Modern salon tasarımları

Eskiden salonlar son derece hantal mobilyaların doldurduğu, sadece misafir gelince açılan gizli mekanlardı. Öyle ki normal zamanlarda tozlanmasınlar diye mobilyaların üstü kumaşlarla bile örtülürdü. Şehir yaşamı etkisini arttırınca mı, yoksa Batılı trendler daha fazla ulaşabilir olunca mı bilinmez bugünlerde son derece minimal mobilya seçimleriyle modern salonlara da rastlıyoruz. Özellikle belli bir yaşın altındaki ev sahipleri tüm evlerini olduğu gibi salonlarını da sıra dışı ve enerjik bir biçimde dekore etmeyi tercih ediyor.
Bugün homify'da hepsi yerli tasarımcıların imzasını taşıyan sıra dışı ve modern salon örneklerinden bir seçki hazırladık. Eğer siz de klasik tarza uzak hissediyor ve cesur tasarımlardan hoşlanıyorsanız bu yazımızı kesinlikle beğeneceksiniz. Lafı fazla uzatmayalım ve birbirinden güzel salonlara göz atmaya başlayalım.
Bu salon bembeyaz duvarları ve geniş pencereleriyle adeta bir bahçe kadar aydınlık ve ferah. Minimalist mobilya dekorasyonu da bu ferahlığı biraz daha arttırmış. Kırmızı ve gri her zaman birbirine uyum sağlayan renkler ve salonda bu uyumdan faydalanılmış. Salonun en dikkat çekici parçaları sanırız sıra dışı çizgilere sahip olan kanepe ve televizyon koltuğu. Son derece estetik görünüşleriyle uzay çağı mobilyalarını andıran parçaların konforlu olduklarına da hiç şüphemiz yok. Duvardaki metalik dekoratif parça metal ayaklı lamba birbirleriyle uyum sağlıyorlar ve salonun modern atmosferini destekliyorlar. Bu uyuma orta sehpa ve metalik koltuk ayakları da eşlik ediyor. Gri, siyah, beyaz ve kırmızıdan oluşan modern yuvarlak halı da tabloyu tamamlar nitelikte.
İç mimarlıktan çatı tadilatına kadar inşaat sektörünün pek çok farklı alanında faaliyet gösteren Ysk Tadilat imzası taşıyan bu salonda en dikkat çekici unsu şüphesiz televizyon ünitesinden tavana uzanan dallar. Bambu izlenimi veren dallar salona çok farklı bir hava katmış. Beyaz ve koyu renklerin son derece dengeli biçimde kullanıldığı salon aydınlatmasıyla da modern tanımını hak ediyor. Spot ışıklarla aydınlatılan salondaki mobilyaların tamamı tasarımcı işi.
Kayseri merkezli İndeksa Mimarlık yazılarımıza konu olan tüm çalışmalarıyla büyük beğeni topluyor. Firmanın Kayseri'de hayata geçirdiği bir projede yer alan bu salonun da siz okurlarımızın beğenisini toplayacağını düşünüyoruz. Yeşilin çok hoş bir tonunun kullanıldığı oturma grubu, özellikle fütüristik çizgilere sahip tekli koltukla dikkat çekiyor. Genel olarak açık rengin tercih edildiği salonda asgari düzeyde kullanılan kahverengi ahşapla da denge sağlanmış. Salonun aydınlatmasında kullanılan şeffaf karpuz lambalar ise alkışı hak ediyor. Salondan çıkılan balkonda ise Kayseri manzarasına hakim bir şekilde keyif yapmak mümkün.
Salonlara modern bir hava katmanın yolu da modern sanat eserleri kullanmak. homify uzmanlarından Kerim Çarmıklı da bu salonda böyle bir yöntemi tercih etmiş. Masif ahşap kullanımıyla oturaklı bir hava kazanan salonda kullanılan modern tablo, salonun çehresini değiştirmiş ve mekana renk getirmiş. Şık koltuk takımı ve ahşap kaplamaların çok da modern olduğunu söyleyemeyeceğimiz salon tek bir tablonun dokunuşuyla modern bir kimlik kazanmış. Salonun başarılı aydınlatması da göz dolduruyor.
Sakarya merkzli Nuun Mimarlık imzası taşıyan bu salon Türkiye'de örneğine çok fazla rastlamadığımız rustik traz esintileri taşıyor. Açıkta bırakılan tavan kirişleriyle rustik hava katılan salon, tercih edilen renklerle modern bir görünüm kazanıyor. Mor ve yeşil oturma grupları salonun modern yüzünü temsil ederken, ahşap kirişlerin yanı sıra sıvasız, doğal taştan yapılan televizyon ünitesi salonun rustik kimliğine hizmet ediyor. Salondaki şöminenin de klasik bir şöminenin ötesinde olduğunu söylemeye gerek yok sanırız.
Modern çizgiler yerine, salonda görkemli tasarımları tercih ediyorsanız bu yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz.