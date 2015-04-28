Bahçelerinizi dönüştürün: Sıra dışı garaj ve hangarlar

Burada gördüğünüz mekan köhne ve artık işlev görmeyen eski bir garajın dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkmış. Eminiz sahibi bu mekanla çok gurur duyuyordur. Bu mekanı nasıl adlandıracağımıza kolay karar veremedik ve garaj ve galeri kelimelerini birleştirerek gareri demeye karar verdik. Dönüşümü gerçekleştiren GaragaTek firması özenli bir çalışmanın ardından akılcı depolama çözümleri olan bir mekan ortaya çıkarmış. Tavandaki tel ağlarda depolama amaçlı kullanılabiliyor. Zemininde resin malzeme kullanılan mekanın duvarları da ısı ve ses yalıtımlı olarak inşa edilmiş. Gerçekten mükemmel bir dönüşüm olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz.

Bu garajlar hoşunuza gittiyse bir de kapalı garajlara göz atmaya ne dersiniz?