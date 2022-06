Kusursuz bir genç kız odası nasıl dekore edilir?

Ebeveynler için genç kız odası dekorasyonunda sıklıkla bizim ülkemizde alışılagelen pembe renk seçimi meşhurdur. Fakat aslında bu tutum çocuklarınızın zevklerine yönelik olmadığı gibi tek boyutlu bir görsel estetiğe kadar götürebilir insanı. Yani her genç kız pembe sevecek ve pembe olan her mekanda mutlu olacak gibi bir kuralımız olamaz. Öyleyse kızınız için çok yararlı bir şey yaparak ona daha renkli bir oda sunmanız mümkün. Rustik stile ait bu dekorasyon örneği pekala sizin küçük kızınızın hikayelerine ve masallarına eşlik edebilir, çatı katında unutmayacağı bir çocukluk dönemi geçirmesine olanak sağlayabilir. Örnek çocuk odası dekorasyonunda çatı katında bulunan kısım çocuk odasına dönüştürülerek sarı ve mavi ile renkli bir atmosfer yaratılmış. Kızınız yastığa başını koyduğunda mavilikleri görecek ve belki de kendini gökyüzünün altında hissedecektir. Pencere önüne yerleştirilmiş yatak başına minik bir komidin koyularak duvar ve yatak arasındaki boşluk değerlendirilmiş. Yatağın sağ kısmında ise kızınızın giyeceklerini yerleştirdiğiniz beyaz lake bir şifonyer konumlandırılmış ki kızınızın sevdiği aksesuarlar ve oyuncaklar her an elinin altında olsun. Uzun yıllar çocuğunuzun güvenle ve huzurla kullanabileceği bu ortam sizi şimdiden heyecanlandırdı değil mi?