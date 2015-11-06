Hangisi daha ucuza gelir: Ev inşa etmek mi ev almak mı?

Yaşantımızın en önemli anlarından biri hiç şüphesiz ev satın almaktır. Kendimize ait bir eve sahip olmak hayatımızdaki dönüm
noktalarından birisi. Zira
başımızı sokacak bir ev yaşam
mücadelesine dair önemli bir zafer demek.
Neolitik devrim, tarım yapılmasıyla başlayıp insanların sosyo-ekonomik dönüşümler geçirdiği bir evredir. Böylece insanlık tarihi avcı toplayıcılığın getirdiği göçebe hayatı bırakarak yerleşik düzene geçmiştir. Bu sayede sürekli olarak barıma ihtiyacı doğmuştur. Ancak bu devrim yalnızca kalıcı yerleşim açısından değil, insan topluluklarının içinde bulunduğu doğal hayata aktif olarak etki ettiği bir dönem olması açısından da mühimdir.
Kalıcı yerleşimin insanlık tarihi açısından da önemini hatırlattıktan sonra günümüze dönelim. Bir ev satın almak mı daha ucuzdur yoksa ev yapmak mı? Hayatımızı bunca etkileyen bir karar verirken iyice araştırıp incelemek gerekiyor kuşkusuz. Bilhassa uzun vadede sıkıntı yaşamamak için enine boyuna tartmak lazım.
Günümüzde ev sahibi olmak için pek çok alternatif olması bizler için bir şans diyebiliriz. Çünkü eski tarihlerde toplu konut anlayışı sınırlı olduğundan ev kredisi bulmak dahi mümkün değildi. Seçenekler az olduğundan araştırma yapılmaya da ihtiyaç kalmıyordu. Şimdilerde ise satın alacağınız bir daire bulunduğu semte göre dahi değerlenebildiğinden uzun boylu incelemek gerekiyor.
İlk olarak evi hangi sebeple almak istediğinize karar vermelisiniz. Evi satın alıp yatırım mı yapacaksınız yoksa içinde oturacak mısınız? Şayet yatırım amaçlı alıyorsanız evi satın aldığınız yerin ticari durumunu, gelişmeye açık olup olmadığını, turizm bakımından ederini iyi bilmelisiniz. Kiraya vereceksiniz de ne kadar bir getirisi olabileceğine dair fikriniz olur. Eğer oturma amaçlı alıyorsanız merkezi yerlere olan mesafesini, trafik durumunu, iş yerinize uzaklığını, çocuğunuz varsa civardaki okulları vs. gibi unsurları hesaba katmalısınız. Ancak bu şekilde size uygun olup olmadığını anlayabilirsiniz çünkü.
Bir ev satın almaya karar verdiniz. Peki ne kadar zaman alacak? Ev alma süreci evi nasıl satın aldığınıza göre değişebilen bir süreç. En basitinden birikmiş paranız varsa fazla beklemeden ev alabilirsiniz. Ancak vadeli ödeme sistemi düşünüyorsanız bunun için çeşitli yollar var. En bilinen mortgage denilen ev kredisi sistemi. Kira öder gibi ev sahibi olabildiğiniz bu sistemde evin fiyatının dörtte birini peşin olarak ödeyip geri kalanını uzun vadeye dayayıp belli bir miktarda borçlandığınız bir sistem. Tabii bu ödeme planının belirlenmesi gelir durumunuzla alakalı olarak değişen bir durum. Mortgage'ın ülkemizdeki bankalar tarafından uygulanış biçimi olan konut kredisi sisteminde; kredi alabilmeniz için gelir durumunuz kadar ev seçiminiz de önemli bir husus. Evin kat mülkiyetinin olup olmaması, satın almak istediğiniz evin semti, inşaat halinde olup olmaması gibi kriterler en az borçlarınızı ödeyebilme imkanınız kadar bankaların kredi kararını etkileyen öğeler. Kısacası kredi başvuru yapmadan önce satın almak istediğiniz evi araştırıp sonra başvuruda bulunmak daha işe yarar bir yöntem.
