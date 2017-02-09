Evinizde olması gerekmeyen 7 şey!

Hiç eviniz için fazla para harcıyor olabileceğiniz ve hatta bazı eşyaların gereksiz yer kapladığını düşündünüz mü? Bazı mobilya ve eşyalar nedense dekorasyon söz konusu olduğunda kural kabul edilir ve sanki o eşyaları evinizde bulundurmak zorundasınız gibi hissedersiniz ancak aslında kalıpların dışına çıkıp evinize ve yaşam alanlarınıza şöyle bir baktığınızda aslında kural haline gelen bazı mobilya ve objelere aslında pek de ihtiyacınız olmadığını ve onlarsız yaşam alanlarınızın daha ferah ve daha modern görünebileceğini keşfedeceksiniz. Özellikle evinde minimal bir atmosfer yaratma için yaşam alanlarının dekorasyonunu sadeleştirmek isteyenler için aslında çok da ihtiyaç duyulmayan ama neredeyse her evde bulunan yedi nesneyi listeledik. Tabii ki bu liste yaşam alışkanlıklarınız göz önünde tutularak kişiye göre daha da genişletilebilir.
Tekli koltuklar ya da berjerler oturma odası dekorasyonlarında her zaman bir cazibe unsuru olarak kabul edilirler ve mutlaka her oturma odasında bulunurlar. Peki tekli koltuğunuzdan vazgeçmeyi hiç düşündünüz mü? Özellikle küçük odalarda tekli koltuklar fonksiyonlarına oranla çok fazla yer kaplıyorlar. Eğer salonunuza gerçekten farklı bir dokunuş katmak ve konuklarınıza oturma alanı sağlamak istiyorsanız kanepenize eşlik edecek şık sandalyeler, tabureler ya da puflar çok daha modern ve ferahlatıcı bir seçenek olacaktır.
Raflar çoğunlukla üzerinde uzun süre kullanılmayan ve yalnızca toz tutmaya yarayan bir takım nesnelerle ve süslemelerle doludur ve her ne kadar çoğu evde sıklıkla görsek de aslında zaman içinde daha kalabalık ve yorucu bir görünüm yaratırlar. Eğer daha derli toplu ve minimal bir depolama alanına ihtiyaç duyarsanız raf yerine dolaplı seçenekler tercih edebilirsiniz. Duvar nişleri de dışa doğru değil içe doğru genişleyen yapılarıyla raflara nazaran çok daha derli toplu ve çarpıcı bir görünüm oluşturur.
Modern bir yemek masası takımı mı istiyorsanız? O halde takımlara bakmaktan vazgeçin ve farklı model ve renklerdeki sandalyeleri bir araya getirin! Bu hem atmosferi tamamen değiştirecektir hem de çok daha ekonomik bir bütçeye mal olacaktır.
Her yatak odasının vazgeçilmezi olarak bilinen komodinlerin olumsuz bir yanı olduğunu düşünmemiştiniz değil mi? Ne de olsa hem depolama alanı olarak kullanılan çekmecelere sahip, hem de yatağımızın baş ucunda abajurları ve kitap, su gibi yatmadan önce kullandığımız şeyleri tutacak böyle bir nesne gerekli. Ancak komodinler özellikle küçük yatak odalarında hacmen işlevlerinden fazla yer kaplayabiliyorlar. Minik sehpalar ya da baş ucunuza sabitleyebileceğiniz küçük bir raf ya da duvar nişi gibi seçeneklere yönelebilirsiniz.
Yukarıdaki maddedeki komodinlerin kullanılmasının en büyük sebeplerinden biri de yatakların baş ucunda kullanılan masa lambalarıdır. Ancak artık klasikleşmiş abajurlar yerine duvara sabitlenen aplikler kullanarak çok daha sıra dışı ve kullanışlı bir baş ucu alanı oluşturabilirsiniz.
Evinize doğal dokunuşlar katmak şüphesiz ki harikadır ancak büyük saksılar ve kocaman ev ağaçları yalnızca geniş ve büyük salonlarda eşsiz ve ferahlatıcı bir görünüm yaratırlar. Kalabalık oluşturmadan doğal ve şık bir görünüm için küçük odalarda küçük saksılar ve minik çiçekler kullanmak gerekir.
Oturma odalarında son yıllarda giderek yaygınlaşan dekorasyon unsurlarından biri de konfor ve rahatlık sağlayan yastık ve kırlentler ama unutmayın ki bu ögelerin sayıları abartılı bir şekilde fazla olduğunda göz yorucu olacaktır.
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