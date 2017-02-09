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Altmışlardan kalma bir evin modern bir daireye dönüşümü

nihal e. nihal e.
Appartamento Z + D, Architettura & Interior Design "Officina Archetipo" Architettura & Interior Design 'Officina Archetipo' Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler Beyaz
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Bugünkü yazımıza konuk olan proje için İtalya’nın Riccione şehrine gidiyoruz. WorkShop Archetipo mimarları tarafından gerçekleştirilen proje, Riccione şehrinde 1960’lardan kalma bir apartman dairesinin yenilemesi üzerinedir. Özellikle son yıllarda dairede kaplama ve mobilyalar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Bu nedenle dairenin ev sahiplerinin ihtiyaçlarına göre yenilenmesi gerekiyordu. Aynı zamanda modern yaşamın konfor ve kolaylıklarına adapte olması için dairenin elden geçirilmesi şarttı. Bu amaçlar doğrultusunda uzmanlar duvar yapısını yenilemek ve yaşam alanını genişletmeye dek pek çok akılcı ve pratik çözümler sundu. Şimdi ne gibi değişiklikler yapılmış daha detaylı göz atacağız.

​Ferah ve modern yaşam

Appartamento Z + D, Architettura & Interior Design "Officina Archetipo" Architettura & Interior Design 'Officina Archetipo' Minimalist Oturma Odası Beyaz
Architettura &amp; Interior Design <q>Officina Archetipo</q>

Architettura & Interior Design "Officina Archetipo"
Architettura &amp; Interior Design <q>Officina Archetipo</q>
Architettura & Interior Design "Officina Archetipo"

Resimdeki güzel oturma odasına şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman kısa bir süre öncesine dek altmışlardan kalma demode mobilyalara sahip kasvetli bir ortam olduğunu hayal etmekte zorlanabiliriz. Zira dairenin yeni tarzı bu tarifin tam tersi. Havadar, aydınlık ve çok cazip. Yapılan değişikliklerden başında zeminden söz edebiliriz. Çünkü evin görünümü büyük oranda değiştiren etkenlerden biri zemin kaplamasıdır. Özellikle bulunduğu ortama sıcaklık katan ahşap kaplamaysa. Bunun dışında sofistike aydınlatma dolaylı bir şekilde odayı ışıklandırarak modern ve zarif bir atmosfer yaratıyor. Mobilya detaylarına gelince… İlk olarak oturma odasını görüyoruz. Başta televizyonun bulunduğu duvar ve hemen karşısında bir koltuk bulunuyor. Televizyon ünitesi duvarın solunda beyaz bir dolaba entegre edilmiş.

​Önce ve sonra

Appartamento Z + D, Architettura & Interior Design "Officina Archetipo" Architettura & Interior Design 'Officina Archetipo' Minimalist Mutfak
Architettura &amp; Interior Design <q>Officina Archetipo</q>

Architettura & Interior Design "Officina Archetipo"
Architettura &amp; Interior Design <q>Officina Archetipo</q>
Architettura & Interior Design "Officina Archetipo"

Bu resimde dairenin önce ve sonra hallerini bir arada görebiliyoruz. Dönüşümden önce daire hala kullanılabilir olmakla birlikte son derece kasvetli ve köhne gözüküyor. Uzun yıllar boyunca dairedeki eşyalara pek dokunulmadığı açıkça hissediliyor dekorasyondan. Özellikle demode duvar kağıdı mekanı en çirkin gösteren etkenlerden biri. Hem fazla desenli hem de koyu bir tona sahip. Ahşap mobilyalar ve masa takımı ise eskimiş görünüyor.

​Mutfak

Appartamento Z + D, Architettura & Interior Design "Officina Archetipo" Architettura & Interior Design 'Officina Archetipo' Minimalist Mutfak Gri
Architettura &amp; Interior Design <q>Officina Archetipo</q>

Architettura & Interior Design "Officina Archetipo"
Architettura &amp; Interior Design <q>Officina Archetipo</q>
Architettura & Interior Design "Officina Archetipo"

Mutfağın bir yarımadayı oluşturan U biçimli bir planı var, bu da daha büyük bir alana sahip salonla bağlantısını sağlıyor. Aynı zamanda sınırlandırıyor da. Salonda olduğu gibi mutfakta da aydınlatma önemli bir dekorasyon öğesi. Mutfak dolapları minimalist olmakla birlikte tamamen kendine özgü. Üst dolap bir kütükten yapılmış gibi gözüküyor. Alt dolaplar ise beyaz duvarlardan ayrılan gri tona sahip. Mutfakta aynı zamanda pencere bulunuyor. Bu da gündüzleri aydınlatma açısından iyi bir şans.

​Dekoratif duvarlar

Appartamento Z + D, Architettura & Interior Design "Officina Archetipo" Architettura & Interior Design 'Officina Archetipo' Minimalist Oturma Odası
Architettura &amp; Interior Design <q>Officina Archetipo</q>

Architettura & Interior Design "Officina Archetipo"
Architettura &amp; Interior Design <q>Officina Archetipo</q>
Architettura & Interior Design "Officina Archetipo"

Yenilenen apartman dairesi her ne kadar az sayıda mobilya tercihi ve beyaz duvarlarıyla sade gibi gözükse de detaylarında pek çok güzellik barındırıyor. Örneğin bu resimde sadece bir tanesi gözüken endüstriyel stildeki lambalar tam üç adet. Bu kesitte tavandan sarkan kordon mandalla tutturularak boyu kısaltmış. Dairenin tek esprisi bundan ibaret değil. Aynı zamanda duvarlarda çeşitli yazı, resim ve harf şeklinde eğlenceli çıkartmalar bulunuyor.

​Koltuk

Appartamento Z + D, Architettura & Interior Design "Officina Archetipo" Architettura & Interior Design 'Officina Archetipo' Minimalist Oturma Odası Gri
Architettura &amp; Interior Design <q>Officina Archetipo</q>

Architettura & Interior Design "Officina Archetipo"
Architettura &amp; Interior Design <q>Officina Archetipo</q>
Architettura & Interior Design "Officina Archetipo"

Rahat ve davetkar görünen koltuk epey geniş olup küçük yastıklarla tamamlanmış. Arka planda, temiz hatları ve güçlü geometrisi ile mutfağın doğal bir devamı olan yemek alanına bir göz atıyoruz. Bir kez daha LED ışık demeti alanı aydınlatıyor ve oturma odası ile yemek alanı arasındaki boşluğu işaretliyor.

​Duvar içi raf

Appartamento Z + D, Architettura & Interior Design "Officina Archetipo" Architettura & Interior Design 'Officina Archetipo' Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler Beyaz
Architettura &amp; Interior Design <q>Officina Archetipo</q>

Architettura & Interior Design "Officina Archetipo"
Architettura &amp; Interior Design <q>Officina Archetipo</q>
Architettura & Interior Design "Officina Archetipo"

Her ne kadar tüm duvarlar beyaz da olsa aslında pek çok duvarda duvar içi açık raflar var. Ancak pek fazla hissedilmiyor. Bu da uzmanların başarısı. Zira tüm raf ve dolaplar öne çıksa daire olduğundan sıkışık görünürdü. Duvar rafları arasında bağlantı sağlayan bir diğer unsur ise ahşap malzeme. Resimde gördüğünüz ilk duvarda ise yine ahşap kullanılarak bir bank tasarlanmış.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Ailelere uygun olarak genişletilmiş 90 m²'lik bir daire’ başlığına bakabilirsiniz.

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