiniz. Merdivenleriniz oturma odasında ise merdiven altını raf, kitaplık veya dolap olarak kullanabilirsiniz. Hatta mutfakta merdiveniniz varsa altını kiler gibi düzenleyebilirsiniz. Kısaca merdiven altlarını boş geçirmeyin. Specht Harpman imzalı bu tasarım sadece merdiven altı ile değil başka birçok detayla da dikkat çekiyor. Firma sayfasından diğer işlerine de bir bakmanızda yarar var.
Katlanır mobilyalar sınıfına giren bu duvar rafı aynı zamanda bir çalışma masası görevi de görebiliyor. Minimal çizgileri ve kullanışlı yapısı ile çok işlevli salonlar için oldukça uygun olan bu raf sistemi gerektiğinde kapanabilecek yapıya sahip. Kapalı halinde ise dekoratif bir duvar süsü görünümü taşıyan bu ürün alanlarınıza modern bir çizgi katacak. Ayrıca sandalyenin de açılır kapanır formda olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Kapalı halinde düz bir duvar panosu gibi duvara asılabilen dekoratif bir sandalye.
Abajur ve sehpa görevi gören bu çok yönlü dekoratif aksesuar hem aydınlatma hem de yan mobilya sorumluluğu sırtlanmış. Ağaç gövdesi ve modern görünümlü abajur şapkası ile farklı bir stil ve çizgi yakalamış. Sıra dışı tasarımları çok fonksiyonlu odasında kullanmak isteyenler bu üründen faydalanabilir. Abajur görevi de gören bu mobilya dar alanların en büyük sorunlarından biri olan aydınlatma sorununa da çözüm olabilecek nitelikte. Aydınlatma için farklı alternatifleri, farklı yüksekliklerde ve farklı ışık şiddetinde kullanmak gerektiğini biliyoruz. Abajur bu konuda oldukça faydalı bir aydınlatma ögesi. Ayrıca dar alanların aydınlatması için zeminde yer kaplamayan küçük duvar apliklerini de kullanabilirsiniz.
Ana mobilyaların fonksiyonel olması, çok fonksiyonlu bir oda için yeterli olmayabilir. Temanızı yan mobilyalarla da desteklemeniz gerekecektir. Çok amaçlı sehpalar, alan tasarrufu sağlayan zigonlar, kitaplık ve raf görevi gören televizyon üniteleri, çekmeceli masalar, vitrin ve konsolu aynı gövdede birleştiren birleşik mobilyalar temanızı tamamlayacak yan mobilyalardır. Mobilya seçiminizi yaparken odanın mimari özelliklerini, stil ve temanızı, odanın aydınlatma özelliklerini ve kişisel ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak planlama yapmanız sizi gereksiz masraf yapma riskinden ve zaman kaybından kurtarır. Kullanacağınız çok fonksiyonlu mobilyaları önceden kafanızda planlarsanız çok daha düzenli bir dekorasyon oluşturabilirsiniz. Bu ürün, eskitme tahtadan, kitaplık ve sehpa olarak kullanılabilen bir yan mobilyadır. Çok fonksiyonlu odanız için oldukça uygun ve kullanışlı bir ürün.