Hangisi daha ucuza gelir: Ev inşa etmek mi ev almak mı?

Yaşantımızın en önemli anlarından biri hiç şüphesiz ev satın almaktır. Kendimize ait bir eve sahip olmak hayatımızdaki dönüm noktalarından birisi. Zira başımızı sokacak bir ev yaşam mücadelesine dair önemli bir zafer demek.

Neolitik devrim, tarım yapılmasıyla başlayıp insanların sosyo-ekonomik dönüşümler geçirdiği bir evredir. Böylece insanlık tarihi avcı toplayıcılığın getirdiği göçebe hayatı bırakarak yerleşik düzene geçmiştir. Bu sayede sürekli olarak barıma ihtiyacı doğmuştur. Ancak bu devrim yalnızca kalıcı yerleşim açısından değil, insan topluluklarının içinde bulunduğu doğal hayata aktif olarak etki ettiği bir dönem olması açısından da mühimdir.

Kalıcı yerleşimin insanlık tarihi açısından da önemini hatırlattıktan sonra günümüze dönelim. Bir ev satın almak mı daha ucuzdur yoksa ev yapmak mı? Hayatımızı bunca etkileyen bir karar verirken iyice araştırıp incelemek gerekiyor kuşkusuz. Bilhassa uzun vadede sıkıntı yaşamamak için enine boyuna tartmak lazım.

Günümüzde ev sahibi olmak için pek çok alternatif olması bizler için bir şans diyebiliriz. Çünkü eski tarihlerde toplu konut anlayışı sınırlı olduğundan ev kredisi bulmak dahi mümkün değildi. Seçenekler az olduğundan araştırma yapılmaya da ihtiyaç kalmıyordu. Şimdilerde ise satın alacağınız bir daire bulunduğu semte göre dahi değerlenebildiğinden uzun boylu incelemek gerekiyor.

İlk olarak evi hangi sebeple almak istediğinize karar vermelisiniz. Evi satın alıp yatırım mı yapacaksınız yoksa içinde oturacak mısınız? Şayet yatırım amaçlı alıyorsanız evi satın aldığınız yerin ticari durumunu, gelişmeye açık olup olmadığını, turizm bakımından ederini iyi bilmelisiniz. Kiraya vereceksiniz de ne kadar bir getirisi olabileceğine dair fikriniz olur. Eğer oturma amaçlı alıyorsanız merkezi yerlere olan mesafesini, trafik durumunu, iş yerinize uzaklığını, çocuğunuz varsa civardaki okulları vs. gibi unsurları hesaba katmalısınız. Ancak bu şekilde size uygun olup olmadığını anlayabilirsiniz çünkü.