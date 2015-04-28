Bahçelerinizi dönüştürün: Sıra dışı garaj ve hangarlar

Garaj ve hangarlar ekstra alan sağladıkları için ev sahipleri tarafından çokça arzulanan yapısal birimler ama genelde bu alanların kıymeti tam olarak bilinmiyor ve potansiyelleri boşa harcanıyor. Elbette, garajlar arabanızı ve bisikletinizi koymak için tasarlanan yerler ve değerli eşyalarınızın güvende ve kilit altında olduğunu bilmek size huzur veriyordur. Ancak sıradan bir garajdan daha fazlasını düşleyenlerdenseniz, ya da hangarlarınız sadece depolama alanı değil, aynı zamanda stil sahibi hoşça vakit geçirebileceğiniz yerler olmasını istiyorsanız bu seçkiyi okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Yazımızdaki sıra dışı garaj ve hangarlar size ilham verebilir. Haydi buyurun başlayalım.
Londra'daki Canonbury Meydanı'nda bulunan bu bahçeli evin içindeki eklenti ilk bakışta görenlerini merakını uyandırıyor. IQ Glass UK firmasının başarılı bir çalışması olan kubik garaj beklentilerin çok üstüne çıkıyor. Kapı kapanınca, cam paneller opaklaşıyor ve doğal ortamı ve evin güzel dış cephesini yansıtıyor. Kapı kapandığında pahalı araba ve bahçe mobilyaları görünmez oluyor. Ancak camın yansıtma özelliği sayesinde bahçe hala geniş ve havadar görünmeye devam ediyor. Bina çevresine son derece uyumlu, sıra dışı mimarisine rağmen geleneksel bir bahçeyle bile uyum sağlayabiliyor.
Hugh Grant ve Julia Roberts'ın başrollerinde oynadığı Notting Hill isimli romantik komediyi bilir misiniz? Londra'nın mütevazı semtinde kitapçılık yapan William Thacker ile ünlü Hollywood yıldızı Anna Scott arasındaki gerçeküstü masalsı aşkı anlatan film için özellikle mütevazı bir semt seçilmiştir. Ama bu garaj da Notting Hill'de bulunuyor ve anladığımız kadarıyla filmin çekildiği günlerden bu yana semt sınıf atlamış. Bodrum katı komple kaplayan garajda parlak beton malzeme kullanılmış. Cilalı yüzeyler başroldeki Maserati'nin görkemine hizmet ederken, kısık ışıklar ve arka plandaki aydınlık sofistike ve rafine bir hava katıyor.
Şimdi biraz farklı bir yapıya göz atacağız. Bu sedir ağacından yapılma bahçe odası geleneksel hangarlara yeni bir soluk getiriyor. Etrafta ne kurtlanmış bahçe mobilyaları var ne de eski püskü bahçe süsleri. Bunun yerine çok estetik bir bar ve son teknoloji harikası bir ses sistemi görüyoruz. Böyle lüks bir oda istiyorsanız ya da evden çalışıyorsanız ve pratik bir bahçe ofisi hayal ediyorsanız başvuracağınız adres Crown Pavilions. Şirket sizin zevkinize göre bahçe çözümleri sunuyor.
Bu beyaz ve modern yapı bir evin bahçesinde bulunuyor ama buraya hangar demeye dilimiz varmıyor. Çok kısa zamanda meydana getirilen yapıda Moduler 105 kullanılmış. Bahçede bulunan bu yapıya erişim sadece evin içinden sağlanıyor ve böylelikle evin kullanım alanı genişleyerek ev sahiplerine ekstra ferahlık sağlıyor. Ayrıca bina çok fazla miktarda depolama alanı sağladığından son derece stil sahibi ve pratik bir yapı haline dönüşüyor.
Burada gördüğünüz mekan köhne ve artık işlev görmeyen eski bir garajın dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkmış. Eminiz sahibi bu mekanla çok gurur duyuyordur. Bu mekanı nasıl adlandıracağımıza kolay karar veremedik ve garaj ve galeri kelimelerini birleştirerek gareri demeye karar verdik. Dönüşümü gerçekleştiren GaragaTek firması özenli bir çalışmanın ardından akılcı depolama çözümleri olan bir mekan ortaya çıkarmış. Tavandaki tel ağlarda depolama amaçlı kullanılabiliyor. Zemininde resin malzeme kullanılan mekanın duvarları da ısı ve ses yalıtımlı olarak inşa edilmiş. Gerçekten mükemmel bir dönüşüm olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz.
Bu garajlar hoşunuza gittiyse bir de kapalı garajlara göz atmaya ne dersiniz?