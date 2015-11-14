Daha geniş görünümlü ve düzenli mutfaklara nasıl sahip olabilirim?

Beslenme ihtiyacımızı karşıladığımız alanlar olarak mutfaklar evin en çok vakit geçirilen odalarından biridir. Kullanım alanı olarak bakıldığında ise ilk sıradadır. Yemek yapma ve yeme, misafir ağırlama gibi rutinlerimizin alanı olan mutfakların ferah bir dekora sahip olması kullanım açısından oldukça önemlidir. Mutfağın ne sıklıkta kullanılırsa kullanılsın her daim düzenli ve toplu görünmesini sağlayan detaylar vardır. Özellikle mutfağında yeterli alanı olmayanlar için mutfağı daha geniş ve ferah gösterecek aynı zamanda daha düzenli bir dekorasyon sağlayacak öneriler bu yazımızda olacak. Genişliği ne olursa olsun dekorasyonunuzu aydınlatacak önerilerle ve birbirinden güzel örnek mutfak tasarımları ile dekorlarınıza ilham kaynağı bulacaksınız.

Dar mutfakları daha geniş gösterebilmek için uygulanabilecek birçok farklı yöntem vardır. Bunları, duvar ve zemin renklerinin daha açık tonlarda seçilmesi, geniş ve çok pencere kullanılması, kullanışlı raf ve çekmeceler barındıran dolaplar kullanılması, renk dengesi ve aydınlatmanın doğru bir şekilde sağlanması, parlak yüzeyli ışığı yansıtıcı özellikte mutfak ekipmanları ve aksesuarların kullanılması, dekorasyonu dikey düzlemde kombinasyonlarla tamamlamak şeklinde sıralayabiliriz. Ancak bu yöntemler mutfağın kısmen daha geniş görünmesini sağlasa da herhangi bir şekilde alan kazandırmazlar. Mutfakta alan tasarrufu sağlayabilmek için açılır kapanır özellikte masa ve sandalyeler, modüler mobilyalar ve kalabalığı yok edecek kilerler kullanmak çok daha etkili olacaktır. Kütlece büyük, çok yer kaplayan, tek bir işlevi bulunan masa ve sandalyeler dar mutfaklar için pek uygun değildir. Modüler, çok işlevli, katlanabilir ve açılır kapanır özellikteki mutfak mobilyaları dar mutfaklarda alan tasarrufu sağlamanın en doğru yoludur. Ayrıca mutfağı daha geniş göstermenin ve daha verimli bir çalışma alanı yaratmanın önemli bir yolu da evye – buzdolabı – ocak üçlüsünü doğru yerleştirmektir. Bu üçlünün yerleşiminde aralıkları ne kadar geniş tutarsanız mutfağınız o kadar ferahlar.

Mutfaklarda az eşya ve az renk ile düzenli ve kullanışlı dekorlar yaratmanın yolu minimalist tasarım anlayışından geçiyor denebilir. Minimalist sitilde dizayn edilmiş yüzlerce farklı mutfak tasarımı için sitemizde arama yapabilirsiniz. Ya da, daha fazla kullanışlı mutfak dolabı modelleri için “Kullanışlı ve şık mutfak dolap modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.