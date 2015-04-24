Modern giriş kapıları

Kimi ev ve bahçelerde bazen gerek olmadığı için, bazen de evsahibinin tercihiyle evin etrafı çitle ya da duvarla çevrilmez. Dolayısıyla büyük bir cümle kapısına da ihtiyaç duyulmaz. Ama illâ ki evin girişini tanımlamak, belli bir nirengi noktası oluşturmak isterseniz, bu enteresan örnek hoş ve davetkâr bir çözüm sunuyor. Burada birbirine paralel olarak yerleştirilmiş iki beton duvarın bir çeşit kapı ve giriş izlenimi oluşturduğunu ve evi saklamak yerine bir şekilde öne çıkardığını ve vurguladığını görüyoruz. Tam anlamıyla bir kapı olmasa da hoş bir kapı alternatifi olduğu kesin.

Bu konu ilginizi çektiyse ’En özel bahçe çiti modelleri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.