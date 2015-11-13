Küçük daireler için en uygun mobilyalar nelerdir?

Şehirlerin giderek azalan alanları ve artan konut ihtiyacı yapı sektörünü daha küçük metrekarelerde evler üretmeye mecbur bırakıyor. Yeni nesil yapılarda eskisi gibi geniş evler bulmak pek kolay değil. Evlerin giderek daralan alanları da tasarımcıları yeni dekorasyon çözümleri bulmaya itiyor. Az yer kaplayıp çok işlev sunan mobilyalar, çağımızın dekorasyon anlayışının yükselen değerleri arasında. Stüdyo daire kültürünün de oldukça yaygınlaşması modüler mobilya anlayışına değer kazandırıyor. Eğer siz de geniş olmayan bir eve sahipseniz ve alan tasarrufu sağlayabilmek için mobilya önerilerine ihtiyacınız varsa bu yazımıza kulak verin. Küçük dairelerin daha verimli kullanılabilmesini sağlayacak, birbirinden şık ve kullanışlı mobilya önerileri bu yazımızda olacak. Katlanabilir özellikleri ile yer tasarrufu sağlayan mobilyalar, tek bir gövdede birçok işlev barındıran çok fonksiyonlu mobilyalar, az yer kaplaması için bir kaç mobilyanın birleşik kullanıldığı sistemler, ve dolaplarda saklanabilen gizli mobilyalar, en şık örnekleriyle, dekorasyonlarınız için ilham kaynağı olacak.

Dar odaları daha geniş gösterebilmek için uygulanabilecek birçok farklı yöntem vardır. Bunları, duvar ve zemin renklerinin daha açık tonlarda seçilmesi, geniş ve çok pencere kullanılması, dekorasyonda aksesuar olarak aynaların mutlaka kullanılması, renk dengesi ve aydınlatmanın doğru bir şekilde sağlanması, parlak yüzeyli ışığı yansıtıcı özellikte mobilya ve aksesuarların kullanılması, dekorasyonu dikey düzlemde kombinasyonlarla tamamlamak şeklinde sıralayabiliriz. Bu yöntemler odanın kısmen daha geniş görünmesini sağlasa da herhangi bir şekilde alan kazandırmazlar. Dekorasyonda alan tasarrufu sağlayabilmek için öncelikle kullanacağınız mobilya ve aksesuarları gözden geçirmeniz gerekecektir. Hantal, çok yer kaplayan, tek bir işlevi bulunan mobilyalar dar evler için hiç uygun değildir. Bu nedenle sizleri modüler mobilya anlayışıyla tanışmaya davet ediyoruz. Modüler, çok işlevli, katlanabilir ve açılır kapanır özellikteki mobilyalar dar odalarda alan tasarrufu sağlamanın en doğru yoludur.

Dekorasyonda mobilyalar kadar aksesuarlar da önelidir. Kullanacağınız aksesuarların pratik ve küçük kütleli olması dekorasyonlarınız için çok daha ferahlatıcı olacaktır. Dekorasyona başlamadan önce kullanmadığınız aksesuarları seçerek gözden çıkarmanız, sağlıklı bir dekora başlamak önemli bir adım olacaktır. Bu konuda minimal dekorasyon anlayışının özelliklerine bakarak fikir edinebilirsiniz. Az eşya düsturuyla işe koyulan minimal dekorasyon alanları doğru kullanmanın en pratik tollarını sunuyor. Minimal dekorasyon aksesuarları üzerine farklı örnekler görmek için sitemizin “Ürünler” sekmesinde, “Minimalist stil” filtrelemesi yaparak, bir gezintiye çıkabilirsiniz. Ayrıca “Evlere kişilik kazandıran ev aksesuarları” başlıklı yazımıza bir göz atmanızı da önemle tavsiye ediyoruz.