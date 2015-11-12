Kusursuz bir genç kız odası nasıl dekore edilir?

Kızınız için harikalar diyarı gibi bir genç odası tasarlamak istiyorsanız size sunduğumuz örnekler işinize yarayacak ve dekorasyon konusundaki heyecanınızı arttıracaktır. Kızlarınız kendi zevkleriyle ve kişisel tercihleriyle odalarında kendilerini daha iyi hissedecek ve dolayısıyla evdeki huzurları ikiye katlanacaktır.
Mükemmel bir genç kız odası yaratmak kızınızın kişisel zevklerine ve sevdiği renklere göre masalsı bir atmosfer yaratabilmekle mümkün. İlk başta gençler için seçilen ve planlanan dekorasyon örnekleri ebeveynleri korkutsa da aslında kişi çocuğunu tanıyorsa ve gereksinimlerinin farkındaysa hiç de zor değil. Örnek fotoğraftaki genç kız odası dekorasyonu birçok genç kızın hayallerini süsleyecek nitelikte. Dekorasyondaki mobilyaların detaylarını ele almadan önce sadece kullanılan renkler bile bir genç kızın havalara uçmasını sağlayabilir. Kızınız için en önemli meselelerden biri elbette odasının boyutu ve orada arkadaşlarıyla rahatça vakit geçirebileceği saatlerdir. Örnek dekorasyonda dikdörtgen planlı genişçe bir oda genç odası için ayrılarak normal bir ebeveyn odası gibi düşünülmüş adeta. Tuvalet masası, gardrop, komidin ve yatak malzemesi olarak ahşap seçilerek bembeyaz bir ortam yaratılmış. genç kız odası tasarımındaki yatak başından tutun da gardrop kulbuna kadar pembenin tonlarıyla odanın hareketliliği ve bir düş sembolü olan rengin yumuşaklığı odanın ferahlığını vurgulamış. Duvar yüzeyinin tamamında pembe çiçek desenli yeşil duvar kağıdı kullanılarak odanın tamamında sadece üç renk kullanılarak muhteşem bir genç kız odası tasarlanmış.
Ebeveynler için genç kız odası dekorasyonunda sıklıkla bizim ülkemizde alışılagelen pembe renk seçimi meşhurdur. Fakat aslında bu tutum çocuklarınızın zevklerine yönelik olmadığı gibi tek boyutlu bir görsel estetiğe kadar götürebilir insanı. Yani her genç kız pembe sevecek ve pembe olan her mekanda mutlu olacak gibi bir kuralımız olamaz. Öyleyse kızınız için çok yararlı bir şey yaparak ona daha renkli bir oda sunmanız mümkün. Rustik stile ait bu dekorasyon örneği pekala sizin küçük kızınızın hikayelerine ve masallarına eşlik edebilir, çatı katında unutmayacağı bir çocukluk dönemi geçirmesine olanak sağlayabilir. Örnek çocuk odası dekorasyonunda çatı katında bulunan kısım çocuk odasına dönüştürülerek sarı ve mavi ile renkli bir atmosfer yaratılmış. Kızınız yastığa başını koyduğunda mavilikleri görecek ve belki de kendini gökyüzünün altında hissedecektir. Pencere önüne yerleştirilmiş yatak başına minik bir komidin koyularak duvar ve yatak arasındaki boşluk değerlendirilmiş. Yatağın sağ kısmında ise kızınızın giyeceklerini yerleştirdiğiniz beyaz lake bir şifonyer konumlandırılmış ki kızınızın sevdiği aksesuarlar ve oyuncaklar her an elinin altında olsun. Uzun yıllar çocuğunuzun güvenle ve huzurla kullanabileceği bu ortam sizi şimdiden heyecanlandırdı değil mi?
Çocuklar için tasarlanmış mobilya ve dekorasyon seçeneklerini artık kıskanmamak elde değil! Çocuğunuzun içeride saatlerini geçireceği bir alan olması hem sizi hem de onu memnun edecek, kendiyle barışık olmasını sağlayacaktır. Örnek çocuk odası dekorasyonunda ÇELEBİ AHŞAP & İÇ DEKORASYON VE TASARIM adlı firma doğayı ve sokağı çocuğunuzun odasına taşımış adeta. Çocuk kitaplarında ve masallarda gördüğümüz ağaç evler artık evlerimizin içinde! Ağaçlara çıkmak ve eğlenceli ortamlarda yer almak tabi ki sadece erkeklere özgü değil! Kızınızın odasını bir ağaç ev karyolalı yatak tasarımıyla taçlandırmak isterseniz uzmanlarımız sizin için çeşitli renk ve boyut seçenekleriyle hizmetlerini veriyor olacak. Ağaç ev tasarımı içerisine raflar koyularak çocuğunuzun kitaplarının yanı başında yatmasına olanak sağlamış. Ağaç ev tasarımının kapıları kapanabilir oluşuyla da çocukların saklanma ve arkadaşlarıyla oyun oynamaları için eğlenceli işlevlere de açık. Zeminin ahşap parke oluşu hem güvenli ve hijyenik ortamı ısıtmış hem de tamamen beyaz olan ağaç ev ve minik masa sandalyenin ortaya çıkmasını sağlamış.
