Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bahar gelmemekte inat ediyor ama sanırım bu haftadan sonra inadı kırılacak ve ortalık şenlenecek. Ağaçlar çiçeklenecek, kuşlar cıvıldaşacak. Yaz tatili planları yapılmaya başlanacak. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmamak için son bir gayret sarf edilecek.

Geçtiğimiz hafta havalar soğuk gittiğinden daha çok iç mekan yazıları gündemde kaldı. Bu hafta homify'ın en çok okunan beş yazısı arasına yurt dışından iki dönüşüm projesi girdi. Kayseri'den bir daireyi tanıttığımız bir daire ve mutfaklarla ilgili iki yazı da haftaya damgasını vuran diğer yazılar oldu.

Geçen hafta homify sayfalarına çok fazla vakit ayıramadıysanız, geçen haftanın en iyi beş yazısını hatırlatacağımız bu yazıyı şiddetle tavsiye ederiz.