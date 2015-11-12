Kusursuz bir genç kız odası nasıl dekore edilir?

Örnek fotoğraftaki genç kız odası dekorasyonu kızların hayallerini süsler nitelikte öğeler teşkil ediyor. Dekorasyonda kullanılan ahşap karyolalı yatak aynı zamanda bir divan işlevi gördüğünden kızınızın arkadaşlarıyla keyifli sohbetler geçirmesini de sağlayacak. Klasik stilli yatak kitaplıklarla birlikte tasarlanarak adeta bir niş içine yerleştirilmiş izlenimi veriyor. Tek bir duvarın aynı zamanda bir çok işleve sahip olması mekandaki alanı kullanım açısından her odaya uygulanabilir bir örnek olma amacını da taşıyor diyebiliriz. Odanın pencere tarafındaki kısma bir çalışma masası ve sandalye yerleştirilerek mekandan hem ayrı hem de birleşik bir alan kurma amaçlanmış. Odanın renkleri aydınlatma elamanından tutun da yastıklara kadar beyazın ve sıcak renklerin hakimiyetinde bir kompozisyon içinde tasarlanmış. Klasik tatların kızınızın zevkine uygun olduğunu düşünüyorsanız uzmanlarımız odanıza uygun alternatifleri sizlerle paylaşmaya hazır. Sıcak renkleri ve romantik tatları kızınızın odasına taşıyın, pişman olmayacaksınız.

Modern stilin çocuklarınızın zevkine çok daha uygun olduğunu düşünüyor iseniz; Modern genç odası tasarımı örnekleri adlı yazımızdan fikir alabilir, yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.