Hem kız hem de erkek çocuklar kendi alanlarında yani odalarında mutlaka oyun oynamak için bir alana ihtiyaç duyarlar. Hepimizin oyun oynama güdüsü çocukluğumuzun o eski özgür hallerine öykünmedir. Siz de kızınız için örnek fotoğraftaki gibi bir oyun çadırı kurmak istemez misiniz? Sadece bir kısmını görebildiğimiz çocuk odası dekorasyonu son derece sade ve şık bir tasarım uygulamasıyla sizleri bekliyor. Ahşap zemin üzerine odanın bir köşesine yerleştirilmiş beyaz renkli ve aydınlatma detaylı çadır çocuklarınızın güvende ve huzurlu hissedebileceği bir alan olarak tasarlanmış. Çadırın altında kullanılan halı hem onları zeminden koruyacak hem de alanın yumuşacık bir dinlenme alanı olmasına yardım edecektir. Tıpkı çocuk kitabı illüstrasyonlarındaki çadırlara benzeyen bu tasarım duvara asılmış bulutla son derece uyumlu bir birliktelik kurmuyor mu? Tabi ki çadırı yerleştirip odayı bırakmamak gerek, duvardaki dekoratif öğeler ve rengarenk kitaplar çocuğunuzun görsel zekasının çok küçük yaşlarda gelişmesini sağlayacak.
Kızınız için yaratacağınız çalışma alanı ona çok küçük yaşlardan itibaren kendi kendiyle kalma becerisi ve okuma alışkanlığı kazandıracaktır. Çünkü kişinin okuması, yazması ve kendisiyle kalmasıyla aslında zevkiyle ve kişisel alanıyla ilintilidir. Örnek fotoğraftaki çocuk odası dekorasyonu çocuğun odasında sadece uyuyup oyun oynayacağı değil aynı zamanda bir kalesi gibi göreceği çalışma alanına sahip. Pencere önüne yerleştirilmiş masa gün ışığından akşama kadar yaralanmak için oldukça güzel bir köşe olarak tasarlanmış. Masanın hizasından tavana kadar ise uzun ahşap raflar sabitlenerek kızınızın dosyalarını, defterlerini ve kitaplarını organize etmesi için kullanışlı bir çözümleme. Duvar zemininin kırmızı seçilmesiyle beyaz mobilyalar daha da görünür hale gelerek kızınızın cıvıl cıvıl bir ortamda yaşamasına olanak sağlanmış.
Örnek çocuk odası dekorasyonu kızınız için çok verimli ve kullanışlı bir alan olarak alternatifler içinden kendisini gösteriyor. İki duvar arasında kalan köşenin bir çalışma alanı olarak tasarlanması kızınızın kendini güvende ve rahat hissetmesini sağlayacaktır. Duvarın siyah tercih edilmesi ahşap tezgahlı masayı ve beyaz lake ayaklarının şıklığını görmemiz açısından ilgi çekici. Beyaz metal konstrüksiyonlu masa üzerine yerleştirilmiş kitaplık çözümlemesi farklı boyutlardaki raflarla alana çeşitlilik kattığı gibi kızınızın kitaplarını, bitkilerini, çeşitli dekoratif objelerini ve heykelciklerini yerleştirmesi için harika bir tasarım uygulaması olmuş. Böylelikle kızınız tüm birikimini ve kişisel tarihini buraya taşıyabilir, görsel anlamda da kendisini bu alandan başlayarak geliştirebilir.
Örnek fotoğraftaki genç kız odası dekorasyonu kızların hayallerini süsler nitelikte öğeler teşkil ediyor. Dekorasyonda kullanılan ahşap karyolalı yatak aynı zamanda bir divan işlevi gördüğünden kızınızın arkadaşlarıyla keyifli sohbetler geçirmesini de sağlayacak. Klasik stilli yatak kitaplıklarla birlikte tasarlanarak adeta bir niş içine yerleştirilmiş izlenimi veriyor. Tek bir duvarın aynı zamanda bir çok işleve sahip olması mekandaki alanı kullanım açısından her odaya uygulanabilir bir örnek olma amacını da taşıyor diyebiliriz. Odanın pencere tarafındaki kısma bir çalışma masası ve sandalye yerleştirilerek mekandan hem ayrı hem de birleşik bir alan kurma amaçlanmış. Odanın renkleri aydınlatma elamanından tutun da yastıklara kadar beyazın ve sıcak renklerin hakimiyetinde bir kompozisyon içinde tasarlanmış. Klasik tatların kızınızın zevkine uygun olduğunu düşünüyorsanız uzmanlarımız odanıza uygun alternatifleri sizlerle paylaşmaya hazır. Sıcak renkleri ve romantik tatları kızınızın odasına taşıyın, pişman olmayacaksınız.
Modern stilin çocuklarınızın zevkine çok daha uygun olduğunu düşünüyor iseniz; Modern genç odası tasarımı örnekleri adlı yazımızdan fikir alabilir, yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.