Modern berjerler

İlk olarak 1700'lü yıllarda Fransa'da ortaya çıkmış olan berjer koltukların en önemli özellikleri oturma yerlerinin geniş olması, sırt kısmının yüksek olması ve kolluklarının olması, yani bir başka deyişle, oturduğunuzda sizi sarıp sarmalıyor olmasıydı. Bugün “tekli koltuk” olarak da bahsettiğimiz ve tarihin içinden gelmiş olan bu koltuk türü aslında her ne kadar klasik bir model olsa da, elbette modern hayata mükemmel bir şekilde adapte olmuş ve hatta son yıllarda şöhreti giderek daha da çok artıyor. Yakın geçmişte koltuk takımları genelde üçlü ve ikili koltuklardan ve onların uzantıları olan aynı renk ve modelli tekli koltuklardan oluşurken, bugünlerde artık koltuk takımıyla uyumlu ama farklı renk, desen ve modellerde berjerler salonlarımızı süslüyor. İşte koltuk takımlarımızın bir parçası olmaktan çok daha fazlası olan, hem duruşlarıyla hem de tarzlarıyla oturma odalarımıza şıklık ve asalet katan modern berjer modellerinden bazıları…

(Modern tarzda dekore edilmiş salon ve oturma odalarıyla ilgileniyorsanız Modern oturma gruplarıyla konforlu yaşam alanları başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.)