Kendi yapabileceğiniz ucuz rustik barbeküler için 27 fikir

Evet son derece sert geçen bu kış mevsiminin orta yerinde, bu yazı belki size yersiz gelebilir, hatta soğuk sevmeyenlerin hayallere dalmasına da sebep olabilir, ama neden olmasın ki. Bahar yaklaştı, yaz gelecek ve yeniden evlerimizin bahçelerine, parklara, piknik alanlarına, ormanlara çıkacağız ailemizle, arkadaşlarımızla birlikte.

Dolayısıyla bu yazıda evi ya da bahçe düzenlemesi müsait olanların ve yemek becerelierine güvenenlerin mutlaka ilgisini çekecek bazı açıkhava barbeküleri ve ocaklarından bir derleme hazırladık.

Yaz gelsin de açıkhavada mangal yapalım diye dört gözle bekleyenlerin mutlaka görmesi gereken rustik barbekü tasarımlarından hoş bir derleme için hazırsanız, başlayalım.