Altmışlardan kalma bir evin modern bir daireye dönüşümü

Her ne kadar tüm duvarlar beyaz da olsa aslında pek çok duvarda duvar içi açık raflar var. Ancak pek fazla hissedilmiyor. Bu da uzmanların başarısı. Zira tüm raf ve dolaplar öne çıksa daire olduğundan sıkışık görünürdü. Duvar rafları arasında bağlantı sağlayan bir diğer unsur ise ahşap malzeme. Resimde gördüğünüz ilk duvarda ise yine ahşap kullanılarak bir bank tasarlanmış.

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