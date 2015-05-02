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​Duvarlarınızı süslemenin farklı yolları

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​'Healing The World' mural for "HEXAGON Ortho", Gamze Yalçın Studio Gamze Yalçın Studio Modern Çalışma Odası
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Evlerimizin dekorasyonunda her ayrıntının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Mobilyalar, yerleşim, tarz, uyumluluk, renkler, aksesuarlar ve pek tabii ki duvarlar. Duvarlar renkleriyle ve üstündeki aksesuarlarla yaşam alanlarımızın tasarımlarını tamamlayan önemli unsurlardan biri. Ve her ne kadar ilk bakışta duvarlarımızı süsleyebileceğimiz şeylerin çeşitliliği pek fazla değil gibi görünse de aslında tasarımı kuvvetlendirmek ve dekoratif olarak estetik bir görünüm sağlamak için duvarlarımızda kullanabileceğimiz şeyler duvar kağıtlarıyla, çerçeveli resimlerle ve tablolarla sınırlı değil. İşte farklı yaşam alanlarına uygulanabilecek farklı duvar aksesuarları.

​Duvar bahçeleri

Doğal Canlı Tablolar Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Ev İçiBitki & Aksesuarlar
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları

Doğal Canlı Tablolar

Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları

Duvarlarınızı süsleyen küçük bahçeleriniz olsun ister misiniz? Hayır, sandığınız gibi güzel bahçe tablolarından ya da çerçeveli çiçek fotoğraflarından bahsetmiyoruz, gerçekten yaşayan, canlı bitkilerden bahsediyoruz. İç mekânlar için özel olarak uygulanan bu tamamen doğal, rengarenk stabilize bitkiler resimde de gördüğünüz gibi çerçevelenip duvara asılabiliyor. Butik Bahçe'nin bir ürünü olan ve doğada yetişen bu %100 gerçek bitki tablolarının estetik görünümü ve sıra dışı tasarımı dışında en önemli özellikleri ise stabilize edilmiş yapıları sayesinde su, güneş ışığı, toprak ve bakım istememeleri.

​Metal duvar panoları

Metal Kabartmalı Duvar Panosu Suave.com.tr Duvar & ZeminResim & Çerçeveler
Suave.com.tr

Metal Kabartmalı Duvar Panosu

Suave.com.tr
Suave.com.tr
Suave.com.tr

Eğer son yılların trend tasarım stillerinden biri olan vintage tarzını seven okurlarımızdansanız bu 1950'lerin reklam panolarının dokusunu taşıyan metal duvar panosunu da seveceğinize eminiz. Suave İnternet Mağazası ürünlerinden biri olan bu kabartmalı metal pano, duvarlarınıza eski zamanlardan gelen o şık ve zengin atmosferi yansıtacak. (Evinizde ve yaşam alanlarınızda vintage tarzı hakim olsun istiyorsanız Vintage nedir? Dekorasyonda nasıl kullanılır? başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.)

Tarihsel etki ve dönemsel doku

Vintage Painting WENGE HOME İç Dekorasyon
WENGE HOME

Vintage Painting

WENGE HOME
WENGE HOME
WENGE HOME

Sıradaki aksesuar yine vintage tarzında bir duvar resmi. Wenge Home ürünlerinden biri olan bu resim on dokuzuncu yüzyılın sonlarına ait bir posta pulu görünümünde. Evinizde modern bir dekorasyon hakimse böyle bir duvar aksesuarıyla yaşam alanınızdaki estetik ve seçkin etkiyi kuvvetlendirebilirsiniz. Renkleri ve dokusuyla bir dönem filminden fırlamış gibi duran bu aksesuarın oldukça sinematografik olduğu da gözlerden kaçmıyor.

Cam aksesuarlar

Füzyon Duvar Panosu, Camkanatlar Camkanatlar İç Dekorasyon
Camkanatlar

Füzyon Duvar Panosu

Camkanatlar
Camkanatlar
Camkanatlar

Yüzyıllardır sanatsal etkisini hiç yitirmemiş ve dekorasyon ve mimaride kullanılan en şık malzemelerden biri de hiç şüphesiz ki camdır. Camın işlenişi modern dokunuşlarla çağdaş tasarımlara da uyum sağlayabileceği gibi, cam süs eşyaları da klasik dekorasyonlar için vazgeçilmez birer aksesuar olma özelliğini hiç yitirmedi. İstisnasız bulunduğu her ortama zenginlik, gösteriş ve renk katan cam sanatı ürünleri elbette duvarları süslemek için de kullanılıyor. Camkanatlar tarafından üretilmiş olan bu füzyon cam panosu da bunun örneklerinden biri. 

Duvarlarda ressam dokunuşu

​'Healing The World' mural for "HEXAGON Ortho", Gamze Yalçın Studio Gamze Yalçın Studio Modern Çalışma Odası
Gamze Yalçın Studio

​'Healing The World' mural for HEXAGON Ortho

Gamze Yalçın Studio
Gamze Yalçın Studio
Gamze Yalçın Studio

Peki ya gerçek bir duvar resmine ne dersiniz? Duvarlarınızda düz bir boya yerine gerçek bir ressamın elinden çıkmış ve ince ince işlenmiş bir duvar resmi olduğunu hayal edin. Evinizin, ofisinizin ya da iş yerinizin bir sergi salonu kadar seçkin ve sanatsal görünmesinin yanı sıra, duvarların hayatınıza katacağı renkli etkinin gündelik yaşamınıza mutluluk enerjisi olarak tesir edeceğine emin olabilirsiniz. Gamze Yalçın Studio tarafından tasarlanan ve uygulanan bu resim de gerçek bir duvar resminin atmosferi nasıl da değiştirip renklendirebileceğinin bir kanıtı.

Seramik tabaklar

Milete Bakan Kız 203 Çini ve Seramik Atölyesi İç Dekorasyon
203 Çini ve Seramik Atölyesi

Milete Bakan Kız

203 Çini ve Seramik Atölyesi
203 Çini ve Seramik Atölyesi
203 Çini ve Seramik Atölyesi

Geleneksel sıraltı tekniği ile üretilmiş bu seramik tabak da duvarlarınızı farklılaştırmak için tercih edebileceğiniz sanatsal aksesuarlardan biri. 203 Çini ve Seramik Atölyesi tarafından üretilen ve aynı zamanda kullanılabilir ve yıkanabilir olan bu tabak asılabilecek şekilde, bir duvar süsü olarak dizayn edilmiş. Sıradan tablo ve resimlerden sıkıldıysanız ve seramik sanatının estetik etkisini sevenlerdenseniz duvarlarınız için buna benzer aksesuarları düşünmenizin de vakti gelmiş demektir. 

Özel tasarımlı aynalar

TOM'S COMPANY 5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK İç Dekorasyon
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK

TOM'S COMPANY

5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK

Chic Town Bebek ürünlerinden biri olan bu el yapımı ayna da duvarlarınızı en seçkin ve gösterişli şekilde süslemenin bir diğer yolu. Salonunuzda, yatak odanızda ya da evinizin koridorlarında farklı, enerjik ve neşeli bir atmosfer yaratmak istiyorsanız böyle bir duvar aksesuarı tam size göre! 

Önce & Sonra: Ambardan göz alıcı bir eve
Bu duvar süslerinden siz hangisini evinizde uygulamak istersiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.

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