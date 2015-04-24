Modern giriş kapıları

Özellikle mustakil ya da bahçeli evi olanların vermesi gereken en önemli kararlardan biri de nasıl bir kapı istedikleridir. Kimi zaman gizliliğe ve özel hayata düşkünlük yüzünden, kimi zaman da istenmeyen misafirlerin eve izinsiz girmesini önlemek adına kullanılan kapılar zaman içinde bir hayli çeşitlenmiş durumda. Günümüzde artık o korkutucu demir kapılara muhtaç değilsiniz. Piyasada ahşaptan tutun da çeliğe kadar farklı malzemelerden üretilmiş, farklı renk ve şekillere sahip, kimi sürgülü, kimi içe ya da dışa açılan birçok farklı bahçe kapısını bulmak mümkün. Bu yazıda sizler için temel işlevinin ötesinde evinize estetik bir değer de katabilecek olan modern bahçe kapılarını derledik.
Art et portails adlı şirketin tasarladığı bu bahçe kapısı piyasada görüp görebileceğiniz en ilginç parçalardan biri olarak dikkat çekiyor. İşlevi itibarıyla klasik bir metal kapıdan tüm beklediklerinizi karşılayan bu kapı, parlak kırmızı rengi, son derece orijinal kavisleri ve bir sanat eseri gibi işlenmiş demirleriyle futüristik bir görünüm sergiliyor. Hem göz alıcı, hem orijinal, hem de işlevli bir kapı isteyenler için bire bir.
Diyelim ki araziniz ya da eviniz için geçici bir kapı çözümüne ihtiyacınız var ya da ahşabı çok seviyor ve hem kırsal ortama uyun sağlayacak, hem de orijinal bir kapınız olsun istiyorsunuz. Çeşitli büyüklüklerdeki tahtaların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş olan bu kapı aradığınız çözüm olabilir. Köy evlerinin ana kapılarını andıran bu bahçe kapısı, hem temel işlevini yerine getirip evinizin bahçesini meraklı gözlere ve istenmeyen mahlukatın ziyaretine karşı kapatıyor, hem de estetik anlamda eve değer katan hoş bir görünüm sunuyor.
Böyle bir eve böyle bir kapı yakışırdı herhalde. Mimari çizgileri ve tasarım dili itibarıyla futuristik bir hava taşıyan binanın iki kanatlı kapısı da gri metalik rengi ve endüstriyel malzemesiyle bu sıradışı eve tam bir uyum sağlıyor. Bu örnek sayesinde kapı seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan birinin de kapının evin geri kalanıyla uyum sağlayıp sağlamadığı olduğunu görmüş oluyoruz. Aynı zamanda garaj kapısı olarak da işlev gören bu kapı, gerek çokyönlülüğü, gerek sağladığı yer tasarrufu, gerekse de dış görünüş itibarıyla bu sıradışı eve kusursuz bir uyum sağlıyor.
Hiçbir zaman tam açılmayan ve şekilde görüldüğü gibi yarım açılan bu demir kapı de sıradışı tasarımıyla dikkat çeken bir başka parça. Burada etrafında duvarlarla da çok iyi uyum sağladığını gördüğümüz kapı, özellikle kır ve köy evleri ile özel yazlıklar için uygun olabilecek bir alternatif.
Kimi ev ve bahçelerde bazen gerek olmadığı için, bazen de evsahibinin tercihiyle evin etrafı çitle ya da duvarla çevrilmez. Dolayısıyla büyük bir cümle kapısına da ihtiyaç duyulmaz. Ama illâ ki evin girişini tanımlamak, belli bir nirengi noktası oluşturmak isterseniz, bu enteresan örnek hoş ve davetkâr bir çözüm sunuyor. Burada birbirine paralel olarak yerleştirilmiş iki beton duvarın bir çeşit kapı ve giriş izlenimi oluşturduğunu ve evi saklamak yerine bir şekilde öne çıkardığını ve vurguladığını görüyoruz. Tam anlamıyla bir kapı olmasa da hoş bir kapı alternatifi olduğu kesin.
Bu konu ilginizi çektiyse ’En özel bahçe çiti modelleri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.