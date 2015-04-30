Canlı tablo olur mu?

Başlık biraz şaşırtıcı değil mi? Evet, çünkü konu da şaşırtıcı. Canlı bir organizma olan bir tür likenin evde tablo olarak dekorasyona katkı yapabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Dünyada farklı biçimlerde süs ve hediyelik eşya olarak kullanılan bu likeni İzmirli VianMoss firması tablo şeklinde satıyor ve ev dekorasyonuna yeni bir boyut getiriyor.

İsveç ormanlarında yetişen bir liken türü olan Cladonia Stellaris yılda 3-mm büyüyen bir tür. Sulama, budama ve güneş ışığı gerektirmeyen liken havanın nemini kullanarak büyüyor. Eğer ortamdaki nem % 40'ın altına düşmezse dokusunu ve rengini yedi yıl koruyabilen tür aynı zamanda havanın dengesini koruyup, temizleyerek bulunduğu ortamda sakin bir orman hissi yaratıyor. %100 organik olan bitki değişik renklere sahip. VianMoss da farklı renk seçenekleriyle son derece şık tablolar sunuyor. Sizi daha fazla meraklandırmadan sözü kısa kesip, canlı tablo örneklerini görelim.