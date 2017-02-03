Her eve yakışacak şifonyer ve yatak modelleri

Tavan eğiminden oluşan ölü alanları depolama amaçlı değerlendirmek pratik bir yaklaşımdır. Çekmeceler için elverişli bir alan oluştururken, dolaşım alanlarında geniş ve ferah döşeme zemini alanı açar. Açık ve natürel renk tonları tercih edilerek karanlık ve kasvetli bir görünüm oluşturmaktan uzaklaşılıyor, daha ferah ve kullanışlı alanlar dizayn ediliyor.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Yatağınızı dünyadaki en rahat yer yapmanın 12 kolay yolu’ yazımız da ilginizi çekebilir.