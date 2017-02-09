Evinizde olması gerekmeyen 7 şey!

Oturma odalarında son yıllarda giderek yaygınlaşan dekorasyon unsurlarından biri de konfor ve rahatlık sağlayan yastık ve kırlentler ama unutmayın ki bu ögelerin sayıları abartılı bir şekilde fazla olduğunda göz yorucu olacaktır.

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