Önce & Sonra: Limburg Down'da yenilenen bir çiftlik

Limburg Down, Hollanda'da Roermond ile Venlo arasında küçük bir kasaba. Bu kasabada 1930larda yapılmış bir çiftlik evine konuk olacağız. BİJVOET ARCHİTECTUUR & STADSONTWERP firmasından bu çiftlik evinin 3 oda 1 salon bir eve dönüştürülmesi istenmiş. Hemen kolları sıvayan firma sahibi homify uzmanı Caroline Bijvoet dönüşüm boyunca ev sahipleriyle yakın temas içinde çalışmış. Projeye kendi zevklerini de katan Bijvoet sonunda olağanüstü bir eser ortaya çıkarmış.
Merak etmeye başladıysanız, lafı fazla uzatmadan evi gezmeye başlayalım.
Resimde binanın dönüşüm öncesi dış görünümünü görüyorsunuz. Geniş bir cepheye sahip evde mansart çatı kullanılmış. Sağdaki büyük kapı bize binanın tarihiyle ilgili bilgi veriyor.
Arka bahçe dönüşüm öncesinde oldukça dağınık görünüyor. Buranın adam akıllı elden geçirilmeye ihtiyacı var.
Bu fotoğrafta dönüşümden sonra binanın hem önden hem de arkadan görünüşünü görüyorsunuz. Bina dış cephenin üç duvarı ve kolonları haricinde tamamen yıkılmış ve yeniden yapılmış. Ön cephe de arka cephede baştan aşağıya yenilenmiş. Bahçe yeni baştan tasarlanmış. Bu haliyle hem daha geniş hem de daha temiz görünüyor. Arka cephe tamamen ahşapla kaplanmış ve doğal bir görüntüye kavuşmuş. Ön cephede de pencereler ve büyük kapı yenilenmiş.
Dantel örtülü fiskos masası ve sallanan koltuk. Bu ikisi bile buranın ne kadar modası geçmiş bir oturma odası olduğunu anlatamaya yetiyor. Gerçi hakkını yemeyelim. Eski olmasına rağmen odanın romantik bir yanı da yok değil. Anneannelerimizin evlerinde olan cinsten bir romantizm.
Bu fotoğrafta evin nasıl neredeyse tamamen yıkıldığını görebiliyorsunuz. Sadece iskelet sayesinde binanın orijinal biçimini anlayabiliyoruz. Her dönüşüm projesi bu kadar zahmetli olmuyor ama bu projede bina adeta baştan yaratılmış ve bunun için çok ayrıntılı bir çalışma yapılmış. Evin içi dışına dönmüş gibi görünüyor. Bu da sonucun nasıl olacağı konusunda merakları arttırıyor. Değil mi?
İsterseniz yukarıya geri dönün ve buranın dönüşüm öncesi haline bir kez daha bakın. Aynı binada olduğumuzu anlamak bile çok güç. Eve hakim olan koyu renkler ve kahverengi tonlar, yerlerini beyaz duvarlar ve tavana bırakmış. Bu da mekanı daha geniş göstermiş. Zemin karolarının koyu rengi ise beyazla kontrast oluşturmuş. Karanlık, karmaşık köşeler yerlerini pürüzsüz yüzeylere bırakmış. Isınma ve havalandırma sistemi kompozisyonu etkilemeyecek bir biçimde eklenmiş. Açıkta bırakılan eski ahşap kiriş bize hem binanın tarihini hatırlatıyor hem de mekana rustik bir hava katıyor.
Bir önceki fotoda tavanın ne kadar yüksek olduğunu az çok anlamıştık. Salon sanki bir tavan arası dairesi gibi görünüyor. tavanın yüksek tutulması mekana da ferahlık katmış. Beyaz rengin domine ettiği salon sandalye ve panjurlarda kullanılan mavi ve lambadaki siyahla dengelenmiş.
Evin tamamını renk kullanımı süreklilik arz ediyor. Evin geniş mekanlarını gördükçe, evin eski karanlık halini düşünüp hayretlere düşüyoruz. Dönüşümden sonra evin toplam hacmi eksilmesine rağmen akılcı mekan ve renk kullanımı evi önceki halinden çok daha geniş gösteriyor. Açık mutfak ve yemek alanı da son derece ferah. Açıkta bırakılan kirişler bize evin tarihini anımsatıyor.
Tekrar evin eski haline gidip ikinci kata çıkan merdivenleri göstermek istiyoruz.
Merdivenin yeni hali ise nefes kesici. Her basamakta geçmişi bir adım daha geride bırakıp modern tavan arasına çıkıyoruz.
Bir önceki fotoda üst katın genel görünümünü gördük. Bu resimde gördüğünüz manzara ise üst katın eski halinden. Bina adeta dökülüyor. Tavan penceresi ise binanın yalıtımıyla ilgili insanın kafasında soru işareti uyandırıyor.
Zemininde koyu renk karoların kullanıldığı banyonun duvarlarında mint yeşili mozaikler kullanılmış. Banyoya zindelik katan bu malzemeler hijyenik bir görüntü de oluşturuyor.
Yatak odasına banyodan geçiş yapabiliyorsunuz. Yatak odası son derece minimal dekore edilmiş. Çatı kirişlerinin en yoğun biçimde göründüğü bölüm burası. Son derece aydınlık olan yatak odasındayken eski bir çiftlik evinde olduğumuzu hissedebiliyoruz.
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