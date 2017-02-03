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Her eve yakışacak şifonyer ve yatak modelleri

Meral Eser Meral Eser
Интерьер с мебелью из IKEA., Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Minimalist Yatak Odası
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Yapı marketleri ile mobilya ve ev dekorasyonu üzerine hizmet veren mağazalar oldukça ilgi görüyor. Geniş yelpazede mobilya ürünü, eşya ve gereç bulabileceğiniz bu mağazalarda zengin alternatiflerle ev dekorasyonunda büyük fark yaratmak mümkün. Yatak odası dekorasyonu ile ilgilenenler için birbirinden güzel yatak karyolası ve şifonyer modelleri farklı stil ve tarzlarda kullanıma sunuluyor. Hayatınızı kolaylaştıran mobilya ürünleri akılcı tasarımla buluştuğunda uzun vadede tüm ihtiyaçlarınızı muntazam karşılar. Bu yazımızda birbirinden güzel yatak karyolası ve şifonyer modellerini derledik, ihtiyaçlarınızı muntazam karşılayacak bu ürünlerden hangisi ilginizi çekiyor?

1. Yatak altı çekmeceler

Apartamento em São Bento, Interiores com alma Interiores com alma Modern Yatak Odası
Interiores com alma

Interiores com alma
Interiores com alma
Interiores com alma

Depolama sistemleri için çözümlerde boş ve ölü alanları değerlendirmek fonksiyonellik katıyor. Yatak altı çekmecelerin yanı sıra merdiven altı ya da tavan eğiminden kaynaklanan ölü alanları çekmece sistemleri ile değerlendirmek, pratik kullanım olanakları sağlayacaktır. Beyazın zarafeti ile sıcak renkli dekoratif yastıkların kullanıldığı bu yatak modeli, her eve yakışacak bir tasarıma sahip. 

2. Şık bir otel odası

Интерьер с мебелью из IKEA., Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Minimalist Yatak Odası
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Nötr renklerle daha koyu renklerin kullanıldığı bir otel odası dekorasyonuna geçiyoruz. Renklerin uyum ve ahenginin yanı sıra modern stil yatak odası dekorasyonu ile bütünleşen basit ama yalın çizgilerle tasarlanan bir karyola modeli. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

3. Ferah ve kullanışlı

Quarto Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa Minimalist Yatak Odası
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

Küçük ve dar alanlarda yatak altları ve duvar dekorları depolama amaçlı akılcı değerlendirilebilir. Böylelikle daha geniş ve ferah alanlar dizayn edebilir, açık renk tonları ile yatak odasına derinlik katabilirsiniz. Kitap, CD ve gereçler için duvar rafları dizayn edilirken, yatak altı çekmecelerde yastık kılıfları, nevresim ve havlular, oyuncak veya eşyalar depolanarak daha düzenli bir yaşam alanı dizayn edilebilir.

4. Farklı ebatlarda çekmeceler

homify Akdeniz Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Akılcı tasarımlarıyla depolama işini daha keyifli hale getirebilirsiniz. Örnek çocuk odası görselinde kullanılan çekmeceler kullanım ihtiyacına göre farklı ebatlarda tasarlanarak daha kullanışlı hale geliyor.

5. Kişilik ve karakteristik öğeler katın

homify Oturma OdasıDepo
homify

homify
homify
homify

Standart çekmece modelleri ve raf dizaynı için yatak odanıza özel stil, tarz, doku ve renk uyumunu göz önüne alabilirsiniz. Bu iş için uzmanların sattığı çıkartmalardan faydalanabilir, yapışkanlı kaplama malzemeleri ile çekmecelerinizi kişisel beğenilerine göre yeniden tasarlayabilirsiniz.

6. Pastel renklerle bebek odası

Quarto de Bebé, In&Out In&Out Modern Çocuk Odası
In&amp;Out

In&Out
In&amp;Out
In&Out

Bebek odalarında doku ve malzemelerde olduğu gibi renk ve desenlerde de yumuşak renklerin kullanımı idealdir. Daha kaliteli bir uyku için göz yormayan renkleri ile pastel renklere yer verebilir, akılcı depolama sistemleri ile daha kullanışlı hale getirebilirsiniz.

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7. Çekmece düzeni ve fonksiyonellik

Quarto de Bebé, In&Out In&Out Modern Çocuk Odası
In&amp;Out

In&Out
In&amp;Out
In&Out

İster mağazalardan çekmece modellerini beğenin, ister ustanıza yaptırın; kullanım ihtiyacını maksimum seviyede karşılaycak çekmece modelleri ilginizi çekecektir. Özellikle çekmece düzeni oluştururken pratik unsurlar barındıran modeller ve fonksiyonellik sağlanan ürünler ihtiyacınızı karşılayabilir.

8. Nötr renklerle zarif çizgiler

CP Bedroom - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Eklektik Yatak Odası
MUDA Home Design

CP Bedroom – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Yatak odası dekorasyonunda bazı aksesuarlar ve kişisellik katan öğeler renk katar. Pastel renkler ve ahşabın uyumuyla sıcak bir atmosfere sahip bu örnekte natürel renk ve dokuların uyumu ön plana çıkıyor. Minimalist yaklaşımla yalın çizgileri bir araya getiren mobilya parçaları basit ama etkileyici dekorlar oluşturmanızı sağlar.

9. Her alan için elverişli modeller

DP Bedroom - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Modern Yatak Odası
MUDA Home Design

DP Bedroom – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Tavan eğiminden oluşan ölü alanları depolama amaçlı değerlendirmek pratik bir yaklaşımdır. Çekmeceler için elverişli bir alan oluştururken, dolaşım alanlarında geniş ve ferah döşeme zemini alanı açar. Açık ve natürel renk tonları tercih edilerek karanlık ve kasvetli bir görünüm oluşturmaktan uzaklaşılıyor, daha ferah ve kullanışlı alanlar dizayn ediliyor.

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