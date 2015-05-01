Seramik aksesuarların büyüsü

Tarihin dokusundan aldığı kuvvetli etkiyi modern bakış açılarıyla harmanlayarak evlerimize kadar taşıyan bir sanat seramik sanatı. Tarihin derinliklerinden, on binlerce yıl öncesinden bugünlere kadar gelen, insanın ateşle buluşmasından bu yana kullanılan bu yöntem bugün hâlâ maharetli ellerin dokunuşlarıyla paha biçilemez sanat eserleri ve dekoratif ürünler yaratmaya devam ediyor. Toprağın ateşle dansı olarak nitelendirilen seramik sanatı bugün hem modern, hem minimal, hem klasik, hem lüks evlerdeki mimari ve dekorasyona uyum sağlayabilecek kadar çeşitli bir ürün yelpazesine sahip. Yöntemlerin de stiller kadar farklılık gösterdiği seramik sanatıyla yaratılan ürünler evlerimizde kullanabileceğimiz ya da tarzlarımızı ve kişiliğimizi yansıtan birer dekoratif süs eşyasına dönüşebiliyor. Süs eşyaları da her ne kadar dekorasyon açısından oldukça küçük ayrıntılar gibi görülseler de aslında her küçük biblo, masanın üzerine koyduğumuz ya da duvarlarımızı süsleyen her aksesuar evlerimizin ve yaşam alanlarımızın tasarımlarının birer tamamlayıcısı niteliğinde. Biz de bu yüzden evlerinizi renklendirecek ve dekorasyonun etkisini kuvvetlendirecek seramik aksesuarlardan bir derleme yaptık.
İlk sıradaki ürün 203 Çini ve Seramik Atölyesi'nin bu seramik tabak üzerine portre çalışması. Sıraltı tekniğiyle yapılan el üretimi bu tabak modern ev dekorasyonları için kusursuz bir aksesuar olma özelliği taşıyor. Özellikle son yıllarda bu tarz portre çalışmaları özellikle tablolarda bir hayli rağbet görmeye başladı. Bilhassa çağdaş iç mimari tasarımlarında dekorasyonu tamamlayan bir unsur olarak kullanılan bu tarz modern çizimli portreleri görmeye alıştık ama bu çalışma bir portrenin alışık olmadığımız yüzeyde işlenmesiyle elde edilmiş. Modern tasarıma sahip bir eviniz varsa bu tarz bir seramik ürünü yaşam alanlarınızın bütünlüğüyle uyum sağlayacak ve içinde bulunduğu odaya sanatsal bir dokunuş katacaktır.
Beyaz seramik çamurundan tamamen elde üretilmiş bu siyah, bronz ve mavi renkli dekoratif seramik tabaksa Ayşe Şakarcan Ceramics atölyesinden çıkan şahane ürünlerden biri. Tabaktaki üç ayrı rengin birbirleriyle kusursuz uyumu tıpkı toprakla ateşin dansı gibi estetik bir enerji ve doku oluşturuyor. Evinizin her odasında kullanabileceğiniz bir çalışma olmasının yanı sıra el işçiliğinin titizliği, renklerin geçişindeki yumuşaklık ve asimetri ve tabağın parlak ve özel dokusu hem modernliği hem sanatsallığı hem de estetiği bir arada barındırmayı başarıyor.
Sıradaki ürün İstanbul aşığı sanatseverlerin bir hayli sevebileceği bir çalışma. Berna Duman Seramik Atölye'sinin tasarlayıp uyguladığı bu seramik heykel serbest şekillendirme yöntemiyle ve oksit ve artistik sır uygulamasıyla yaratılmış. Şehr-i İstanbul'un ve hayatın bir kadın imgesinde buluşturulmasıyla ortaya çıkan bu heykel hem estetik hem de düşünsel açıdan evlerinizin en güzel köşelerini süsleyebilecek bir eser.
İtalya yapımı bu ince belli seramik vazolarsa Chic Town Bebek ürünlerinden. Vazoların yapılarından dokularına, şekillendirilmelerinden renklendirilmelerine kadar her detayı incelikle düşünülmüş ve çalışılmış. Bir bakanın bir daha bakmak isteyeceği kadar göz alıcı bu vazolar üzerindeki yaratıcı ve estetik desenleriyle daha da dikkat çekici bir hal alıyorlar. Zengin görünümleriyle öne çıkan vazoların içine girdikleri evin dekorasyonunu da zenginleştirecekleri aşikâr.
Ufuk Özçizme Seramik Atölyesi'nin Sufi İstanbul – Beyaz serisinin yalnızca kahve potu bile ne kadar büyüleyici görünüyor değil mi? Limoges porseleni üzerinde kalıplama, döküm, sırlama, serigrafi teknikleri kullanılarak oluşturulmuş bu sanat eseri niteliğindeki ürün 6 kişilik bir çay-kahve takımının bir parçası. Daha önce Çağdaş bir seramik sanatçısı başlıklı yazımızda atölyenin serilerini incelemiştik.
Eğer modern, minimal ve renkli bir tarzınız varsa ve bu tarzınızı evinizin dekorasyonuna da yansıttıysanız bu küçük, sevimli seramik geyik bibloları da tam size göre demektir. Oturma odanızı, çalışma masanızı ya da mutfak tezgahınızı renklendirecek olan bu biblolar Murat Pazarcık Sanat Atölyesi tarafından üretilmiş.