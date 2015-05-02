​Duvarlarınızı süslemenin farklı yolları

Evlerimizin dekorasyonunda her ayrıntının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Mobilyalar, yerleşim, tarz, uyumluluk, renkler, aksesuarlar ve pek tabii ki duvarlar. Duvarlar renkleriyle ve üstündeki aksesuarlarla yaşam alanlarımızın tasarımlarını tamamlayan önemli unsurlardan biri. Ve her ne kadar ilk bakışta duvarlarımızı süsleyebileceğimiz şeylerin çeşitliliği pek fazla değil gibi görünse de aslında tasarımı kuvvetlendirmek ve dekoratif olarak estetik bir görünüm sağlamak için duvarlarımızda kullanabileceğimiz şeyler duvar kağıtlarıyla, çerçeveli resimlerle ve tablolarla sınırlı değil. İşte farklı yaşam alanlarına uygulanabilecek farklı duvar aksesuarları.