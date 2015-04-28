Modern salon tasarımları

Eskiden salonlar son derece hantal mobilyaların doldurduğu, sadece misafir gelince açılan gizli mekanlardı. Öyle ki normal zamanlarda tozlanmasınlar diye mobilyaların üstü kumaşlarla bile örtülürdü. Şehir yaşamı etkisini arttırınca mı, yoksa Batılı trendler daha fazla ulaşabilir olunca mı bilinmez bugünlerde son derece minimal mobilya seçimleriyle modern salonlara da rastlıyoruz. Özellikle belli bir yaşın altındaki ev sahipleri tüm evlerini olduğu gibi salonlarını da sıra dışı ve enerjik bir biçimde dekore etmeyi tercih ediyor.

Bugün homify'da hepsi yerli tasarımcıların imzasını taşıyan sıra dışı ve modern salon örneklerinden bir seçki hazırladık. Eğer siz de klasik tarza uzak hissediyor ve cesur tasarımlardan hoşlanıyorsanız bu yazımızı kesinlikle beğeneceksiniz. Lafı fazla uzatmayalım ve birbirinden güzel salonlara göz atmaya başlayalım.