Küçük daireler için en uygun mobilyalar nelerdir?

Şehirlerin giderek azalan alanları ve artan konut ihtiyacı yapı sektörünü daha küçük metrekarelerde evler üretmeye mecbur bırakıyor. Yeni nesil yapılarda eskisi gibi geniş evler bulmak pek kolay değil. Evlerin giderek daralan alanları da tasarımcıları yeni dekorasyon çözümleri bulmaya itiyor. Az yer kaplayıp çok işlev sunan mobilyalar, çağımızın dekorasyon anlayışının yükselen değerleri arasında. Stüdyo daire kültürünün de oldukça yaygınlaşması modüler mobilya anlayışına değer kazandırıyor. Eğer siz de geniş olmayan bir eve sahipseniz ve alan tasarrufu sağlayabilmek için mobilya önerilerine ihtiyacınız varsa bu yazımıza kulak verin. Küçük dairelerin daha verimli kullanılabilmesini sağlayacak, birbirinden şık ve kullanışlı mobilya önerileri bu yazımızda olacak. Katlanabilir özellikleri ile yer tasarrufu sağlayan mobilyalar, tek bir gövdede birçok işlev barındıran çok fonksiyonlu mobilyalar, az yer kaplaması için bir kaç mobilyanın birleşik kullanıldığı sistemler, ve dolaplarda saklanabilen gizli mobilyalar, en şık örnekleriyle, dekorasyonlarınız için ilham kaynağı olacak.
Dar odaları daha geniş gösterebilmek için uygulanabilecek birçok farklı yöntem vardır. Bunları, duvar ve zemin renklerinin daha açık tonlarda seçilmesi, geniş ve çok pencere kullanılması, dekorasyonda aksesuar olarak aynaların mutlaka kullanılması, renk dengesi ve aydınlatmanın doğru bir şekilde sağlanması, parlak yüzeyli ışığı yansıtıcı özellikte mobilya ve aksesuarların kullanılması, dekorasyonu dikey düzlemde kombinasyonlarla tamamlamak şeklinde sıralayabiliriz. Bu yöntemler odanın kısmen daha geniş görünmesini sağlasa da herhangi bir şekilde alan kazandırmazlar. Dekorasyonda alan tasarrufu sağlayabilmek için öncelikle kullanacağınız mobilya ve aksesuarları gözden geçirmeniz gerekecektir. Hantal, çok yer kaplayan, tek bir işlevi bulunan mobilyalar dar evler için hiç uygun değildir. Bu nedenle sizleri modüler mobilya anlayışıyla tanışmaya davet ediyoruz. Modüler, çok işlevli, katlanabilir ve açılır kapanır özellikteki mobilyalar dar odalarda alan tasarrufu sağlamanın en doğru yoludur.
Dekorasyonda mobilyalar kadar aksesuarlar da önelidir. Kullanacağınız aksesuarların pratik ve küçük kütleli olması dekorasyonlarınız için çok daha ferahlatıcı olacaktır. Dekorasyona başlamadan önce kullanmadığınız aksesuarları seçerek gözden çıkarmanız, sağlıklı bir dekora başlamak önemli bir adım olacaktır. Bu konuda minimal dekorasyon anlayışının özelliklerine bakarak fikir edinebilirsiniz. Az eşya düsturuyla işe koyulan minimal dekorasyon alanları doğru kullanmanın en pratik tollarını sunuyor. Minimal dekorasyon aksesuarları üzerine farklı örnekler görmek için sitemizin “Ürünler” sekmesinde, “Minimalist stil” filtrelemesi yaparak, bir gezintiye çıkabilirsiniz. Ayrıca “Evlere kişilik kazandıran ev aksesuarları” başlıklı yazımıza bir göz atmanızı da önemle tavsiye ediyoruz.
Gömme mobilya kültürü oldukça eskiye dayanıyor. Anneannelerimizin yüklük olarak kullandığı gömme dolaplar daha farklı formlarda ve modern çizgilerle yeni nesil dekorasyona katılıyor. Gömme dolap mantığı ile tasarlanan gömme yataklar, tek odalı evler veya misafir yatağı olarak kullanabilmek için ideal. Duvara niş şeklinde açılmış boşluğa ya da iki sütun arasına yerleştirilen dolap ve içerisinde açılır kapanır formlu yatak şeklinde bulunan bu mobilya dar odalarınız için kurtarıcı olacaktır. Bu dekorda, tek odalı bir evin oturma odasında dolap olarak bulunan gömme yatağın açılmış halini görüyorsunuz.
