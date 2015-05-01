Modern berjerler

İlk olarak 1700'lü yıllarda Fransa'da ortaya çıkmış olan berjer koltukların en önemli özellikleri oturma yerlerinin geniş olması, sırt kısmının yüksek olması ve kolluklarının olması, yani bir başka deyişle, oturduğunuzda sizi sarıp sarmalıyor olmasıydı. Bugün “tekli koltuk” olarak da bahsettiğimiz ve tarihin içinden gelmiş olan bu koltuk türü aslında her ne kadar klasik bir model olsa da, elbette modern hayata mükemmel bir şekilde adapte olmuş ve hatta son yıllarda şöhreti giderek daha da çok artıyor. Yakın geçmişte koltuk takımları genelde üçlü ve ikili koltuklardan ve onların uzantıları olan aynı renk ve modelli tekli koltuklardan oluşurken, bugünlerde artık koltuk takımıyla uyumlu ama farklı renk, desen ve modellerde berjerler salonlarımızı süslüyor. İşte koltuk takımlarımızın bir parçası olmaktan çok daha fazlası olan, hem duruşlarıyla hem de tarzlarıyla oturma odalarımıza şıklık ve asalet katan modern berjer modellerinden bazıları…
(Modern tarzda dekore edilmiş salon ve oturma odalarıyla ilgileniyorsanız Modern oturma gruplarıyla konforlu yaşam alanları başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.)
Mahir Mobilya ürünlerinden olan bu berjer rengiyle, tasarımıyla ve kapitone dikişleriyle ve canlı rengiyle dikkat çeken pufla olan uyumuyla bulunduğu odada tam olarak “karizmatik” bir atmosfer yaratıyor. İskeleti fırınlanmış gürgenden, döşemesi parlak süet kumaştan yapılmış olan bu leke tutmaz ve su geçirmez berjer klasik bir tarzın modern yorumlanışının en iyi örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Galleria Gaia ürünlerinden biri olan bu berjer takımıysa gerçekten eski bir takımın yenilenip sağlamlaştırılmasıyla elde edilen mükemmel bir parça. Son derece dekoratif ve modern görünümlü, yaşam alanlarına güzellik katacak, sade, şık ve konforlu olan bu takım klasik iskelet tasarımının gazete sayfalarını andıran modern desen ve renklerle harmanlanması sayesinde estetik açıdan oldukça kuvvetli bir etki yaratan bir mobilya takımı haline gelmiş.
Eski bir Çin öğretisi olan Feng Shui ile dekorasyon ve mimaride büyük projelere imza atan Borneo Mimarlık tarafından dizayn edilen bu minimal ama enerjik oturma odasında da, yazının başında bahsettiğimiz gibi oturma grubunun bir parçası olmaktan daha fazlası olduğunu gördüğümüz berjerlerle karşılaşıyoruz. L koltuk takımının ve odanın geri kalanına hakim olan renk ve dokunun yarattığı tarza uygun ama odaya hareket ve iyi enerji katacak farklı desenlerle donatılmış olan bu ikili berjer takımı için söz konusu yaşam alanının baş rolü desek yalan söylemiş sayılmayız. Siyah beyaz çizgi roman karelerinden oluşan modern desenleriyle dikkat çeken berjerlerin konfor açısından da bir hayli kullanışlı oldukları görünüşlerinden de belli oluyor.
Sıradaki koltuklar, berjer koltuk kavramının en farklı ve modern yorumlanışlarından biri olma niteliğini taşıyor. Berjer konforunun sandalye hafifliği ve işlevselliğiyle harmanlanmasıyla sıradan berjerlere hiç benzemeyen ama konsept olarak onları takip eden bir tasarım ortaya çıkmış. Kurulduğu günden bu yana alışılagelmişin dışında dayanıklı, konforlu, kaliteli ve fonksiyonel ürünler ile hizmet veren Bosart Mobilya tarafından dizayn edilen ve üretilen bu berjer takımı yalnızca koltuklarıyla değil sıra dışı ve zarif orta sehpasıyla da dikkat çekiyor. Siyah ve beyazın asaletinden faydalanılmış olan bu modern berjer takımı büyük alanların dolu dolu dekore edilmediği minimal tasarımlı salonlar için de, daha küçük alanlı odalar için bir hayli uygun ve işlevsel.
Kulaklı berjer olarak tanımlanan baş kısmına kadar uzanan kolçaklı yapısıyla tam bir rahatlık timsali olan bu berjerler ise Parissem Mobilya tarafından üretilmiş. İskeletleri, tasarımları ve gri rengiyle klasik koltukları andıran bu berjerler oturma minderlerinin hareketli deseni, rengi ve ana üniteden farklı duruşuyla modern bir tarz yakalamış.