Modern araba kanopileri

Kimse kışın arabasının camlarının buzlanmasını, arabaya binip, arabadan inerken içeri yağmur suyu girmesini istemez. Üstelik arabasının güneşten, tozdan ve pislikten daha az etkilenmesini daha az yıkama ihtiyacı duymasını da ister. Ama maalesef her evin kapalı bir garajı olmuyor. Bu durumda küçücük bir bahçeniz bile olsa bir kanopi yaptırmayı düşünebilirsiniz. homify uzmanlarının elinden çıkan kanopilere göz atarken bunların sadece işlevsel olmakla kalmayıp tarz sahibi ve modern bir görüntüye sahip yapı unsurları da olabildiklerine tanık olacaksınız.
İlk olarak bir kanopi kurmak ve kaldırmak çok fazla zahmet ve işçilik gerektirmez. Ayrıca kanopilerin çok farklı kullanım alanları da olabilir. Örneğin yağmurlu ya da çok güneşli günlerde çocuğunuz hava şartlarından etkilenmeden bu kanopilerin altında oynayabilir. Kanopilerin aksine garaj ve hangarlar hem kapalı mekanlardır hem de inşatları uzun ve maliyetlidir.
SİEBAU RAUMSYSTEME GMBH & CO. KG müşteri ihtiyaçları ve kanopinin yapılacağı yerin fiziki koşullarına göre projeler revize edebiliyor. Kanopinin yapılacağı alan ister eğimli olsun isterse de karmaşık olsun, firma akılcı bir çözüm buluyor ve hem şartlara hem de müşteri beğenilerine uygun bir sonuç ortaya çıkarıyor.
Güneş enerjili kanopi fikri BCW Brandenburg firması tarafından geliştirilmiş. Fütüristik bir görüntüye sahip kanopinin tavanı solar panellerle kaplanmış ve güneş enerjisini elektriğe dönüştürme özelliğine sahip. Güneş enerjisi panellerinin üreteceği enerji kısa sürede kanopiye yapacağınız masrafı amorti edebiliyor. Hibrit ya da elektrikli arabanızı şarj etmek için illa da kapalı bir garaja ihtiyacınız da ortadan kalkmış oluyor.
Doğal bir malzeme olan ahşap tutkunuysanız, piyasada size göre çok farklı renk ve modelde kanopi bulunuyor. German Carportfabrik firması tarafından yapılan kanopi iki araç kapasiteli ve demonte şekilde gelerek kurulumu bahçenizde gerçekleştiriliyor. Çatı malzemesi 87kg/m²'den daha ağır olan kanopi yoğun kar yağışı olan bölgelere de uygun ve büyük kar kütlelerini taşıyabilecek güçte. Sağlam iskelet yapısı da kanopiyi güçlü kılan bir diğer özellik.
Birçokları için kanopilerin sadece işlevsel olması değil aynı zamanda görsel olarak bahçe ve evle de uyumlu olması gerekiyor. ARCHITEKTURBÜRO SEIPEL tarafından güçlendirilmiş beton, çelik ve ahşap malzeme kullanılarak yapılan bu kanopi hem bahçeye, hem de eve görsel olarak uyumlu biçimde tasarlanmış.
Burada gördüğünüz kanopi emprenyeli ahşaptan üç aracın park edebileceği şekilde tasarlanmış. Bu tarz kanopileri şehir içindeki bazı otoparklarda da görmek mümkün. Son derece sade ve evrensel biçimde inşa edilen kanopiler ahşap iskelet ve üçgen çatıdan oluşuyor. Ahşap kanopilerin avantajlarından biri ise doğal malzemeden oldukları için doğal ortamla uyum sağlayabilmeleri.
Bu model uzmanımız Guard Dreams'in en çok sattığı model. Merak etmeyin, bu kanopi stil sahibi görüntüsünün yanı sıra işlevini de mükemmel bir şekilde yerine getiriyor. Dream Guard2ın tüm kanopileri gibi bu model de statik testlere tabii tutuluyor. Bu modelin iskeletinde toz boya kaplı alüminyum kullanılmış.
Plikarbonat malzemeden yapılan bu kanopi hem estetik hem de çok pratik. Kırsal kesimlerdeki evlerde tarım araçlarını koymak için de tercih edilen kanopiler diğer örneklere göre daha ekonomik fiyatlarla temin edilebiliyor. Sonuç olarak polikarbonat kanopiler de arabanızı, güneş, yağmur, kir ve toz gibi dış etkenlerden koruyabiliyor ve kışın arabanızın camının daha az buzlanmasını sağlıyor.
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