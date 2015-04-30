Canlı tablo olur mu?

Başlık biraz şaşırtıcı değil mi? Evet, çünkü konu da şaşırtıcı. Canlı bir organizma olan bir tür likenin evde tablo olarak dekorasyona katkı yapabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Dünyada farklı biçimlerde süs ve hediyelik eşya olarak kullanılan bu likeni İzmirli VianMoss firması tablo şeklinde satıyor ve ev dekorasyonuna yeni bir boyut getiriyor.
İsveç ormanlarında yetişen bir liken türü olan Cladonia Stellaris yılda 3-mm büyüyen bir tür. Sulama, budama ve güneş ışığı gerektirmeyen liken havanın nemini kullanarak büyüyor. Eğer ortamdaki nem % 40'ın altına düşmezse dokusunu ve rengini yedi yıl koruyabilen tür aynı zamanda havanın dengesini koruyup, temizleyerek bulunduğu ortamda sakin bir orman hissi yaratıyor. %100 organik olan bitki değişik renklere sahip. VianMoss da farklı renk seçenekleriyle son derece şık tablolar sunuyor. Sizi daha fazla meraklandırmadan sözü kısa kesip, canlı tablo örneklerini görelim.
Bu duvarda bahsettiğimiz tablolar tamamen Cladonia Stellaris bitkisinden yapılmış. Çerçevesi için de doğal ahşabın kullanıldığı tablolar altı farklı renkte sunuluyor. Bembeyaz bir duvarda ne kadar şık durduklarına şahit oluyoruz. Canlı tabloları, canlı bitkilerle destekleyerek odanızın doğallığını bir kat daha arttırabilirsiniz.
Bitki iskandinav ormanlarına özgü bir bitki. Elle toplanan bitki daha sonra demir plakalara montelenerek taşınıyor. Bitkinin dekoratif bir malzeme olarak kullanılmasındaki bir diğer olumlu neden ise, bitkinin anti statik özelliğinden dolayı hiçbir zaman toz tutmayıp, hep saf ve doğal kalması.
Evde bitki yetiştirmenin en zor yanı, pek çok bitkinin hassas bakım istemelsidir. Su güneş, gübre, ilaç, budama gibi zahmetli işler bazen insanların evdeki bitkilerden kurtulmak istemesine bile neden olabilir. Ama bu bitkinin böyle ihtiyaçları yok. sadece havanın nemiyle gelişen bitki uzun süre doğallığını koruyabiliyor.
Nihayet bir tabloya yakından bakıyoruz. Bu açıdan adeta bir sünger gibi görünen bitki katmanlı dokusuyla bir ormanı da andırıyor. Sımsıkı ağaçlarla kaplı bir yağmur ormanı izlenimi veren bu doğal tablonun evlere çok sıcak bir hava katacağını söylemek güç değil.
Tabloları ister salonda, isterseniz de mutfağınız da kullanabilirsiniz. Oldukları mekana hoş bir enerji getiren tabloların mutfakta yemek pişiren hanımların gözünü gönlünü açacağı kesin. Tablo çerçeveleri bu mutfağın tezgahı ve rafıyla da bir bütünlük oluşturmuş.
Tabloları istediğiniz kombinasyonda sıralayıp, canınız sıkıldığında tablonun bulunduğu odanın havasını değiştirebilirsiniz. Buradaki uygulamada duvara, duvar kağıdıyla bir fon yapılmış ve tablolar bu fona asılmış. Bu da minimalist mekana enerjik bir hava katmış. Nötr renklerin tercih edildiği tabloların canlılığıyla renklenmiş.
İstediğiniz renkleri kombinleyerek farklı kompozisyonlar yaratmanız mümkün. Buradaki uygulamada tabloların siyah ve beyaz kontrastıyla da uyum sağladıklarını görebiliyoruz. Yeşil sarı ve nar çiçeği tablolar bembeyaz duvarda oldukça estetik bir görüntü arz ediyorlar. Sizce de öyle değil mi?
Ayrıca bitkilerin rengi gibi, çerçevenin rengi de sizin tercihinize kalmış. İster ham ahşap, ister koyu, isterse de açık renkli bir çerçeve seçebilirsiniz.
Bu resimde ve bir sonraki resimde tabloların farklı renklerini de daha da yakından göstermeyi istedik. Tam olarak olmasa da nar çiçeğini yakın renkteki bitki beyaz renkli çerçevenin içine yerleştirilmiş. Bizce çok başarılı bir kompozisyon olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz?
Tablolar için bir diğer seçenek de sarı tonlarından olan hardal. Bu tabloda hardal rengi için de beyaz çerçeve tercih edilmiş.
Evinizde canlı bitkileri seviyorsanız bu yazıyı da şiddetle tavsiye ediyoruz.