Birçok farklı mobilya ile hazırlanmış modelleri bulunan birleşik mobilyalar iki mobilya arasında bırakılması gereken boşluğu ortadan kaldırarak başarılı bir yer tasarrufu sağlıyor. Özellikle çocuk odalarına uygulanan bu mobilya tarzı üst üste yatak olarak bilinen ranzalardan ilham alınarak üretilmiş mobilyalardır. Modüler mobilya anlayışının dekorasyonlarımıza kazandırdığı bu modeller yatak, dolap, çekmece, oyun alanı, der masası ve giysi dolabı gibi birçok yapıyı tek parça halinde sunabiliyor. Modern ve şık dizaynları ile de stilinizi tamamlayacak olan birleşik mobilyalar sağlam, kullanışlı ve şık.
İzmir firması olan Indesingn'ın imzasını taşıyan bu dekorasyon, geniş olmayan evlerin çocuk ve genç odaları için ilham kaynağı olabilir.
Katlanabilir veya açılır kapanır özellikte olan ve ana işlevinin dışında yan işlevler de sunan modüler mobilyalar evin her odasında ve stil dekorasyonda rahatlıkla kullanılabiliyor. K105 Mobilya tasarımı olan bu koltuk dar alanlara birkaç avantaj birden kazandırıyor. L formundaki köşe koltuk hem kolay bir şekilde doğru yerleşim sağlıyor hem de farklı işlevleri ile odayı zenginleştiriyor. Açıldığı zaman yatak olabilen veya L formu ayrılarak koltuk ve puf şeklinde iki mobilya olabilen çok yönlü bir model. Modüler koltuklar, kasasında katlı yatak bulunduran, kasası depolama alanı olarak kullanılabilen, açılarak yatak olabilen veya farklı formlarda koltuklara dönüşebilen yapılarda bulunabiliyor. Dekorasyonunuza ve ihtiyaçlarınıza en uygun modüler koltuğu seçerek odalarınızda alan tasarrufu sağlayabilirsiniz.
Mutfağınızda masa için ayıracak alanınız yoksa gizli masalar tam size göre. Herhangi bir mobilyaya ekli ve gizli bulunan, açıldığında farklı büyüklüklerde masaya dönüşen gizli masalar modüler mutfak mobilyaları içinde en popüler olanlardan. Bu dekorda orta tezgahın içinde bulunan panelin açılarak masa gibi kullanılabildiğini görüyorsunuz. Kalabalık olmayan ve dar evler için son derece uygun ve kullanışlı bir mobilya.
Tıpkı gizli masalar gibi katlanır masalar da kullanılabilecek en uygun mobilyalar arasında geliyor. Bu masa, katlanabilir ve iki işlevli yapısıyla başarılı bir modüler masa. Kapalı halde orta sehpa olarak kullanılan mobilyanın açık halini görmek için firma sayfasına bakabilirsiniz. Yan yüzeyleri kaldırılıp, iç kısımda çapraz duran bacaklar açıldığında büyük ve sağlam bir yemek masasına dönüşüyor. Farklı renk ve büyüklüklerde bulabileceğiniz bu model modüler ve çok fonksiyonlu mobilyalara güzel bir örnek.
Katlanır mobilyalara örnekler verirken evin ufaklıkları için kullanılacak çalışma masalarından bahsetmeden geçemeyiz. Duvara monte edilen bu masalar kaldırılıp menteşeleri kitlendiğinde sağlam ve kullanışlı bir duvar masasına dönüşüyor. Ders sırası olarak kullanmak için oldukça uygun. Farklı renk ve büyüklüklerde birçok çeşidini bulabilirsiniz.
Bu renkli ve desenli sandalyeler cıvıl cıvıl görüntüleriyle dekorları canlandırıyor. Açılır kapanır formu ile oldukça kullanışlı bir modüler mobilya olan bu sandalyeleri çok seveceksiniz. Kapalı formu ile duvarlara da asılabilen bu sandalyeler evde neredeyse hiç yer kaplamayacaktır. Farklı desenlerde ve renklerde edinerek sandalye ihtiyacınızı en az kütleli şekilde karşılayabilirsiniz. Benzer şekilde duvara monte edilen açılır kapanır raflar ile birlikte oldukça şık çalışma alanları oluşturacak bir mobilya.
Odalarınızda alandan tasarruf etmek ve alanı geniş göstermek için uygulanması gereken bütün adımları gerçekleştirseniz dahi doğru bir yerleşim sağlamazsanız verim elde edemezsiniz. Doğru ve düzenli bir yerleşim için dikkat etmeniz gereken iki önemli kural var. Birincisi; mobilya yerleştirirken köşeleri mutlaka kullanın. İkincisi ise; odada belirlediğiniz merkezden etrafa doğru yayılacak bir düzenleme yapın. Bu dekor oldukça dar bir odaya uygulanmış. Köşeye yerleştirilen yatak ve kombinasyonu dikey düzleme taşıyan tablolar ile oldukça başarılı bir yerleştirme yapılmış. Aksesuarlar ile tamamlanan dekor ne kalabalık ne de boş görünüyor. Dengeli ve tam kararında.