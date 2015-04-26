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Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Aydin Sanli Aydin Sanli
SAHİLEVLERİ PROJE, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık MutfakDolap & Raflar
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Bahar gelmemekte inat ediyor ama sanırım bu haftadan sonra inadı kırılacak ve ortalık şenlenecek. Ağaçlar çiçeklenecek, kuşlar cıvıldaşacak. Yaz tatili planları yapılmaya başlanacak. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmamak için son bir gayret sarf edilecek. 

Geçtiğimiz hafta havalar soğuk gittiğinden daha çok iç mekan yazıları gündemde kaldı. Bu hafta homify'ın en çok okunan beş yazısı arasına yurt dışından iki dönüşüm projesi girdi. Kayseri'den bir daireyi tanıttığımız bir daire ve mutfaklarla ilgili iki yazı da haftaya damgasını vuran diğer yazılar oldu. 

Geçen hafta homify sayfalarına çok fazla vakit ayıramadıysanız, geçen haftanın en iyi beş yazısını hatırlatacağımız bu yazıyı şiddetle tavsiye ederiz. 

Önce & Sonra: Harabeden şahane bir çiftlik evine

Denkmalgeschützte historische Bäckerei "altes Nigglhaus" Bj. 1564 in Fischbachau, betterhouse betterhouse Kırsal Evler
betterhouse

betterhouse
betterhouse
betterhouse

Dünyanın her yerinden dönüşüm ve restorasyon projelerini Önce & Sonra yazılarında sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazılar homify okurlarının büyük ilgisini çekiyor. Zira bu hafta yayınlanan iki dönüşüm projesi yazısı da hafatanın en çok okunan beş yazısı arasına girdi. Haftanın ilk dönüşüm projesi Almanya'dan geldi. Harabe halindeki bir çiftlik evi işin ehli uzmanlar tarafından tanınamayacak derecede değiştirilmiş. Resimde evin dönüşüm sonrası dışarıdan görünümünü görüyorsunuz. Sizce de çok başarılı bir çalışma olmamış mı? Dönüşümün ayrıntılarını merak ediyorsanız tıklayın

Önce & Sonra: 125 yıllık bir köy evinin müthiş dönüşümü

réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg Modern Evler
atelier julien blanchard architecte dplg

atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

Bu hafta yayınladığımız Önce&Sonra yazılarımızdan diğeri de Fransa'dandı. Montpellier yakınlarında Hérault nehri kıyısında bulunan harabeye dönmüş bir köy evi başarılı Fransız mimarlık ajansı Atelier Julien Blanchard Architecte DPLG tarafından gerçekleştirilen dönüşüm projesiyle adeta kimlik değiştirerek konforlu bir konuta dönüşmüş. Doğal malzeme kullanımıyla köy evinin orijinal dokusunun da korunduğu dönüşüm projesi çok özgün tasarım fikirlerini de içinde barındırıyor. Siz de bu olağanüstü dönüşme adım adım şahit olmak istiyorsanız yazımızı buradan okuyabilirsiniz. 

Kayseri’de göz alıcı daire

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Oturma Odası
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Kayserili homify uzmanı İndeksa Mimarlık okurlarımız tarafından beğenilen dairelere imza atıyor. Özellikle çok lüks villaların resimlerine bakmanın imkansız bir hayal uğruna daha fazla sinir olmak olduğunu düşünen okurlarımız, daha makul ve bütçelerinin yetebileceği dairelerle ilgili yazılara ilgi gösteriyor. İndeksa'nın çalışmaları da hem bu şekilde okurun özdeşim kurmasını sağlayacak cinsten, hem de sıradan tasarım ürünlerinin üstüne çıkan ve içinde lüksü de barındıran daireler. Dairelerinden biri geçen hafta da en çok okunanlar listesinde yer alan Kayserili firmanın bu hafta yazımıza konu olan dairesi de çok ilgi gördü. Siz de bu enfes dairenin geri kalanını merak ediyorsanız tıklayın.

Tüm detaylarıyla incelikli ve işlevsel bir mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfaklar özellikle ev hanımları için evin en önemli bölümü. Doğrudan evin hanımlarını ilgilendirdiği için de en çok yenilenen bölümlerden. Bu konudaki ihtiyacı gören çok fazla tasarımcı ve üretici de sadece mutfak konusunda uzmanlaşmayı tercih ediyor. Geçen hafta en çok okunan yazılarımızdan biri de resimde gördüğünüz açık planlı mutfaktı. Televizyon ünitesinin bile bulunduğu mutfağın uzantısında kahve molası için tasarlanan minimalist anlayıştaki mobilyaları görmenizi özellikle tavsiye ediyoruz. Yazımızı buradan okuyabilirsiniz. 

İlham veren mutfak adaları

SAHİLEVLERİ PROJE, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık MutfakDolap & Raflar
As Tasarım – Mimarlık

SAHİLEVLERİ PROJE

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Muftak adaları modern mutfakların değişmez bir parçası haline geldi. Kimi zaman ocak ve evyeyi de içinde barındıran adalar bazen de sadece çalışma alanı olarak tasarlanıyor, ocak ve evye klasik biçimli duvara monteli tezgahlara bırakılıyor. İster ocak ve evye özelliği de olsun, ister olmasın mutfak adalarının mutfaklara modern bir kimlik kazandırıığı bir gerçek. Tüm bu işlevlerinin yanı sıra yemek masası olarak da kullanılabilen adalar mutfakları daha sosyal mekanlar haline de getiriyor. Tümü yerli tasarımcılarımızın elinden çıkma adalar geçtiğimiz haftaya damgasını vuran yazılardan biri oldu. Diğer modelleri de merak ettiyseniz tıklayın

Sandima: Yeniden doğan köy
Bu yazı ve görsellerden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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