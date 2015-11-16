Nasıl çok fonksiyonlu oturma odası dekore edebilirim?

Şehirlerde alanlar azalıp konut ihtiyacı arttıkça dairelerin metrekareleri de düşüyor. Günümüz mimarisinde eskisi gibi çok geniş evler bulmak giderek zorlaşıyor. Bu sistemin oturmasında ailelerin eskisi gibi kalabalık olmaması ve yalnız yaşayan bireylerin artması da etkilidir. Stüdyo daire kültürünün de yaygınlaşmasıyla daralan yaşam alanları, yeni dekorasyon çözümlerini beraberinde getiriyor. Kendi işlevi dışında ikinci bir işlevi olan modüler mobilyalar, katlanabilir/açılır kapanır mobilyalar, evin en kuytu köşelerini bile değerlendirmeye yönelik uygulamalar, yeni nesil mimarinin popüler enstrümanları oluyor.

Siz de evinizde yeterince alan bulamamaktan şikayetçiyseniz ve oturma odanızı çok fonksiyonlu ve alandan tasarruf edecek şekilde dizayn etmek istiyorsanız, bu örnek tasarımlar ilham kaynağınız olabilir. Bu yazımızda çok fonksiyonlu oturma odasının en önemli unsurlarından bahsedeceğiz. Dar alanları daha geniş ve ferah göstermenin yollarını bütün dekorasyon kaynaklarında görüyorsunuzdur. Aynalarla alanları daha geniş göstermek, cam ve parlak yüzeyli yan mobilyalarla ferahlık sağlamak, açık renk fon ile aydınlık sağlamak, doğru ışıklandırma ile mekanı rahatlatmak gibi çözümlerle dar alanları kısmen daha geniş göstermek mümkün. Bununla beraber, kullanacağınız çok fonksiyonlu mobilya ve aksesuarlar ile de dar alan dekorasyonlarını başarılı bir şekilde tamamlayabilir ve çok daha kullanışlı odalar elde edebilirsiniz.

Spesifik bir oda için değil de evleriniz için kalıcı alan tasarrufu önerilerine ihtiyacınız varsa “Ev dekorasyonunda nasıl fazladan alan elde ederim?” başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca yüzlerce farklı oturma odası dekorasyonu için sitemizin “odalar” sekmesinde bir gezintiye çıkabilirsiniz.