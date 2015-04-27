Modern araba kanopileri

Kimse kışın arabasının camlarının buzlanmasını, arabaya binip, arabadan inerken içeri yağmur suyu girmesini istemez. Üstelik arabasının güneşten, tozdan ve pislikten daha az etkilenmesini daha az yıkama ihtiyacı duymasını da ister. Ama maalesef her evin kapalı bir garajı olmuyor. Bu durumda küçücük bir bahçeniz bile olsa bir kanopi yaptırmayı düşünebilirsiniz. homify uzmanlarının elinden çıkan kanopilere göz atarken bunların sadece işlevsel olmakla kalmayıp tarz sahibi ve modern bir görüntüye sahip yapı unsurları da olabildiklerine tanık olacaksınız.