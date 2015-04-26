Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bahar gelmemekte inat ediyor ama sanırım bu haftadan sonra inadı kırılacak ve ortalık şenlenecek. Ağaçlar çiçeklenecek, kuşlar cıvıldaşacak. Yaz tatili planları yapılmaya başlanacak. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmamak için son bir gayret sarf edilecek.
Geçtiğimiz hafta havalar soğuk gittiğinden daha çok iç mekan yazıları gündemde kaldı. Bu hafta homify'ın en çok okunan beş yazısı arasına yurt dışından iki dönüşüm projesi girdi. Kayseri'den bir daireyi tanıttığımız bir daire ve mutfaklarla ilgili iki yazı da haftaya damgasını vuran diğer yazılar oldu.
Geçen hafta homify sayfalarına çok fazla vakit ayıramadıysanız, geçen haftanın en iyi beş yazısını hatırlatacağımız bu yazıyı şiddetle tavsiye ederiz.
Dünyanın her yerinden dönüşüm ve restorasyon projelerini Önce & Sonra yazılarında sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazılar homify okurlarının büyük ilgisini çekiyor. Zira bu hafta yayınlanan iki dönüşüm projesi yazısı da hafatanın en çok okunan beş yazısı arasına girdi. Haftanın ilk dönüşüm projesi Almanya'dan geldi. Harabe halindeki bir çiftlik evi işin ehli uzmanlar tarafından tanınamayacak derecede değiştirilmiş. Resimde evin dönüşüm sonrası dışarıdan görünümünü görüyorsunuz. Sizce de çok başarılı bir çalışma olmamış mı? Dönüşümün ayrıntılarını merak ediyorsanız tıklayın.
Bu hafta yayınladığımız Önce&Sonra yazılarımızdan diğeri de Fransa'dandı. Montpellier yakınlarında Hérault nehri kıyısında bulunan harabeye dönmüş bir köy evi başarılı Fransız mimarlık ajansı Atelier Julien Blanchard Architecte DPLG tarafından gerçekleştirilen dönüşüm projesiyle adeta kimlik değiştirerek konforlu bir konuta dönüşmüş. Doğal malzeme kullanımıyla köy evinin orijinal dokusunun da korunduğu dönüşüm projesi çok özgün tasarım fikirlerini de içinde barındırıyor. Siz de bu olağanüstü dönüşme adım adım şahit olmak istiyorsanız yazımızı buradan okuyabilirsiniz.
Kayserili homify uzmanı İndeksa Mimarlık okurlarımız tarafından beğenilen dairelere imza atıyor. Özellikle çok lüks villaların resimlerine bakmanın imkansız bir hayal uğruna daha fazla sinir olmak olduğunu düşünen okurlarımız, daha makul ve bütçelerinin yetebileceği dairelerle ilgili yazılara ilgi gösteriyor. İndeksa'nın çalışmaları da hem bu şekilde okurun özdeşim kurmasını sağlayacak cinsten, hem de sıradan tasarım ürünlerinin üstüne çıkan ve içinde lüksü de barındıran daireler. Dairelerinden biri geçen hafta da en çok okunanlar listesinde yer alan Kayserili firmanın bu hafta yazımıza konu olan dairesi de çok ilgi gördü. Siz de bu enfes dairenin geri kalanını merak ediyorsanız tıklayın.
Mutfaklar özellikle ev hanımları için evin en önemli bölümü. Doğrudan evin hanımlarını ilgilendirdiği için de en çok yenilenen bölümlerden. Bu konudaki ihtiyacı gören çok fazla tasarımcı ve üretici de sadece mutfak konusunda uzmanlaşmayı tercih ediyor. Geçen hafta en çok okunan yazılarımızdan biri de resimde gördüğünüz açık planlı mutfaktı. Televizyon ünitesinin bile bulunduğu mutfağın uzantısında kahve molası için tasarlanan minimalist anlayıştaki mobilyaları görmenizi özellikle tavsiye ediyoruz. Yazımızı buradan okuyabilirsiniz.
Muftak adaları modern mutfakların değişmez bir parçası haline geldi. Kimi zaman ocak ve evyeyi de içinde barındıran adalar bazen de sadece çalışma alanı olarak tasarlanıyor, ocak ve evye klasik biçimli duvara monteli tezgahlara bırakılıyor. İster ocak ve evye özelliği de olsun, ister olmasın mutfak adalarının mutfaklara modern bir kimlik kazandırıığı bir gerçek. Tüm bu işlevlerinin yanı sıra yemek masası olarak da kullanılabilen adalar mutfakları daha sosyal mekanlar haline de getiriyor. Tümü yerli tasarımcılarımızın elinden çıkma adalar geçtiğimiz haftaya damgasını vuran yazılardan biri oldu. Diğer modelleri de merak ettiyseniz tıklayın.