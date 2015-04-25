Önce & Sonra: Limburg Down'da yenilenen bir çiftlik

İsterseniz yukarıya geri dönün ve buranın dönüşüm öncesi haline bir kez daha bakın. Aynı binada olduğumuzu anlamak bile çok güç. Eve hakim olan koyu renkler ve kahverengi tonlar, yerlerini beyaz duvarlar ve tavana bırakmış. Bu da mekanı daha geniş göstermiş. Zemin karolarının koyu rengi ise beyazla kontrast oluşturmuş. Karanlık, karmaşık köşeler yerlerini pürüzsüz yüzeylere bırakmış. Isınma ve havalandırma sistemi kompozisyonu etkilemeyecek bir biçimde eklenmiş. Açıkta bırakılan eski ahşap kiriş bize hem binanın tarihini hatırlatıyor hem de mekana rustik bir hava katıyor.