Ev satın almak yerine ev inşa etmek de ev sahibi olmanın bir diğer yolu. Ülkemizdeki inşaat sektöründe büyüme hepimizin malumu. Ancak kendi evinizi yapmak hala çekici bir alternatif. Zira ev satın aldığınız zaman evi kendi arzuladığınız gibi tasarlayamazken sıfırdan ev inşa ettiğinizde tamamen kendi hayalinize göre bir ev yaptırabilirsiniz. Fakat ev inşa etmek de epey çetrefilli yollardan geçiyor. Ev yaparken ihtiyacınız olan en temel şey arsa sahibi olmak şüphesiz. Bu problemi bir şekilde hallettiğinizi varsaysak dahi yapılacak işler burada bitmiyor. Öncelikle arsa alırken mutlaka imar durumunu öğrenin. Zira ülkemiz deprem bölgesinde bulunuyor ve ev zeminin depreme dayanıklı olup olmadığı öğrenmek önemli bir konu. İkinci mesele, belediyeden aldığınız inşaat ruhsatının süresini aşmamanız. Şayet iki yıl içerisinde inşaata başlamazsanız ruhsatınızı yenilemeniz gerekir. Bununla da bitmiyor. Beş yıl içerisinde inşaatı bitiremediğiniz takdirde yine ruhsatınızı yenilemeniz gerekiyor. Son olarak imarda gösterilen inşaat alanının dışına çıkmamanız gerekiyor, aksi durumda kaçak bir bina yapmış olursunuz.
Şu ana dek ev sahibi olmak için satın alma ve yaptırma seçeneklerine göz attık. Şimdi biraz daha avantajlara ve dezavantajlarına göz atalım. Öncelikle gerekli birikiminizi yapıp ev satın almaya karar verdiğinizi farz edelim. Bu durumda emlakçıyı devre dışı bırakarak komisyon ödeme problemini çözebilirsiniz. Ancak aynı sebepten üzerinize daha fazla iş yükü binecektir. Bilhassa hem bütçenize hem de zevkinize uygun ev aramanız uzun bir süreç. Zaman aldığı kadar yıpratıcı da olabilir. Aradığınız evi bir şekilde buldunuz diyelim. Evi satın almak için gerekli olan bürokratik işlemlerle bizzat ilgilenmeniz gerekiyor. Bu da sandığınızdan daha uzun bir süre. Zira tapusundan üzerinde ipotek olup olmamasına dair pek çok araştırma ve bir yığın işlem gerektiriyor. Üstelik yanınızda bir bu konuda uzman biri de olmadığından çıkan tüm sorunlarla tek tek ilgilenmeniz gerekiyor ki bu daha para sorununu hallettiğinizde çıkan ilk dezavantajlar.
Konut kredisi ile ilgili olabilecek sıkıntılarla ev yaptırırken resmi makamlarda çıkabilecek sorunları ise yazının yukarıdaki başlıklarında incelemiştik.
Ev sahibi olmanın pek çok alternatifi olduğunu biliyoruz. Bunlardan birisi de prefabrik evler. Ingilizce'deki
Prefabricate
kelimesinden gelme bu sözcük kelime anlamı olarak parçaları önceden hazır etmek
manasına gelir. Prefabrik evler ise fabrikada hazırlanmış parçaların montajlanarak
önceden planlandığı gibi birleştirilmesinden ortaya çıkan yapılardır. Prefabrik evler tek katlı olabildiği gibi isteğe çok katlı
olarak da inşa edilebilir.
Prefabrikler modüler yapısından ötürü oldukça pratik olup tamamen ihtiyaca göre şekillenebilir. Örneğin balkonlar, odalar istenildiği yere konulabildiği gibi istenilen büyüklüğe göre üretilebilir. Prefabriklerin dayanıklılık süresi 40 ile 70 yıl arasında değişebilir. Yapımında çelik ile çimento yongalı levhaların kullanıldığı prefabriklerin ömrü kullanılan malzeme ve yapım tekniğe göre az çok değişiklik gösterebilir. Bu evlerin fiyatları firmalara göre değişiklik gösterir. Aynı zamanda nasıl bir model istenildiği ve konutun inşa edileceği alan gibi unsurlar da fiyata etki edebilir.
Resimdeki örnek prefabrik ’Casas Cube’ yapımı.
Prefabrik evler her ne kadar pratikliği ile bilinse de bu yapıların da bazı riskleri bulunuyor. En önemli dezavantajlardan birisi betonarme ev kadar uzun ömrünün olmamasıdır. Yapımında çelik de kullanılsa ucuz malzeme riski bu konutlar için de geçerli. Kalitesiz malzeme ve kötü montaj gibi teknik kusurlar sebebiyle prefabrikler de risk grubuna girebilirler. Fırtına, hortum gibi doğal afetlere karşı dayanıksız kalabilme ihtimali de vardır.
Prefabrik yapıların eksileri kadar artıları da bulunuyor. Her ne kadar hortum gibi afetlerde sıkıntı yaşayabilse de deprem gibi durumlarda dayanıklı konutlardır. Malzeme maliyeti düşük olup ısı ve ses yalıtımı diğer yapılara göre daha fazladır. Yanıcı özelliği bulunmamakla birlikte iyi bir iletken olduğundan ısının yükselmesi durumunda elastik modülünde düşüş görülür. Düzenli olarak boya bakımının yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu da masrafları arttırır.
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