현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Bahçelerinizi dönüştürün: Sıra dışı garaj ve hangarlar

Aydin Sanli Aydin Sanli
Canonbury Square, IQ Glass UK IQ Glass UK Modern Garaj / Hangar
Loading admin actions …

Garaj ve hangarlar ekstra alan sağladıkları için ev sahipleri tarafından çokça arzulanan yapısal birimler ama genelde bu alanların kıymeti tam olarak bilinmiyor ve potansiyelleri boşa harcanıyor. Elbette, garajlar arabanızı ve bisikletinizi koymak için tasarlanan yerler ve değerli eşyalarınızın güvende ve kilit altında olduğunu bilmek size huzur veriyordur. Ancak sıradan bir garajdan daha fazlasını düşleyenlerdenseniz, ya da hangarlarınız sadece depolama alanı değil, aynı zamanda stil sahibi hoşça vakit geçirebileceğiniz yerler olmasını istiyorsanız bu seçkiyi okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Yazımızdaki sıra dışı garaj ve hangarlar size ilham verebilir. Haydi buyurun başlayalım. 

Dikkat çekici bir garaj

Canonbury Square, IQ Glass UK IQ Glass UK Modern Garaj / Hangar
IQ Glass UK

Canonbury Square

IQ Glass UK
IQ Glass UK
IQ Glass UK

Londra'daki Canonbury Meydanı'nda bulunan bu bahçeli evin içindeki eklenti ilk bakışta görenlerini merakını uyandırıyor. IQ Glass UK firmasının başarılı bir çalışması olan kubik garaj beklentilerin çok üstüne çıkıyor. Kapı kapanınca, cam paneller opaklaşıyor ve doğal ortamı ve evin güzel dış cephesini yansıtıyor. Kapı kapandığında pahalı araba ve bahçe mobilyaları görünmez oluyor. Ancak camın yansıtma özelliği sayesinde bahçe hala geniş ve havadar görünmeye devam ediyor. Bina çevresine son derece uyumlu, sıra dışı mimarisine rağmen geleneksel bir bahçeyle bile uyum sağlayabiliyor. 

Sofistike tasarım

Garage homify Modern Garaj / Hangar
homify

Garage

homify
homify
homify

Hugh Grant ve Julia Roberts'ın başrollerinde oynadığı Notting Hill isimli romantik komediyi bilir misiniz? Londra'nın mütevazı semtinde kitapçılık yapan William Thacker ile ünlü Hollywood yıldızı Anna Scott arasındaki gerçeküstü masalsı aşkı anlatan film için özellikle mütevazı bir semt seçilmiştir. Ama bu garaj da Notting Hill'de bulunuyor ve anladığımız kadarıyla filmin çekildiği günlerden bu yana semt sınıf atlamış. Bodrum katı komple kaplayan garajda parlak beton malzeme kullanılmış. Cilalı yüzeyler başroldeki Maserati'nin görkemine hizmet ederken, kısık ışıklar ve arka plandaki aydınlık sofistike ve rafine bir hava katıyor. 

Çok amaçlı ek bina

Bespoke garden cinema room with a bar Crown Pavilions Modern Garaj / Hangar
Crown Pavilions

Bespoke garden cinema room with a bar

Crown Pavilions
Crown Pavilions
Crown Pavilions

Şimdi biraz farklı bir yapıya göz atacağız. Bu sedir ağacından yapılma bahçe odası geleneksel hangarlara yeni bir soluk getiriyor. Etrafta ne kurtlanmış bahçe mobilyaları var ne de eski püskü bahçe süsleri. Bunun yerine çok estetik bir bar ve son teknoloji harikası bir ses sistemi görüyoruz. Böyle lüks bir oda istiyorsanız ya da evden çalışıyorsanız ve pratik bir bahçe ofisi hayal ediyorsanız başvuracağınız adres Crown Pavilions. Şirket sizin zevkinize göre bahçe çözümleri sunuyor.

Hiç de sıradan olmayan bir hangar

Domestic Garden Room , Modular105.co.uk Modular105.co.uk Modern Çalışma Odası
Modular105.co.uk

Domestic Garden Room

Modular105.co.uk
Modular105.co.uk
Modular105.co.uk

Bu beyaz ve modern yapı bir evin bahçesinde bulunuyor ama buraya hangar demeye dilimiz varmıyor. Çok kısa zamanda meydana getirilen yapıda Moduler 105 kullanılmış. Bahçede bulunan bu yapıya erişim sadece evin içinden sağlanıyor ve böylelikle evin kullanım alanı genişleyerek ev sahiplerine ekstra ferahlık sağlıyor. Ayrıca bina çok fazla miktarda depolama alanı sağladığından son derece stil sahibi ve pratik bir yapı haline dönüşüyor. 

Göz kamaştıran dönüşüm

Henley on Thames - After Garageflex garageflex,henley,garage makeover,triple garage,garage design,bike storage,garage flooring,resin floor,wall cabinets,diy
Garageflex

Henley on Thames – After

Garageflex
Garageflex
Garageflex

Burada gördüğünüz mekan köhne ve artık işlev görmeyen eski bir garajın dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkmış. Eminiz sahibi bu mekanla çok gurur duyuyordur. Bu mekanı nasıl adlandıracağımıza kolay karar veremedik ve garaj ve galeri kelimelerini birleştirerek gareri demeye karar verdik. Dönüşümü gerçekleştiren GaragaTek firması özenli bir çalışmanın ardından akılcı depolama çözümleri olan bir mekan ortaya çıkarmış. Tavandaki tel ağlarda depolama amaçlı kullanılabiliyor. Zemininde resin malzeme kullanılan mekanın duvarları da ısı ve ses yalıtımlı olarak inşa edilmiş. Gerçekten mükemmel bir dönüşüm olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. 

Bu garajlar hoşunuza gittiyse bir de kapalı garajlara göz atmaya ne dersiniz?

Lüks kanepe modelleri
Bu garajlardan siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler