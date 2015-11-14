Daha geniş görünümlü ve düzenli mutfaklara nasıl sahip olabilirim?

Beslenme ihtiyacımızı karşıladığımız alanlar olarak mutfaklar evin en çok vakit geçirilen odalarından biridir. Kullanım alanı olarak bakıldığında ise ilk sıradadır. Yemek yapma ve yeme, misafir ağırlama gibi rutinlerimizin alanı olan mutfakların ferah bir dekora sahip olması kullanım açısından oldukça önemlidir. Mutfağın ne sıklıkta kullanılırsa kullanılsın her daim düzenli ve toplu görünmesini sağlayan detaylar vardır. Özellikle mutfağında yeterli alanı olmayanlar için mutfağı daha geniş ve ferah gösterecek aynı zamanda daha düzenli bir dekorasyon sağlayacak öneriler bu yazımızda olacak. Genişliği ne olursa olsun dekorasyonunuzu aydınlatacak önerilerle ve birbirinden güzel örnek mutfak tasarımları ile dekorlarınıza ilham kaynağı bulacaksınız.
Dar mutfakları daha geniş gösterebilmek için uygulanabilecek birçok farklı yöntem vardır. Bunları, duvar ve zemin renklerinin daha açık tonlarda seçilmesi, geniş ve çok pencere kullanılması, kullanışlı raf ve çekmeceler barındıran dolaplar kullanılması, renk dengesi ve aydınlatmanın doğru bir şekilde sağlanması, parlak yüzeyli ışığı yansıtıcı özellikte mutfak ekipmanları ve aksesuarların kullanılması, dekorasyonu dikey düzlemde kombinasyonlarla tamamlamak şeklinde sıralayabiliriz. Ancak bu yöntemler mutfağın kısmen daha geniş görünmesini sağlasa da herhangi bir şekilde alan kazandırmazlar. Mutfakta alan tasarrufu sağlayabilmek için açılır kapanır özellikte masa ve sandalyeler, modüler mobilyalar ve kalabalığı yok edecek kilerler kullanmak çok daha etkili olacaktır. Kütlece büyük, çok yer kaplayan, tek bir işlevi bulunan masa ve sandalyeler dar mutfaklar için pek uygun değildir. Modüler, çok işlevli, katlanabilir ve açılır kapanır özellikteki mutfak mobilyaları dar mutfaklarda alan tasarrufu sağlamanın en doğru yoludur. Ayrıca mutfağı daha geniş göstermenin ve daha verimli bir çalışma alanı yaratmanın önemli bir yolu da evye – buzdolabı – ocak üçlüsünü doğru yerleştirmektir. Bu üçlünün yerleşiminde aralıkları ne kadar geniş tutarsanız mutfağınız o kadar ferahlar.
Mutfaklarda az eşya ve az renk ile düzenli ve kullanışlı dekorlar yaratmanın yolu minimalist tasarım anlayışından geçiyor denebilir. Minimalist sitilde dizayn edilmiş yüzlerce farklı mutfak tasarımı için sitemizde arama yapabilirsiniz. Ya da, daha fazla kullanışlı mutfak dolabı modelleri için “Kullanışlı ve şık mutfak dolap modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Aydınlık ve ferah bir dekorasyona sahip olmanın altın anahtarı cam kapı ve pencerelerdir. Dekorun aydınlatması ne kadar doğruysa görüntüsü de o kadar ferah olur. Mutfağın mimari özellikleri göz önünde bulundurularak yapılan, farklı yüksekliklerde ve farklı özelliklerde ışıklandırma dekorun aydınlatmasını sağlasa da gün ışığı kadar doğal ve başarılı bir aydınlatma kazandıramaz. Bu nedenle gün ışığı her zaman en doğru ışık kaynağıdır. Bu kaynağı en verimli şekilde kullanmanın yolu da cam kapı ve geniş pencerelerdir. Bu dekorda kullanılan cam kapı, mutfağı bahçeyle buluşturuyor. Mutfağın bir cephesini sonsuza uzatan cam kapı mekanı geniş göstermenin de en iyi yollarından biri.
Mekanınız dar bile olsa duvar ve zemin renklerini sıfırlayarak son derece aydınlık dekorlar yaratabilirsiniz. Beyaz fon ferah bir dekorun en etkili ögesidir. As Tasarım imzalı bu mutfak pek geniş olamayan bir alana sahip ancak mekanı geniş göstermek için uygulanabilecek hemen her detayı başarılı bir şekilde kullanmış. Beyaz fon, parlak ve pürüzsüz yüzeyler, cam aksesuarlar, ankastre ürünler, kalabalıktan arınmış düzenli bir ortam ve rahat depolama sağlayan çok sayıda mutfak dolabı ile muhteşem bir mutfak yaratılmış.
Duvarlarda olduğu gibi zeminde ve mobilyalarda da açık renkleri tercih etmek aydınlık görünüm için önemlidir. Özetlemek gerekirse; ışığı yansıtacak ne kadar çok yüzey olursa mekan o kadar ferahlar. Ayrıca zeminde mozaik veya küçük karolar yerine geniş seramikler veya yekpare zemin kaplamaları kullanmak da aydınlık açısından etkilidir. Bu dekorda görev aydınlatması için kullanılan metal görünümlü lambalar, tavan aydınlatması ve spotlarla birlikte başarılı bir aydınlatma sağlamış.
Geniş ve kaba mobilyalar hem fazla yer kaplar hem de taşıması, bakımı zordur bu nedenle mutfaklarda daha minimal çizgilerde, modüler mobilyalar kullanmak çok daha akıllıca olacaktır. Aynı mantıkla ankastre ürünler normal beyaz eşyalara göre daha az yer kaplar. Gömme ekipman mantığına dayanan ankastreler alan tasarrufu konusunda etkilidir. Katlanır masa ve sandalyeler, gizli masalar, küçük tabureler mutfak dekorasyonunu ferahlatan minimal eşyalardır. Bol çekmeceli ve raflı modüller kullanmak, köşelerde kapaklı dolap yerine raylı kiler sistemleri kullanmak ve küçük ev aletlerinden sık kullanılmayanları mümkün olduğunca açık alanlardan kaldırmak dekoru ferahlatmak için hatırı sayılır katkılar sağlar. Bunun yanı sıra evye – ocak – buzdolabı üçgenine de dikkat etmek gerekir. Bu üç ekipmanın aralarında ne kadar mesafe olursa mutfak o kadar geniş görünür.
Yatay alanınız dar olduğu için kendinize dikey düzlemde alanlar yaratmak yer tasarrufu açısından önemli bir detaydır. Kullanacağınız dolap ve rafların tavana kadar uzanması her ne kadar üst rafları kullanmakta zorluk yaşatsa da alan kazanmanıza ciddi katkı sağlayacaktır. Bu dekorda sağ tarafa yerleştirilen raf sistemi tavana kadar kullanışlı bir alan sunuyor. Mutfağınızın dikey düzlemini verimli kullanmak, en az odanın zeminini doğru kullanmak kadar önemlidir. Ayrıca yoğunlukla açık renklerle dekor ettiğiniz mutfakta canlı renklerle vurgu yapmak hem modern hem de ferah bir hava kazandırır. Bu dekordaki sarı sandalyelerle sağlandığı gibi.
Dekorasyondan bağımsız olarak mutfakta oluşacak kalabalık görüntüyü engellemek de önemlidir. Mutfak tezgahının üzerinde duran kiler malzemeleri veya neredeyse tezgahtaki bütün boş alanları kaplayan küçük ev aletleri mutfağınızı dağınık ve dolayısıyla da kapalı gösterir. Bundan kurtulmanın yolu çok bölmeli kiler dolaplar kullanarak bütün kalabalığınızı görünmez etmektir. Baharat takımları, peçelik gibi dekoratif objeler mutfağınızın daha sevimli görünmesi için gerekli olsa da sayısı arttığında kalabalık yaratabilirler bu nedenle bu unsurları azaltabileceğiniz kadar azaltın ki mutfağınız sade ve ferah bir yapıya daha kolay kavuşsun.
Mutfak dekorasyonunu bir şekilde tamamladıktan sonra etkili bir kullanım için mutfak gereçlerinin yerleşimine ve depolama alanlarının kullanımına da el atabilirsiniz. Mutfak gereçlerinizi yerleştirirken, ocak, buzdolabı, evye gibi ekipmandan hangisi ile alakalıysa onun yakınında bir dolaba yerleştirmek işinizi kolaylaştırır. Erzak kavanozları ve bakliyat gibi malzemeleri buzdolabı yakınında konumlanan kilere, plastik kapları ve benzeri mutfak gereçlerini evye yakınında bir dolaba, yemek pişirirken kullanacağınız malzemeleri de ocak yanına yerleştirmek, daha pratik bir kullanım sağlar. Derin ve büyük dolaplar yerine fonksiyonel çekmeceler ve raflar kullanmak bütün dağınıklığı yok edebilir. Bu özellikleri sağladıktan sonra mutfağınız istediği kadar dağılsın, çabucak toparlanacak ve ferah görüntüsünden bir şey kaybetmeyecektir.